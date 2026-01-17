Bolojan: and #8221;Cel mai important este să absorbim cele zece miliarde de euro din PNRR and #8221;
Guvernul îşi propune să absoarbă în acest an cele zece miliarde de euro din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), a declarat, sâmbătă, la Botoşani, premierul Ilie Bolojan
Bolojan: and #8221;Cel mai important este să absorbim cele zece miliarde de euro din PNRR and #8221; # Bursa
Guvernul îşi propune să absoarbă în acest an cele zece miliarde de euro din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), a declarat, sâmbătă, la Botoşani, premierul Ilie Bolojan
Echipa UTA Arad a învins, sâmbătă, în deplasare, scor 3-1, formaţia Unirea Slobozia, în etapa a 22-a din Superligă
Schiorul elveţian Marco Odermatt a dominat, sâmbătă, coborârea de la Wengen, semnificativ scurtată din cauza vântului, obţinând a patra victorie consecutivă în faţa publicului său şi consolidându-şi avansul în clasamentul general
Khamenei afirmă că Trump că este and #8221;vinovat de victimele manifestaţiilor and #8221; din Iran # Bursa
Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, le cere sâmbătă autorităţilor and #8221;să le rupă spatele răzvrătiţilor and #8221; şi atribuie and #8221;victimele and #8221; preşedintelui american Donald Trump, după reprimarea unui val de manifestaţii împotriva puterii, a cărui reprimare s-a soldat cu mii de morţi
Fostul preşedinte al PNL Valeriu Stoica consideră că premierul Ilie Bolojan este un administrator responsabil şi un bun negociator, pentru că dacă nu ar fi fost, atunci nu rezista acestui conflict permanent din interiorul coaliţiei
Ministrul Culturii: and #8221;Angajaţii din bibliotecile publice au nişte salarii de unde chiar nu se poate tăia and #8221; # Bursa
Ministrul Culturii, Andras Demeter, afirmă că angajaţii bibliotecilor publice şi muzeelor au salarii de unde nu se poate tăia şi a explicat că ei se află în această situaţie deoarece nu au fost printre beneficiarii acelor creşteri mărunte, dar succesive, realizate pe Legea 153 a salarizării din fonduri publice
Jucătorii cehi de tenis Jakub Mensik şi Tomas Machac au câştigat turneele ATP 250 de la Auckland (Noua Zeelandă), respectiv Adelaide (Australia)
Jucătoarea Gabriela Ruse va evolua, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în runda inaugurală la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului
Nazare: Aderarea la OCDE este unul dintre cele mai importante obiective strategice ale României # Bursa
Aderarea României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) reprezintă un pas decisiv pentru funcţionarea statului român în următorii ani, cu un impact comparabil cu integrarea în NATO şi Uniunea Europeană, a declarat sâmbătă ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, pe pagina sa de Facebook.
Consumul total de energie electrică al Chinei a depăşit anul trecut, pentru prima dată, pragul de 10.000 de miliarde de kilowaţi-oră (kWh), mai mult decât dublu faţă de cel al Statelor Unite, conform cifrelor publicate sâmbătă de Administraţia Naţională a Energiei (NEA) şi preluate de televiziunea de stat CCTV, transmite EFE.
SUA şi Slovacia au semnat un acord pentru aprofundarea cooperării privind utilizarea civilă a energiei nucleare în efortul de a reduce dependenţa statului membru UE de aprovizionarea cu energie din Rusia, informează sâmbătă dpa.
Armata siriană a anunţat sâmbătă dimineaţă că a preluat controlul asupra oraşului Deir Hafer, la est de Alep, pe care forţele kurde au fost de acord să îl evacueze cu o zi înainte în urma luptelor recente din această regiune din nordul Siriei, transmite AFP.
Candidatul extremei drepte, favorit în primul tur al alegerilor prezidenţiale din Portugalia # Bursa
Campania pentru primul tur al alegerilor prezidenţiale din Portugalia s-a încheiat cu candidatul extremei drepte, Andre Ventura, creditat drept favorit în scrutinul de duminică, un scenariu fără precedent în istoria recentă a ţării, relatează AFP.
Apărarea aeriană rusă a doborât în noaptea de vineri spre sâmbătă 99 de drone ucrainene cu aripi fixe în cinci regiuni ale Rusiei, precum şi deasupra Mării Negre şi a Mării Azov, a anunţat Ministerul rus al Apărării, informează EFE.
