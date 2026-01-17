Două „duble”, patru goluri și două eliminări la debutul lui Adrian Șut la noua lui echipă
Gazeta Sporturilor, 17 ianuarie 2026 20:20
Fostul jucător de la FCSB, Adrian Șut (26 de ani), a debutat sâmbătă seara în tricoul noii lui echipe, Al Ain, în Emiratele Arabe Unite, în egalul scor 2-2, cu Al Wahda. Plecat acum o săptămână din România, la Al Ain, în schimbul sumei de 1,5 milioane de euro, Șut a fost titularizat sâmbătă seara în etapa a 13-a din campionat. Internaționalul român a jucat vreme de 83 de minute, atunci când a fost înlocuit cu Chadli. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 10 minute
20:30
„Henț, Căline!” » Sibienii au cerut vehement o lovitură de pedeapsă în primul minut al prelungirilor # Gazeta Sporturilor
Desfășurat într-o atmosferă polară, accentuată de vântul din câmpul de la Ovidiu, duelul dintre Farul Constanța și FC Hermannstadt, s-a încheiat la egalitate.Oaspeții au însă motive să fie nemulțumiți, ținând cont de faptul că au condus până în final, dar și pentru că au solicitat acordarea unei lovituri de pedeapsă în prelungiri. Cum și-a explicat arbitrul Iulian Călin decizia de a nu arăta punctul cu var în 5 lucruri care nu s-au văzut la TV. 1. ...
Acum 30 minute
20:20
Ianis Zicu, mesaj pesimist după remiza cu Hermannstadt: „De acolo se retrogradează. Avem exemple destule” # Gazeta Sporturilor
Ianis Zicu, antrenorul celor de la Farul Constanța, a reacționat după ce echipa sa a obținut o remiză pe teren propriu, scor 1-1, în fața celor de la Hermannstadt, îîntr-un meci din etapa #22 din Superliga. Ianis Zicu a vorbit despre jocul echipei sale și a scos în evidență lipsa de eficiență din atacul „marinarilor”. ...
20:20
Două „duble”, patru goluri și două eliminări la debutul lui Adrian Șut la noua lui echipă # Gazeta Sporturilor
Fostul jucător de la FCSB, Adrian Șut (26 de ani), a debutat sâmbătă seara în tricoul noii lui echipe, Al Ain, în Emiratele Arabe Unite, în egalul scor 2-2, cu Al Wahda. Plecat acum o săptămână din România, la Al Ain, în schimbul sumei de 1,5 milioane de euro, Șut a fost titularizat sâmbătă seara în etapa a 13-a din campionat. Internaționalul român a jucat vreme de 83 de minute, atunci când a fost înlocuit cu Chadli. ...
20:10
Dorinel Munteanu, după remiza de la Constanța, jucată pe un ger teribil: „Pe vremea noastră jucam pe frig mai mare” # Gazeta Sporturilor
Dorinel Munteanu, antrenorul celor de la Hermannstadt, a reacționat imediat după ce formația sa a remizat cu Farul la Constanța, scor 1-1, într-un meci din etapa #22 din Superliga. Dorinel Munteanu consideră că echipa sa merita victoria, având în vedere că au fost egalați pe finalul partidei. Tehnicianul a vorbit și despre problemele cu accidentările (două în meciul de astăzi), dar și despre frigul teribil de la Constanța, catalogat „inuman” de elevii săi. ...
Acum o oră
20:00
Florescu, reacție dură după meciul cu Farul disputat în condiții extreme: „Este inuman. N-am trăit niciodată așa ceva” # Gazeta Sporturilor
Eduard Florescu, aflat la debutul oficial în tricoul celor de la Hermannstadt, a oferit primele reacții după egalul obținut la Ovidiu, 1-1 cu Farul Constanța. Partida s-a disputat în condiții extreme, pe o temperatură de -8 grade, resimțită ca -14, aspect care i-a afectat vizibil pe jucători. ...
20:00
Dorinel Munteanu, reacție după remiza de la Constanța, jucată pe un ger teribil: „Pe vremea noastră jucam pe frig mai mare” # Gazeta Sporturilor
Dorinel Munteanu, antrenorul celor de la Hermannstadt, a reacționat imediat după ce formația sa a remizat cu Farul la Constanța, scor 1-1, într-un meci din etapa #22 din Superliga. Dorinel Munteanu consideră că echipa sa merita victoria, având în vedere că au fost egalați pe finalul partidei. Tehnicianul a vorbit și despre problemele cu accidentările (două în meciul de astăzi), dar și despre frigul teribil de la Constanța, catalogat „inuman” de elevii săi. ...
