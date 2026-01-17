Rapid, aproape să-l transfere pe fostul campion cu FCSB. Lovitura pe care au pregătit-o giuleștenii
Antena Sport, 17 ianuarie 2026 20:20
Rapid a fost aproape să-l transfere pe fostul campion cu FCSB, Andrei Vlad. Portarul de 26 de ani și-a dat acordul pentru revenirea în Liga 1, însă mutarea a picat, în cele din urmă. Andrei Vlad, care în prezent evoluează la Aktobe, a fost poreclit de Gigi Becali ca fiind „Messi al portarilor”. Goalkeeper-ul l-a dezamăgit ulterior pe patronul […] The post Rapid, aproape să-l transfere pe fostul campion cu FCSB. Lovitura pe care au pregătit-o giuleștenii appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 30 minute
20:20
Rapid, aproape să-l transfere pe fostul campion cu FCSB. Lovitura pe care au pregătit-o giuleștenii # Antena Sport
Rapid a fost aproape să-l transfere pe fostul campion cu FCSB, Andrei Vlad. Portarul de 26 de ani și-a dat acordul pentru revenirea în Liga 1, însă mutarea a picat, în cele din urmă. Andrei Vlad, care în prezent evoluează la Aktobe, a fost poreclit de Gigi Becali ca fiind „Messi al portarilor”. Goalkeeper-ul l-a dezamăgit ulterior pe patronul […] The post Rapid, aproape să-l transfere pe fostul campion cu FCSB. Lovitura pe care au pregătit-o giuleștenii appeared first on Antena Sport.
20:20
Eduard Florescu a răbufnit, după Farul – Hermannstadt 1-1: „Nu am trăit așa ceva. Inuman!” # Antena Sport
Hermannstadt a scăpat printre degete victoria la Ovidiu contra Farului, asta după ce Ionuț Vînă a reușit să restabilească egalitatea pe final de meci pentru echipa lui Ianis Zicu. La debutul în tricoul sibienilor, Eduard Florescu a marcat un gol superb pentru formația lui Dorinel Munteanu, dar a avut un discurs dur după fluierul final. […] The post Eduard Florescu a răbufnit, după Farul – Hermannstadt 1-1: „Nu am trăit așa ceva. Inuman!” appeared first on Antena Sport.
20:10
Farul Constanța a făcut un pas greșit în lupta pentru clasarea pe un loc de play-off, reușind să scoată doar o remiză pe teren propriu contra celor de la Hermannstadt. Ianis Zicu a reacționat imediat după fluierul final și a transmis că echipa sa se află într-o situație periculoasă, mai ales după jocul prestat de […] The post Ianis Zicu, verdict sumbru după 1-1 cu Hermannstadt: „De acolo se retrogradează” appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
19:40
Dorinel Munteanu, reacție categorică după Farul – Hermannstadt 1-1: „Meritam cele trei puncte” # Antena Sport
Dorinel Munteanu a oferit prima reacție, după ce Hermannstadt a remizat în deplasare cu Farul, scor 1-1, în etapa a 22-a din Liga 1. Antrenorul sibienilor s-a declarat nemulțumit de rezultat, fiind convins că echipa sa ar fi meritat cele trei puncte. Hermannstadt a fost echipa care a deschis scorul. Eduard Florescu a punctat spectaculos […] The post Dorinel Munteanu, reacție categorică după Farul – Hermannstadt 1-1: „Meritam cele trei puncte” appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
19:20
Farul – Hermannstadt 1-1. Pas greșit pentru Ianis Zicu în lupta pentru un loc de play-off # Antena Sport
Farul Constanța și Hermannstadt au remizat sâmbătă în cadrul etapei cu numărul 22 din Liga 1. Gruparea din Ovidiu avea nevoie de victorie în contextul luptei la play-off, dar aceștia au evitat înfrângerea în minutele de final. De partea cealaltă, formația sibiană încă nu a spart gheața sub comanda lui Dorinel Munteanu, având doar două […] The post Farul – Hermannstadt 1-1. Pas greșit pentru Ianis Zicu în lupta pentru un loc de play-off appeared first on Antena Sport.
