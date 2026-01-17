Singura fabrică de avioane militare din România, în pericol de închidere. Miruță: S-a întâlnit un prost cu un șmecher
SportMedia, 17 ianuarie 2026 11:00
Singura fabrică de avioane militare din România ar putea ajunge în pragul falimentului, în contextul întârzierilor majore dintr-un program considerat esențial pentru pregătirea piloților militari. Ministerul Apărării a notificat compania de stat Avioane Craiova cu privire la executarea unei garanții de zeci de milioane de lei, după ce modernizarea avioanelor de antrenament a întârziat ani … The post Singura fabrică de avioane militare din România, în pericol de închidere. Miruță: S-a întâlnit un prost cu un șmecher appeared first on spotmedia.ro.
• • •
Jucătoarea rusă de tenis Mirra Andreeva (8 WTA, favorită nr. 3) a câștigat, sâmbătă, turneul WTA 500 de la Adelaide (Australia), dotat cu premii totale de 1.206.446 de dolari americani, după ce a învins-o în finală, în două seturi, 6-3, 6-1, pe canadianca Victoria Mboko (17 WTA, favorită nr. 8). Andreeva, în vârstă de 18 … The post Mirra Andreeva s-a impus la Adelaide appeared first on spotmedia.ro.
Singura fabrică de avioane militare din România, în pericol de închidere. Miruță: S-a întâlnit un prost cu un șmecher # SportMedia
Adolescent de 17 ani, mort după ce sania trasă de o mașină a lovit un cap de pod. Poliția avertizează: Nu transformați drumul public în derdeluș # SportMedia
Un adolescent de 17 ani a murit vineri seară, în comuna Dobrun din județul Olt, după ce sania pe care se afla, tractată de un autoturism, a lovit un cap de pod. Incidentul s-a produs pe un drum public, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul … The post Adolescent de 17 ani, mort după ce sania trasă de o mașină a lovit un cap de pod. Poliția avertizează: Nu transformați drumul public în derdeluș appeared first on spotmedia.ro.
FCSB a primit o veste excelentă în perspectiva luptei pentru play-off în 2026. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB a anunțat că Andre Duarte (28 de ani) va primi în curând cartea verde pentru a putea juca la echipa „roș-albastă” Becali a dezvăluit, după FC Argeș – FCSB 1-0, că FIFA i-a atenționat … The post FCSB primește o veste excelentă appeared first on spotmedia.ro.
Gerul nu pleacă nicăieri. Cinci avertizări meteo succesive, cu nopți de -20°C și zile sub zero: Hărțile frigului # SportMedia
Un val de frig consistent se menține în România și nu dă semne că se retrage prea curând. Potrivit avertizărilor publicate de Administrația Națională de Meteorologie, aria afectată de ger se restrânge temporar sâmbătă, dar se extinde din nou rapid, astfel încât, de duminică seară, aproape toată țara va intra sub cod galben de temperaturi … The post Gerul nu pleacă nicăieri. Cinci avertizări meteo succesive, cu nopți de -20°C și zile sub zero: Hărțile frigului appeared first on spotmedia.ro.
„O Sole Mio” – inedit și armonii mediteraneene la TNB, Sala Studio cu tenorul Ștefan von Korch și invitații # SportMedia
Start inedit al stagiunii Musical Extravaganza, cu tenorul Ștefan von Korch și invitații săi: concertul „O Sole Mio” a ieșit din tiparul tradițional al evenimentelor dedicate anului nou și a adus în Sala Studio a Teatrului Național din București căldura și efervescența spațiului mediteranean. Publicul s-a bucurat de piese celebre ca „Parla piu piano,” din … The post „O Sole Mio” – inedit și armonii mediteraneene la TNB, Sala Studio cu tenorul Ștefan von Korch și invitații appeared first on spotmedia.ro.
În prezent, călătoriile ne conduc deseori pe rute bătătorite; Astfel, o croazieră în Norvegia îți oferă ocazia unică de a explora vastitatea arctică din confortul unui vas de croazieră. Începând cu liniștea uimitoare a mării și terminând cu experiențe culturale autentice, Norvegia te așteaptă să-i descoperi bogățiile. Acest articol îți va dezvălui ce să aștepți … The post Aventura arctică: Descoperă Norvegia din confortul unei croaziere appeared first on spotmedia.ro.
