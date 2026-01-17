Măsurile luate anul trecut de autorități în privința voucherelor de vacanță au avut un impact negativ asupra turismului din țara noastră

13:40

Primarii PSD din județul Iași nu participă la întâlnirea cu premierul Ilie Bolojan, programată astăzi la Palatul Culturii din municipiu. Într-un comunicat de presă, aleșii social-democrați din județ consideră că întrunirea ar fi pur formală, întrucât măsurile de austeritate au fost luate, spun ei, fără o consultare reală cu toate părţile implicate. Acestea vor avea […]