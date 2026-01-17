Fritz: Nu ne lăsăm intimidaţi. Miniştrii noştri nu se vor opri din a face reforme
Preşedintele USR, Dominic Fritz, afirmă că miniştrii USR vor continua să facă reformele pe care le-au anunţat. Aceasta în pofida atacurilor la care sunt supuşi. El e de părere că, în coaliţia de guvernare, va fi în continuare "o parte care îşi doreşte să păstreze cât mai mult timp status quo-ul, pentru că sunt cei
Trenul Kiev- București Nord, întârziere de cinci ore din cauza avarierii rețelelor electrice în Ucraina
Trenul Kiev- București Nord are o întârziere de cinci ore, anunță CFR Călători. Întârzierea este provocată de avarierea rețelelor electrice pe teritoriul Ucrainei. Întârzierea îi va afecta și pe călătorii care pleacă de la Chișinău spre București. Întârzierea este de cinci ore și se produce pe teritoriul ucrainean. „Trenul internațional 99/401 care circulă pe ruta
METEO Patru zile de ger extrem în România, cu temperaturi de până la -20°C. Alertă pentru toată țara
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) avertizează că România va fi afectată de patru zile de ger extrem. Va fi ger de sâmbătă, 17 ianuarie, ora 10:00, până miercuri, 21 ianuarie, ora 10:00. Ne aşteaptă temperaturi de până la -20°C și intensificări ale vântului care vor amplifica senzația de frig. România intră într-o perioadă de patru
Ministrul Sănătăţii, categoric: Este exclus să fie susţinută ideea de coplată în cazul bolnavilor de cancer
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că "este exclus" să fie susţinută ideea de coplată în oncologie. Este un domeniu unde orice întârziere sau orice barieră poate să coste foarte mult. Iniţiatorul proiectului legistativ, senatoul POT Gheorghe Vela, susţine că a urmărit, de fapt, protejarea pacienţilor neasiguraţi. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a anunţat,
Lăzăroiu arată culisele justiţiei. Cei doi judecători CCR nu pot fi revocați: „Nu contează ce spune Curtea de Apel"
Curtea de Apel București a amânat vineri o decizie în privința suspendării numirilor judecătorilor CCR Dacian Dragoș și Mihai Busuioc. Petre Lăzăroiu, fost judecător la Curtea Constituțională, a explicat pentru Ziare.com ce s-ar întâmpla în cazul suspendării celor doi judecători. Potrivit acestuia, procedura în ceea ce privește decizia referitoare la reforma pensiilor speciale ar trebui
Ministrul Economiei: Companii de stat şi-au ignorat datorii de ani de zile. Riscă creditorii să ia pe nimic patrimoniul
Există companii de stat care au datorii foarte mari pe care le-au ignorat de ani sau chiar de decenii. Ministrul Economiei, Irineu Darău, susţine că unele riscă să piardă patrimoniul, iar creditorii să le ia bunurile "pe nimic". "Apropo de valorificare: nu e vorba nicidecum, vreodată, de valorificare pe nimic", adaugă el. "E greu să
Premierul Ilie Bolojan a fost întâmpinat cu huiduieli sâmbătă la Botoșani. Aceasta după ce vineri la Iași întâlnirea sa cu primarii PSD a fost boicotată, pe fondul nemulțumirilor legate de reducerile bugetare deja stabilite de Guvern. Șeful Guvernului are zilele acestea mai multe întâlniri cu edilii din țară. La Iași, primarii PSD au boicotat întâlnirea
„Regele asfaltului" a fost eliberat din închisoare. Faptele s-au prescris. Motivarea admiterii contestaţiei în anulare
Omul de afaceri Nelu Iordache a ieşit, vineri seară, din Penitenciarul Rahova, după ce Curtea de Apel Bucureşti i-a admis contestaţia în anulare în dosarul în care acesta fusese condamnat, în toamna anului 2021, la 11 ani şi 9 luni de închisoare pentru deturnare de fonduri europene, cu un prejudiciu de 1,2 miliarde de lei.
