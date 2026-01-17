Rusia anunță doborârea a 99 de drone ucrainene în Marea Neagră și Crimeea
Aktual24, 17 ianuarie 2026 14:20
Într-o noapte încărcată de tensiune, între vineri și sâmbătă, Rusia a anunțat că apărarea sa aeriană a doborât 99 de drone ucrainene cu aripi fixe, într-o operațiune desfășurată deasupra Mării Negre și a Mării Azov, precum și în cinci regiuni de frontieră cu Ucraina. Informația a fost făcută publică de Ministerul rus al Apărării. Conform […]
• • •
Iranul se află într-un moment critic al istoriei sale recente. Peste 3.000 de persoane au murit de la începutul protestelor din 28 decembrie, potrivit rapoartelor surselor interne și organizațiilor pentru drepturile omului. Mișcarea de contestare, inițial alimentată de inflația galopantă și de degradarea accelerată a nivelului de trai, s-a transformat rapid într-o revoltă de amploare […]
Într-o noapte încărcată de tensiune, între vineri și sâmbătă, Rusia a anunțat că apărarea sa aeriană a doborât 99 de drone ucrainene cu aripi fixe, într-o operațiune desfășurată deasupra Mării Negre și a Mării Azov, precum și în cinci regiuni de frontieră cu Ucraina. Informația a fost făcută publică de Ministerul rus al Apărării. Conform […]
Ungurii de la MOL vor să pună mâna pe Lukoil. Tranzacție uriașă de 22 de miliarde de dolari sub lupa SUA # Aktual24
În culisele industriei petroliere globale se joacă, în aceste luni, una dintre cele mai mari mutări strategice ale ultimului deceniu. Gigantul rus Lukoil, sufocat de sancțiunile occidentale și presiunea politică a Washingtonului, este obligat să își vândă majoritatea activelor internaționale. Pachetul este estimat la aproximativ 22 de miliarde de dolari și cuprinde câmpuri petroliere uriașe, […]
Wikipedia semnează acorduri de inteligență artificială cu Microsoft, Meta și Perplexity, cu ocazia celei de-a 25-a aniversări # Aktual24
Wikipedia a dezvăluit joi noi acorduri comerciale cu o serie de companii de inteligență artificială, cu ocazia celei de-a 25-a aniversări. Enciclopedia online, finanțată prin crowdsourcing, a dezvăluit că a semnat acorduri cu companii de inteligență artificială, inclusiv Amazon, Meta Platforms, Perplexity, Microsoft și compania franceză Mistral AI, relatează AP. Wikipedia este unul dintre ultimele […]
Un amplu studiu științific contrazice teoria lui Donald Trump privind paracetamolul în sarcină și autismul: ”Paracetamolul este sigur” # Aktual24
O analiză științifică extinsă infirmă afirmațiile președintelui american Donald Trump potrivit cărora administrarea paracetamolului în timpul sarcinii ar fi asociată cu un risc crescut de autism la copii, arătând că nu există dovezi solide în acest sens. Studiul, publicat sâmbătă în revista The Lancet Obstetrics, Gynaecology & Women’s Health, citat de Politico, a analizat 43 […]
Gică Năpârcă, prins la furat la doar o lună după ce a fost eliberat din penitenciar – VIDEO # Aktual24
Un bărbat a fost reținut de polițiștii din București după ce ar fi sustras cinci brățări din aur dintr-un amanet din Sectorul 4, prejudiciul fiind estimat la peste 10.000 de lei, informează Poliția Capitalei. Potrivit comunicatului oficial, fapta ar fi fost comisă la data de 15 ianuarie 2026, în jurul orei 12:20, la un punct […]
Ucraina intră într-o nouă fază a războiului. Zelenski avertizează că apărarea antiaeriană este insuficientă # Aktual24
Ucraina intră într-una dintre cele mai dificile etape ale războiului, prinsă între bombardamentele tot mai intense ale Rusiei și o iarnă extrem de dură. În acest context, președintele Volodimir Zelenski a lansat un avertisment direct către partenerii occidentali: aprovizionarea cu sisteme și rachete de apărare antiaeriană este insuficientă, iar unele baterii au rămas temporar fără […]
Musk îl numește „idiot absolut” pe șeful Ryanair. O’Leary ripostează: „Musk e idiot, X e o haznă” # Aktual24
Unul dintre cele mai spectaculoase conflicte recente dintre tehnologie și aviație îi implică pe Elon Musk și Michael O’Leary, șeful Ryanair. Totul a pornit de la refuzul lui O’Leary de a instala serviciul de internet Starlink, deținut de Musk, pe avioanele companiei. Răspunsul miliardarului nu a întârziat: „CEO-ul Ryanair este un idiot absolut. Concediați-l”, a […]
