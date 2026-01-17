FCSB primește o veste excelentă

11:00

Un adolescent de 17 ani a murit vineri seară, în comuna Dobrun din județul Olt, după ce sania pe care se afla, tractată de un autoturism, a lovit un cap de pod. Incidentul s-a produs pe un drum public, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul … The post Adolescent de 17 ani, mort după ce sania trasă de o mașină a lovit un cap de pod. Poliția avertizează: Nu transformați drumul public în derdeluș appeared first on spotmedia.ro.