19:50
Farul Constanța - Hermannstadt 1-1 » Gazdele au salvat 1 punct pe final într-un meci jucat pe un ger pătrunzător # Gazeta Sporturilor
Farul Constanța și Hermannstadt s-au întâlnit astăzi în etapa a 22-a din Superliga, într-un meci disputat pe un stadion aproape gol, pe un ger năpraznic, dar pe o suprafață de joc aflată în condiții foarte bune. Partida de la Ovidiu s-a încheiat la egalitate, 1-1, după un final dramatic.Prima repriză a fost una modestă, fără ocazii importante și multe fără șuturi pe spațiul porții. ...
19:50
Liverpool s-a încurcat cu penultima clasată din Premier League și a înregistrat o contraperformanță istorică! # Gazeta Sporturilor
Liverpool a terminat la egalitate cu Burnley pe teren propriu, scor 1-1, într-un duel al rundei cu numărul #22 din Premier League. Defensiva oaspeților a rezistat eroic, iar campioana Angliei a consemnat o premieră negativă în istoria clubului.Programul complet al etapei #22 din Premier LeagueEchipa lui Arne Slot rămâne fără victorie în campionat în 2026. ...
19:50
Florescu, reacție dură după meciul cu Farul disputat în condiții extreme: „Este inuman. Tremur tot” # Gazeta Sporturilor
Eduard Florescu, aflat la debutul oficial în tricoul celor de la Hermannstadt, a oferit primele reacții după egalul obținut la Ovidiu, 1-1 cu Farul Constanța. Mijlocașul ofensiv a reușit un gol spectaculos, însă bucuria a fost umbrită de egalarea venită pe final.Mijlocașul ofensiv a ajuns la Hermannstadt în urmă cu aproape o lună, după ce și-a reziliat contractul cu Unirea Slobozia, club pentru care evoluase timp de șase luni. ...
19:40
Jandarmeria este în alertă înainte de Rapid - Metaloglobus » Toate detaliile despre protestul giuleștenilor # Gazeta Sporturilor
Galeria Rapidului va protesta în această seară, la chiar primul meci din anul 2026. Suporterii vor intra în stadion, la meciul cu Metaloglobus, abia în minutul 15, motiv pentru care Jandarmeria este pregătită să intervină în orice moment, dacă situația va scăpa de sub control. Jocul începe la ora 20:00, va fi liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1. ...
Acum 2 ore
19:30
Farul Constanța și Hermannstadt s-au întâlnit astăzi în etapa a 22-a din Superliga, într-un meci disputat pe un stadion aproape gol, dar pe o suprafață de joc aflată în condiții foarte bune. Partida de la Ovidiu s-a încheiat la egalitate, 1-1, după un final dramatic.Prima repriză a fost una modestă, fără ocazii importante și multe fără șuturi pe spațiul porții. ...
19:10
Cristian Chivu și-a explicat „arma secretă” după Udinese - Inter: „Este o determinare reală” # Gazeta Sporturilor
Cristian Chivu, antrenorul român al celor de la Inter, a reacționat imediat după ce echipa sa a reușit să câștige în fața celor de la Udinese, scor 1-0, într-un meci din etapa #21 din Serie A.Tehnicianul român și-a lăudat elevii, în special cei patru atacanți din lot pe care îi joacă alternativ și a discutat și despre deciziile tactice de pe parcursul partidei cu ocupanta locului 10 din Serie A. ...
18:50
Gol minunat la debut în Farul - Hermannstadt! Jucătorul și-a depus deja candidatura la reușita etapei # Gazeta Sporturilor
Hermannstadt a reușit să deschidă scorul pe stadionul din Ovidiu, în duelul cu Farul Constanța, printr-o execuție de excepție semnată de Eduard Florescu, aflat la debutul oficial în tricoul sibienilor.După o primă repriză echilibrată, cu puține ocazii clare la ambele porți, momentul decisiv a venit în minutul 53, atunci când nou-venitul de la Hermannstadt a lovit spectaculos.VIDEO. ...
