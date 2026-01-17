Louis Munteanu a aterizat în Washington și a aflat numărul pe care îl va purta pe tricou

09:30

Farul și Hermannstadt se întâlnesc astăzi, de la 17:15, în etapa #22 din Superliga. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.Farul și-a propus calificarea în play-off. Antrenorul Ianis Zicu a precizat încă de la începutul anului, când s-au reluat pregătirile: „Dacă nu prindem play-off-ul, voi fi demis. Sau voi pleca eu”. Farul se află pe locul 10 în acest moment, la 6 puncte de locul 6, ocupat în acest moment de Oțelul. ...