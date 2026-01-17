Măsurile luate anul trecut de autorități în privința voucherelor de vacanță au avut un impact negativ asupra turismului din țara noastră
Rador, 17 ianuarie 2026 15:20
Măsurile luate anul trecut de autorități în privința voucherelor de vacanță au avut un impact negativ asupra turismului din țara noastră, susțin specialiștii în domeniu. Datele indică o scădere semnificativă atât în privința emiterii tichetelor de vacanță, cât și a decontării acestora. Adrian Voican, reprezentantul unei agenții de turism: De la Ministerul de Finanțe din […]
Acum 30 minute
15:40
Ucraina și Rusia au ajuns la un acord privind un armistițiu temporar pentru repararea liniei electrice de la Centrala Nucleară Zaporijjia (AIEA) # Rador
Agenția Internațională pentru Energie Atomică, AIEA, a anunțat că Ucraina și Rusia au ajuns la un acord privind stabilirea unui armistițiu temporar pentru repararea unei linii electrice de la Centrala Nucleară Zaporijjia. AIEA a anunțat acordul Ucrainei și Rusiei privind un armistițiu temporar pentru repararea liniei electrice către Centrala Nucleară Zaporijjia. Informaţia a fost confirmată […]
Acum o oră
15:20
15:00
Americanii au luat în vizor ‘flota din umbră’ a Rusiei. Ce amenințare reprezintă aceasta pentru Rusia în 2026? Noul an a început dramatic pentru armata din umbră de petroliere ruginite de origine dubioasă care ajută Rusia, Iranul și Venezuela să comercializeze petrol, sfidând sancțiunile occidentale. SUA au atacat ‘flota din umbră’ în Atlantic, au declarat […]
Acum 2 ore
14:50
Aproape 20.800 de persoane au dobândit cetățenia Republicii Moldova în ultimii trei ani, jumătate dintre acestea obținând cetățenia în 2024. Tot anul trecut, circa 4.500 de solicitanți au primit pașaportul moldovenesc. Într-un răspuns oferit IPN, Agenția Servicii Publice a precizat că solicitanții sunt preponderent cetățeni ai Federației Ruse, Ucrainei și Republicii Belarus, precum și persoane […]
14:30
Premierul Ilie Bolojan continuă astăzi discuțiile cu primarii din regiunea Moldovei despre reforma administrației publice locale și măsurile de reducere a cheltuielilor cu 10%, proiect asupra căruia Guvernul își va angaja răspunderea în Parlament. O altă temă importantă de discuție este legea bugetului de stat pe 2026, care va fi adoptată la începutul lunii februarie. […]
14:30
Donald Trump l-a invitat pe președintele Turciei să facă parte din „Consiliul pentru Pace” din Gaza # Rador
Președintele american Donald Trump a trimis o scrisoare prin care îl invită pe președintele turc Tayyip Erdogan să devină membru al așa-numitului „Consiliu pentru Pace”, care va supraveghea guvernarea temporară a Fâşiei Gaza, a anunțat sâmbătă Președinția turcă. Administraţia de la Casa Albă a anunțat vineri câțiva membri ai „Consiliului pentru Pace”, pe care îl […]
Acum 4 ore
13:00
Agenţia spaţială a Statelor Unite, NASA, a început pregătirile pentru prima călătorie către lună cu echipaj din ultimii mai bine de 50 de ani. Misiunea Artemis II, care va dura zece zile, va transporta patru astronauţi în jurul Lunii, în pregătirea unei viitoare aselenizări. Va dura aproximativ 12 ore înainte să poată fi efectuate teste […]
12:50
Liderul suprem al Iranului îl numeşte pe Trump „criminal” pentru implicarea în protestele antiguvernamentale # Rador
Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a declarat sâmbătă că Iranul îl consideră pe președintele american Donald Trump un „criminal” pentru provocarea de victime, pagube și calomnii împotriva poporului iranian, în timpul protestelor. „Recenta rebeliune anti‑iraniană a fost diferită prin faptul că președintele Statelor Unite s‑a implicat personal”, a declarat Khamenei, citat de presa iraniană. […]
12:50
Liderul de opoziţie ugandez afirmă că a scăpat din „asaltul” forţelor de securitate asupra locuinţei sale # Rador
Liderul de opoziţie ugandez Bobi Wine a declarat că se ascunde, după ce a scăpat dintr-un „asalt” al forţelor de securitate asupra locuinţei sale din capitala Kampala. El a precizat că soţia sa şi alţi membri ai familiei se află în arest la domiciliu, iar accesul la reşedinţa sa este restricţionat. Poliţia a negat aceste […]
12:50
