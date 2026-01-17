Italia, oficial în competiția pentru Arctica. Misiune economică în nordul polar

17:10

Cu un război la graniţă, fabrica de avioane de la Craiova poate rămâne fără fonduri. O spune chiar ministrul Apărării, care a notificat instituţia. Totul după întârzierea de cinci ani în ceea ce ce priveşte livrarea noului IAR Şoim. Acesta este un avion de antrenament al piloţilor români care urma să fie modernizat. Ministerul Apărtării […] Articolul Singura fabrică de avioane militare din ţară se poate închide. Miruță: Acolo s-a întâlnit un prost cu un şmecher