18:40
Presa din Italia a reacționat după o nouă victorie a lui Chivu în Serie A: „Poate asta a lipsit sezonul trecut” + Nota primită # Gazeta Sporturilor
Presa din Italia a reacționat după ce Inter a câștigat la limită în fața celor de la Udinese, scor 1-0, într-un meci din etapa #21 din Serie A.Jurnaliștii italieni de la Tutto Mercato Web l-au notat pe Cristi Chivu cu 7 și consideră că antrenorul român a avut un rol important în victoria de azi de pe terenul echipei clasate pe locul 10 în Serie A. ...
18:40
Pe cine vede Wayne Rooney la cârma lui Manchester United: „El este omul potrivit” # Gazeta Sporturilor
Wayne Rooney (40 de ani), unul dintre cei mai prolifici atacanți din istoria lui Manchester United, a vorbit despre situația delicată pe care o traversează clubul pe Old Trafford în ceea ce privește problemele de pe banca tehnică, și, într-un final, acesta a oferit și numele antrenorului pe care îl consideră potrivit să preia cârma „diavolilor”. ...
Acum 4 ore
18:20
Louis Munteanu a aterizat în Washington și a aflat numărul pe care îl va purta pe tricou # Gazeta Sporturilor
Louis Munteanu (23 de ani), atacantul transferat de DC United de la CFR Cluj, a ajuns în Statele Unite ale Americii și a făcut deja cunoștință cu noul său club. Fotbalistul român a trecut vizita medicală, s-a întâlnit cu oficialii formației din Washington și a aflat numărul pe care îl va purta pe echipament.DC United l-a achiziționat pe Munteanu pentru 7 milioane de dolari (aproximativ 6 milioane de euro), iar atacantul a semnat un contract pe 3 ani și jumătate. ...
18:20
Ce a declarat Guardiola după ce a pierdut derby-ul cu United: „Acel cartonaș roșu ar fi schimbat jocul” # Gazeta Sporturilor
Pep Guardiola, antrenorul celor de la Manchester City, a reacționat după ce echipa sa a pierdut derby-ul cu Manchester United, scor 2-0, într-un meci din etapa #22 din Premier League.Michael Carrick a debutat pe banca tehnică a celor de la Manchester United cu o victorie în derby-ul cu City, pe Old Trafford. ...
18:10
Daniel Pancu, MONOLOG de cinci minute despre situația lui Ciprian Deac » Discurs fără menajamente: „De atunci mi-am jurat” # Gazeta Sporturilor
Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, a vorbit sâmbătă după-amiaza, în cadrul unei conferințe de presă, pentru prima dată despre situația veteranului Ciprian Deac (39 de ani), exclus inițial din lot și reprimit mai apoi la echipă. ...
17:50
Partida Lokomotiva Zagreb - Rapid, din runda secundă a grupei C din European League, a fost programată astăzi de la ora 21:00. Meciul va fi transmis în format liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 4 și Digi Sport 3.Rapid întâlnește o echipă care se află într-o formă foarte bună. Lokomotiva Zagreb nu a pierdut niciun meci în acest sezon competițional, atât pe plan intern, cât și pe plan internațional. ...
17:20
Christopher Braun (34 de ani), fundașul lateral al Rapidului, a ajuns astăzi la o înțelegere cu CFR Cluj, urmând să semneze în această seară cu formația din Gruia. Daniel Pancu, antrenorul clujenilor, a anunțat în conferință că mutarea a fost realizată. Braun a mai evoluat la CFR Cluj în sezonul 2022-2023, perioadă în care a adunat 44 de meciuri în tricoul ardelenilor. Pentru Rapid, fundașul a bifat deja 78 de partide oficiale, reușind 2 goluri și o pasă decisivă. ...
16:50
Jean Vlădoiu a găsit vinovatul, după deziluzia cu UTA: „Nu a existat și ne-am pierdut capul” # Gazeta Sporturilor
Unirea Slobozia - UTA Arad 1-3. Jean Vlădoiu (57 de ani), antrenorul din acte al ialomițenilor, a oferit prima reacție după această înfrângere. Acesta și-a criticat jucătorii și l-a nominalizat pe fundașul dreapta Andrei Dorobanțu (21 de ani) pentru greșeala comisă la cel de-al doilea gol.Extrem de supărat, Vlădoiu a explicat că nu se aștepta la acest rezultat, mai ales în contextul în care era primul meci în Superliga la Slobozia. ...