Uniunea Europeană și țările din Mercosur urmează să semneze sâmbătă, la Asunción, în Paraguay, un acord comercial care va crea una dintre cele mai mari zone de liber-schimb din lume. Tratatul vine după peste 25 de ani de negocieri și în pofida opoziției puternice exprimate de o parte a sectorului agricol european. Împreună, cele două … The post UE și Mercosur parafează azi acordul comercial istoric, după 25 de ani de negocieri appeared first on spotmedia.ro.
Cum pot eficientiza arhivarea documentelor cu ajutorul bibliorafturilor? Produse recomandate în 2026 # SportMedia
Arhivarea documentelor este un proces esențial pentru instituții publice, companii și departamente administrative care gestionează volume mari de acte. O arhivă bine organizată nu înseamnă doar ordine, ci și acces rapid la informații, protecția documentelor pe termen lung și eficiență operațională. Bibliorafturile rămân una dintre cele mai utilizate soluții de arhivare fizică, însă diferențele dintre … The post Cum pot eficientiza arhivarea documentelor cu ajutorul bibliorafturilor? Produse recomandate în 2026 appeared first on spotmedia.ro.
Consumul de paracetamol în timpul sarcinii nu crește riscul de autism, ADHD sau dizabilitate intelectuală la copii, arată o amplă analiză științifică publicată recent. Concluziile contrazic direct declarațiile făcute anul trecut de președintele SUA, Donald Trump, care susținea că analgezicul ar fi periculos pentru femeile însărcinate. Analiza, prezentată de The Guardian, este descrisă de autori … The post Paracetamolul, sigur în sarcină. Studiul amplu care contrazice afirmațiile lui Trump appeared first on spotmedia.ro.
Echipa lui Zelenski se întâlnește la Miami cu oamenii lui Trump pentru o nouă rundă de negocieri de pace # SportMedia
Negociatorii ucraineni și americani se întâlnesc sâmbătă, la Miami, pentru noi discuții privind încheierea războiului cu Rusia. Anunțul a fost făcut de ambasadoarea Ucrainei în Statele Unite, Olga Stefanișina, într-o postare pe Facebook, citată de AFP. „Negocieri vor avea loc mâine (sâmbătă) la Miami, în Florida, cu participarea secretarului Consiliului Național de Securitate și Apărare, … The post Echipa lui Zelenski se întâlnește la Miami cu oamenii lui Trump pentru o nouă rundă de negocieri de pace appeared first on spotmedia.ro.
FCSB i-a stabilit prețul lui Dennis Politic (25 de ani), fotbalist adus de la Dinamo, dar care n-a reușit să se impună la campioana României. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB a anunțat Politic poate pleca pentru un milion de euro. Asta după ce au apărut informații că este dorit în Grecia, de … The post FCSB a stabilit prețul lui Dennis Politic: Ofertă pentru jucătorul adus ca un star appeared first on spotmedia.ro.
Primul fotbalist trecut pe lista neagră de FCSB după eșecul cu FC Argeș: „Nu mai merge așa” # SportMedia
FCSB a trecut un jucător pe lista neagră după înfrângerea cu FC Argeș în primul meci din 2026, scor 0-2. Vlad Chiricheș (36 de ani) a intrat în colimatorul conducerii, după jocul cu FC Argeș. Patronul FCSB s-a convins de Vlad Chiricheș. „E prea lent, nu mai merge așa. Nu mai poate, nu mai are … The post Primul fotbalist trecut pe lista neagră de FCSB după eșecul cu FC Argeș: „Nu mai merge așa” appeared first on spotmedia.ro.
Olimpiu Moruțan (26 de ani) este aproape de revenirea în Superliga. Plecat din România, de la FCSB în 2021, Olimpiu Moruțan este foarte aproape de a reveni în fotbalul românesc. Potrivit Fanatik, Moruțan este dorit de Rapid, iar negocierile se află pe ultima sută de metri. Există două variante în ceea ce privește viitorul lui … The post Olimpiu Moruțan, la un pas de revenirea în Superliga: Echipa cu care negociază appeared first on spotmedia.ro.