Moment istoric pentru comerțul global, astăzi, în Paraguay: UE finalizează acordul cu Mercosur
Ţările latino-americane din Mercosur şi Uniunea Europeană urmează să semneze sâmbătă, în Paraguay, un tratat care creează una dintre cele mai mari zone de liber-schimb din lume. Acordul vine după mai bine de 25 de ani de negocieri şi în ciuda îngrijorărilor din sectorul agricol din numeroase ţări europene. Împreună, cele două blocuri reprezintă 30
Grupul PSD din Parlamentul European nu va vota moțiunea de cenzură pe Mercosur, dar formulează critici dure
Europarlamentarul român Vasile Dîncu a declarat la Bruxelles că grupul Socialiștilor și Democraților nu va susține moțiunea de cenzură privind acordul UE–Mercosur. Invocă responsabilitatea politică și critică totodată Comisia Europeană pentru marginalizarea Parlamentului prin proceduri grăbite. Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților (S&D) a anunțat că nu va sprijini moțiunea de cenzură. Vasile Dîncu
AUR critică abordarea „mercantilă" a Chișinăului: România nu trebuie privită ca un „bancomat"
Reprezentanții partidului AUR, aflați într-o vizită oficială la Chișinău, au solicitat clasei politice din R. Moldova o deschidere mai largă față de valorile identitare românești. Aceștia au criticat tendința unor politicieni moldoveni de a limita relația bilaterală strict la beneficii financiare, avertizând că privirea României doar ca pe un „bancomat", fără asumarea unei identități comune
Disparități în România: Cele patru paliere distincte ale economiei reale, potrivit lui Andrei Caramitru
Analistul economic Andrei Caramitru a explicat, într-o postare recentă pe Facebook, cum se structurează economia reală a României și cum diferențele regionale influențează atât dezvoltarea, cât și comportamentul electoral al populației. Potrivit lui Caramitru, România nu poate fi privită ca un teritoriu economic unitar. În realitate, țara funcționează pe patru paliere economice distincte, fiecare cu
Încep livrările în serie: Primele trenuri poloneze PESA ajung în România la sfârșitul lunii ianuarie
Compania poloneză PESA a obținut oficial omologarea de tip din partea Autorității de Siguranță Feroviară Română (ASFR) pentru noile vehicule feroviare destinate pieței locale. Această certificare, finalizată pe 15 ianuarie 2026, marchează încheierea procesului de testare și permite demararea livrărilor în serie pentru un număr de 62 de rame de scurt parcurs, reprezentând una dintre
Guvernul vrea să reducă deficitul cu încă 2%. Miruță: Nu se poate face fără ca și statul să reducă propriile cheltuieli
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat, într-un interviu pentru TVR INFO, că Guvernul își asumă reducerea cheltuielilor publice și continuarea scăderii deficitului bugetar. Obiectivul nu poate fi atins fără tăieri și o mai bună gestionare a banilor la nivelul statului. „Guvernul are o obligație asumată să reducă cheltuielile. A demonstrat că, în șase luni, a
METEO Gerul a pus stăpânire pe România. Au fost minus 21 de grade Celsius la Miercurea Ciuc
Gerul a pus stăpânire pe mare parte din România, în special pe zona Moldovei. La Miercurea Ciuc, sâmbătă dimineață au fost și minus 21 de grade Celsius, iar la Botoșani, termometrele s-au oprit la minus 17 grade. Jumătate de țară este sub cod galben de ger până la ora 10:00. Avertizarea rămâne valabilă până sâmbătă
Economistul Iancu Guda, atac dur la Claudiu Năsui: „Populism și cifre manipulate pentru imagine"
Economistul Iancu Guda a lansat o critică vehementă la adresa deputatului USR Claudiu Năsui, în urma unui schimb de replici aprins referitor la politicile fiscale și deficitul bugetar. Guda îl acuză pe parlamentar de populism și manipulare a datelor economice, susținând că discursul acestuia este lipsit de responsabilitate și are ca scop principal dezinformarea publicului
Friedrich Merz condamnă renunțarea la energia nucleară: „O greșeală strategică gravă pentru Germania"
Cancelarul Friedrich Merz a criticat dur decizia Germaniei de a abandona energia nucleară, descriind-o drept o „greșeală strategică gravă" cu repercusiuni economice majore. În cadrul unei conferințe de afaceri, acesta i-a vizat direct pe predecesorii săi, Angela Merkel și Olaf Scholz, susținând că închiderea precipitată a ultimelor reactoare a lăsat țara fără capacități de producție
Tezaurul fostului ministru Darius Vâlcov, la licitație: ANAF scoate la vânzare un desen de Picasso
O parte importantă din colecția de artă a fostului ministru Darius Vâlcov este scoasă la licitație prin executare silită, într-o acțiune inițiată de ANAF Craiova. Procedura vizează recuperarea prejudiciilor stabilite prin hotărâre penală definitivă și include lucrări semnate de artiști de valoare muzeală, recunoscuți la nivel internațional. Colecția este considerată una de excepție, reunind piese
Explozie de contribuabili la Sănătate: de la 7 la 12 milioane în mai puțin de un an. Unde se duc noile fonduri
Numărul românilor care achită contribuția la asigurările de sănătate (CASS) a crescut semnificativ în ultimele luni, pe fondul modificărilor legislative recente. Potrivit datelor furnizate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), aproximativ 12 milioane de persoane plătesc în prezent CASS, față de mai puțin de 7 milioane în urmă cu un an, transmite ProTV.
