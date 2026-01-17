Khamenei afirmă că Trump că este and #8221;vinovat de victimele manifestaţiilor and #8221; din Iran

13:30

Grupul antreprenorial Agroland, prezent pe piaţa de retail, agribusiness, producţie alimentară şi nutriţie animală, a înregistrat o evoluţie pozitivă a cantităţii de ouă produse şi vândute atât în trimestrul al patrulea din 2025, cât şi la nivelul întregului an, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. De asemenea, cele două fabrici de furaje ale grupului, de la Caransebeş şi Işalniţa au încheiat anul cu o cantitate totală de furaje de 28.861 tone, o majorare cu 59% faţă de anul precedent.