Cu ce se ocupă bărbatul din Mediaș care a reclamat că i s-a furat un seif cu 1 milion de euro # SportMedia
Este anchetă în Mediaș, după ce un bărbat a susținut că a fost călcat de hoți și ar fi rămas fără un 1 milion de euro și peste o jumătate de kilogram de aur. Păgubitul a fost el însuși condamnat în trecut pentru furt și tâlhărie în Italia. Vasile Anton Blijenberg a sunat joi noapte … The post Cu ce se ocupă bărbatul din Mediaș care a reclamat că i s-a furat un seif cu 1 milion de euro appeared first on spotmedia.ro.
Financial Times: UE ia în calcul o „aderare light” pentru Ucraina. Planul discutat la Bruxelles provoacă neliniște # SportMedia
Uniunea Europeană analizează o reformă majoră a regulilor de extindere, care ar putea permite Ucrainei să adere rapid la blocul comunitar în cadrul unui posibil acord de pace cu Rusia, dar cu drepturi limitate. Planul, aflat în discuție la Bruxelles, ar rescrie sistemul de aderare folosit de UE încă din perioada Războiului Rece, scrie Financial … The post Financial Times: UE ia în calcul o „aderare light” pentru Ucraina. Planul discutat la Bruxelles provoacă neliniște appeared first on spotmedia.ro.
Un nou model AI poate prezice riscul de Alzheimer, infarct, cancer și alte 100 de boli doar urmărindu-te cum dormi # SportMedia
Un nou model de inteligență artificială (AI) poate indica dacă o persoană este expusă riscului de a dezvolta peste 100 de probleme de sănătate, pe baza calității somnului său. SleepFM, un model lingvistic de mari dimensiuni (LLM) dezvoltat de cercetători de la Universitatea Stanford din California, analizează activitatea cerebrală, ritmul cardiac, semnalele respiratorii, mișcările picioarelor … The post Un nou model AI poate prezice riscul de Alzheimer, infarct, cancer și alte 100 de boli doar urmărindu-te cum dormi appeared first on spotmedia.ro.
Armata americană se confruntă cu limite serioase în gestionarea simultană a mai multor crize globale, de la Venezuela la Iran, din cauza resurselor dispersate și a amenințărilor concurente. Chiar și cu un buget de aproape 1 trilion de dolari, armata americană are limite. Există riscul ca SUA să nu-şi poată proteja complet trupele din Orientul … The post Armata SUA nu poate face totul deodată appeared first on spotmedia.ro.
Pactul care a oprit anchetele de mare corupție. „Politicienii au nevoie de liniște!”, i-a spus președintele României fostului șef al DNA, Crin Bologa # SportMedia
Procurorul-șef DNA din perioada 2020-2023, una marcată de pandemie și invadarea Ucrainei de către Rusia, a făcut o serie de dezvăluiri despre culisele realizării și adoptării unor prevederi legale care au afectat grav structura și funcționarea statului român. Vineri, 16 ianuarie, în aceeași zi în care CCR a amânat pentru a patra oară luarea unei … The post Pactul care a oprit anchetele de mare corupție. „Politicienii au nevoie de liniște!”, i-a spus președintele României fostului șef al DNA, Crin Bologa appeared first on spotmedia.ro.
Trump a evocat ideea unei invazii în Venezuela încă din 2017, afirmă un fost președinte # SportMedia
Fostul președinte columbian și laureat al Premiului Nobel pentru Pace, Juan Manuel Santos, a declarat într-un interviu publicat vineri de Financial Times că președintele american Donald Trump a sugerat o ”invazie” în Venezuela în timpul unei întâlniri cu lideri latino-americani în 2017, în timpul primului său mandat la Casa Albă. Fostul șef de stat al … The post Trump a evocat ideea unei invazii în Venezuela încă din 2017, afirmă un fost președinte appeared first on spotmedia.ro.