19:10
Întrebarea care l-a făcut să râdă pe Cristi Chivu, după ce Inter a învins-o pe Udinese: „Începe să înțeleagă” # Antena Sport
Cristi Chivu a oferit prima reacție după ce Inter a învins-o cu 1-0 pe Udinese, în etapa a 21-a din Serie A. Formația antrenorului român și-a mărit avansul la șase puncte în fruntea clasamentului, cel puțin până la meciul de duminică al rivalei AC Milan. După victoria la limită cu Udinese, Cristi Chivu a început […] The post Întrebarea care l-a făcut să râdă pe Cristi Chivu, după ce Inter a învins-o pe Udinese: „Începe să înțeleagă” appeared first on Antena Sport.
19:00
Rio Ave – Benfica LIVE VIDEO (22:30). Jose Mourinho are nevoie de victorie pentru a rămâne aproape de rivale # Antena Sport
Sporting Lisabona a învins-o fără probleme, cu 3-0, pe Casa Pia, în meciul care a deschis returul de campionat din Liga Portugal. În urma acestei victorii clare, formația antrenată de Rui Borges, aflată pe 2, s-a apropiat la 4 puncte de liderul FC Porto. Sâmbătă, capul de afiș al zilei care va fi transmis pe AntenaPLAY […] The post Rio Ave – Benfica LIVE VIDEO (22:30). Jose Mourinho are nevoie de victorie pentru a rămâne aproape de rivale appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
18:30
Rapid – Metaloglobus, 20:00, LIVE TEXT. Giuleştenii pot urca pe primul loc în Liga 1. Echipele de start # Antena Sport
Meciul Rapid – Metaloglobus e de la ora 20:00 în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Giuleştenii pot urca pe primul loc, ei fiind, înaintea partidei, pe locul 2, cu 39 de puncte, la un singur punct în spatele liderului Universitatea Craiova. Peluza Nord a Rapidului protestează la acest meci. Ea va […] The post Rapid – Metaloglobus, 20:00, LIVE TEXT. Giuleştenii pot urca pe primul loc în Liga 1. Echipele de start appeared first on Antena Sport.
18:30
Englezii au aflat motivul pentru care Tottenham nu l-a lăsat pe Radu Drăgușin să plece. Transferul la AS Roma a picat # Antena Sport
Englezii au aflat motivul pentru care Tottenham nu l-a lăsat pe Radu Drăgușin (23 de ani) să plece, în această iarnă. Spurs s-a opus transferului fundașului român la AS Roma. Jurnaliștii italieni anunțau că stopperul naționalei ajunsese la o înțelegere cu AS Roma, astfel că revenirea acestuia în Serie A era tot mai aproape. Totuși, Tottenham nu și-a dat […] The post Englezii au aflat motivul pentru care Tottenham nu l-a lăsat pe Radu Drăgușin să plece. Transferul la AS Roma a picat appeared first on Antena Sport.
18:30
Daniel Pancu, discurs despre situația lui Ciprian Deac: „Deciziile antrenorului nu se discută niciodată” # Antena Sport
Daniel Pancu a susținut sâmbătă o conferință de presă în care a prefațat disputa dintre CFR Cluj și Oțelul Galați, din etapa cu numărul 22 a Ligii 1. Printre altele, tehnicianul din Gruia a vorbit și despre transferurile care vor sosi la echipă în această perioadă, dar a ținut să lămurească și situația lui Ciprian […] The post Daniel Pancu, discurs despre situația lui Ciprian Deac: „Deciziile antrenorului nu se discută niciodată” appeared first on Antena Sport.
17:50
Antrenorul echipei Barcelona, Hansi Flick, a confirmat că atacantul brazilian Raphinha este incert pentru meciul de duminică din deplasare cu Real Sociedad, din La Liga. “Raphinha a suferit o accidentare şi a efectuat doar un antrenament în sală. Va trebui să aşteptăm până mâine. Încă nu ştim dacă va putea juca împotriva lui Real Sociedad”, a declarat el într-o conferinţă de presă. Raphinha, incert pentru Real Sociedad – Barcelona Între timp, portarul […] The post Probleme pentru Barcelona. Raphinha ar putea rata următorul meci din La Liga appeared first on Antena Sport.