Băsescu anunță cât va scoate AUR la următoarele alegeri: ”Nu cred că românii dau țara pe mâna unora care vor să se izoleze de Uniunea Europeană, vor să se izoleze de NATO”. Ce spune despre Georgescu # Aktual24
Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, în emisiunea „În fața ta” de la Digi24, că în opinia sa Alianța pentru Unirea Românilor nu va obține un scor foarte mare la viitoarele alegeri parlamentare, apreciind că românii nu vor susține un proiect politic care promovează izolarea țării față de Uniunea Europeană și NATO. Băsescu a afirmat […]
Vești proaste pentru „suveraniști”. „Acordul Mercosur va aduce României mai mulți bani și va crea locuri de muncă”, spune ministrul Economiei, Irinel Darău # Aktual24
Ministrul Economiei, Irineu Darău (USR) susține că acordul comercial dintre Uniunea Europeană și Mercosur va avea un impact pozitiv clar asupra economiei românești. „Sunt absolut convins că impactul pozitiv asupra economiei românești pe termen scurt, mediu și lung este cert”, a declarat ministrul într-o emisiune de la postul de televiziune B1. Irineu Darău a amintit […]
O melodie de succes a fost exclusă din clasamentul oficial al Suediei după ce s-a aflat că „artistul” din spatele ei era o creație a inteligenței artificiale. I Know, You’re Not Mine – sau Jag Vet, Du Är Inte Min în suedeză – a unui cântăreț pe nume Jacub a avut succes în Suedia, ocupând […]
Iese PSD de la guvernare? Băsescu: ”Nu va ieși, ei realizează ce ar fi în situația în care ar ieși de la guvernare” # Aktual24
Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, într-un interviu acordat Digi 24, că Partidul Social Democrat nu intenționează să părăsească actuala coaliție de guvernare și nici să formeze o majoritate politică alături de AUR, respingând astfel speculațiile apărute în spațiul public privind posibile schimbări majore pe scena politică. Băsescu a avertizat că ieșirea PSD de la […]
O melodie de succes a fost exclusă din clasamentul oficial al Suediei după ce s-a aflat că „artistul” din spatele ei era o creație a inteligenței artificiale. I Know, You’re Not Mine – sau Jag Vet, Du Är Inte Min în suedeză – a unui cântăreț pe nume Jacub a avut succes în Suedia, ocupând […]
Descoperire majoră pe șantierul autostrăzii A8. Un obiect de acum 2.000 de ani arată cum trăiau dacii liberi # Aktual24
Un fragment de amforă vechi de aproape 2.000 de ani a fost descoperit pe şantierul autostrăzii A8, în apropiere de oraşul Târgu Neamţ, a anunţat, sâmbătă, directorul Muzeului de Istorie şi Etnografie Târgu Neamţ, Vasile Diaconu. Cercetătorul a precizat că această descoperire confirmă activităţile comerciale practicate de comunităţile de daci liberi din zona subcarpatică a […]
După ce Trump s-a lăudat că „a oprit 800 de execuții”, judecătorul suprem al Iranului anunță că vor urma procese rapide și pedepse severe pentru protestatari, dând semnalul pentru execuții accelerate – VIDEO # Aktual24
Pe fondul valului de proteste masive care zguduie Iranul de la sfârșitul lui 2025, judecătorul suprem, Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, a cerut accelerarea proceselor și aplicarea rapidă a pedepselor pentru cei arestați, etichetați oficial drept „huligani”, „sabotor” sau „teroriști”. Declarațiile sale, făcute într-un interviu difuzat pe televiziunea de stat și citat de AlJazeera, au stârnit îngrijorări internaționale […]
Canale media rusești susțin că Adam Kadîrov, fiul dictatorului cecen Ramzan Kadîrov, ar fi fost transportat în stare gravă cu avionul la Moscova, în urma unui accident rutier produs la Groznîi # Aktual24
Surse rusești și cecene susțin că Adam Kadîrov, în vârstă de 18 ani, fiul cel mic al liderului cecen Ramzan Kadîrov, ar fi fost implicat vineri într-un accident rutier grav în capitala Ceceniei, Groznîi. Potrivit publicației Kavkaz.Realii (secțiunea nord-caucaziană a Radio Europa Liberă/Radio Libertatea – RFE/RL), Adam ar fi fost spitalizat în stare gravă și […]