Rusia le recomandă propriilor cetățeni să evite călătoriile în Republica Moldova, invocând cazuri de discriminare # SportMedia
Ministerul rus de Externe le-a recomandat vineri cetățenilor ruși să evite călătoriile în Republica Moldova, ca urmare a ceea ce a descris drept numeroase cazuri de discriminare împotriva cetățenilor ruși în această țară. ”Moscova continuă să înregistreze numeroase cazuri de discriminare, de hărțuire fără temei și tratament inadecvat din partea autorităților moldovene împotriva cetățenilor ruși … The post Rusia le recomandă propriilor cetățeni să evite călătoriile în Republica Moldova, invocând cazuri de discriminare appeared first on spotmedia.ro.
Judecătorii CCR au amânat pentru a patra oară pronunțarea asupra Legii pensiilor magistraților, sub pretext că ar trebui să analizeze noi documente trimise de Înalta Curte. Din documente rezultă că Înalta Curte nu vrea pensii bazate pe contributivitate. Curtea Constituțională (CCR) pare să fi intrat în jocul de interese al magistraților și tergiversează analizarea pe … The post De ce amână CCR iar legea pensiilor magistraților appeared first on spotmedia.ro.
FCSB a fost învinsă, vineri, scor 1-0, de FC Argeș în deplasare, în etapa a 22-a din Superliga. Robert Moldoveanu a ratat, în minutul 5, prima șansă de gol a meciului, când a șutat peste poartă din careu. FC Argeș a deschis scorul, în minutul 28, când Yanis Pîrvu l-a învins pe Târnovanu cu un … The post FCSB pierde la limită cu FC Argeș în primul meci al anului, după o prestație ștearsă appeared first on spotmedia.ro.
Muzeul Național Cotroceni, deschis pentru public în 24 ianuarie. Sabia de paradă dăruită principelui Cuza de principele Serbiei, între exponate # SportMedia
Muzeul Naţional Cotroceni va fi deschis pentru public în data de 24 ianuarie, cu prilejul aniversării a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române, înfăptuită de domnitorul Alexandru Ioan Cuza, oferind intrare gratuită pentru copii şi adolescenţi. Alexandru Ioan Cuza şi soţia lui, Elena Cuza, au avut drept reşedinţă de vară palatul domnesc de … The post Muzeul Național Cotroceni, deschis pentru public în 24 ianuarie. Sabia de paradă dăruită principelui Cuza de principele Serbiei, între exponate appeared first on spotmedia.ro.
Trump amenință cu taxe vamale țările care contestă planurile sale de anexare a Groenlandei # SportMedia
Donald Trump a amenințat vineri cu taxe vamale țările care nu susțin planurile sale ca SUA să anexeze Groenlanda, în timp ce mai multe țări europene au anunțat că vor trimite acolo trupe în sprijinul Danemarcei. ”S-ar putea să pun taxe vamale țărilor care nu mă susțin pentru Groenlanda, întrucât avem nevoie de Groenlanda pentru … The post Trump amenință cu taxe vamale țările care contestă planurile sale de anexare a Groenlandei appeared first on spotmedia.ro.
Cel mai curat oraș din lume este în Europa Centrală. Are numeroși turiști, dar și o problemă # SportMedia
Cel mai curat oraș din lume în anul 2025 a fost declarat Cracovia. Orașul polonez este una dintre una dintre destinațiile populare de city-break din Europa. Clasamentul celor mai curate orașe din lume a fost realizat pe baza unei analize a datelor realizate de Radical Storage, folosind peste 70.000 de recenzii Google, potrivit Express. Cracovia … The post Cel mai curat oraș din lume este în Europa Centrală. Are numeroși turiști, dar și o problemă appeared first on spotmedia.ro.
România pierde clar cu Portugalia la primul meci de la Campionatul European de handbal masculin # SportMedia
România a fost învinsă de Portugalia, scor 40-34, vineri, la meciul de debut al „tricolorilor” de la Campionatul European de handbal masculin. România a început bine și a condus la două goluri diferență, dar a urmat o cădere a elevilor lui George Buricea, care n-au mai reușit să înscrie timp de cinci minute. Portugalia a … The post România pierde clar cu Portugalia la primul meci de la Campionatul European de handbal masculin appeared first on spotmedia.ro.
Horoscop de weekend pentru zilele de 17 si 18 ianuarie 2026. The post Horoscop de weekend: 17 – 18 ianuarie appeared first on spotmedia.ro.