17:40
CFR Cluj are șanse mici să prindă un loc de play-off la finalul celor 30 de etape, motiv pentru care Daniel Pancu și-a trasat drept obiectiv câștigarea Cupei României, performanță reușită de ardeleni și în sezonul precedent. La conferința de presă premergătoare meciului cu Oțelul Galați, tehnicianul din Gruia a confirmat și transferul lui Christopher […] The post Daniel Pancu a anunțat noul transfer al CFR-ului: „Am înțeles că a semnat acum” appeared first on Antena Sport.
17:30
Schimbările pregătite în echipa de start a FCSB-ului. Noul transfer, așteptat să se impună: „Vom fi altceva” # Antena Sport
Mihai Stoica a anunțat schimbările pregătite în echipa de start a FCSB-ului, după eșecul cu FC Argeș, scor 0-1, din etapa a 22-a din Liga 1. Președintele Consiliului de Administrație al campioanei a dezvăluit că echipa va avea alți doi mijlocași centrali, în următoarea perioadă. Concret, Mihai Stoica a transmis că la mijlocul terenului vor […] The post Schimbările pregătite în echipa de start a FCSB-ului. Noul transfer, așteptat să se impună: „Vom fi altceva” appeared first on Antena Sport.
17:10
Cum se menține în formă Gigi Becali, la 67 de ani. „Secretul” pe care i l-a dezvăluit lui Ilie Dumitrescu # Antena Sport
Gigi Becali a dezvăluit cum se menține în formă, la 67 de ani. Patronul de la FCSB i-a spus „secretul” său lui Ilie Dumitrescu, după eșecul suferit de campioană cu FC Argeș, scor 0-1, în prima etapă din 2026. „Sală nu faci, Gigi?”, a fost întrebarea pe care i-a adresat-o Ilie Dumitrecu lui Gigi Becali. Milionarul din Pipera a […] The post Cum se menține în formă Gigi Becali, la 67 de ani. „Secretul” pe care i l-a dezvăluit lui Ilie Dumitrescu appeared first on Antena Sport.
17:00
Real Madrid a trecut repede peste eșecul umilitor din Cupa Spaniei, contra celor de la Albacete. Cu un nou antrenor pe bancă, vicecampioana din La Liga s-a impus cu scorul de 2-0 în fața celor de la Levante. Nu a fost însă suficient pentru ca jucătorii să fie iertați de suporteri. Aceștia i-au huiduit copios […] The post Real Madrid – Levante 2-0. Victorie cu „scântei” pentru echipa lui Alvaro Arbeloa appeared first on Antena Sport.
16:50
Marius Șumudică a pus ochii pe primul român! Cine poate ajunge sub comanda tehnicianului în Arabia Saudită # Antena Sport
Marius Șumudică va avea o misiune dificilă în Arabia Saudită, acolo unde a înregistrat deja două eșecuri pe banca celor de la Al-Okhdood, în primele trei jocuri disputate. După partida pierdută cu Al-Khaleej, tehnicianul român a cerut transferuri din partea conducerii, iar primul pe lista acestuia este un internațional român. Un internațional român, pe lista […] The post Marius Șumudică a pus ochii pe primul român! Cine poate ajunge sub comanda tehnicianului în Arabia Saudită appeared first on Antena Sport.
16:50
Zeljko Kopic a anunțat noi transferuri la Dinamo: „Căutăm încă doi-trei jucători”. Ce a spus despre meciul cu U Cluj # Antena Sport
Zeljko Kopic a anunțat noi transferuri la Dinamo. Antrenorul croat al „câinilor” a dezvăluit că așteaptă noi întăriri, dorindu-și încă doi-trei jucători noi sub comanda sa. Până în acest moment, Dinamo i-a transferat pe Valentin Țicu și pe Ianis Târbă. „Câinii” au ajuns la o înțelegere și cu românul de la AC Milan, Matteo Duți, el urmând să fie prezentat […] The post Zeljko Kopic a anunțat noi transferuri la Dinamo: „Căutăm încă doi-trei jucători”. Ce a spus despre meciul cu U Cluj appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
16:30
Când semnează Olimpiu Moruțan cu Rapid. Detalii din contract: „Îi era frică și de suporteri” # Antena Sport
Giovanni Becali a oferit toate detaliile despre transferul lui Olimpiu Moruțan (26 de ani) la Rapid. Impresarul a dezvăluit că internaționalul român și-a dat acordul și sunt șanse să semneze contractul duminică, iar de luni să înceapă antrenamentele sub comanda lui Costel Gâlcă. Giovanni Becali a mai dezvăluit că Olimpiu Moruțan va ajunge la Rapid […] The post Când semnează Olimpiu Moruțan cu Rapid. Detalii din contract: „Îi era frică și de suporteri” appeared first on Antena Sport.
