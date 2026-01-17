Rapid, aproape să-l transfere pe fostul campion cu FCSB. Lovitura pe care au pregătit-o giuleștenii

08:40

Ilie Dumitrescu i-a pus la zid pe jucătorii de la FCSB care au intrat în repriza a doua şi nu au reuşit să facă diferenţa cu FC Argeş. Campioana României a început cum nu se putea mai rău anul 2026, cu o înfrângere la Mioveni, scor 0-1, iar echipa lui Charalambous începe să tremure serios […] The post Ilie Dumitrescu nu i-a menajat pe jucătorii de la FCSB! Pe cine a criticat după înfrângerea cu FC Argeş: “Nicio şansă” appeared first on Antena Sport.