Fosta șefă a guvernului ucrainean, Iulia Timoșenko, a fost eliberată vineri din detenție pe cauțiune de către un tribunal din Kiev, în așteptarea unui proces de corupție care va trebui să clarifice dacă ea le-a oferit sume de bani unor parlamentari pentru a influența voturile în legislativ. Iulia Timoșenko, în vârstă de 65 de ani … The post Iulia Timoșenko a fost eliberată pe cauțiune appeared first on spotmedia.ro.
Carlos Alcaraz insistă că despărțirea de antrenorul Juan Carlos Ferrero s-a produs de comun acord # SportMedia
Liderul mondial Carlos Alcaraz și fostul său antrenor, Juan Carlos Ferrero, care au încheiat o colaborare de peste șapte ani în luna decembrie, s-au despărțit ‘de comun acord’, a declarat jucătorul spaniol de tenis, vineri, la Melbourne, citat de AFP. ‘Am încheiat acest capitol de comun acord’, a explicat Alcaraz în timpul conferinței de presă … The post Carlos Alcaraz insistă că despărțirea de antrenorul Juan Carlos Ferrero s-a produs de comun acord appeared first on spotmedia.ro.
Scandal la sediul unei firme a Consiliului Local Sinaia: Dosar penal și ordine de protecție (Video) # SportMedia
A fost nevoie de intervenția polițiștilor pentru aplanarea unui conflict izbucnit la sediul societății Sinaia Forever, firmă aflată în subordinea Consiliul Local Sinaia. Doi consilieri locali care au încercat să depună documente privind activitatea societății nu au fost primiți în clădire, iar situația a degenerat într-un scandal soldat cu ordine de protecție și deschiderea unui … The post Scandal la sediul unei firme a Consiliului Local Sinaia: Dosar penal și ordine de protecție (Video) appeared first on spotmedia.ro.
Rusia salută ceea ce consideră a fi o disponibilitate tot mai mare a unor state europene de a relua dialogul cu Moscova pe tema războiului din Ucraina. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus vineri că declarațiile recente venite din Italia, Franța și Germania ar putea indica o schimbare de atitudine la nivel … The post Rusia vede o „schimbare semnificativă” în Italia, Franța și Germania pe tema Ucrainei appeared first on spotmedia.ro.
Producătorul german de automobile sport Porsche AG a raportat o scădere de 10% a vânzărilor la nivel mondial în 2025, pe fondul condițiilor dificile de pe piața auto și al intensificării concurenței. Compania, care face parte din grupul Volkswagen, a livrat anul trecut 279.400 de mașini sport și SUV-uri la nivel global, potrivit agenției DPA. … The post Porsche raportează un declin global de 10% al vânzărilor în 2025 appeared first on spotmedia.ro.
Teza de doctorat a ministrului Radu Marinescu va fi verificată de Universitatea din Craiova # SportMedia
Comisia de Etică a Universităţii din Craiova a decis, vineri, să analizeze sesizările care îl vizează pe ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, acuzat de plagiat. „Comisia de Etică Universitară a Universităţii din Craiova, întrunită în şedinţă extraordinară, astăzi, a hotărât deschiderea unui dosar de analiză referitor la sesizările nr. 56/13.01.2026 şi nr. 76/14.01.2026”, se arată într-un … The post Teza de doctorat a ministrului Radu Marinescu va fi verificată de Universitatea din Craiova appeared first on spotmedia.ro.
Pedeapsă redusă pentru Nelu Iordache în dosarul autostrăzii Nădlac-Arad, după prescrierea unor fapte # SportMedia
Curtea de Apel București a admis o contestație în anulare depusă de omul de afaceri Nelu Iordache și i-a redus acestuia condamnarea primită în dosarul fraudei cu fonduri europene alocate pentru construcția autostrăzii Nădlac – Arad de la 11 ani și 9 luni la 5 ani și 10 luni închisoare, după ce instanța a constatat … The post Pedeapsă redusă pentru Nelu Iordache în dosarul autostrăzii Nădlac-Arad, după prescrierea unor fapte appeared first on spotmedia.ro.