Agenţia Europeană pentru Securitate Aeriană a cerut companiilor aeriene să evite spaţiul aerian al Iranului # Bursa
Agenţia Europeană pentru Securitate Aeriană (EASA) a cerut vineri companiilor aeriene să evite deocamdată spaţiul aerian iranian, invocând 'situaţia actuală şi potenţialul unei acţiuni militare americane', informează sâmbătă dpa.
Preşedintele american Donald Trump prezintă vineri, într-un comunicat, o listă cu membrii Consiliului Păcii în Fâşia Gaza, pe care-l prezidează, şi din care fac parte, între alţii, secretarul de Stat Marco Rubio şi fostul premier britanic Tony Blair, relatează AFP.
Preşedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva şi preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au sărbătorit vineri, la Rio de Janeiro, acordul comercial UE-Mercosur, salutându-l ca pe un succes pentru multilateralism, în pofida îngrijorărilor care persistă, informează sâmbătă EFE.
Oficialii americani au propus extinderea and #8222;Consiliului pentru pace and #8221; din Gaza pentru a include şi alte ţări afectate de război şi conflicte, printre care Ucraina şi Venezuela, a anunţat Financial Times (FT), citat de Kyiv Independent.
Constructorul german de automobile sport Porsche a raportat în 2025 cea mai mare scădere anuală a vânzărilor din ultimii 16 ani, afectat în principal de cererea slabă din China şi de concurenţa intensă pe segmentul vehiculelor electrice, transmite Reuters.
Bursele europene au închis în scădere vineri, pe fondul tensiunilor geopolitice persistente şi al volatilităţii din pieţele de mărfuri. Indicele pan-european Stoxx 600 a coborât cu 0,1%, într-o sesiune mixtă la nivel sectorial, potrivit CNBC.
Ţările latino-americane din Mercosur şi Uniunea Europeană urmează să semneze sâmbătă, în Paraguay, un tratat care creează una dintre cele mai mari zone de liber-schimb din lume, după mai bine de 25 de ani de negocieri şi în ciuda îngrijorărilor din sectorul agricol din numeroase ţări europene.
Prognoza pentru RomâniaÎn vestul ţării vor fi temperaturi în jurul celor normale datei, iar în restul zonelor vremea va fi deosebit de rece, geroasă dimineaţa şi noaptea, iar în Moldova, local şi pe parcursul zilei.
Ministrul de Externe al Danemarcei: and #8222;Groenlanda nu poate fi nici cumpărată, nici preluată and #8221; # Bursa
La întoarcerea din Washington, ministrul danez de Externe, Lars L and #248;kke Rasmussen, a respins fără echivoc orice scenariu privind preluarea Groenlandei de către Statele Unite, potrivit Digi24. În primul său mesaj public transmis and #8222;pe pământ danez and #8221;, după întâlnirile cu vicepreşedintele J.D. Vance şi secretarul de stat Marco Rubio, oficialul a declarat că statutul insulei nu este negociabil: and #8222;Groenlanda nu poate fi nici cumpărată, nici preluată and #8221;, a relatat sursa citată.
Producătorul german de automobile sport Porsche a raportat o scădere de 10% a vânzărilor în 2025, pe fondul condiţiilor dificile de pe piaţa auto şi al concurenţei tot mai acerbe, potrivit DPA.
Romtehnica a solicitat companiei turce Otokar despăgubiri totale de aproximativ 40 de milioane de euro, invocând întârzieri şi neîndeplinirea unor etape contractuale în cadrul acordului pentru vehiculele tactice blindate uşoare 4×4 COBRA II, potrivit Techrider.
Armata Română a primit primul lot de blindate Cobra II, produse de compania turcească Otocar, urmând să primească restul vehiculelor până la finalul anului 2027, potrivit Digi24.
Rusia le-a recomandat cetăţenilor să evite călătoriile în Republica Moldova din cauza discriminării # Bursa
Ministerul rus de Externe le-a recomandat vineri cetăţenilor ruşi să evite călătoriile în Republica Moldova, ca urmare a ceea ce a descris drept numeroase cazuri de discriminare împotriva cetăţenilor ruşi, potrivit EFE.
Primarul din Kiev Vitali Kliciko a anunţat că şcolile din capitala ucraineană urmează să fie închise, până la 1 februarie, în plină criză cauzată de bombardamente ruseşti recente care au antrenat întreruperi masive ale căldurii şi curentului, potrivit AFP.
