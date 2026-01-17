Musk îl numește „idiot absolut” pe șeful Ryanair. O’Leary ripostează: „Musk e idiot, X e o haznă”

19:20

Acum câteva zile, atacarea Iranului de către America părea iminentă. Președintele Donald Trump a dat de înțeles că va face asta, chiar transmițându-le protestatarilor că „ajutorul e pe drum” și îndemnându-i să continue protestele. Azi, Trump spune că nu va ordona atacarea Iranului pentru că „uciderile au încetat în cea mai mare parte”. Ce s-a […]