Înghiţirea accidentală a pastei de dinţi nu este periculoasă pentru sănătate, însă consumul regulat poate avea efecte serioase. Pasta de dinţi conţine glicerină, care previne uscarea rapidă a produsului, dar ingerată poate cauza tulburări gastrice. Parafina, folosită pentru a conferi vâscozitate pastei, poate determina apariţia vărsăturilor, a senzaţiei de greaţă sau a constipaţiei, dacă ajunge […]
12:30
Rusia a peluat controlul asupra a două localităţi din regiunile ucrainene Doneţk şi Zaporijjia, anunţă Ministerul Apărării # Rador
Forțele ruse au preluat controlul asupra localităților Privillia, din regiunea ucraineană Donețk și Priluki, din regiunea Zaporijjia, a anunțat sâmbătă Ministerul Apărării din Rusia. Reuters nu poate verifica independent informaţiile de pe front. (REUTERS – 17 ianuarie)/mbrotacel/dsirbu
Acum 8 ore
08:50
Armata ugandeză a negat că l-ar fi răpit pe liderul de opoziţie Bobi Wine. Un purtător de cuvânt a declarat pentru agenţia de presă AFP că zvonurile privind arestarea politicianului de opoziţie sunt neîntemeiate. Vineri, fiul lui Bobi Wine a declarat că forţele speciale i-au reţinut pe părinţii săi şi i-au dus într-un loc necunoscut. […]
08:50
Alimentaţia limitată în timp, promovată ca soluţie pentru un metabolism mai bun şi controlul greutăţii, are efecte mult mai reduse decât se credea, indică un studiu german publicat în „Science Translational Medicine”. Cercetarea ChronoFast, realizată de Institutul German pentru Nutriţie şi clinica Charité din Berlin, contestă ideea că simpla restricţionare a orelor de masă aduce […]
08:00
Volumul total al levei bulgăreşti aflată în circulaţie în numerar se ridică la 13 miliarde de leva, la data de 16 ianuarie 2026. Aceasta înseamă că aproximativ 58% din masa monetară în leva a fost deja retrasă din circulaţie, informează Banca Națională a Bulgariei (BNB) în contextul adoptării monedei euro. În prezent, în circulaţie au […]
08:00
Este cod galben de ger în aproape toată țara, avertizare care este în vigoare până la ora 10:00. Acesta se va restrânge apoi în Moldova și Dobrogea, unde, până la ora 20:00, va fi valabilă o avertizare, tot cod galben de temperaturi scăzute și ger. De altfel, vremea va fi deosebit de rece în toate […]
Acum 12 ore
07:50
Uniunea Europeană și țările Mercosur, respectiv Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay, au programată astăzi semnarea unui acord de asociere. Delegația europeană se va afla în Paraguay pentru semnarea documentului și va fi condusă de președintele Comisiei, Ursula von der Leyen. Potrivit Comisiei Europene, acordul va facilita investițiile companiilor în lanțurile de aprovizionare esențiale, inclusiv cu […]
07:50
21 de proiecte de înzestrare a armatei vor fi contractate în ritm alert în următoarele luni, a anunțat ministrul apărării, Radu Miruță # Rador
21 de proiecte de înzestrare a armatei vor fi contractate în ritm alert în următoarele luni, a anunțat ieri ministrul apărării, Radu Miruță, pe pagina sa de pe o rețea de socializare. Proiectul SAFE pentru înzestrarea modernă a Armatei Române și a infrastructurii asociate, în valoare de peste 16 miliarde de euro, a fost aprobat […]
07:50
Sportul global se confruntă cu provocări din cauza misinformării generate de AI slop (Lături AI) # Rador
Un studiu realizat de platforma de gestionare a riscurilor AI Alethea cu privire la creșterea bruscă a conținutului fals generat de inteligența artificială, denumit „AI slop” („Lături AI”), a avertizat echipele sportive, ligile și fanii cu privire la riscurile pe care le prezintă dezinformarea digitală din ce în ce mai sofisticată. Jucătorul pensionat din NFL […]
07:40
Fiul liderului opoziţiei din Uganda a spus că părinţii săi au fost arestaţi şi duşi la o destinaţie necunoscută # Rador
Fiul liderului opoziţiei din Uganda Bobi Wine a declarat că armata şi forţele speciale i-au sechestrat ambii părinţi şi i-au dus la o destinaţie necunoscută. Anterior, Bobi Wine a declarat că a fost pus sub arest la domiciliu după ce a denunţat fraudele comise în alegerile prezidenţiale de joi. Guvernul ugandez nu a făcut niciun […]
Acum 24 ore
00:50
Casa Albă a anunţat componenţa Consiliului Păcii care va asigura guvernarea temporară în Fâşia Gaza # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (17 ianuarie) – Casa Albă a anunțat vineri numele membrilor așa-numitului „Consiliu al Păcii” care, conform planului președintelui american Donald Trump, va supraveghea guvernarea temporară a Fâșiei Gaza. Printre membrii noului organism se numără secretarul american de stat Marco Rubio, trimisul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, fostul prim-ministru britanic Tony […]
