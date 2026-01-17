La Liga: Victorie pentru Real Madrid, 2-0 cu Levante
News.ro, 17 ianuarie 2026 18:50
Echipa spaniolă Real Madrid a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 2-0, gruparea Levante, în etapa a 20-a din La Liga.
Acum 15 minute
19:00
Baschet masculin: U BT Cluj pierde cu liderul Dubai Basketball, în Liga Adriatică; 10.000 de fani în BT Arena # News.ro
Liderul neînvins din Liga Adriatică, Dubai Basketball, s-a impus sâmbătă, în BT Arena, cu scorul de 110-93 (56-52), în faţa campioanei României, U BT Cluj, în etapa a XV-a. Mitch Creek (U BT) a fost MVP-ul partidei, cu 33 puncte. La meci au asistat 10.000 de spectatori, care au aplaudat spectacolul oferit de ambele echipe, calificate anterior în faza Top 8.
19:00
Von der Leyen la evenimentul semnării acordului UE–Mercosur: ”Când Europa şi Mercosur vorbesc împreună, lumea ascultă”; Acordul deschide oportunităţi pentru ”700 de milioane de cetăţeni” # News.ro
Preşedinta Comisiei Europene Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a susţinut joi, la Asunción, un discurs la evenimentul semnării acordului de parteneriat UE–Mercosur, subliniind că va crea ”cea mai mare zonă de liber-schimb din lume”, reprezentând aproape o cincime din PIB-ul global şi deschizând oportunităţi pentru ”700 de milioane de cetăţeni”.
Acum 30 minute
18:50
18:50
18:50
Apelul umanitar pentru un salvamontist de 30 de ani, din Sinaia, diagnosticat cu o tumoră cerebrală agresivă: De zeci de ori a readus oameni în siguranţă de pe crestele Bucegilor/ Şeful Salvamont: Ajutaţi un salvator să fie salvat! # News.ro
Dispeceratul Naţional Salvamont a făcut, sâmbătă, un apel umanitar urgent pentru un salvamontist în vârstă de 30 de ani, din staţiunea prahoveană Sinaia, diagnosticat cu o tumoră cerebrală agresivă care, din cauza complexităţii cazului, nu poate fi operată în sistemul medical de stat din România. „Cunoscut pentru numeroasele intervenţii prin care a readus oameni în siguranţă de pe crestele Bucegilor, Ştefan duce acum cea mai grea luptă a vieţii sale”, menţionează Salvamont România. Potrivit sursei citate, fără o intervenţie chirurgicală de urgenţă, şansele de supravieţuire ale salvamontistului sunt minime. Apelul este susţinut şi de Sabin cornoiu, şeful Salvamont, care afirmă că un gest „cât de mic” poate face diferenţa dintre a fi sau a nu mai fi. „Ajutaţi un salvator să fie salvat!”, spune Cornoiu
Acum o oră
18:40
Handbal feminin: Minaur Baia Mare, a doua victorie şi lider în grupa A din European League # News.ro
Echipa Minaur Baia Mare a învins sâmbătă, pe teren propriu, formaţia ungară Motherson Mosonmagyaróvári KC, scor 34-28 (19-15), şi este liderul grupei A din European League, după două etape (4 puncte).
18:30
Al Attiyah după ce a câştigat Raliul Dakar: Sunt convins că anul viitor vom lupta pentru a avea trei Dacia Sandriders pe podium # News.ro
Nasser Al Attiyah a declarat, sâmbătă, după ce a câştigat Raliul Dakar, că la ediţia următoare Dacia Sandriders va lupta pentru toate cele trei locuri de pe podium.