16:40
FCSB a pierdut o partidă crucială în vederea calificării în play-off, 0-1 pe terenul lui FC Argeș, echipa de pe locul 5. În continuare, 3 observații tehnice după primul joc al anului 2026 în Superliga.Yanis Pîrvu, un fotbalist ofensiv de numai 18 ani, este cel care a tranșat duelul, cu golul lui din minutul 28. VIDEO cu reușita, mai jos: Sursă video: Prima Sport 11. FC Argeș - FCSB 1-0: rezultat vs. ...
Acum 6 ore
16:30
Minaur Baia Mare - Mosonmagyarovar, duel în grupa de European League la handbal feminin # Gazeta Sporturilor
Minaur Baia Mare și Mosonmagyarovar se vor înfrunta astăzi, de la ora 17:00, în runda secundă a grupei A din European League la handbal feminin. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima Sport 4 și Digi Sport 4.Minaur Baia Mare - Mosonmagyarovar, live de la 17:00Minaur Baia Mare a început grupa cu o victorie pe terenul lui Larvik, scor 28-26. ...
16:30
„Billy” Costacurta îl distruge pe starul lui Milan: „Este o mare enigmă. Doar face spectacol, dar nu știe fotbal!” # Gazeta Sporturilor
Rafael Leao (26 de ani) este al doilea marcator al lui AC Milan în acest campionat, dar nu-l impresionează deloc pe un fost mare jucător al rossonerilor. Decarul portughez e criticat de Alessandro Costacurta, septuplu câștigător al titlului în Serie A și triplu campion european cu rossoneri.Rafael Leao are șapte goluri înscrise în 14 meciuri jucate în actualul campionat și a influențat trei goluri ale lui AC Milan în ultimele patru apariții în trcioul rossonero. ...
16:10
Mihalcea a dus-o pe UTA pe loc de play-off și-și „adoarme” adversarii: „Pe noi nu ne interesează!” # Gazeta Sporturilor
Unirea Slobozia - UTA Arad 1-3. Adrian Mihalcea (49 de ani), antrenorul oaspeților, a oferit prima reacție după succesul înregistrat pe stadionul „1 Mai”. Tehnicianul și-a înfruntat fosta echipă pe care a promovat-o în 2024 în Superliga.În urma lui, UTA a urcat, cel puțin temporar, pe locul 6, ultimul de play-off. Mihalcea a explicat la flash-interviu că obiectivul echipei nu este acesta, ci doar acumularea de puncte care să le asigure o oarecare liniște. ...
16:00
Radu Drăgușin, avertizat dinspre FRF: „Alege așa noua echipă! Altfel, e greu să joci la națională” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoichiță (71 de ani), directorul tehnic de la Federația Română de Fotbal, îl avertizează pe stoperul Radu Drăgușin (23) să meargă la o echipă la care să și joace, mai ales dacă vrea să reprezinte naționala în barajul din martie. ...
15:50
Inter îi promite un star lui Cristi Chivu » Suma investită de club și ce jucător este primul pe lista nerazzurrilor! # Gazeta Sporturilor
Inter abandonează politica de austeritate în materie de transferuri și plănuiește să cheltuiască o sumă importantă în vară pentru a întări echipa lui Cristi Chivu. Proprietarul clubului, Oaktree, va pune la dispoziție peste 50 de milioane de euro în scopul achiziționării unei vedete, iar primul nume vehiculat de nerazzurri este Nico Paz. ...
15:40
Zeljko Kopic îl așteaptă să semneze cu Dinamo: „Am vorbit cu el, îl văd ca pe un jucător bun” # Gazeta Sporturilor
Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, a susținut conferința de presă premergătoare duelului de pe teren propriu cu U Cluj, primul meci din 2026. Acesta se dispută duminică, 18 ianuarie, de la ora 20:30, pe Arena Națională.Tehnicianul „câinilor” a vorbit despre oferta pe care a primit-o căpitanul Cătălin Cîrjan (23 de ani) din partea lui Metalist Harkov, dar și despre următorul transfer pe care îl pregătesc dinamoviștii. ...