00:50
Președintele american Donald Trump a amenințat cu taxe vamale țările care nu susțin planurile sale de anexare a Groenlandei # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (17 ianuarie) – Președintele american Donald Trump a amenințat cu taxe vamale țările care nu susțin planurile sale ca Statele Unite să anexeze Groenlanda. El a reafirmat că Statele Unite au nevoie de Groenlanda pentru securitatea națională. Vineri, Casa Albă a declarat că mobilizarea în Groenlanda a unor trupe din țări europene […]
00:00
RADOR RADIO ROMÂNIA (16 ianuarie) – Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, va fi capul de afiș al Marșului pentru Viață, un miting anual împotriva avortului, care va avea loc vinerea viitoare la Washington, DC, potrivit unui purtător de cuvânt al vicepreședintelui. „Vicepreședintele Vance este recunoscător zecilor de mii de americani care se deplasează în fiecare […]
16 ianuarie 2026
23:20
Preşedintele SUA şi premierul Israelului au avut o convorbire după ce SUA au decis să nu atace Iranul (surse) # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (16 ianuarie) – Președintele Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu au purtat o convorbire telefonică joi seara, potrivit unei surse israeliene, după ce președintele SUA a decis să nu lanseze un atac asupra Iranului. A fost a doua convorbire telefonică dintre cei doi lideri pe tema Iranului în două zile. CNN […]
22:30
Pe Facebook a apărut recent o postare a unei persoane care pretinde că mama sa ar fi fost concediată abuziv de la DM şi drept răzbunare, pune la dispoziţie un link de unde s-ar putea achiziţiona o cantitate mare de cosmetice la un preţ exagerat de mic, chipurile, doar pentru rudele şi angajaţii acestei companii. […]
22:20
Non, il n’existe pas de « boîte spéciale de produits cosmétiques » de DM disponible en ligne à prix cassé # Rador
Un message est récemment apparu sur Facebook, publié par une personne affirmant que sa mère a été injustement licenciée de DM et que, par vengeance, elle propose un lien permettant d’acheter une grande quantité de produits cosmétiques à un prix anormalement bas, soi-disant réservé aux proches et aux employés de cette entreprise. Il s’agit cependant […]
22:10
Reprezentanții Zoo Târgu Mureș fac un nou apel către vizitatori, după decesul unui cerb carpatin care a înghițit o mănușă # Rador
Realizator: Gabriela Mitrovici – Angajații Grădinii Zoologice din Târgu Mureș fac un nou apel la vizitatori să nu hrănească și să nu mângâie animalele, iar dacă pierd un obiect în apropierea acestora, să anunțe imediat. Un cerb carpatin a murit în amplasamentul său după ce a înghițit o mănușă. Are detalii corespondentul RRA Marcela German. […]
22:00
CNAS face precizări după investigația privind utilizarea parafelor unor medici radiologi în relația dintre sectorul public și cel privat # Rador
Casa Națională de Asigurări de Sănătate apreciază, după publicarea de investigații jurnalistice privind utilizarea parafelor unor medici radiologi în relația dintre sectorul public și cel privat, că aceste situații reprezintă practici grave, fiind rezultatul unor deficiențe structurale. Jurnaliștii au arătat că ar exista zeci de cazuri în care medici radiologi din spitalele de stat și-ar […]
22:00
Aprovizionarea cu sisteme de apărare aeriană este insuficientă pentru Ucraina (Volodimir Zelenski) # Rador
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat vineri că aprovizionarea cu sisteme de apărare aeriană și rachete din partea aliaților este insuficientă și a avertizat că Rusia pregătește noi atacuri masive. Volodimir Zelenski a afirmat în discursul său de seară că este esențial ca partenerii să ia în considerare solicitările Ucrainei privind aprovizionarea suplimentară./mbaciu/asalar (REUTERS – […]
21:50
Se intensifică din nou tensiunile între protestatari şi forţele de ordine în Minneapolis, în SUA # Rador
Tensiunile dintre forțele de ordine și protestatarii din zona Minneapolis, în statul american Minnesota, se intensifică din nou vineri, în timpul demonstrațiilor anti-ICE (agenţia pentru imigrări şi control vamal) din fața clădirii federale Bishop Henry Whipple. Aparent provocați de un protestatar care dansa în stradă chiar în fața clădirii, ofițerii federali în echipament tactic au […]