Marius-Viorel Poşa a fost numit în funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei, printr-o decizie a prim-ministrului Ilie Bolojan publicată vineri în Monitorul Oficial. Printr-o altă decizie a premierului, Marius Antonie Negru a fost eliberat din func
Piața muncii pentru migranți: BNS cere reglementări urgente și protecția drepturilor lucrătorilor # PSNews.ro
Reprezentanţii Blocului Naţional Sindical (BNS), prezenţi la dezbaterea publică de vineri, de la Palatul Victoria, privind lucrătorii străini, susţin că sunt necesare reglementări „urgente şi coerente” ale pieţei muncii în domeniul lucrătorilor migranţi. Sindicaliştii au reiterat „importanţa protejării drepturilor acestora, prevenirii abuzurilor şi combaterii exploatării prin muncă”, transmite News.ro. Blocul Naţional Sindical a participat vineri, […] Articolul Piața muncii pentru migranți: BNS cere reglementări urgente și protecția drepturilor lucrătorilor apare prima dată în PS News.
Trump amenință cu tarife vamale țările care refuză planul său privind controlarea Groenlandei # PSNews.ro
Președintele american Donald Trump a amenințat cu impunerea de tarife vamale în cazul țărilor care nu sunt de acord cu planul său privind controlarea Groenlandei. Afirmația a fost făcută în timpul unei ședințe la Casa Albă. Donald Trump a spus că ar putea impune tarife vamale țărilor care nu susțin planul său ca SUA să […] Articolul Trump amenință cu tarife vamale țările care refuză planul său privind controlarea Groenlandei apare prima dată în PS News.
Curtea de Apel București: Încă un om de afaceri scapă de o parte din condamnare, după ce fapta s-a prescris # PSNews.ro
Curtea de Apel București i-a redus vineri pedeapsa omului de afaceri Nelu Iordache de la aproape 12 ani la 5 ani și 10 luni de închisoare, după ce a constatat că o parte dintre faptele pentru care fusese condamnat în dosarul Autostrăzii Arad–Nădlac sunt prescrise. Decizia, pronunțată joi, în cadrul unei căi extraordinare de atac, este […] Articolul Curtea de Apel București: Încă un om de afaceri scapă de o parte din condamnare, după ce fapta s-a prescris apare prima dată în PS News.
Nota de plată a regimului de la Teheran: Economie la pământ și înfrângeri militare pe bandă rulantă # PSNews.ro
Invitat în cadrul emisiunii Puterea Știrilor, expertul în securitate Iulian Chifu a prezentat un tablou sumbru al realității din Iran, unde criza economică a atins cote alarmante. Cu o inflație galopantă și o monedă națională prăbușită, regimul de la Teheran se află într-un punct de maximă vulnerabilitate. Chifu explică faptul că izolarea internațională și […] Articolul Nota de plată a regimului de la Teheran: Economie la pământ și înfrângeri militare pe bandă rulantă apare prima dată în PS News.