Japonia şi Statele Unite au încheiat un acord în vederea unei consolidări a producţiei comune de echipamente de apărare, mai ales de rachete, şi unei extinderi a prezenţei lor militare în apele din sud-vestul Japoniei, în contextul în care China îşi sporeşte presiunile asupra vecinului său asiatic, potrivit AFP.
Donald Trump: and #8222;S-ar putea să impun taxe vamale ţărilor care nu joacă corect în ceea ce priveşte Groenlanda and #8221; # Bursa
Donald Trump persistă în dorinţa sa de a prelua controlul asupra Groenlandei, ameninţând cu taxe vamale ţările care se opun planului său de a prelua teritoriul autonom danez, potrivit AFP.
Premierul taiwanez Cho Jung-tai salută acordul comercial and #8222;câştigat cu greu and #8221; cu Statele Unite, care prevede o scădere a taxelor vamale impuse de către Donald Trump produselor taiwaneze de la 20 la 15%, la fel ca în cazul produselor japoneze şi europene, un acord denunţat de către Beijing, care invocă principiul Chinei unice, potrivit AFP.
Premierul slovac se va întâlni cu Trump pentru a consolida relaţiile şi a discuta achiziţia unui reactor nuclear # Bursa
Premierul slovac Robert Fico se va întâlni sâmbătă în Florida cu preşedintele american Donald Trump pentru a consolida relaţiile bilaterale şi pentru a discuta o posibilă achiziţie de către Slovacia a unui reactor nuclear din SUA în valoare de circa 15 miliarde de euro, potrivit EFE.
Cehia este gata să furnizeze Ucrainei în curând avioane de luptă capabile să doboare dronele inamice, a declarat vineri preşedintele Petr Pavel aflat într-o vizită la Kiev, unde s-a întâlnit cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Reuters.
Grecia intenţionează să-şi extindă în continuare apele teritoriale, inclusiv, potenţial, în Marea Egee, a declarat vineri ministrul de externe Giorgos Gerapetritis, în ciuda ameninţării de lungă durată a Turciei cu războiul în cazul în care Atena ar face un astfel de pas, potrivit Reuters.
Cartel ALFA: and #8222;Salariaţii din domeniul culturii protestează pentru drepturile lor! and #8221; # Bursa
Cartel ALFA este alături de Federaţia Naţională a Sindicatelor din Cultură şi Presă, CulturMedia, în lupta pentru salariaţiilor din domeniul culturii, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Membrii federaţiei declanşează începând cu data de 15 ianuarie, Ziua Culturii Naţionale, o serie de acţiuni de protest desfăşurate la nivel naţional, pe parcursul a două săptămâni, a relatat sursa citată.
Lion Capital deţine 2,38% din Fondul Proprietatea, participaţie achiziţionată integral după 30 septembrie 2025 # Bursa
Lion Capital deţine 2,38% din Fondul Proprietatea, pachet de acţiuni pe care l-a achiziţionat integral după 30 septembrie 2025, după cum reiese din raportările de la Bursa de Valori Bucureşti (BVB).
Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina nu este un obstacol în calea păcii, respingând comentariile făcute cu o zi înainte de preşedintele american Donald Trump, potrivit Reuters. Liderul de la Kiev a anunţat că o delegaţie ucraineană se îndreaptă spre SUA pentru discuţii pe tema garanţiilor de securitate şi un pachet de redresare postbelică, exprimându-şi speranţa că documentele vor putea fi semnate în marja Forumului Economic Mondial de la Davos de săptămâna viitoare, a relatat sursa citată.
Analiză Binance: and #8222;Cum a arătat anul 2025 în crypto şi ce urmează în 2026? and #8221; # Bursa
Anul 2025 a fost un an cu realizări importante, dar şi cu performanţe diferite pe piaţa crypto faţă de alte pieţe, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Capitalizarea totală a pieţei a depăşit pentru prima dată 4 trilioane de dolari SUA, iar Bitcoin (BTC) a atins un nou maxim istoric, reflectând adoptarea instituţională continuă, progresele în reglementare (în special în sectorul stablecoin-urilor) şi extinderea produselor de investiţii reglementate, arată o analiză Binance.