21:50
Autoritatea de reglementare a aviației din Uniunea Europeană (EASA) a îndemnat companiile aeriene din blocul comunitar să evite zborurile în spațiul aerian al Iranului, într-un aviz emis vineri. „Prezența și posibila utilizare a unei game largi de arme și sisteme de apărare aeriană, combinate cu reacții imprevizibile ale statului creează un risc ridicat pentru zborurile […]
21:50
Omul de afaceri Nelu Iordache a fost eliberat vineri din închisoare, după ce Curtea de Apel București a constatat că unele infracțiuni pentru care fusese condamnat erau de fapt prescrise la data la care s-au încheiat procesele. Astfel, în dosarul fraudei cu fonduri europene alocate pentru construcția autostrăzii Nădlac-Arad, instanța a anulat sentințele pentru deturnare […]
21:40
Președintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a declarat vineri că Uniunea Europeană și blocul sud-american Mercosur sunt pe cale să scrie istorie prin semnarea unui acord de liber schimb în weekend, punând capăt celor 25 de ani de negocieri dintre cele două părți. În declarația făcută la Rio de Janeiro reporterilor alături de președinta […]
19:50
Donald Trump declară că ar putea institui taxe vamale țărilor care nu sunt de acord cu planurile sale privind preluarea Groenlandei # Rador
Președintele Donald Trump a declarat că ar putea institui taxe vamale la adresa oricărei țări care nu este de acord cu planurile sale privind preluarea Groenlandei. Afirmația a fost făcută la Casa Albă. „Aș putea să fac acest lucru pentru Groenlanda, aș putea impune taxe vamale țărilor care nu sunt de acord în privința Groenlandei, […]
19:30
Reza Pahlavi, fiul fostului șah al Iranului, cere comunității internaționale să intensifice presiunile la adresa regimului iranian # Rador
Reza Pahlavi, membru al opoziției iraniene, a îndemnat vineri comunitatea internațională să intensifice presiunile asupra guvernului iranian pentru a-i ajuta pe protestatari să răstoarne conducerea clericală, chiar dacă o represiune sângeroasă pare să fi înăbușit în mare măsură demonstrațiile. Pahlavi, fiul exilat al șahului detronat al Iranului, a ținut o conferință de presă la Washington […]
18:40
Știri Radio Ujgorod – Angelica Dan
17:40
Mii de cubanezi s-au adunat vineri, la primele ore ale dimineții, în fața Ambasadei SUA din Havana, pentru a protesta împotriva a ceea ce au denunțat drept agresiune americană în regiune, în urma capturării liderului venezuelean Nicolás Maduro, un aliat al Cubei. Tensiunile dintre cei doi rivali de lungă durată au crescut de la atacul […]
17:00
Cehia este pregătită să furnizeze Ucrainei avioane de luptă care pot doborî dronele, declară președintele Petr Pavel # Rador
Republica Cehă este pregătită să furnizeze în curând Ucrainei avioane de luptă care pot doborî dronele care se apropie, i-a spus președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, vineri, la Kiev, președintele Petr Pavel. Acesta nu a oferit detalii specifice, dar în urmă cu doi ani a declarat că avioanele de luptă subsonice L-159, de fabricație cehă, ar […]
16:50
Grecia intenționează să își extindă apele teritoriale, inclusiv posibil și în Marea Egee, a declarat vineri ministrul de Externe George Gerapetritis, în pofida amenințării de război de lungă durată a Turciei în cazul în care Atena ar lua o astfel de măsură. Cele două țări, aliate NATO, dar rivali tradiționali, au relaxat tensiunile în ultimii […]
16:40
A fost lansată prima ediţie din acest an a titlurilor de stat Fidelis în lei şi euro, destinate populaţiei # Rador
Prima ediţie din acest an a titlurilor de stat Fidelis în lei şi euro, destinate populaţiei, a fost lansată astăzi. Potrivit Ministerului Finanţelor, emisiunile lei vor avea scadenţe la doi, patru şi șase ani şi dobânzi de 6,45, 7,1 şi 7,5 procente, iar cele în euro la trei, cinci şi zece ani şi dobânzi de […]
Ieri
15:50
Uganda – Presa locală transmite că mai multe persoane au fost ucise în timpul confruntărilor dintre polițiști și protestatari # Rador
Apar informații din Uganda referitoare la izbucnirea unor confruntări violente între forțele de ordine și susținători ai opoziției din țară, în urma alegerilor prezidențiale desfășurate joi. Presa locală transmite că mai multe persoane au fost ucise. În țară sunt tensiuni în contextul în care partidul candidatului la președinție Bobi Wine a anunțat că forțele de […]