Operațiunea Iran: șeful Mossad a sosit în Statele Unite. Loviturile militare ar putea fi executate în zilele următoare # Aktual24
Directorul agenţiei israeliene de informaţii Mossad, David Barnea, a sosit vineri dimineaţă în Statele Unite pentru discuţii privind situaţia din Iran, au declarat o sursă israeliană şi o altă sursă familiarizată cu întâlnirea, citate de Axios. Potrivit acestora, vizita face parte din consultările dintre SUA şi Israel pe tema protestelor din Iran şi a unei […]
Trei persoane înarmate au jefuit un magazin Pokémon din Manhattan. Tâlharii ar fi plecat cu mărfuri în valoare de 100.000 de dolari # Aktual24
Trei persoane au jefuit, în această săptămână, un magazin Pokémon din Manhattan, New York, îndreptând un pistol spre clienți și folosind un ciocan pentru a sparge o vitrină, potrivit poliției din New York și a unei înregistrări video, potrivit BBC și NBC News. Nimeni nu a fost rănit în jaful de la Poké Court, a […]
„Apocalipsa albă” din Kamceatka: Localnicii sar de la balcoane ca să poată merge la cumpărături, fiindcă stratul de zăpadă a ajuns la etajul 2 al blocurilor – VIDEO # Aktual24
Capitala peninsulei Kamceatka din Extremul Orient rus, Petropavlovsk-Kamceatski, este afectată zilele acestea de una dintre cele mai severe furtuni de zăpadă din ultimele decenii. Un ciclon puternic din Pacific, urmat de un al doilea val, a adus precipitații record și vânturi apropiate ca putere de cele provocate de uragane. Zăpada a format nămeți uriași, ajungând […]
Un băiat în vârstă de 11 ani din statul american Pennsylvania și-ar fi împușcat mortal tatăl, după ce anterior acesta i-a confiscat consola portabilă Nintendo Switch. Băiatul se confruntă cu acuzații de omucidere după un atac armat pe 13 ianuarie la domiciliul familiei sale, potrivit The Guardian. Conform documentelor judiciare obținute de WGAL News 8, […]
Marea Britanie a anunțat că zborul inaugural al primului elicopter autonom de mari dimensiuni din lume a fost o reușită deplină – VIDEO # Aktual24
Forțele Navale Regale ale Marii Britanii au anunțat recent un moment de referință în evoluția aviației militare: primul elicopter complet autonom de mari dimensiuni dezvoltat pentru Royal Navy, denumit Proteus, a efectuat cu succes zborul său inaugural. Evenimentul este considerat un pas major în integrarea sistemelor autonome în operațiunile militare moderne și confirmă direcția strategică […]
Președintele USR dezvăluie jocurile PSD: ”Există o parte din coaliție care vrea să menţină o reţea de privilegiaţi în statul român” # Aktual24
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat că, în pofida atacurilor la care sunt supuşi, miniştrii formaţiunii vor continua reformele asumate, apreciind că în coaliţia de guvernare vor persista tensiuni între cei care doresc menţinerea status quo-ului şi cei care urmăresc schimbarea acestuia. Într-o intervenţie la postul local Europa Nova, Fritz a afirmat că actuala coaliţie […]
După ce a petrecut aproape jumătate de secol căutând monstrul din Loch Ness, un naturalist crede ca explicația observărilor lui Nessie este banală # Aktual24
Un bărbat care a petrecut mai mult de cinci decenii încercând să găsească Monstrul din Loch Ness consideră că a fost de fapt într-o goană după himere. Adrian Shine consideră că așa-numitele „observări” de la faimosul lac din Munții Scoției au de fapt o explicație destul de banală, care nu implică nicio creatură mitică. Naturalistul, […]
Record Mondial: Un jucător de fotbal din Suedia a jonglat cu mingea timp de 28 de ore și 21 de minute # Aktual24
Un pasionat de fotbal din Suedia a doborât recordul mondial jonglând cu o minge – folosind doar genunchii, pieptul, capul și picioarele – timp de 28 de ore, 21 de minute și 2 secunde. Daniel Yaakob a stabilit recordul la complexul sportiv Rydshallen din Linköping, Suedia, porivit UPI. Yakob, care a avut voie să facă […]
Ayatollahii și-au bătut joc de Trump: Rapoarte alarmante din Iran susțin că regimul de la Teheran a executat în secret în ultimele zile cel puțin 52 de deținuți # Aktual24
