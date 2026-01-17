Ianis Zicu, mesaj pesimist după remiza cu Hermannstadt: „De acolo se retrogradează. Avem exemple destule”

20:30

Desfășurat într-o atmosferă polară, accentuată de vântul din câmpul de la Ovidiu, duelul dintre Farul Constanța și FC Hermannstadt, s-a încheiat la egalitate.Oaspeții au însă motive să fie nemulțumiți, ținând cont de faptul că au condus până în final, dar și pentru că au solicitat acordarea unei lovituri de pedeapsă în prelungiri. Cum și-a explicat arbitrul Iulian Călin decizia de a nu arăta punctul cu var în 5 lucruri care nu s-au văzut la TV. 1. ...