16:30
Giovanni Becali anunță interesul americanilor pentru Ștefan Baiaram: „I-am spus cluburile care sunt” # Antena Sport
Ștefan Baiaram este în prezent cel mai important jucător de la Universitatea Craiova, dar este văzut de conducere și ca cel mai important „produs de export” al grupării din Bănie. Giovanni Becali a vorbit despre interesul cluburilor din afară pentru fotbalistul român cotat la 4,5 milioane de euro, dar a explicat de ce are nevoie […] The post Giovanni Becali anunță interesul americanilor pentru Ștefan Baiaram: „I-am spus cluburile care sunt” appeared first on Antena Sport.
16:10
Meciul Farul – Hermannstadt e în format LIVE SCORE pe AS.ro de la ora 17:15. Ianis Zicu îl va înfrunta pe Dorinel Munteanu. Ambele echipe au mare nevoie de puncte. Înaintea acestui meci Farul e pe locul 10, cu 27 de puncte, în timp ce Hermannstadt e pe penultimul loc, cu numai 13 puncte. Farul […] The post Farul – Hermannstadt, 17:15, LIVE SCORE. Ianis Zicu, duel cu Dorinel Munteanu appeared first on Antena Sport.
16:10
Ce s-a întâmplat în vestiarul lui Dinamo, după oferta primită de Cătălin Cîrjan. Căpitanul „câinilor” a spus totul # Antena Sport
Cătălin Cîrjan a dezvăluit ce s-a întâmplat în vestiarul lui Dinamo, după oferta primită de el de la Metalist 1925 Harkov. În ciuda faptului că trupa din Ucraina oferea suma de 4,5 milioane de euro, căpitanul „câinilor” a ales să rămână la echipa din Ștefan cel Mare, cel puțin până la finalul sezonului. Cătălin Cîrjan a dezvăluit că ceilalți jucători ai […] The post Ce s-a întâmplat în vestiarul lui Dinamo, după oferta primită de Cătălin Cîrjan. Căpitanul „câinilor” a spus totul appeared first on Antena Sport.
16:00
Meciul Rapid – Metaloglobus e de la ora 20:00 în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Giuleştenii pot urca pe primul loc, ei fiind, înaintea partidei, pe locul 2, cu 39 de puncte, la un singur punct în spatele liderului Universitatea Craiova. Peluza Nord a Rapidului protestează la acest meci. Ea va […] The post Rapid – Metaloglobus, 20:00, LIVE TEXT. Giuleştenii pot urca pe primul loc în Liga 1 appeared first on Antena Sport.
15:30
Udinese – Inter LIVE TEXT (16:00). Echipa lui Cristi Chivu vrea să îşi menţină avansul în fruntea clasamentului # Antena Sport
Meciul Udinese – Inter, din etapa cu numărul 21 din Serie A, va începe la ora 16:00 şi va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro. Echipa lui Cristi Chivu este lider după 20 de etape şi are 46 de puncte, fiind la trei puncte deasupra lui AC Milan şi la şase puncte în […] The post Udinese – Inter LIVE TEXT (16:00). Echipa lui Cristi Chivu vrea să îşi menţină avansul în fruntea clasamentului appeared first on Antena Sport.
15:30
Echipa UTA Arad a învins, sâmbătă, în deplasare, scor 3-1, formaţia Unirea Slobozia, în etapa a 22-a din Liga 1. Unirea Slobozia a revenit pe propriul stadion, dar fără noroc. Arădenii au încercat vigilenţa lui Robert Popa în minutul 19, când Alin Roman a şutat de la distanţă. După cinci minute oaspeţii au deschis scorul, […] The post Unirea Slobozia – UTA 1-3. Arădenii au urcat pe loc de play-off appeared first on Antena Sport.