Portul Constanţa, Aeroporturi Bucureşti şi oferta Lion pentru FP: cronologia care schimbă jocul # Bursa
Oferta Lion Capital pentru Fondul Proprietatea nu apare într-un vid şi nici nu poate fi citită ca o simplă oportunitate de piaţă. Ordinea evenimentelor este esenţială pentru a înţelege miza reală a tranzacţiei şi pentru a evalua corect ipoteza tot mai discutată în piaţă
Dmitri Peskov: and #8222;Dorinţa unor ţări europene de a restabili dialogul cu Rusia este o evoluţie pozitivă and #8221; # Bursa
Kremlinul a calificat vineri drept and #8222;pozitivă and #8221; dorinţa manifestată de unele ţări europene, printre care Italia şi Franţa, de a restabili dialogul cu Moscova, întrerupt după începerea atacului rus asupra Ucrainei în 2022, potrivit News.ro.
AREMIS şi Archibus Solution Center România susţin transformarea digitală a operaţiunilor Comisiei Europene # Bursa
Comisia Europeană a selectat consorţiul format din AREMIS, în calitate de partener principal, şi Archibus Solution Center România pentru a furniza servicii de consultanţă în domeniul digital workplace, dezvoltare profesională, suport, mentenanţă, upgrade şi integrare pentru platforma sa de management imobiliar şi al spaţiilor de lucru, bazată pe tehnologia Archibus by Eptura, pe o perioadă de şase ani, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.
Patronatul Importatorilor de Forţă de Muncă a solicitat un cadru legislativ echilibrat şi un parteneriat corect cu statul # Bursa
Cancelaria Prim-Ministrului a organizat joi şi vineri, 15 şi 16 ianuarie 2026, la Palatul Victoria, o sesiune de dezbateri publice privind proiectul de Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului, care urmăreşte înregistrarea şi obligaţiile angajatorilor de lucrători din alte ţări, precum şi autorizarea şi funcţionarea agenţiilor de plasare care intermediază forţa de muncă externă pe piaţa muncii din România, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.
Electro-Alfa International, companie cu capital 100% românesc şi o experienţă de peste 34 de ani, anunţă intenţia de a lansa o ofertă publică iniţială de vânzare de până la 65.990.507 acţiuni nou emise, ce reprezintă aproximativ 35% din numărul total al acţiunilor emise, în cadrul unei majorări de capital social, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Oferta va fi derulată după aprobarea Prospectului de către ASF, iar ulterior finalizării acesteia Societatea va solicita admiterea la tranzacţionare a acţiunilor pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti. Intermediarii tranzacţiei sunt SSIF Swiss Capital şi UniCredit Bank, a relatat sursa citată.
Investitorul Ben Madadi anunţă, într-o postare pe pagina oficială de Facebook, că, deşi deţine aproximativ 0,7% din capitalul Fondului Proprietatea (FP), nu îşi va vinde acţiunile în urma ofertei făcută de LION (fostul SIF Banat-Crişana), condus de Bogdan Drăgoi
Lion Capital va lansa, săptămâna viitoare, o ofertă publică de cumpărare pentru 191,6 milioane de acţiuni ale Fondului Proprietatea, echivalentul a 5,986% din capitalul social al fondului, potrivit raportărilor de la Bursa de Valori Bucureşti
Studiu EY: Creşterea fuziunilor şi achiziţiilor în bioştiinţe, stimulată de AI şi inovaţia din China # Bursa
Tranzacţiile globale s-au intensificat în industria a bioştiinţelor în 2025, iar investiţiile în fuziuni şi achiziţii (M and amp;A) au totalizat 240 de miliarde de USD, o creştere de 81% comparativ cu 130 miliarde de USD în 2024, stimulată de reluarea tranzacţiilor de amploare în rândul marilor companii din industria farmaceutică, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.
Grupul antreprenorial Agroland, prezent pe piaţa de retail, agribusiness, producţie alimentară şi nutriţie animală, a înregistrat o evoluţie pozitivă a cantităţii de ouă produse şi vândute atât în trimestrul al patrulea din 2025, cât şi la nivelul întregului an, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. De asemenea, cele două fabrici de furaje ale grupului, de la Caransebeş şi Işalniţa au încheiat anul cu o cantitate totală de furaje de 28.861 tone, o majorare cu 59% faţă de anul precedent.
Preţurile mai scăzute la energie şi alimente au dus la reducerea ratei anuale a inflaţiei în Germania la 1,80% în decembrie, a anunţat vineri Oficiul federal de statistică (Destatis), confirmând datele preliminare, transmit Reuters şi DPA.