În contextul protestelor naționale masive din Iran, care au început la sfârșitul anului 2025 și au escaladat dramatic în ianuarie 2026, organizația americană de monitorizare a drepturilor omului HRANA (Human Rights Activists News Agency) a publicat pe 16 ianuarie un raport alarmant: cel puțin 52 de prizonieri au fost executați între 5 și 14 ianuarie […]
Lia sună degeaba: Fostul judecător constituțional Petru Lăzăroiu susține, cu argumente juridice, că judecătorii CCR nu pot fi revocați sau suspendați de Curtea de Apel # Aktual24
Controversa privind numirea judecătorilor Curții Constituționale Dacian Dragoș și Mihai Busuioc scoate la iveală tensiuni vechi din sistemul de justiție românesc, unde granițele dintre competențele instanțelor și autonomia CCR rămân neclare pentru publicul larg. Amânarea deciziei Curții de Apel București privind suspendarea actelor de numire a celor doi judecători a reaprins dezbaterea despre cine are, […]
Sute de pantofi în stil victorian descoperiți în timpul unei acțiuni de curățare a plajei în Țara Galilor # Aktual24
Un centru educațional din Țara Galilor încearcă să dezlege misterul sutelor de pantofi în stil victorian descoperiți în timpul unei acțiuni de curățare a plajei. Beach Academy CIC, cu sediul în Porthcawl, a declarat că voluntarii implicați într-un proiect de restaurare a piscinelor stâncoase de la plaja Ogmore din sudul Țării Galilor au găsit aproximativ […]
Mai mulți agenți ICE au mâncat pe săturate la un restaurant mexican din Minnesota, apoi au arestat trei angajați # Aktual24
Un incident controversat a avut loc în Willmar, un orășel din vestul Minnesotei, la aproximativ 140 km vest de Minneapolis. Patru agenți de la Serviciul pentru Imigrare și Control Vamal (ICE) au intrat în restaurantul El Tapatio, un local familial mexican, și au comandat prânz în jurul orei 15:00. Potrivit martorilor oculari, prezența lor a […]
Un prezentator de știri american deține recordul mondial pentru cea mai mare colecție de perechi de șosete unice # Aktual24
Pasiunea lui Jim Donovan, fost prezentator de știri la CBS Philadelphia, pentru șosetele colorate i-a adus recordul mondial Guinness pentru cea mai mare colecție de șosete. Potrivit lui Donovan, șosetele sale colorate au fost remarcate de telespectatori, iar fanii au început să-i trimită perechi noi pentru a le adăuga la colecția sa – inclusiv unele […]
Irlanda: 15.000 de crabi au încercat să „evadeze” după ce camionul în care erau transportați s-a răsturnat # Aktual24
O echipă de recuperare a fost chemată în Irlanda, după ce un camion care transporta aproximativ 15.000 de crabi s-a răsturnat într-un șanț și a eliberat crustaceele. Camionul de la McLaughlin Transport transporta o încărcătură de crabi prinși în Inishowen către restaurante și magazine din Portugalia când a ajuns în șanțul de pe marginea drumului […]
Donald Trump mulțumește regimului tiranic de la Teheran că „a anulat toate execuțiile programate” – deși serviciile secrete americane susțin că în Iran represiunile sângeroase continuă # Aktual24
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a scris un mesaj surprinzător pe platforma Truth Social, adresând mulțumiri directe conducerii Iranului. În contextul revoltelor masive care zguduie țara de la sfârșitul lunii decembrie 2025, Trump a scris: „Respect foarte mult faptul că toate spânzurările programate, care urmau să aibă loc ieri (peste 800 la număr), au fost […]
Există un adevăr simplu pe care medicina modernă îl confirmă din ce în ce mai clar: corpul uman nu funcționează în compartimente separate. Nicio parte nu este izolată, nici măcar gura, pe care adesea o tratăm superficial, ca pe un detaliu estetic. În realitate, cavitatea orală este una dintre principalele porți de intrare în organism, […]
Lipsa de popularitate a lui Trump în Germania face ca AfD să se distanțeze ușor. „Metodele Vestului Sălbatic trebuie respinse aici, iar scopul nu justifică întotdeauna mijloacele” # Aktual24
Partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), a căutat mult timp legături strânse cu administrația Trump în încercarea sa de a obține aliați internaționali puternici și de a pune capăt izolării politice interne. Pe măsură ce opinia publică din Germania se îndepărtează tot mai mult de președintele american Donald Trump și de politica sa […]