15:30
Pilotul qatarian Nasser Al-Attiyah (Dacia Sandriders) a câştigat sâmbătă al şaselea titlu la Raliul Dakar, la categoria auto, după a 13-a şi ultima etapă a acestei curse legendare, care a avut startul şi sosire la Yanbu (108 km), etapă câştigată de suedezul Mattias Ekstrom (Ford Racing), scrie AFP. Al Attiyah, care s-a impus pentru a […] The post Dacia a câştigat Raliul Dakar! Victorie uriaşă pentru producătorul din România appeared first on Antena Sport.
15:20
Gigi Becali a vorbit la telefon cu Moruţan, pentru a-l convinge să vină la FCSB: “I-am spus ce salariu îi dau” # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) a dezvăluit că a discutat la telefon cu Olimpiu Moruţan (26 de ani) pentru ca jucătorul naţionalei să se întoarcă la FCSB. În cele din urmă, se pare că Moruţan va semna cu Rapid. Moruţan e cotat în prezent la 2 milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. […] The post Gigi Becali a vorbit la telefon cu Moruţan, pentru a-l convinge să vină la FCSB: “I-am spus ce salariu îi dau” appeared first on Antena Sport.
14:50
Cum i-a numit tatăl lui Louis Munteanu pe şefii lui CFR Cluj, după ce fiul lui a semnat în SUA # Antena Sport
Tatăl lui Louis Munteanu, Gabi Munteanu, a dezvăluit că a avut o discuţie cu fiul lui în care i-a transmis să încheie conturile ok cu CFR Cluj, fosta lui echipă. Chiar dacă au existat anumite tensiuni între Louis Munteanu (23 de ani) şi fostul său club, CFR, în perioada în care acesta a evoluat la […] The post Cum i-a numit tatăl lui Louis Munteanu pe şefii lui CFR Cluj, după ce fiul lui a semnat în SUA appeared first on Antena Sport.
14:40
Real Madrid, pe un butoi de pulbere! Fanii au huiduit vedetele lui Perez la sosirea pe Bernabeu # Antena Sport
Real Madrid are mare nevoie de o victorie sâmbătă, în meciul de pe teren propriu cu Levante, din etapa cu numărul 20 din La Liga. Echipa de pe Bernabeu a avut o săptămână de coşmar. La mai puţin de 24 de ore de la înfrângerea din finala Supercupei Europei cu Barcelona, Xabi Alonso a fost […] The post Real Madrid, pe un butoi de pulbere! Fanii au huiduit vedetele lui Perez la sosirea pe Bernabeu appeared first on Antena Sport.
14:40
Mesajul tatălui lui Louis Munteanu pentru conducerea lui CFR Cluj, după ce fiul lui a semnat în SUA # Antena Sport
Tatăl lui Louis Munteanu, Gabi Munteanu, a dezvăluit că a avut o discuţie cu fiul lui în care i-a transmis să încheie conturile ok cu CFR Cluj, fosta lui echipă. Chiar dacă au existat anumite tensiuni între Louis Munteanu (23 de ani) şi fostul său club, CFR, în perioada în care acesta a evoluat la […] The post Mesajul tatălui lui Louis Munteanu pentru conducerea lui CFR Cluj, după ce fiul lui a semnat în SUA appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
13:30
Gigi Becali (67 de ani) a anunţat că Denis Alibec (35 de ani) va intra în meciul FCSB-ului cu Dinamo Zagreb din Europa League. Potrivit lui Becali, meciul ar decide dacă Alibec va fi sau nu scos din lot. El mai are contract cu FCSB până la finalul sezonului. A înscris un singur gol în […] The post Denis Alibec, ultimatum la FCSB! Meciul care îi decide soarta atacantului appeared first on Antena Sport.
13:10
Gabriela Ruse, prima româncă ce joacă în primul tur la Australian Open 2026! Când are loc meciul # Antena Sport
Jucătoarea Gabriela Ruse va evolua, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în runda inaugurală la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului. Ruse (28 de ani), locul 79 mondial, va evolua în primul tur contra sportivei ucrainene Daiana Iastremska (25 de ani), ocupanta poziţiei 27 în eirarhia WTA. Gabriela Ruse, prima româncă ce […] The post Gabriela Ruse, prima româncă ce joacă în primul tur la Australian Open 2026! Când are loc meciul appeared first on Antena Sport.