Comisia de Etică a Universităţii din Craiova a decis să analizeze două sesizări care îl vizează pe ministrul Justiţiei # PSNews.ro
Comisia de Etică a Universităţii din Craiova a decis, vineri, să analizeze sesizările care îl vizează pe ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, acuzat de plagiat într-o investigaţie jurnalistică, transmite News.ro. La începutul săptămânii, jurnalista Emilia Şercan preciza, într-o investigaţie PressOne, că mai mult de jumătate din teza de doctorat a demnitarului ar conţine texte copiate din […] Articolul Comisia de Etică a Universităţii din Craiova a decis să analizeze două sesizări care îl vizează pe ministrul Justiţiei apare prima dată în PS News.
Sfârșitul unei industrii milenare. Țara europeană care închide ultima mină de cărbune de mare adâncime # PSNews.ro
Ultimul puţ de cărbune din Cehia se va închide la sfârşitul lunii ianuarie, punctul final a 250 de ani de exploatare la mare adâncime şi sfârşitul unei industrii care a alimentat ascensiunea industriei grele în Europa Centrală, transmite Reuters, relatează Agerpres. Ultimele tone de cărbune sunt transportate luna aceasta din puţuri de la câţiva kilometri […] Articolul Sfârșitul unei industrii milenare. Țara europeană care închide ultima mină de cărbune de mare adâncime apare prima dată în PS News.
Bolojan: Autostrăzile Iaşi-Ungheni şi Suceava-Siret trebuie să fie finalizate până în 2030 # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, la Iaşi, că finanţarea pentru cele două capete de autostradă din Moldova – Iaşi-Ungheni şi Suceava-Siret, a fost aprobată de Comisia Europeană, proiectele fiind considerate esenţiale pentru conectivitatea regiunii şi pentru componenta de apărare. „În primul rând, vom discuta despre cum punem în practică cel mai important proiect de […] Articolul Bolojan: Autostrăzile Iaşi-Ungheni şi Suceava-Siret trebuie să fie finalizate până în 2030 apare prima dată în PS News.
Un român, deținut politic în Venezuela, eliberat după un an de închisoare. Anunțul făcut de MAE # PSNews.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat, vineri, eliberarea unui cetățean român aflat de peste un an în detenție în Venezuela. În prezent, acesta a fost preluat de reprezentanții Delegației UE la Caracas și urmează să ajungă în perioada următoare în România. „Ministerul Afacerilor Externe salută eliberarea unui cetățean român, aflat de mai bine de un […] Articolul Un român, deținut politic în Venezuela, eliberat după un an de închisoare. Anunțul făcut de MAE apare prima dată în PS News.
Tone de documente din arhiva Poliției Ploiești, incendiate ilegal pe câmp la comanda șefului biroului rutier # PSNews.ro
Tone de documente din arhiva Biroului Rutier al Poliției Municipiului Ploiești au fost distruse ilegal prin incendiere controlată pe un câmp din Boldești-Scăieni, județul Prahova. Poliția Prahova a deschis o anchetă internă și un dosar penal pentru sustragere de înscrisuri, faptă pedepsită cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă, potrivit Libertatea. […] Articolul Tone de documente din arhiva Poliției Ploiești, incendiate ilegal pe câmp la comanda șefului biroului rutier apare prima dată în PS News.
Patriarhul Daniel pune piciorul în prag: BOR dezaprobă acțiunile, atitudinile și discursurile antisemite și xenofobe # PSNews.ro
Cu prilejul reuniunii de lucru între reprezentanți ai cultelor religioase și reprezentanți ai Guvernului României, pe tema combaterii antisemitismului și a altor forme de intoleranță, Patriarhul Daniel a precizat că BOR dezaprobă acțiunile, atitudinile și discursurile antisemite și xenofobe. Într-un comunicat publicat, vineri, de Biroul de Presă al Patriarhiei Române, Patriarhul Daniel a oferit un […] Articolul Patriarhul Daniel pune piciorul în prag: BOR dezaprobă acțiunile, atitudinile și discursurile antisemite și xenofobe apare prima dată în PS News.
Ce au căutat românii pe Google în 2025: filmele, serialele și inteligența artificială domină interesul online # PSNews.ro
Ce este Google Trends și de ce contează Google Trends oferă o imagine clară asupra intereselor reale ale utilizatorilor, măsurând frecvența căutărilor online. Spre deosebire de sondaje sau studii declarative, datele Google reflectă curiozitatea spontană a publicului. În 2025, căutările românilor indică o orientare clară către divertisment digital, tehnologie și inteligență artificială. Filmele care au […] Articolul Ce au căutat românii pe Google în 2025: filmele, serialele și inteligența artificială domină interesul online apare prima dată în PS News.