15:20
Cătălin Cîrjan povestește scenele din vestiar, în momentul în care colegii au aflat de ofertă: „Știți ce ziceau?” # Gazeta Sporturilor
Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul lui Dinamo, a fost prezent la conferința de presă premergătoare duelului de pe teren propriu cu U Cluj. Meciul are loc duminică, 18 ianuarie, de la ora 20:30.Mijlocașul „câinilor” s-a aflat în centrul atenției în această perioadă de mercato. Dinamo a primit o ofertă de 4,5 milioane de euro din partea lui Metalist Harkov, însă fotbalistul a refuzat-o și a preferat să rămână în Superliga pentru a câștiga un trofeu. ...
15:10
Daniele De Rossi a cerut, iar Dan Șucu scoate banii! » Pentru ce a plătit 600.000 de euro patronul lui Genoa # Gazeta Sporturilor
Dan Șucu încă nu a investit deloc în 2026 pentru a-i aduce întăriri lui Daniele De Rossi, tratativele pentru transferurile dorite de antrenor nefiind finalizate pentru niciun obiectiv. Dar proprietarul lui Genoa a băgat mâna în buzunar ca să schimbe gazonul pe toate terenurile bazei de pregătire a echipei rossoblu.Până să reușească să închidă primul transfer în acest mercato de iarnă, Dan Șucu a rezolvat o urgență legată de infrastructură. ...
15:00
Dacia, prin Nasser Al-Attiyah (55 de ani), cu Fabian Lurquin (50) copilot, a câștigat Raliul Dakar la categoria auto!La 55 de ani, qatarezul Nasser Al-Attiyah s-a încununat pentru a șasea oară campion în Raliul Dakar, cea mai dură competiție de rally-raid.A făcut-o la doar a doua participare a Daciei în competiție, după debutul din 2025. ...
14:50
Venus Williams, cea mai în vârstă jucătoare din istoria Australian Open: „Felicitări mie!” # Gazeta Sporturilor
Venus Williams este pregătită pentru prima sa apariție la Australian Open după o pauză de cinci ani. La 45 de ani, americanca va deveni cea mai în vârstă jucătoare de tenis care participă pe tabloul principal al turneului de la Melbourne, depășind-o pe japoneza Kimiko Date, care avea 44 de ani când a jucat ultimul său meci, în 2015.În primul tur Venus Williams va da piept cu Olga Danilovic (24 de ani, #68 WTA). ...
14:40
E război la Real Madrid! Au împânzit orașul cu mesaje macabre anti-Florentino: „Terminat, bun de eutanasiat!” # Gazeta Sporturilor
Avertizați să nu huiduie echipa la meciul de astăzi, cu Levante, primul acasă pentru interimarul Alvaro Arbeloa, suporterii lui Real Madrid nu par să fie pe aceeași lungime de undă cu conducerea blanco, împânzind Madridul cu mesaje dure adresate președintelui Florentino Perez.De la ora 15:00, Real Madrid primește vizita lui Levante în primul meci pe „Bernabeu” pentru antrenorul interimar Alvaro Arbeloa. ...
Acum 8 ore
14:10
Ultimatum pentru Denis Alibec la FCSB: „Ori îl scot din lot definitiv, ori mă mai bazez pe el” # Gazeta Sporturilor
O nouă răsturnare de situație cu Denis Alibec (35 de ani) în prim-plan! FCSB o întâlnește joi pe Dinamo Zagreb, în deplasare, în grupa principală din Europa League. Acesta ar putea fi ultimul meci în tricoul roș-albaștrilor pentru atacant, susține patronul Gigi Becali (67 de ani).Situația lui Alibec a fost extrem de încurcată în această iarnă. Dat ca și plecat de MM Stoica, fotbalistul nu și-a găsit echipă și a rămas în curtea campioanei. ...
13:50
RB Leipzig face prima ofertă oficială pentru transferul lui Radu Drăgușin! » Fundașul lui Tottenham are concurență din Serie A # Gazeta Sporturilor
Telenovela transferului lui Radu Drăgușin de la Tottenham continuă cu un nou episod. Stoperul de 23 de ani ar vrea să se întoarcă în Italia, dar mai aproape de a satisface pretențiile clubului londonez pare a fi RB Leipzig, care încearcă să-l achiziționeze definitiv în această lună. ...