12:50
“M-a şocat!” Legenda lui Liverpool i-a arătat uşa lui Mohamed Salah: “Poate e mai bine să plece” # Antena Sport
Mohamed Salah a fost criticat de Dietmar Hamman, fostul mare jucător al lui Liverpool, câştigător al UEFA Champions League cu formaţia de pe Anfield în 2005. Egipteanul a deranjat prin declaraţiile sale făcute înainte de plecarea la Cupa Africii pe Naţiuni, atunci când a spus că nu se simte respectat, după ce a fost lăsat […] The post “M-a şocat!” Legenda lui Liverpool i-a arătat uşa lui Mohamed Salah: “Poate e mai bine să plece” appeared first on Antena Sport.
12:40
Afacerea de 30 de milioane de euro pornită de Dumitru Dragomir! Totul are legătură cu Gigi Becali: “Cel mai bun” # Antena Sport
Dumitru Dragomir (79 de ani) va începe construcţia unui proiect imobiliar în care urmează să investească circa 30 de milioane de euro. Proiectul imobiliar se va construi pe un teren pe care Dragomir l-a achiziţionat în 2022 de la Teodora Becali, fiica cea mare a lui Gigi Becali (67 de ani). Acesta va fi cel […] The post Afacerea de 30 de milioane de euro pornită de Dumitru Dragomir! Totul are legătură cu Gigi Becali: “Cel mai bun” appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
12:00
Dejan Iliev, primul interviu după ce a semnat cu Rapid: “Cel mai mare club din România” # Antena Sport
Dejan Iliev (30 de ani) a acordat primul interviu după ce a semnat cu Rapid. Portarul macedonean vine de la UTA. Cotat la 450.000 de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com, Iliev va fi rezerva lui Marian Aioani (26 de ani). Iliev începuse sezonul ca titular la UTA, dar ulterior Andrei Gorcea (24 de […] The post Dejan Iliev, primul interviu după ce a semnat cu Rapid: “Cel mai mare club din România” appeared first on Antena Sport.
11:40
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva” # Antena Sport
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a fost extrem de dezamăgit după înfrângerea suferită de echipa sa în primul meci oficial din 2026. FC Argeş s-a impus cu 1-0 în meciul de la Mioveni, iar campioana României rămâne pe locul 9 în clasament după 22 de etape. În urma aceste înfrângeri, Gigi Becali a […] The post Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva” appeared first on Antena Sport.
11:20
Novak Djokovic e pregătit de Australian Open 2026: “Nu trebuie să intru în capcana mentală” # Antena Sport
În căutarea celui de-al 25-lea titlu de Mare Şlem la 38 de ani, jucătorul sârb de tenis Novak Djokovic abordează Australian Open, care începe duminică la Melbourne, cu încredere, dar şi cu precauţie: “Întotdeauna am o şansă, mai ales aici”, a declarat el sâmbătă, scrie AFP. “Încă am motivaţia şi, bineînţeles, îmi dau seama că […] The post Novak Djokovic e pregătit de Australian Open 2026: “Nu trebuie să intru în capcana mentală” appeared first on Antena Sport.
11:10
Mihai Stoica, reacţie surprinzătoare după înfrângerea FCSB-ului: “Nu sunt îngrijorat, vom intra în play-off” # Antena Sport
Preşedintele Consiliului de Administraţie al FCSB-ului, Mihai Stoica (60 de ani), nu-şi face griji că roş-albaştrii nu vor prinde play-off-ul, după înfrângerea cu FC Argeş. Mihai Stoica a explicat eşecul prin faptul că FCSB a jucat pe un teren îngheţat, aşa cum nu sunt multe în Liga 1. Oficialul roş-albaştrilor îşi pune speranţele şi în […] The post Mihai Stoica, reacţie surprinzătoare după înfrângerea FCSB-ului: “Nu sunt îngrijorat, vom intra în play-off” appeared first on Antena Sport.
10:50
Cleveland Cavaliers – Philadelphia 76ers 117-115. Evan Mobley a adus victoria cu un slam dunk în ultimele secunde # Antena Sport
Cleveland a câştigat cu un slam dunk în ultimele secunde al lui Evan Mobley după o pasă genială a lui Jaylon Tyson, aflat la noaptea carierei în NBA, cu 39 puncte şi 4 pase decisive. Acesta a suplinit prestaţia sub nota obişnuită a lui Donovan Mitchell, al patrulea marcator din NBA, care a strâns doar […] The post Cleveland Cavaliers – Philadelphia 76ers 117-115. Evan Mobley a adus victoria cu un slam dunk în ultimele secunde appeared first on Antena Sport.
