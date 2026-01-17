Selfie manga cu Giorgia Meloni și șefa Guvernului din Japonia. Premierul nipon i-a cântat „La mulți ani” și i-a făcut cadouri
Digi24.ro, 17 ianuarie 2026 13:50
Premierul Italiei Giorgia Meloni a împărtășit, pe rețeaua X, un selfie stil manga cu omologul ei japonez Sanae Takaichi, după ce aceasta i-a cântat „La mulți ani” și i-a oferit cadouri de ziua ei.
Acum 30 minute
14:10
Doi bărbați au ajuns la spital cu arsuri de gradul I și II, în urma unei explozii care a avut loc în Prundeni, Vâlcea # Digi24.ro
O explozie urmată de un incendiu a avut loc sâmbătă într-o gospodărie din localitatea Prundeni, Vâlcea. În urma incidentului, din primele informații, două persoane de sex masculin au suferit arsuri, ambele fiind conștiente la sosirea echipajelor de intervenție, informează Ministerul Sănătății.
14:00
Incident periculos: gheață de pe plafonul unei autoutilitare a lovit un autoturism. Poliția trage un semnal de alarmă # Digi24.ro
Polițiștii avertizează șoferii care pleacă la drum pe aceste vreme să își curețe complet mașinile de zăpadă sau gheață. Avertismentul vine după un incident care a avut loc între județele Galați și Brăila și care ar fi putut fi provoca o tragedie.
Acum o oră
13:50
13:50
13:50
Noi discuții pentru un acord de pace Rusia - Ucraina: negociatorii Kievului au ajuns la Miami pentru „o conversaţie importantă” # Digi24.ro
Negociatori ucraineni au sosit în Statele Unite la negocieri cu emisarul lui Donald Trump Steve Witkoff şi cu ginerele preşedintelui american Jared Kushner, pentru a pune capăt războiului cu Rusia, a anunţat sâmbătă Kirilor Budanov, fost șef al spionilor Kievului numit recent în fruntea administrației prezidențiale ucrainene și membru al delegației.
13:40
Kurda devine limbă națională în Siria, în timp ce armata lui Ahmed al-Sharaa se luptă cu kurzii în nordul țării # Digi24.ro
Preşedintele sirian Ahmed al-Sharaa a publicat vineri un decret prin care acordă drepturi naţionale kurzilor din Siria, recunoscând în mod oficial limba kurdă, în contextul în care armata siriană este angajată în lupte cu forţe kurde în nordul Siriei, relatează AFP. În acest decret, Ahmed al-Sharaa proclamă kurda „limbă naţională”, care poate fi predată în şcoli publice în zone în care această minoritate este prezentă puternic. Armata siriană a anunţat sâmbătă că a preluat controlul oraşului Deir Hafer, la est de Alep, în urma unor confruntări armate recente în această regiune situată în nordul Siriei.
Acum 2 ore
13:20
Pedeapsă pentru manipulare psihologică asupra unui minor. Psihiatru: E nevoie de consiliere pentru a facilita conexiunea părinte-copil # Digi24.ro
În premieră în România, o mamă a fost sancționată pentru că timp de 6 ani și jumătate i-a refuzat fostului soț dreptul de a-și vedea copilul.Femeia s-a ales cu un ordin de protecţie pentru violenţă psihologică asupra unui minor. Cu alte cuvinte, nu se mai poate apropia de propriul copil. Medicul psihiatru Gabriel Diaconu a atras atenția că acum psihologii și asistenții sociali sunt cei care trebuie să garanteze sănătatea mintală a minorului.
13:20
András Demeter, despre bugetul ce va fi alocat Culturii: Nu cred că în acest an cineva speră să ajungem la celebrul 1% din PIB # Digi24.ro
Ministrul Culturii, András Demeter, a afirmat că în condiţiile în care criza nu este la apogeu, nu crede că bugetul Culturii va ajunge în 2026 la 1% din PIB. El a precizat că a prezentat care este necesarul pentru partea de cultură gestionată de minister, care este sub o treime, iar celelalte două treimi se află în competenţa autorităţilor locale.
13:00
Alegeri prezidențiale în Portugalia: André Ventura, extremist de dreapta, favorit în primul tur # Digi24.ro
Campania primului tur al alegerilor prezidenţiale din Portugalia s-a încheiat cu candidatul extremei drepte André Ventura în rolul de favorit în scrutinul de duminică, un scenariu fără precedent, în pofida faptului că are puţine şanse să obţină o victorie în turul doi.