18:30
Acum 2 ore
18:10
Ilie Bolojan: Pentru România, cel mai important capitol de investiţie anul acesta este să absoarbă, până în luna august, cele 10 miliarde de euro din PNRR/ Ce a mai discutat premierul la Botoşani # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă, la Botoşani, după întâlnirea cu autorităţile locale şi economice ale judeţului, că cel mai important capitol de investiţie anul acesta pentru România este să absoarbă, până în luna august, cele 10 miliarde de euro din Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). Bolojan a spus că a mai discutat cu autorităţile judeţene despre „infrastructura conectivă” a zonei de nord-est a României la reţeaua de autostrăzi, în contextul aprobării de către Comisia Europeană a programului SAFE pentru România, care cuprinde şi 4,3 miliarde de euro pentru „două capete de autostradă” şi despre un posibil proiect de investiţii teritoriale integrate, pe modelul regiunii de sud-est, în aşa fel încât zona de nord-est a României să beneficieze de investiţii suplimentare care să creeze condiţii de dezvoltare. Potrivit premierului, discuţiile au vizat şi măsurile privind reducerile din administraţia locală, taxele locale şi alte probleme legate de blocaje în administraţie.
18:00
Echipa italiană Inter Milano, antrenată de românul Cristian Chivu, a învins sâmbătă, în deplasare, scor 1-0, formaţia Udinese, în etapa a 21-a din Serie A.
18:00
Mario Draghi, distins cu Premiul Carol Cel Mare, pentru angajamentul său în favoarea construcţiei europene. ”Europa poate că nu a avut niciodată mai mulţi inamici ca azi, atât interni, cât şi externi”, avertizează fostul preşedinte BCE # News.ro
Fostul preşedinte al Băncii Centrale Europene (BCE), italianul Mario Draghi - creditat cu salvarea euro de la prăbuşire în 2012, care avertizează neîncetat împotriva unei ”agonii lente” a Bătrânului Continent -, a primit Premiul Carol Cel Mare (Charlemagne) pentru contribuţia sa la unitatea europeană, anunţă sâmbătă organizatorii, avertizând că Europa este necesar să-şi consolideze de urgenţă economia, relatează AFP.
17:40
Mijlocaşul ofensiv spaniol în vârstă de 18 ani, Dro Fernandez, de la FC Barcelona, ar urma să se alăture echipei Paris Saint-Germain şi să devină prima achiziţie a clubului parizian din această iarnă.
Acum 4 ore
17:10
Tony Blair intră în Consiliul Păcii al Fâşiei Gaza şi salută ”leadershipul” lui Donald Trump # News.ro
Fostul premier britanic Tony Blair salută ”leadershipul” lui Donald Trump după ce preşedintele american l-a numit în Consiliul Păcii al Fâşiei Gaza, o instanţă creată de către Casa Albă, în cadrul căreia va face parte din Comitetul Executiv, alături de mai multe figuri de prim-plan ale administraţiei americane, ca de exemplu secretarul de Stat american Marco Rubio, relatează AFP.
16:50
Nicuşor Dan a promulgat legea care permite poliţiştilor locali să utilizeze camere foto-video-audio portabile în exercitarea atribuţiilor de serviciu/ Noua reglementare stabileşte situaţiile în care cetăţenii pot fi înregistraţi # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, sâmbătă după-amiază, că a promulgat legea care permite poliţiştilor locali să utilizeze camere foto-video-audio portabile în exercitarea atribuţiilor de serviciu. Noua reglementare stabileşte clar situaţiile în care aceste sisteme pot fi folosite în spaţiul public, fără consimţământul persoanelor vizate. Potrivit legii, cetăţenii vor fi informaţi că sunt înregistraţi doar în măsura în care permit circumstanţele. Datele sunt păstrate cel mult şase luni şi apoi distruse, exceptând cazul în care sunt probe în justiţie. „Această lege contribuie la creşterea transparenţei activităţii poliţiei locale şi la consolidarea siguranţei publice, oferind în acelaşi timp un nivel mai ridicat de protecţie atât cetăţenilor, cât şi agenţilor”, afirmă preşedintele. Aministraţiile publice locale vor putea accesa fonduri europene pentru introducerea tehnică a noului sistem.