13:40
Șucu intervine în negocierile Moruțan - FCSB și îl deturnează spre Rapid! Gigi Becali: „Vă spun cum s-a întâmplat, adevărul” # Gazeta Sporturilor
Olimpiu Moruțan (26 de ani) e aproape de un transfer la Rapid. Mijlocașul dreapta de la Aris nu mai intră în planurile grecilor și ar putea reveni în Superliga. Înainte de interesul giuleștenilor, Gigi Becali (67 de ani) a dezvăluit că fotbalistul i-a fost propus la FCSB de către impresar, a acceptat, însă mutarea nu s-a mai concretizat în cele din urmă. ...
13:30
Senegal, plângeri împotriva Marocului înaintea finalei de la Cupa Africii pe Națiuni: „O lipsă clară de măsuri” # Gazeta Sporturilor
Federația Senegaleză de Fotbal (FSF) a depus plângere împotriva Marocului, invocând o „lipsă de fair-play” înaintea finalei Cupei Africii pe Națiuni din 2025, programată duminică, ora 21:00. ...
13:30
Juventus, acord cu golgheterul din Premier League! Dar un avertisment: „Nu plătiți prețul corect, nu pleacă” # Gazeta Sporturilor
Juventus este interesată de atacantul francez Jean-Philippe Mateta (28 de ani), cu care a și ajuns la un acord de principiu. Rămâne ca echipa italiană să bată palma și cu Crystal Palace, dar concurența este puternică.Sub contract cu Crystal Palace până în vara lui 2027, Jean-Philippe Mateta, autor a 8 goluri în 21 de apariții în Premier League în acest sezon, se află pe lista de transferuri a mai multor cluburi importante din Europa. ...
13:10
Statisticienii au făcut calculele » Ce șanse are FCSB să prindă play-off-ul după eșecul cu FC Argeș # Gazeta Sporturilor
FCSB, campioană în precedentele două sezoane din Superliga, are șanse tot mai mici să prindă play-off-ul în această stagiune. Echipa antrenată de Elias Charalambous (45 de ani) a început anul calendaristic cu un eșec, 0-1 cu FC Argeș, în deschiderea etapei 22, și se află momentan doar pe locul 9. ...
12:50
Ce face Bianca Andreescu, în timp ce jucătoarele de top se pregătesc pentru debutul la Australian Open # Gazeta Sporturilor
Bianca Andreescu (25 de ani, 227 WTA) s-a calificat în semifinalele turneului de categorie W35 de la Bradenton, Statele Unite ale Americii.Bianca Andreescu nu mai jucase un meci oficial din luna octombrie a anului trecut. Jucătoarea cu origini în România a ales să nu se înscrie la nicio competiție din Australia, locul unde s-a strâns toată elita tenisului, în vederea primului Grand Slam al anului. ...
12:40
Real Madrid - Levante, primul meci al „albilor” după rușinoasa eliminare din Cupă » Suporterii, avertizați: „Nu huiduiți!” # Gazeta Sporturilor
De la ora 15:00, Real Madrid o va înfrunta pe Levante în etapa 20 din La Liga. Duelul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat de PrimaSport 1, respectiv DigiSport 1.Programul și rezultatele etapei 20 din La LigaVa fi primul meci al madrilenilor după usturătoarea eliminare din Cupa Regelui, 2-3 contra lui Albacete, una dintre ultimele clasate din eșalonul secund. Jefte Betancor, atacantul trecut prin Superligă, a eliminat Madridul cu o „dublă”. ...
12:40
Legenda lui Dinamo i-a semnat sentința elevului lui Kopic: „Limitat! Nu-l ajută nici fizicul” # Gazeta Sporturilor
Costel Orac (66 de ani), fostul mare atacant de la Dinamo, a vorbit despre ineficiența lui Alexandru Pop (25 de ani). Transferat în urmă cu un an de la Oțelul Galați, pentru 125.000 de euro, atacantul n-a convins în alb-roșu și ar putea pleca de la echipă în această iarnă.În viziunea lui Orac, Pop nu e un fotbalist cu care Dinamo se poate lupta la campionat. ...