12:40
Furt la amanet în Sector 4: recidivist eliberat în decembrie surprins de camerele de supraveghere # Digi24.ro
Un bărbat a fost reținut de polițiștii din București, după ce ar fi furat cinci brățări din aur dintr-un amanet din Sectorul 4. Prejudiciul este estimat la peste 10.000 de lei. El este recidivist, fiind eliberat din închisoare în decembrie 2025, și a fost identificat pe baza imaginilor de pe camerele de supraveghere din societatea comercială.
Acum 4 ore
12:00
Viitorul ayatollahului. Ce soartă ar putea avea Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, și ce-ar urma pentru republica islamică # Digi24.ro
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, aflat în aceste zile într-o ascunzătoare secretă, știe că este acum un om marcat. Nu va mai sta pe veranda sa curând, scrie BBC News în debutul unei analize privind viitorul conducătorului religios și politic al republicii islamice.
12:00
Nicu Ștefănuță, despre acordul Mercosur: Efectele nu se vor vedea imediat. Are și frâne de urgență # Digi24.ro
Moment istoric pentru comerțul global. Uniunea Europeană finalizează astăzi acordul cu Mercosur, după un sfert de secol de discuții. Astfel se creează una dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, cu impact pentru 700 de milioane de locuitori. Nicu Ștefănuță, vicepreședintele Parlamentului European, a explicat la Digi24 că efectele acordului se vor vedea abia în anii următori.
11:40
Un român și un cetățean afgan au fost arestați în Timișoara, suspectați de implicare într-o rețea de trafic de migranți # Digi24.ro
Doi bărbați, un cetățean afgan și un român, au fost reținuți de polițiștii de frontieră din Timișoara, suspectați că ar fi implicat într-o rețea de trafic de migranți, după ce au refuzat să se supună somațiilor și au distrus probe în timpul unei acțiuni în trafic.
11:10
Un bărbat a fost rănit într-un accident pe DN6, în Dolj, provocat de un șofer cu alcoolemie record de 1,19 mg/l alcool pur în aerul expirat, care nu a păstrat distanța regulamentară față de autoturismul din față.
10:50
Premierul Ilie Bolojan a fost întâmpinat cu huiduieli sâmbătă la Botoșani, după ce vineri la Iași întâlnirea sa cu primarii PSD a fost boicotată, pe fondul nemulțumirilor legate de reducerile bugetare deja stabilite de Guvern.
10:40
ANM a actualizat prognoza: urmează încă patru zile de ger puternic. Azi a fost cea mai rece zi de până acum. Ce ne așteaptă de miercuri # Digi24.ro
Urmează încă patru zile de ger cumplit, cu temperaturi de până la -20°C. ANM a emis sâmbătă mai multe alerte cod galben de ger prin care avertizează că vremea foarte rece, mai ales noaptea și dimineața, continuă să afecteze cea mai mare parte a țării, până miercuri dimineață. În această dimineața, la Joseni și la Miercurea Ciuc s-a înregistrat cea mai scăzută tempertatură din această iarnă: -22 de grade Celsius.
Acum 6 ore
10:20
Legea prin care continuă vaccinarea anti-HPV gratuită pentru persoanele între 11 și 26 de ani, promulgată # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care asigură continuitatea accesului la vaccinul anti-HPV gratuit pentru fetele și băieții între 11 și 26 de ani, precum și la teste periodice gratuite pentru cancerul de col uterin.
10:00
Valeriu Stoica, specialist în drept și fost președinte al PNL, a vorbit în cadrul emisiunii „În fața ta”, de la Digi24, despre efectele unei posibile ieșiri de la guvernare a PSD. Potrivit acestuia, pentru social-democrați, părăsirea coaliției ar duce fie la alegeri anticipate, fie la o alianță cu AUR, ceea ce ar însemna „moarte politică” pentru partidul condus de Sorin Grindeanu.
09:50
Un protestatar a fost arestat la Londra după ce a urcat pe acoperișul ambasadei Iranului și a dat jos drapelul # Digi24.ro
Un manifestant a fost reţinut după ce a urcat pe acoperişul ambasadei Iranului din Londra pentru a da jos drapelul, a anunţat, vineri seară, poliţia londoneză.
09:30
O judecătoare federală din Minnesota limitează tacticile ICE: nu pot aresta sau folosi forța împotriva protestatarilor pașnici # Digi24.ro
O judecătoare federală a interzis, vineri, agenților federali din Minneapolis să aresteze protestatari pașnici sau să folosească muniții neletale și instrumente de control al mulțimii împotriva acestora, scrie Politico.