16:40
Valeriu Stoica, întrebat ce ar însemna pentru PSD o alianţă cu AUR: Moarte politică / PSD va fi înghiţit de AUR / Deja electoratul PSD s-a diluat, dar o asemenea alianţă la guvernare cu AUR ar fi fatală pentru PSD # News.ro
Fostul preşedinte al PNL Valeriu Stoica consideră că o alianţă la guvernare a PSD cu AUR ar însemna moartea politică a social-democraţilor. Stoica a afirmat că electoratul PSD deja s-a diluat, iar o asemenea alianţă va fi fatală pentru social-democraţi, care vor fi înghiţiţi de AUR.
16:30
Brazilia: Sao Paulo l-a demis pe preşedintele Julio Casares, acuzat de deturnare de fonduri # News.ro
Preşedintele clubului Sao Paulo FC, Julio Casares, a fost demis din funcţie, vineri, a anunţat clubul brazilian după deschiderea unei anchete poliţieneşti privind acuzaţii de deturnare de fonduri.
16:10
UPDATE - Intervenţie pentru salvarea unui copil de cinci ani, căzut în apă, în parcul Romanescu din Craiova /Copilul ar fi ţinut în braţe de un adult care a intrat după el, iar cei doi nu pot ieşi la mal / Copilul a fost scos din apă - FOTO, VIDEO # News.ro
Pompierii din Dolj intervin, sâmbătă după amiază, pentru salvarea unui copil de cinci ani, care a căzut în apă în parcul Nicolae Romanescu din Craiova. Conform primelor informaţii, după copil ar fi intrat un adult care îl ţine în braţe pe copil, dar cei doi nu pot ieşi la mal. Ulterior, o a treia persoană a intervenit pentru a-i ajuta.
16:10
Valeriu Stoica, referitor la situaţia ministrului Justiţiei Radu Marinescu: Dacă există un verdict academic care să confirme suspiciunea de plagiat, cred că ar trebui să îl dea cineva afară # News.ro
Fostul ministru al Justiţiei Valeriu Stoica a declarat, referitor la situaţia ministrului Justiţiei Radu Marinescu, vizat de cuzaţii de palgiat, că, dacă există un verdict academic care să confirme suspiciunea de plagiat, ”ar trebui să îl dea cineva afară”.
16:10
Valeriu Stoica: De vreo opt ani PNL este într-o convieţuire mai apropiată sau îndepărtată cu PSD. Asta a creat nişte legături, nişte consolidări / Opoziţia pe care o are PSD faţă de Bolojan are uneori sprijin şi din PNL, ceea ce nu este în regulă # News.ro
Fostul preşedinte al PNL Valeriu Stoica a afirmat că liberalii se află de vreo opt ani într-o convieţuire mai apropiată sau mai îndepărtată cu PSD, iar acest lucru a creat legături şi consolidări între cele două partide. Stoica a explicat că premierul Ilie Bolojan nu ţine cont de acestea şi de aceea opoziţia pe care o are PSD faţă de premier are uneori sprijin şi din interiorul PNL ceea ce nu este în regulă.
16:10
Mii de oameni manifestează la Copenhaga împotriva ambiţiilor lui Trump în Groenlanda. ”Make America Go Away”, ”USA already has too much ice”. 11 membri ai Congresului SUA în vizită. Chris Coons salută 225 de ani de alianţă cu regatul # News.ro
Mii de manifestanţi s-au adunat sâmbătă la Copenhaga, în Danemarca, pentru a denunţa ambiţiile teritoriale ale lui Donald Trump, care continuă să-şi afişeze intenţia de a pune mâna pe Groenlanda, relatează AFP.
