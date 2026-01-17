„Consiliu al Păcii” pentru Ucraina, propus de SUA după modelul planului pentru Gaza

17:50

Președintele Donald Trump își începea mandatul cu o ideologie izolaționistă, care ar fi trebuit să ducă la retragerea SUA din multe zone ale lumii și să se concentreze pe problemele interne. Dar după un an de mandat, președintele american pare mai degrabă decis să recâștige rolul de „jandarm al lumii”, iar acest lucru se vede […] Articolul Criza din Iran și tentativele SUA de a redeveni „jandarmul” lumii: Trump nu este izolaționist apare prima dată în PS News.