09:20
Operațiunea „Golden Dynamite”: cum a fost scoasă Maria Corina Machado din Venezuela cu ajutorul americanilor de la Grey Bull # Digi24.ro
Echipa de salvare Grey Bull, cu sediul în SUA, a publicat un scurt videoclip în care arată cum au ajutat-o pe lidera opoziţiei venezuelene María Corina Machado să fugă din ţară luna trecută.
09:00
Explozie într-un bloc din Alba Iulia: două persoane rănite, 20 de oameni au fost evacuați # Digi24.ro
Două persoane au fost rănite în urma unei explozii produse sâmbătă dimineață într-un apartament situat la etajul al treilea al unui bloc din Alba Iulia. 20 de persoane au fost evacuate, iar doi oameni au fost răniți: un bărbat de 37 de ani și o femeie de 24 de ani.
08:50
Numărul morților în protestele din Iran a depășit 3.000, susține o organizație pentru drepturile omului # Digi24.ro
Reprimarea amplului val de proteste din Iran a făcut 3.090 de morţi, dintre care 2.885 manifestanţi, a raportat, sâmbătă, organizaţia pentru apărarea drepturilor omului HRANA, cu sediul în Statele Unite, transmite Reuters.
08:50
Vânzarea activelor Lukoil: Trezoreria SUA a prelungit termenul limită până la finalul lui februarie. Cine e interesat să cumpere # Digi24.ro
Departamentul Trezoreriei SUA a prelungit până pe 28 februarie termenul-limită pentru vânzarea majorităţii activelor internaţionale ale companiei petroliere ruse Lukoil, evaluate la aproximativ 22 de miliarde de dolari, potrivit Reuters, care menţionează giganţii din sectorul hidrocarburilor care şi-au exprimat interesul. Decizia vine pe fondul sancţiunilor occidentale şi al presiunilor geopolitice care vizează reducerea amprentei globale a grupului rus.
08:40
Moment istoric pentru comerțul global: UE finalizează acordul cu Mercosur, după un sfert de secol de discuții # Digi24.ro
Acordul comercial UE-Mercosur va fi semnat sâmbătă la Asuncion, în Paraguay, marcând finalul a 25 de ani de negocieri între Uniunea Europeană şi statele Mercosur şi crearea oficială a uneia dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, cu peste 700 de milioane de locuitori.
08:30
Consumul de paracetamol în timpul sarcinii nu creşte riscul ca nou-născutul să fie autist, să sufere de ADHD sau să aibă o dizabilitate intelectuală, conform unei analize „standard de aur” a dovezilor, informează The Guardian.
Acum 8 ore
08:20
Manifestaţii importante sunt prevăzute, sâmbătă, în mai multe oraşe din Danemarca şi în capitala Groenlandei, Nuuk, pentru a protesta faţă de ambiţiile teritoriale ale lui Donald Trump, care continuă să-şi afişeze intenţia de a cuceri Groenlanda, relatează AFP.
08:00
Danemarca pregăteşte noi exerciţii militare în Groenlanda, în contextul unor tensiuni tot mai puternice în Arctica, şi doreşte ca Statele Unite să se asocieze acestor exerciţii, a declarat vineri șeful Comandamentului Arctic danez, generalul Søren Andersen.
07:50
Cele mai importante evenimente petrecute pe 17 ianuarie.
07:50
07:10
Vânzări îngreunate pe piața imobiliară: Tot mai mulți români amână decizia de a cumpăra o locuință din cauza incertitudinii economice # Digi24.ro
Românii care vor să cumpere acum o locuință se gândesc de două ori. Se întâmplă asta pentru că au crescut prețurile în domeniul imobiliarelor, dar și din cauza incertitudinii economice. Astfel, tranzacțiile nu se mai fac direct, iar decizia de achiziție este atent cântărită. Factorii pe care oamenii îi iau în calcul sunt: analizarea ofertelor, verificarea dezvoltatorilor și a documentației și pentru evaluarea rentabilității pe termen lung.
07:10
„Este dureros”. Unul din cei mai buni aliați ai lui Zelenski, pronostic sumbru pentru Ucraina # Digi24.ro
Președintele ceh Petr Pavel a declarat că Ucraina ar putea fi nevoită să facă „compromisuri dureroase” în cadrul oricărui acord de pace viitor cu Rusia, subliniind în același timp că Statele Unite rămân esențiale în eforturile de a pune capăt războiului.