Scenariul „Maduro” vs. realitatea iraniană – Care sunt limitele unei intervenții americane în Iran # PSNews.ro
Deși capturarea lui Nicolás Maduro de către forțele americane a reprezentat un moment de cotitură, Iulian Chifu avertizează că o operațiune de tip „extracție” nu este direct aplicabilă în cazul Iranului. Diferența fundamentală constă în greutatea strategică și în structura de putere mult mai complexă a regimului ayatollahilor, unde o simplă lovitură chirurgicală nu ar […] Articolul Scenariul „Maduro” vs. realitatea iraniană – Care sunt limitele unei intervenții americane în Iran apare prima dată în PS News.
Un român a fost arestat de agenții ICE trimiși de Donald Trump să prindă imigranții infractori # PSNews.ro
Un cetățean român a fost arestat în Statele Unite de agenții federali de imigrare, în cadrul operațiunilor inițiate de administrația Trump împotriva imigranților acuzați de infracțiuni. Informația a fost confirmată atât de autoritățile americane, cât și de presa locală din Boston. Arestarea românului anunțată oficial de ICE BostonPe 11 ianuarie, agenții U.S. Immigration and Customs […] Articolul Un român a fost arestat de agenții ICE trimiși de Donald Trump să prindă imigranții infractori apare prima dată în PS News.
Contrast pe piața imobiliară: București și marile orașe cresc, fostele centre industriale rămân ieftine # PSNews.ro
Piața imobiliară din România crește constant, iar uneori chiar abrupt. Topul este condus de București și marile capitale regionale, în special în Transilvania și Banat. La coada clasamentului sunt fostele orășele industriale, mai precis fostele cartiere comuniste abandonate. Și totuși chiar în inima Țării, într-o regiune în plină dezvoltare, de un pitoresc unic, poți găsi […] Articolul Contrast pe piața imobiliară: București și marile orașe cresc, fostele centre industriale rămân ieftine apare prima dată în PS News.
Lovitură pentru Moscova: China oprește total importurile de energie electrică din Rusia. Care este motivul # PSNews.ro
China a suspendat complet importurile de energie electrică din Rusia începând cu 1 ianuarie 2026, motivul principal fiind faptul că prețul energiei rusești a devenit mai mare decât cel al electricității produse intern, relatează Defense Romania, citând presa rusă. Potrivit informațiilor publicate de cotidianul rus Kommersant, Beijingul a decis să oprească achizițiile deoarece tarifele la […] Articolul Lovitură pentru Moscova: China oprește total importurile de energie electrică din Rusia. Care este motivul apare prima dată în PS News.
Scandalul Cobra II. Au fost livrate doar 194 de exemplare din blindatele ușoare ce vor intra în dotarea armatei române # PSNews.ro
Forțele Terestre Române fac un pas important în procesul de modernizare, însă programul de dotare cu vehicule blindate ușoare Cobra II este marcat atât de livrări efective, cât și de tensiuni contractuale între statul român și producătorul turc Otokar. Până în prezent, aproape 200 de vehicule au ajuns în România, dar Ministerul Apărării Naționale a […] Articolul Scandalul Cobra II. Au fost livrate doar 194 de exemplare din blindatele ușoare ce vor intra în dotarea armatei române apare prima dată în PS News.
Pe 9 ianuarie, trenul internațional „Muntenia” care circulă pe ruta Budapesta – București a înregistrat una dintre cele mai mari întârzieri din ultimii ani, ajungând în Capitală după mai bine de 26 de ore, față de durata obișnuită de 16 ore. Trenul a intrat în România cu doar 78 de minute întârziere, dar problemele tehnice […] Articolul CFR Călători explică de ce a întârziat 10 ore trenul Budapesta – București apare prima dată în PS News.