12:40
Secretul lui Zinedine Zidane pentru a reuși ca antrenor la Real Madrid: „Există doar o cale. Dacă nu faci asta...” # Gazeta Sporturilor
Zinedine Zidane (53 de ani), care a câștigat ca tehnician 11 trofee cu Real Madrid, între care trei Champions League la rând, a dezvăluit ceea ce trebuie să facă un antrenor pentru a reuși și a se impus în vestiarul blanco. „Am lucrat doar la un aspect... și în final am câștigat totul”, a mărturisit francezul, care ar urma să preia echipa națională după CM 2026. ...
Acum 12 ore
12:20
FCSB a pierdut o partidă crucială în vederea calificării în play-off, 0-1 pe terenul lui FC Argeș, echipa de pe locul 5. În continuare, 3 observații tehnice după primul joc al anului 2026 în Superliga.Yanis Pîrvu, un fotbalist ofensiv de numai 18 ani, este cel care a tranșat duelul, cu golul lui din minutul 28. VIDEO cu reușita, mai jos: Sursă video: Prima Sport 11. FC Argeș - FCSB 1-0: rezultat vs. ...
12:10
Noul transfer al Rapidului: „Cel mai mare și bun club din România!” + Cum a fost la Arsenal: „Wenger m-a descoperit” # Gazeta Sporturilor
Nord-macedoneanul Dejan Iliev (30 de ani), noul portar al Rapidului, s-a prezentat în fața suporterilor, declarându-se bucuros că a semnat cu ceea ce consideră a fi „cel mai mare și bun club din România”.Dejan Iliev este al treilea transfer al iernii la Rapid. Portar sosit în România în vara lui 2024, cu doi ani și jumătate petrecuți la UTA, nord-macedoneanul a fost cumpărat cu 60.000 de euro. ...
12:00
Gigi Becali, decizie categorică după primul eșec suferit de FCSB în acest an: „I-am spus lui MM să reziliem” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali (67 de ani), patronul de la FCSB, a anunțat că vrea să-i rezilieze contractul veteranului Vlad Chiricheș (36 de ani), care a bifat 76 de minute în eșecul suferit la primul meci oficial disputat în acest an, 0-1 cu FC Argeș.Revenit la FCSB în vara anului 2023, Vlad Chiricheș a fost criticat deseori în această stagiune de către Gigi Becali, care a vorbit în repetate rânduri despre scoaterea de pe listă a veteranului. ...
11:50
Mihai Stoica a intrat în direct și a spus ce șanse la play-off mai are FCSB, a doua zi după eșecul de la Mioveni # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), oficialul celor de la FCSB, a oferit prima reacție după eșecul roș-albaștrilor de la Mioveni, 0-1 cu FC Argeș, în primul meci din 2026.Unicul gol al partidei a fost marcat de Yanis Pîrvu (18 ani) și a venit în minutul 28. În ciuda înfrângerii, MM n-are emoții în legătură cu calificarea în play-off. ...
11:50
Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu (45 de ani), se deplasează astăzi pe terenul celor de la Udinese, de la ora 16:00. Meciul din etapa 21 în Serie A este liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV pe Prima Sport 2 și Digi Sport 2.Programul, rezultatele și marcatorii etapei #21 din Serie AUn meci important pentru Inter, care își poate consolida astfel avantajul în fruntea clasamentului. ...
11:40
Un gol de Balon de Aur! » Ousmane Dembele și-a depus deja candidatura pentru Premiul Puskas 2026 # Gazeta Sporturilor
Ousmane Dembele (28 de ani) a reușit vineri seară o „dublă”, în victoria obținută de PSG pe teren propriu cu Lille (3-0). Al doilea gol al atacantului francez a fost o bijuterie, un lob fantastic după ce a dansat în careu cu patru jucători și portarul adversarilor.Ousmane Dembele s-a înscris deja în cursa pentru nominalizare la Premiul Puskas, acordat anual de FIFA, celui mai frumos gol. ...
11:10
Abia aștepta! Pique i-a plătit polița rivalului de la Real Madrid printr-un mesaj de 6 cuvinte # Gazeta Sporturilor
Fostul fundaș al Barcelonei, Gerard Pique (38 de ani), a reacționat după eliminarea lui Real Madrid din Cupa Regelui și i-a ironizat pe rivali.Real Madrid a fost eliminată miercuri, după o înfrângere șocantă, scor 2-3, în fața formației Albacete, din liga a doua, în optimile Cupei Regelui. ...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.