Poate crezi că stai doar „în preajma fumului”, că nu ești tu cel care trage din țigară, dar adevărul este mult mai dur decât îți imaginezi. Fumatul pasiv nu este doar un miros neplăcut sau un disconfort temporar este o invazie tăcută, o agresiune nevăzută asupra organismului tău, care afectează fiecare celulă, fiecare organ și […]
Noua Zeelandă și Slovacia și-au închis temporar ambasadele de la Teheran. Agenția Europeană pentru Siguranța Aviației înseamnă companiile aeriene să evite spațiul aerian iranian # Aktual24
Noua Zeelandă și Slovacia și-au închis temporar ambasadele din Teheran și și-au retras diplomații din cauza înrăutățirii securității în Iran. Ministerul de Externe din Wellington spune că personalul său diplomatic a părăsit Iranul în siguranță cu zboruri comerciale peste noapte, operațiunile ambasadei fiind mutate la Ankara, Turcia, potrivit The Times of Israel. Ministrul de Externe […]
Avocații lui Jair Bolsonaro au găsit o modalitate inedită de a reduce pedeapsa de 27 de ani de închisoare a fostului președinte brazilian: lectura # Aktual24
Avocații lui Jair Bolsonaro par să fi găsit o modalitate de a-și ajuta clientul să își reducă pedeapsa de 27 de ani de închisoare primită anul trecut pentru că a plănuit o lovitură de stat: citind cărți. Există o singură problemă: fostul președinte brazilian de extremă dreapta nu a fost niciodată cunoscut ca bibliofil. „Îmi […]
Fiul fostului sah al Iranului spune că regimul islamic se va prăbuși și că doar el este pregătit să conducă viitorul guvern # Aktual24
Reza Pahlavi, fiul fostului sah pro-occidental al Iranului, a prezis că regimul islamic al țării va cădea și a susținut că doar el se află în poziția de a conduce viitorul guvern. Încercarea sa de a prelua conducerea unui posibil nou Iran vine după săptămâni de proteste în masă care au lăsat în urmă mii […]
Politicienii norvegieni spun că acordarea medaliei Premiului Nobel pentru Pace lui Trump este o decizie „absurdă” # Aktual24
Liderii politici din Norvegia au condamnat decizia „absurdă” a liderei opoziției venezuelene, María Corina Machado, de a-i înmâna medalia Premiului Nobel pentru Pace lui Donald Trump, acuzându-l pe președintele SUA că este un „lăudăros clasic” care își asumă meritele pentru munca altora, potrivit The Guardian. Laureata Premiului Nobel i-a înmânat lui Trump medalia joi, la […]
Africa de Sud investighează participarea Iranului la exerciții navale în largul coastei sale, după criticile SUA. Navele iraniene urmau să observe exercițiile # Aktual24
Africa de Sud a lansat, vineri, o anchetă privind participarea navelor de război iraniene la exerciții navale în largul coastei sale, după ce au apărut informații potrivit cărora organizatorii au ignorat instrucțiunile președintelui ca navele să aibă doar statut de observator pentru a nu amplifica tensiunile cu Statele Unite. Ancheta anunțată de Ministerul Apărării a […]
Șeful poliției britanice, care a propus restricționarea accesului suporterilor Maccabi la meciul cu Aston Villa de anul trecut, forțat să se retragă # Aktual24
Șeful poliției britanice care a recomandat ca suporterii echipei israeliene de fotbal Maccabi Tel Aviv să nu participe la meciul împotriva clubului Aston Villa, la Birmingham, anul trecut, s-a pensionat vineri, după ce decizia sa a fost criticată. Craig Guildford, șeful poliției din West Midlands, va demisiona cu efect imediat din funcția de șef al […]
Comitetul palestinian care va guverna Gaza sub supravegherea SUA s-a reunit la Cairo. Armata israeliană a folosit grenade asomatoare și gaze lacrimogene într-un atac în Cisiordania # Aktual24
Comitetul palestinian care urmează să guverneze Gaza sub supravegherea SUA, s-a întâlnit pentru prima dată vineri la Cairo, liderul său promițând să se apuce rapid de treabă pentru a îmbunătăți condițiile de acolo. Ali Shaath, inginer și fost oficial al Autorității Palestiniene din Gaza, se așteaptă ca reconstrucția și redresarea să dureze aproximativ trei ani. […]
Ultimul tratat nuclear dintre SUA și Rusia expiră pe 5 februarie. Ce poziții au acum Putin și Trump # Aktual24