Rogobete, discuţii la Chişinău despre modul în care sistemele sanitare din cele două ţări pot fi îmbunătăţite concret # PSNews.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, aflat vineri în vizită oficială în Republica Moldova, a discutat cu omologul său despre modalităţile concrete prin care sistemele din cele două ţări ar putea fi îmbunătăţite, dar şi despre cooperarea pe câteva axe prioritare. În plus, Rogobete a discutat cu medici şi a vizitat Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moşneaga” din […] Articolul Rogobete, discuţii la Chişinău despre modul în care sistemele sanitare din cele două ţări pot fi îmbunătăţite concret apare prima dată în PS News.
22.000 de copii și adolescenți din România cu tulburări mintale, influențați de consumul excesiv de conținut digital # PSNews.ro
Institutul Naţional de Sănătate Publică avertizează asupra unei crize de sănătate mintală în creștere, alimentată de consumul excesiv de conținut digital. Datele confirmă o legătură îngrijorătoare între timpul excesiv petrecut în faţa ecranelor şi deteriorarea indicatorilor de sănătate mintală, în special în rândul copiilor şi tinerilor, atrage atenția INSP. Peste 22.000 de copii şi adolescenţi […] Articolul 22.000 de copii și adolescenți din România cu tulburări mintale, influențați de consumul excesiv de conținut digital apare prima dată în PS News.
Criza din Iran și tentativele SUA de a redeveni „jandarmul” lumii: Trump nu este izolaționist # PSNews.ro
Președintele Donald Trump își începea mandatul cu o ideologie izolaționistă, care ar fi trebuit să ducă la retragerea SUA din multe zone ale lumii și să se concentreze pe problemele interne. Dar după un an de mandat, președintele american pare mai degrabă decis să recâștige rolul de „jandarm al lumii”, iar acest lucru se vede […] Articolul Criza din Iran și tentativele SUA de a redeveni „jandarmul” lumii: Trump nu este izolaționist apare prima dată în PS News.
Rău au ajuns! Carmen şi Klaus Iohannis, somaţi de Primăria Sibiu să-şi achite taxele şi impozitele. ANAF cere executare # PSNews.ro
Fostul președinte Klaus Iohannis și soția sa, Carmen Iohannis, au fost somați la finalul anului 2025 pentru neplata unor impozite și taxe locale, potrivit informațiilor publicate pe site-ul Primăriei Municipiului Sibiu. Cele două somații au fost emise de Direcția Fiscală a Municipiului Sibiu pe 8 octombrie 2025, una pe numele soției și cealaltă pe numele […] Articolul Rău au ajuns! Carmen şi Klaus Iohannis, somaţi de Primăria Sibiu să-şi achite taxele şi impozitele. ANAF cere executare apare prima dată în PS News.
România preia controlul Portului Internațional Liber Giurgiulești: APM Constanța finalizează achiziția Danube Logistics # PSNews.ro
La sfârșitul lunii decembrie 2025, Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” (APM) SA Constanța a finalizat preluarea controlului asupra Danube Logistics, operatorul Portului Internațional Liber Giurgiulești (PILG), potrivit surselor guvernamentale citate de Mold-Street.com. Autoritățile și compania română au confirmat tranzacția, dar au refuzat să ofere detalii despre valoarea acesteia, precizând că prețul va fi aprobat pe […] Articolul România preia controlul Portului Internațional Liber Giurgiulești: APM Constanța finalizează achiziția Danube Logistics apare prima dată în PS News.
Achizițiile pe care le va face România din banii SAFE. Ministrul Apărării anunță 21 de proiecte de înzestrare a armatei # PSNews.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a transmis vineri, după aprobarea planului SAFE al României, că sunt 21 de programe de înzestrare și ele vor fi contractate „în ritm alert în următoarele luni”. „E o dovadă clară că munca serioasă, cu documente rațional pregătite, cu înțelegerea condițiilor de eligibilibilitate și cu propuneri documentate fără niciun dubiu, valorează și […] Articolul Achizițiile pe care le va face România din banii SAFE. Ministrul Apărării anunță 21 de proiecte de înzestrare a armatei apare prima dată în PS News.