10:40
Dan Şucu, lovitură pe piaţa transferurilor! Aduce un jucător de 10 milioane de euro de la o forţă din Serie A # Antena Sport
Presa italiană a anunţat că Dan Şucu (62 de ani) a ajuns la un acord cu AS Roma pentru Tommaso Baldanzi (22 de ani), jucător cotat la 10 milioane de euro. Genoa îl va împrumuta pe Baldanzi, urmând să aibă şi o clauză de transfer definitiv. Baldanzi are cifre foarte bune la naţionala U21 a […] The post Dan Şucu, lovitură pe piaţa transferurilor! Aduce un jucător de 10 milioane de euro de la o forţă din Serie A appeared first on Antena Sport.
10:30
Florin Tănase nu a plecat alături de echipă după meciul FC Argeş – FCSB 1-0. Campioana României a pierdut primul meci oficial din 2026 şi rămâne pe locul 9, cu 31 de puncte, în afara locurilor de play-off. La finalul partidei de la Mioveni, câţiva jucători din echipa roş-albaştrilor au stat şi au făcut poze […] The post Florin Tănase a surprins! Ce a făcut după FC Argeş – FCSB 1-0 appeared first on Antena Sport.
10:10
Becali l-a criticat pe fotbalistul pe care Mihai Stoica l-a tot lăudat: “Ce să faci cu el? Îi dă un umăr, jos” # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) l-a criticat pe jucătorul pe care Mihai Stoica (60 de ani) l-a lăudat în mai multe rânduri în ultima vreme. Este vorba de Mihai Toma (18 ani). Tânărul fotbalist a fost înlocuit la pauza meciului cu un alt jucător under, Alex Stoian (18 ani). Gigi Becali l-a “luat la ţintă” […] The post Becali l-a criticat pe fotbalistul pe care Mihai Stoica l-a tot lăudat: “Ce să faci cu el? Îi dă un umăr, jos” appeared first on Antena Sport.
09:50
Basarab Panduru a numit marea greşeală a lui Gigi Becali! Decizia criticată din FC Argeş – FCSB 1-0: “Niciodată” # Antena Sport
FCSB a început cu stângul anul 2026, după ce a pierdut meciul din etapa cu numărul 22 de la Mioveni, cu FC Argeş, scor 0-1. Campioana României rămâne pe locul 9 în Liga 1 şi începe să tremure serios în privinţa calificării în play-off. Aşa cum a obişnuit, FCSB a efectuat trei schimbări la pauză. […] The post Basarab Panduru a numit marea greşeală a lui Gigi Becali! Decizia criticată din FC Argeş – FCSB 1-0: “Niciodată” appeared first on Antena Sport.
09:30
Românca Julia Sauter, în lacrimi după finalul programului de la Europene! Poziţia onorabilă pe care s-a clasat # Antena Sport
Julia Sauter, care a avut o prestaţie modestă la programul scurt de la Campionatele Europene de patinaj artistic, clasându-se pe 18, cu 52.53 puncte, a avut un exerciţiu extraordinar la programul liber. După încheierea programului liber, Julia Sauter a început să plângă. Ea s-a clasat a şasea la programul liber, încheind competiţia pe un loc […] The post Românca Julia Sauter, în lacrimi după finalul programului de la Europene! Poziţia onorabilă pe care s-a clasat appeared first on Antena Sport.
09:30
Basarab Panduru a numit marea greşelă a lui Gigi Becali! Decizia criticată din FC Argeş – FCSB 1-0: “Niciodată” # Antena Sport
FCSB a început cu stângul anul 2026, după ce a pierdut meciul din etapa cu numărul 22 de la Mioveni, cu FC Argeş, scor 0-1. Campioana României rămâne pe locul 9 în Liga 1 şi începe să tremure serios în privinţa calificării în play-off. Aşa cum a obişnuit, FCSB a efectuat trei schimbări la pauză. […] The post Basarab Panduru a numit marea greşelă a lui Gigi Becali! Decizia criticată din FC Argeş – FCSB 1-0: “Niciodată” appeared first on Antena Sport.