FCSB a decis viitorul lui Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul echipei. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul, FCSB a făcut anunț ferm despre Daniel Bîrligea, după ce Gazzetta dello Sport a scris că atacantul se află pe lista mai multor echipe din Serie A. Becali nici nu se gândește să se despartă de Bîrligea … The post Italienii vin după Daniel Bîrligea: FCSB a dat răspunsul pe loc appeared first on spotmedia.ro.
Cum ne putem asigura că noul Pachet Energie pentru Cetățeni îi implică eficient pe locuitorii din UE într-un viitor cu energie curată? # SportMedia
Cetățenii încă se luptă să se alăture tranziției către o energie curată a Europei. Acest articol testează două abordări practice care transformă gazdele în parteneri: comunitățile energetice, unde cetățenii dețin și împart puterea, și clauzele de beneficii pentru comunitate care distribuie valoarea la nivel local. Noi, Tinerii Ambasadori ai Energiei, arătăm cum Ghișeele Unice (OSS) … The post Cum ne putem asigura că noul Pachet Energie pentru Cetățeni îi implică eficient pe locuitorii din UE într-un viitor cu energie curată? appeared first on spotmedia.ro.
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat vineri eliberarea unui cetățean român, aflat de peste un an în detenție în Venezuela. MAE a transmis mulțumiri Delegației Uniunii Europene la Caracas pentru asistența consulară acordată. Reprezentanții UE au preluat cetățeanul român imediat după eliberare, iar Cehia a oferit sprijin esențial pentru revenirea românului în țară, relatează Mediafax. … The post Un român a fost eliberat din Venezuela după un an de detenție appeared first on spotmedia.ro.
Horațiu Moldovan (27 de ani) se pregătește de transfer. Spaniolii anunță că portarul român va pleca de la Real Oviedo și va lua drumul Arabiei Saudite, de unde a primit o ofertă importantă. Rezervă la Oviedo, unde a fost împrumutat de Altetico Madrid, Moldovan a primit „o ofertă de nerefuzat” și își negociază rezilierea contractului … The post Horațiu Moldovan schimbă echipa appeared first on spotmedia.ro.
CNAIR lansează licitaţia pentru „capătul de nord” al drumului expres spre Ucraina, capătul nordic al Autostrăzii Moldovei – A7. Proiectul finanţat prin instrumentul SAFE implică și modernizarea a 15 km din drumul național M19 din Ucraina spre Cernăuți. ”Premieră strategică! Lansăm licitaţia pentru „capătul de nord” al Drumului Expres spre Ucraina! Lotul 3 (Bălcăuţi – … The post ”Premieră strategică”: România modernizează un drum din Ucraina appeared first on spotmedia.ro.
Alessandro Altobelli (70 de ani), fostul fotbalist de legendă al lui Inter, s-a convins de Cristi Chivu, după o primă jumătate de sezon a românului pe banca echipei „nerazzurrilor”. Fostul atacant crede că Inter a făcut alegerea corectă când l-a pus pe Chivu antrenor în locul lui Simone Inzaghi. Altobelli este de părere că românul … The post Alessandro Altobelli s-a convins de Cristi Chivu: Verdict ferm al legendarului italian appeared first on spotmedia.ro.
Colecția de artă a fostului ministru Darius Vâlcov, care include lucrări cu valoare muzeală, este scoasă la vânzare prin executare silită. Demersul are loc în cadrul unei licitații de artă organizate de Casa de licitaţii A10 by Artmark, în baza procedurilor legale inițiate de ANAF Craiova, pentru recuperarea prejudiciilor stabilite printr-o hotărâre definitivă. Conform legislației … The post Executarea silită a lui Darius Vâlcov aduce o premieră Picasso pentru România appeared first on spotmedia.ro.
FCSB dezvăluie „o încercare oprită” de transfer a lui Luca Szimionaș (19 ani), un mijlocaș de la Verona. Szimionaș este legitimat la echipa de tineret a italienilor de la Verona, iar Mihai Stoica s-a interesat de posibilitatea aducerii sale la FCSB. Oficialul „roș-albaștrilor” a dezvăluit detalii despre discuțiile purtate cu agentul Federico Pastorello și Gigi … The post FCSB dezvăluie o „încercare oprită” de transfer: Detalii de la negocieri appeared first on spotmedia.ro.
