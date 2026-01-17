Marco Rubio și Tony Blair, numiți de Donald Trump în Consiliul Păcii pentru Fâșia Gaza

07:10

Bruxelles-ul elaborează propuneri pentru eliminarea vechiului sistem de aderare folosit de Uniunea Europeană încă din vremea Războiului Rece, înlocuindu-l cu un model ce ar introduce o nouă categorie de membru UE cu mai puține drepturi față de celelalte state din blocul comunitar. Planul controversat de revizuire discutat în Comisia Europeană, care ar permite o integrare mai rapidă a Ucrainei în Europa după semnarea unui eventual acord de pace cu Rusia, a stârnit deja neliniște în capitalele europene care se tem de consecințele acestei noi abordări privind extinderea UE.