09:10
Mirra Andreeva a câştigat titlul de la Adelaide! A defilat în finala cu Victoria Mboko # Antena Sport
Jucătoarea rusă de tenis Mirra Andreeva (8 WTA, favorită nr. 3) a câştigat, sâmbătă, turneul WTA 500 de la Adelaide (Australia), dotat cu premii totale de 1.206.446 de dolari americani, după ce a învins-o în finală, în două seturi, 6-3, 6-1, pe canadianca Victoria Mboko (17 WTA, favorită nr. 8). Andreeva, în vârstă de 18 […] The post Mirra Andreeva a câştigat titlul de la Adelaide! A defilat în finala cu Victoria Mboko appeared first on Antena Sport.
09:00
Doliu la echipa la care Adrian Mutu s-a simţit cel mai bine în carieră! Preşedintele clubului a murit! # Antena Sport
Echipa la care Adrian Mutu s-a simţit cel mai bine în carieră, Fiorentina, e în doliu! Preşedintele clubului, Rocco Commisso, a murit la vârsta de 76 de ani. Omul de afaceri american, cu origini italiene, s-a stins din viaţă din pricina unei boli crunte. El o preluase pe Fiorentina în 2019 de la familia Della […] The post Doliu la echipa la care Adrian Mutu s-a simţit cel mai bine în carieră! Preşedintele clubului a murit! appeared first on Antena Sport.
08:50
Raul Rusescu trage un semnal uriaş de alarmă, după FC Argeş – FCSB 1-0: “Cazurile Sepsi şi FCU Craiova ar trebui să sperie” # Antena Sport
Raul Rusescu a vorbit despre debutul cu stângul al celor de la FCSB în 2026 şi a tras un semnal uriaş de alarmă pentru campioana României. Echipa lui Elias Charalambous a pierdut partida de vineri seară cu FC Argeş, scor 0-1, şi rămâne pe locul 9, cu 31 de puncte. Prestaţia neconvingătoare din partida de […] The post Raul Rusescu trage un semnal uriaş de alarmă, după FC Argeş – FCSB 1-0: “Cazurile Sepsi şi FCU Craiova ar trebui să sperie” appeared first on Antena Sport.
08:40
Ilie Dumitrescu nu i-a menajat pe jucătorii de la FCSB! Pe cine a criticat după înfrângerea cu FC Argeş: “Nicio şansă” # Antena Sport
Ilie Dumitrescu i-a pus la zid pe jucătorii de la FCSB care au intrat în repriza a doua şi nu au reuşit să facă diferenţa cu FC Argeş. Campioana României a început cum nu se putea mai rău anul 2026, cu o înfrângere la Mioveni, scor 0-1, iar echipa lui Charalambous începe să tremure serios […] The post Ilie Dumitrescu nu i-a menajat pe jucătorii de la FCSB! Pe cine a criticat după înfrângerea cu FC Argeş: “Nicio şansă” appeared first on Antena Sport.
08:30
Gigi Becali le impune doi jucători în echipă lui Charalambous şi Pintilii: “Vreau să-i văd” # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) le-a transmis antrenorilor Elias Charalambous şi Mihai Pintilii că vrea să vadă “la lucru” doi jucători care nu au evoluat deloc în meciul FC Argeş – FCSB 1-0. Este vorba despre Dennis Politic (25 de ani) şi Denis Alibec (35 de ani). Pe Politic Becali a plătit 970.000 de euro, […] The post Gigi Becali le impune doi jucători în echipă lui Charalambous şi Pintilii: “Vreau să-i văd” appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
00:00
Marius Marin a jucat 68 de minute în Pisa – Atalanta 1-1. Nota primită de jucătorul naţionalei # Antena Sport
Echipa italiană Pisa, cu Marius Marin titular, a încheiat la egalitate vineri seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu gruparea Atalanta Bergamo, în etapa a 21-a din Serie A. Mijlocaşul român Marius Marin a început ca titular partida dintre Pisa şi Atalanta, iar managerul gazdelor, Alberto Gilardino, l-a schimbat în minutul 68, introducându-l în joc […] The post Marius Marin a jucat 68 de minute în Pisa – Atalanta 1-1. Nota primită de jucătorul naţionalei appeared first on Antena Sport.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.