07:10
China se laudă că Beijingul a scăpat de poluarea care în trecut îi acoperea cerul cu zilele. Care sunt însă costurile ascunse # Digi24.ro
Beijingul a sărbătorit reducerea drastică a poluării aerului prin interzicerea cărbunelui, dar la periferia capitalei, chinezii săraci se confruntă cu un frig extrem, scrie The Times într-un amplu material despre poluarea din China și modul în care politicile impuse de Beijing pentru ecologizare au afectat populația săracă de dincolo de capitala chineză.
07:10
Sfântul Anton 2026: Semnificația zilei de 17 ianuarie în calendarul ortodox. Obicei care aduce noroc și protecție în gospodărie # Digi24.ro
Pe 17 ianuarie, creștinii sărbătoresc Sfântul Antonie cel Mare, recunoscut drept părintele monahismului creștin și simbol al credinței, al renunțării la bunurile materiale și al luptei spirituale. Sărbătoarea este marcată în calendarul ortodox cu cruce neagră.
07:10
Când începe Postul Paștelui 2026: Date diferite pentru catolici și ortodocși. Care sunt zilele cu dezlegare la pește # Digi24.ro
Postul Paștelui, cunoscut și sub denumirea de Postul Mare, marchează perioada de pregătire spirituală a credincioșilor înainte de Învierea Domnului. În 2026, ortodocșii vor ține post începând cu 23 februarie și până pe 11 aprilie, în timp ce catolicii vor respecta perioada de postire între 2 martie și 4 aprilie.
07:10
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european: „Este o capcană pusă de Putin și Trump” # Digi24.ro
Bruxelles-ul elaborează propuneri pentru eliminarea vechiului sistem de aderare folosit de Uniunea Europeană încă din vremea Războiului Rece, înlocuindu-l cu un model ce ar introduce o nouă categorie de membru UE cu mai puține drepturi față de celelalte state din blocul comunitar. Planul controversat de revizuire discutat în Comisia Europeană, care ar permite o integrare mai rapidă a Ucrainei în Europa după semnarea unui eventual acord de pace cu Rusia, a stârnit deja neliniște în capitalele europene care se tem de consecințele acestei noi abordări privind extinderea UE.
07:10
Rusia vrea să dezvolte un model de AI „ortodox, bazat pe valorile spirituale tradiționale și instruit pe surse corecte” # Digi24.ro
În Rusia, este „absolut necesar” să se creeze o inteligență artificială „ortodoxă”, bazată pe valorile spirituale tradiționale. O astfel de inițiativă a fost lansată în cadrul Sinodului Popular Rus Mondial (VPRN).
07:10
Trupele de elită ale Marii Britanii se antrenează la -20 de grade în Arctica pentru un război cu Rusia # Digi24.ro
În Arctica, pușcașii marini britanici se pregătesc pentru un posibil conflict armat cu Rusia. La baza Camp Viking din nordul Norvegiei, unitățile de elită ale Marii Britanii urmează un antrenament extrem, care simulează scenarii de război în condițiile extreme ale nordului îndepărtat împotriva Rusiei. Puşcaşii marini dorm în zăpadă la temperaturi sub -20 de grade, iar programul include sărituri în gheaţă, rostogoliri în zăpadă, un pahar de rom şi un toast pentru regele Carol al III-lea. Aceste ritualuri fac parte din tradiţia pregătirii puşcaşilor marini pentru acţiuni în condiţii extreme.
07:10
„Bătălia pentru adâncuri”: resursele oceanelor redesenează harta puterii. Cine controlează rezervele tot mai limitate ale acestor zone # Digi24.ro
Oceanele influențează puternic viața de zi cu zi. Acestea acoperă 70% din suprafața planetei, transportă 90% din comerțul global și susțin milioane de locuri de muncă și alimentația a miliarde de oameni. Pe măsură ce concurența globală se intensifică și schimbările climatice se accelerează, oceanele lumii ajung, de asemenea, în prima linie a geopoliticii secolului XXI. Modul în care factorii de decizie politică vor aborda aceste provocări va afecta aprovizionarea cu alimente, prețul mărfurilor și securitatea națională, scriu jurnaliștii The Conversation.
07:10
Eclipsă totală de Soare în 2026: Când are loc cel mai așteptat fenomen astronomic și unde va fi vizibil din România # Digi24.ro
Pe 12 august 2026, cerul se va transforma într-un adevărat spectacol cosmic, martor al unui fenomen astronomic de excepție: eclipsa totală de Soare. Evenimentul va fi vizibil în totalitate doar pe o bandă îngustă care traversează Groenlanda, Islanda, nordul Portugaliei, nordul Spaniei și Insulele Baleare.
