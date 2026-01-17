Furt la amanet în Sector 4: recidivist eliberat în decembrie surprins de camerele de supraveghere

20:50

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, demontează toate scenariile privind ruperea Coaliției și spune că PSD nu va ieși de la guvernare. „Nu pentru că îi suspectez de totală bună-credință, dar realizează ce ar fi în situația în care ar ieși de la guvernare”, a declarat fostul președinte, adăugând și că PSD nu va face alianță cu AUR, din cauza reputației pe care deja a dobândit-o acest partid. Întregul interviu poate fi urmărit duminică, la Digi24, la emisiunea În fața ta, de la ora 14:00.