În septembrie 2025, președintele rus Vladimir Putin a propus o extindere temporară a New START cu 12 luni, pentru a păstra în vigoare limitele existente și pentru a câștiga timp pentru negocieri viitoare. Kremlinul a confirmat că președintele SUA, Donald Trump, nu a oferit încă un răspuns oficial. Analiștii sunt împărțiți: unii consideră că extinderea […]
Răzbunarea sistemului. Cum sunt ”pedepsiți” acum Raluca Moroșanu și Laurențiu Beșu după ce au îndraznit să vorbească # Aktual24
Judecătorii Raluca Moroșanu și Laurențiu Beșu se confruntă cu atacuri în valuri, în continuare, după ce au îndrăznit să dezvăluie public gravele probleme din justiție. Moroșanu este recuzată din dosare de corupție, iar Beșu are parte și azi de atacuri legate de cariera sa. Vineri, jurnaliștii de la Recorder au prezentat pe larg cu ce […]
În Iran nu se înregistrează noi proteste. Un cleric de linie dură cere execuții și îi amenință pe Trump și pe Netanyahu # Aktual24
În timp ce Iranul a revenit la un calm neliniștit după un val de proteste care au provocat o represiune sângeroasă, un cleric de linie dură de rang înalt a cerut vineri pedeapsa cu moartea pentru demonstranții reținuți și l-a amenințat direct pe președintele american Donald Trump – o dovadă a furiei autorităților din Republica […]
Aliații republicani îl contrează pe Trump pe tema Groenlandei: „Cel mai prostesc lucru pe care l-am auzit” # Aktual24
Președintele Donald Trump vorbește despre preluarea Groenlandei „prin orice mijloace necesare”, însă în Congresul SUA, chiar aliații săi republicani i se opun. Pe măsură ce Trump își repetă amenințările că va aduce teritoriul danez sub controlul SUA — în pofida obiecțiilor unor aliați globali importanți și ale reprezentanților aleși ai insulei — unii parlamentari republicani […]
Ce a decis, cu ușile închise, Universitatea din Craiova în cazul plagiatului lui Radu Marinescu # Aktual24
Comisia de Etică a Universității din Craiova a decis, vineri, să analizeze sesizările privind teza de doctorat a ministrului Justiției, Radu Marinescu, care este acuzat că ar fi plagiat. ‘Comisia de Etică Universitară a Universității din Craiova, întrunită în ședință extraordinară, astăzi 16.01.2026, a hotărât deschiderea unui dosar de analiză referitor la sesizările nr. 56/13.01.2026 […]
SUA deschid o bază la doar 80 km de o bază a Chinei din Peru. Noua bază navală americană va fi cea mai mare din Peru # Aktual24
Executivul Statelor Unite a dat undă verde cererii autorităţilor peruane de a prelua construirea noii baze navale de la Callao, cea mai mare din ţara andină, pentru suma de 1,5 miliarde de dolari, pentru a acoperi nevoile noii flote a marinei militare a statului Peru, informează vineri EFE, citată de Agerpres. Departamentul de Stat al […]
”Eroare strategică serioasă”. Germania plătește scump abandonul energiei nucleare, spune cancelarul Merz # Aktual24
Cancelarul german Friedrich Merz a recunoscut recent că decizia Germaniei de a renunța la energia nucleară a fost o „eroare strategică serioasă”. Într-un context în care costurile energiei cresc vertiginos, bugetul federal se află sub presiune, iar securitatea energetică devine o preocupare majoră, declarațiile liderului german au reaprins dezbaterile despre viitorul politicii energetice de la […]
Interdicția privind utilizarea rețelelor de socializare în Australia afectează 4,7 milioane de conturi ale adolescenților # Aktual24
Companiile de socializare au dezactivat colectiv aproape cinci milioane de conturi aparținând adolescenților australieni la doar o lună după ce a intrat în vigoare o interdicție mondială pentru persoanele sub 16 ani, a declarat vineri autoritatea de reglementare a internetului din țară, un semn că măsura a avut un impact rapid și amplu. Comisarul pentru […]
România va primi 16,7 miliarde de euro de la Uniunea Europeană pentru înarmare prin programul SAFE. Vorbim despre împrumuturi la dobânzi foarte avantajoase (în jur de 3%), mult mai mici decât dobânzile pe care le plătește acum România. Acceptarea planurilor României de accesare a acestor fonduri a stârnit un val de reacții, în special pe […]