07:10
Forțele ucrainene au ucis de 27 de ori mai mulți ruși decât au pierdut în lupta pentru recâștigarea orașului-cheie Kupiansk, potrivit unei evaluări a serviciilor de informații furnizate armatei britanice, scrie The Times.
07:10
Medicamente care îi pot lăsa pe șoferi fără permis. Lista completă și explicația medicului: „Pot influența testele rapide din trafic” # Digi24.ro
Conducătorii auto trebuie să fie atenți la medicamentele pe care le consumă, deoarece chiar și produsele prescrise legal sau cele de uz frecvent pot conține substanțe psihoactive care afectează atenția, capacitatea de concentrare și timpii de reacție, sporind riscul de accidente.
07:10
Când pot fi plătite zilele de concediu nefolosite. Cum se calculează indemnizația și ce obligații au angajatorii față de salariați # Digi24.ro
Concediul de odihnă este garantat prin lege tuturor salariaților, iar regulile privind plata acestuia și compensarea zilelor neefectuate sunt strict reglementate. Codul Muncii precizează clar când pot fi acordați bani în locul zilelor libere, ce obligații au angajatorii față de angajați
Acum 24 ore
00:40
Ministrul Sănătăţii: „Este exclus” să fie susţinută ideea ca bolnavii de cancer să plătească o parte din serviciile medicale # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că ”este exclus” să fie susţinută ideea de coplată în oncologie, deoarece este un domeniu unde orice întârziere sau orice barieră poate să coste foarte mult. Iniţiatorul proiectului legistativ, senatoul POT Gheorghe Vela, susţine că a urmărit, de fapt, protejarea pacienţilor neasiguraţi. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a anunţat, încă de la începutul anului, că pacienţii fără venituri înscrişi în programul naţional de oncologie sunt persoane asigurate şi beneficiază până la vindecarea afecţiunii oncologice de medicamente şi întregul pachet de servicii de bază acordat persoanelor asigurate.
00:10
Cum vede ministrul Irineu Darău revitalizarea turismului românesc: „Nu la voucherele de vacanță este soluția” # Digi24.ro
Ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Darău, este de părere că, pe termen mediu şi lung, soluţia pentru turismul românesc nu o reprezintă voucherele de vacanţă, ci promovarea în aşa fel încât România să atragă cât mai mulţi turişti străini.
00:00
Trenul internaţional 99/401 care circulă pe ruta Kiev - Ungheni - Bucureşti Nord are o întârziere de aproximativ cinci ore din cauza avarierii reţelelor electrice pe teritoriul Ucrainei, a informat CFR Călători vineri seară.
16 ianuarie 2026
23:40
Italia intră oficial în competiția pentru Arctica. Guvernul Meloni lansează o misiune economică în nordul polar # Digi24.ro
Guvernul italian a anunțat adoptarea unei noi strategii pentru Arctica, marcând intrarea oficială a Romei în competiția geopolitică și economică pentru nordul polar. Ministrul de Externe Antonio Tajani a precizat că Italia va lansa o „misiune economică” în regiune, menită să deschidă oportunități pentru companiile italiene în domenii precum energia, apărarea și tehnologiile spațiale.
23:20
Un adolescent care se dădea cu sania trasă de mașină a murit după ce a fost aruncat într-un cap de pod # Digi24.ro
Un adolescent în vârstă de 17 ani, care se afla pe o sanie trasă de un autoturism, a decedat vineri seara după ce sania a intrat într-un cap de pod, au informat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Olt.
23:10
Un copil de 10 ani din Brăila a fost lovit cu cuțitul de un alt băiat de aceeaşi vârstă. S-au certat pentru o jucărie # Digi24.ro
Un copil de 10 ani din comuna Viziru, judeţul Brăila, a fost agresat cu un cuţit de un alt minor de aceeaşi vârstă, pe fondul unei neînţelegeri legate de o jucărie, potrvit IPJ Brăila.
22:10
Reza Pahlavi, fiul ultimului șah al Iranului, a declarat că regimul islamic de la Teheran este condamnat să se prăbușească, indiferent de poziția comunității internaționale. Într-o conferință de presă la Washington, el a cerut Occidentului să ofere un sprijin mai hotărât protestatarilor iranieni, afirmând că schimbarea de regim este deja în curs și nu mai poate fi oprită.