Ce mai e nou cu Groenlanda. Casa Albă a înțeles pe dos grupul de lucru. Franța amenință, Italia e ironică. Hop și Moscova în discuție # SportMedia
Se pare că grupul de lucru pentru Groenlanda a început cu stângul, după ce Casa Albă a declarat că ar fi fost creat doar pentru discuții tehnice privind achiziția insulei de către americani. Evident că, la aşa afirmaţie, Danemarca a reacţionat ferm: dacă asta e premisa americanilor, discuțiile vor fi extrem de scurte. În acest … The post Ce mai e nou cu Groenlanda. Casa Albă a înțeles pe dos grupul de lucru. Franța amenință, Italia e ironică. Hop și Moscova în discuție appeared first on spotmedia.ro.
Bulgaria face iar anticipate, după eșecul formării Guvernului. E al optulea rând de alegeri în 4 ani # SportMedia
Bulgaria va organiza din nou alegeri anticipate, după ce principalele partide au refuzat mandatul de a forma un guvern, a anunțat vineri președintele Rumen Radev. Criza politică se prelungește după demisia guvernului de coaliție condus de premierul Rosen Jeliazkov, susținut de alianța GERB-SDS, potrivit Reuters. Executivul a renunțat la mandat în luna decembrie, în urma … The post Bulgaria face iar anticipate, după eșecul formării Guvernului. E al optulea rând de alegeri în 4 ani appeared first on spotmedia.ro.
Mașinile parcate neregulamentar în Sectorul 3 nu vor mai fi ridicate, dacă șoferul afișează un număr de telefon și răspunde apelului polițiștilor. Primăria Sector 3 a anunțat o procedură mai flexibilă pentru situațiile de parcare neregulamentară, cu scopul de a debloca rapid trotuarele, căile de acces și zonele pietonale. Măsura a fost dispusă de primarul … The post Negoiță nu mai vrea mașini ridicate în sectorul lui. Care e noua procedură a Poliției appeared first on spotmedia.ro.
Doi apropiați ai lui Donald Trump, implicați în campania de contestare a alegerilor prezidențiale din SUA din 2020, încearcă să obțină un contract strategic în Balcani, pentru construcția unei conducte de gaze menite să reducă dependența Bosniei de Rusia. Miza: un proiect de circa 200 de milioane de dolari, cu implicații energetice și geopolitice majore. … The post Afacerea bosniacă a oamenilor lui Trump appeared first on spotmedia.ro.
Legea împotriva extremismului: Din 248 de dosare deschise, doar 20 de trimiteri în judecată în 2025 # SportMedia
Numărul dosarelor deschise de procurori pentru infracțiuni precum negarea Holocaustului, propaganda legionară sau apologia criminalilor de război a crescut puternic în 2025. Ministerul Public a primit anul trecut 248 de cauze în baza OUG 31/2002, care interzice organizațiile și simbolurile fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe și promovarea cultului persoanelor condamnate pentru genocid, crime împotriva umanității … The post Legea împotriva extremismului: Din 248 de dosare deschise, doar 20 de trimiteri în judecată în 2025 appeared first on spotmedia.ro.
România, din nou cea mai scumpă piață de energie din Europa, pe fondul consumului record # SportMedia
România a fost joi, 15 ianuarie, pentru a doua zi consecutiv, cea mai scumpă piață spot de energie electrică din Europa, pe fondul unui consum foarte ridicat, alimentat de temperaturile scăzute din ultima perioadă. Potrivit datelor analizate de Profit, cererea de electricitate a atins în ultimele zile cele mai mari valori din ultimii patru ani, … The post România, din nou cea mai scumpă piață de energie din Europa, pe fondul consumului record appeared first on spotmedia.ro.
FCSB este convinsă că transferurile făcute în această iarnă o vor ajuta să-și îndeplinească obiectivele. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB a anunțat că „am făcut cele mai bune transferuri”, pe posturi deficitare. Andre Duarte, prezentat deja oficial la FCSB, și Ofri Arad s-au alăturat lotului condus de Elias Charlambous și Mihai Pintilii … The post Certitudinea pe care o are FCSB în privința transferurilor făcute appeared first on spotmedia.ro.