VIDEO Ilie Bolojan a fost întâmpinat cu huiduieli la Iași. Mai mulți oameni i-au strigat “trădătorule” și “demisia” # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a fost întâmpinat la Iași de proteste și huiduieli, mai mulți cetățeni exprimându-și nemulțumirea față de politicile guvernamentale prin scandări precum „demisia” și „trădătorule”. Reacțiile vin pe fondul majorării taxelor și impozitelor, dar și al măsurilor de reducere a cheltuielilor anunțate de Executiv, care îi afectează direct pe mulți dintre cei prezenți. […] Articolul VIDEO Ilie Bolojan a fost întâmpinat cu huiduieli la Iași. Mai mulți oameni i-au strigat “trădătorule” și “demisia” apare prima dată în PS News.
Oana Ţoiu a anunţat ce va face România cu cele 16,68 miliarde de euro din programul SAFE # PSNews.ro
Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat vineri că planul României pentru Programul SAFE (Security Action for Europe) a primit aprobarea Comisiei Europene, ceea ce permite accesarea unei finanțări de 16,68 miliarde de euro pentru investiții strategice în domeniul apărării și al infrastructurii. Potrivit șefei diplomației române, citată de news.ro, România se numără printre primele […] Articolul Oana Ţoiu a anunţat ce va face România cu cele 16,68 miliarde de euro din programul SAFE apare prima dată în PS News.
Liniile roșii ale conflictului din Iran: Chifu despre riscul intervenției SUA și declinul regimului ayatollahilor # PSNews.ro
Vorbind despre factorii care ar putea declanșa o intervenție militară a SUA în Iran, Iulian Chifu, expert în securitate și relații internaționale a subliniat, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor, că soarta protestatarilor este un element determinant. Deși Teheranul a transmis semnale diplomatice privind stoparea utilizării forței letale, Washingtonul își calibrează reacția nu doar pe […] Articolul Liniile roșii ale conflictului din Iran: Chifu despre riscul intervenției SUA și declinul regimului ayatollahilor apare prima dată în PS News.
Romtehnica cere despăgubiri de aproape 40 milioane euro de la Otokar pentru livrări întârziate de vehicule blindate # PSNews.ro
Compania Națională Romtehnica a cerut producătorului turc Otokar despăgubiri de aproape 40 milioane euro, acuzând livrări întârziate de vehicule blindate dintr-un contract cu Ministerul Apărării Naționale. Compania Romtehnica a înaintat două cereri de despăgubire către Otokar, vizând întârzieri în furnizarea vehiculelor, dar și neîndeplinirea obiectivelor privind producția locală a blindatelor. Producătorul turc a contestat cererile […] Articolul Romtehnica cere despăgubiri de aproape 40 milioane euro de la Otokar pentru livrări întârziate de vehicule blindate apare prima dată în PS News.
Dependența Franței de China amenință autonomia strategică a industriei aeronautice franceze # PSNews.ro
Franța a clădit decenii de retorică politică pe conceptul de „autonomie strategică”, având avionul de vânătoare Rafale drept simbol suprem al independenței sale față de avioanele americane care erau vândute altor state europene. Însă, în spatele liniilor elegante ale fuzelajului proiectat de compania Dassault și a motoarelor puternice produse de Safran, se ascunde o realitate […] Articolul Dependența Franței de China amenință autonomia strategică a industriei aeronautice franceze apare prima dată în PS News.
Bulgaria se pregătește să se implice direct în explorarea resurselor de gaze și petrol din Marea Neagră, urmând să colaboreze cu grupurile energetice internaționale OMV și NewMed. Anunțul a fost făcut de ministrul bulgar al Energiei, Zhecho Stankov, la final de mandat, potrivit Novinite și e-energia.ro. Statul bulgar va prelua o participație de 10% în […] Articolul Petrom vinde 5% din concesiunea din Marea Neagră statului bulgar apare prima dată în PS News.
Dragoş Pîslaru, reacție după o nouă amânare CCR: „Avem nevoie de decizii curajoase şi asumate” # PSNews.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat vineri că amânarea reformelor nu reprezintă o soluție în niciun domeniu, comentând decizia Curții Constituționale de a nu se pronunța nici la al patrulea termen asupra legii privind pensiile magistraților. „Respectul pentru justiție nu poate însemna privilegii care rup contractul social și adâncesc prăpastia dintre cei […] Articolul Dragoş Pîslaru, reacție după o nouă amânare CCR: „Avem nevoie de decizii curajoase şi asumate” apare prima dată în PS News.
