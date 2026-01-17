Rapid – Metaloglobus 1-0. Echipa lui Costel Gâlcă este prima în Liga 1, grație lui Alex Dobre

10:10

Gigi Becali (67 de ani) l-a criticat pe jucătorul pe care Mihai Stoica (60 de ani) l-a lăudat în mai multe rânduri în ultima vreme. Este vorba de Mihai Toma (18 ani). Tânărul fotbalist a fost înlocuit la pauza meciului cu un alt jucător under, Alex Stoian (18 ani). Gigi Becali l-a “luat la ţintă” […] The post Becali l-a criticat pe fotbalistul pe care Mihai Stoica l-a tot lăudat: “Ce să faci cu el? Îi dă un umăr, jos” appeared first on Antena Sport.