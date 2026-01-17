METEO Patru zile de ger extrem în România, cu temperaturi de până la -20°C. Alertă pentru toată țara

12:50

Preşedintele USR, Dominic Fritz, afirmă că miniştrii USR vor continua să facă reformele pe care le-au anunţat. Aceasta în pofida atacurilor la care sunt supuşi. El e de părere că, în coaliţia de guvernare, va fi în continuare ”o parte care îşi doreşte să păstreze cât mai mult timp status quo-ul, pentru că sunt cei […] Articolul Fritz: Nu ne lăsăm intimidaţi. Miniştrii noştri nu se vor opri din a face reforme apare prima dată în PS News.