15:30
Norvegia – Un tribunal a stabilit că un islamist este vinovat pentru orchestrarea atacului sângeros din Oslo din 2022 # Rador
Un tribunal norvegian a stabilit, vineri, că un bărbat islamist este vinovat pentru orchestrarea unui atac armat sângeros, comis într-un bar gay în timpul festivalului Pride din Oslo din 2022, condamnându-l pe acesta la 30 de ani de închisoare. Arfan Bhatti, un cetățean norvegian în vârstă de 48 de ani, născut în Oslo, a fost […]
15:00
Emisarul special al președintelui Donald Trump în Groenlanda a declarat că intenționează să viziteze teritoriul danez în martie # Rador
Emisarul special al președintelui american, Donald Trump, în Groenlanda a declarat că intenționează să viziteze teritoriul danez în martie și că este convins că se poate ajunge la o înțelegere. „Cred cu adevărat că există o înțelegere care ar trebui și va fi încheiată odată ce se va concretiza situația”, a declarat Jeff Landry pentru […]
14:50
Vicepremierul Grozdan Karadjov din cabinetul demisionar de la Sofia a respins afirmaţiile deputaţilor din partidul „Renaştere” privind colapsul şi haosul create după introducerea monedei euro în Bulgaria. De la tribuna parlamentară, Karadjov a declarat că scenariile apocaliptice răspândite în spaţiul public nu corespund realităţii, bancnotele şi monedele în euro fiind disponibile atât la Banca Naţională […]
14:50
O delegație ucraineană se află în drum spre SUA pentru discuții privind garanțiile de securitate, anunță Volodimir Zelenski # Rador
O delegație ucraineană se află în drum spre SUA pentru discuții privind garanțiile de securitate și un pachet de prosperitate, a declarat vineri președintele Volodimir Zelenski, exprimându-și speranța că documentele ar putea fi semnate în marja Forumului Economic Mondial de la Davos, care va avea loc săptămâna viitoare. În timpul discuțiilor, echipa de la Kiev […]
14:50
Eforturile SUA privind reglementarea conflictului din Ucraina coincid cu interesele Rusiei (Dmitri Peskov, briefing) # Rador
În cadrul briefingului de vineri, Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus, Vladimir Putin, a declarat că: „Eforturile SUA privind reglementarea situației din Ucraina coincid cu interesele Rusiei”. „Moscova apreciază demersurile Washingtonului”, a subliniat Dmitri Peskov. „Moscova apreciază eforturile Washingtonului privind reglementarea în mod pașnic a situației din Ucraina; acestea coincid cu interesele Rusiei”, […]
14:00
Subiectele briefing-ului susţinut de Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus # Rador
În cadrul briefingului de astăzi, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a declarat că Rusia rămâne deschisă negocierilor de pace cu Ucraina; susţinând că pacea ‘necesită eforturi comune desfăşurate pe platforme diferite’. Perspectivele unei păci în Ucraina, relațiile dintre Rusia şi țările occidentale și situația din jurul Groenlandei au fost principalele subiecte ale briefing-ului susținut, vineri, […]
14:00
La microfon, Angelica Dan
13:40
Primarii PSD din județul Iași nu participă la întâlnirea cu premierul Ilie Bolojan, programată astăzi la Palatul Culturii din municipiu. Într-un comunicat de presă, aleșii social-democrați din județ consideră că întrunirea ar fi pur formală, întrucât măsurile de austeritate au fost luate, spun ei, fără o consultare reală cu toate părţile implicate. Acestea vor avea […]
13:30
Radio România Internaţional a continuat să-şi dezvolte plaftorma pentru podcasturi native, care poate fi accesată la adresa www.romaniainternational.radio. Au fost adăugate, în limba română, podcasturile România la Jocurile Olimpice şi Poveşti din lumea sportului românesc, în limba engleză podcastul Guest of the Day on RRI, iar în limba italiană Mediterradio (coproducţie COPEAM). Platforma cuprinde podcasturi, în special audio, dar şi video, din […]
13:20
Kremlinul a afirmat vineri că Rusia consideră Groenlanda drept teritoriu danez și a adăugat că situația de securitate din jurul insulei este „extraordinară” din perspectiva dreptului internațional. Moscova a subliniat în această săptămână că este inacceptabil ca Occidentul să continue să afirme că Rusia și China reprezintă o amenințare pentru Groenlanda și a susținut că […]
