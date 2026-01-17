Paracetamolul folosit în sarcină nu provoacă autism copiilor - Trump, contrazis de un studiu amplu

00:10

Omul de afaceri Dumitru Dragomir, fostul conducător al Ligii Profesioniste de Fotbal, pregătește ultimele detalii pentru a începe, luna viitoare, construcția unui nou ansamblu rezidențial, cel mai mare proiect imobiliar dezvoltat de familia sa până acum, în zona corporațiilor din Pipera, pe un teren cumpărat de la fiica cea mare a lui George Becali, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.