16:00
Valeriu Stoica, despre blocajul de la CCR: Închipuiţi-vă la un meci de fotbal, arbitrul iese de pe teren şi spune ”Nu arbitrez pentru că tuşesc sau pentru că nu-mi place de arbitrul de margine” / Precedentul este extrem de periculos # News.ro
Fostul preşedinte al PNL Valeriu Stoica a comparat blocajul de la Curtea Constituţională a României (CCR) pe tema legii care modifică pensiile magistraţilor cu un meci de fotbal în care arbitrul iese de pe teren şi anunţă că nu mai arbitrează pentru că nu îi place de arbitrul de margine sau pentru că tuşeşte, fostul lider liberal apreciind că precedentul creat prin neprezentarea unor judecători CCR la şedinţă este unul extrem de periculos şi ar putea genera situaţii asemănătoare la nesfârşit.
15:50
UPDATE - Pompierii intervin pentru salvarea unui copil de cinci ani, căzut în apă, în parcul Romanescu din Craiova /Copilul ar fi ţinut în braţe de un adult care a intrat după el, iar cei doi nu pot ieşi la mal / Copilul a fost scos din apă - FOTO, VIDEO # News.ro
15:30
Khamenei, îl acuză pe Trump că este ”vinovat de victimele” manifestaţiilor din Iran. ”Prin harul lui Allah, naţiunea iraniană trebuie să le rupă spatele răzvrătiţilor, aşa cum a rupt spatele răzvrătirii”, cere el. ”A fost un complot american” # News.ro
Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, le cere sâmbătă autorităţilor ”să le rupă spatele răzvrătiţilor” şi atribuie ”victimele” preşedintelui american Donald Trump, după reprimarea unui val de manifestaţii împotriva puterii, a cărui reprimare s-a soldat cu mii de morţi, relatează AFP.
15:30
Schiorul elveţian Marco Odermatt a dominat, sâmbătă, coborârea de la Wengen, semnificativ scurtată din cauza vântului, obţinând a patra victorie consecutivă în faţa publicului său şi consolidându-şi avansul în clasamentul general.
15:20
La un an după ce a avut probleme cardiace, mijlocaşul Edoardo Bove îşi va putea relua cariera # News.ro
Mijlocaşul italian Edoardo Bove, care a suferit un infarct în timpul unui meci pe 1 decembrie 2024, a fost eliberat, sâmbătă, de AS Roma şi îşi va putea relua cariera, cel mai probabil în Anglia.
Acum 6 ore
15:10
Echipa UTA Arad a învins, sâmbătă, în deplasare, scor 3-1, formaţia Unirea Slobozia, în etapa a 22-a din Superligă.
15:10
Valeriu Stoica: Bolojan este un administrator responsabil şi un bun negociator / Bolojan nu este doar un bun mecanic de maşină, este şi un bun şofer. Ştie încotro să meargă şi ştie cum să meargă # News.ro
Fostul preşedinte al PNL Valeriu Stoica consideră că premierul Ilie Bolojan este un administrator responsabil şi un bun negociator, pentru că dacă nu ar fi fost, atunci nu rezista acestui conflict permanent din interiorul coaliţiei. Stoica a afirmat că dacă nu a explodat coaliţia este în primul rând meritul lui Bolojan, care a ştiut să ţină echilibrul. Fostul lider liberal a mai declarat că Bolojan nu este doar un bun mecanic de maşină, ci şi un bun şofer, care ştie unde şi cum să meargă.
14:50
Vâlcea - Doi bărbaţi au suferit arsuri după un incendiu izbucnit la o butelie care avea scăpări de gaze # News.ro
Doi bărbaţi au suferit arsuri după un incendiu izbucnit la o butelie care avea scăpări de gaze, în localitatea Prundeni, din judeţul Vâlcea. Una dintre victime are arsuri pe 30% din suprafaţa corporală, iar cealaltă, pe 10 - 15%.
14:50
Elon Musk, ironizat pe Internet după ce dezvăluie că fiica sa poartă numele unei vrăji din jocul Elden Ring # News.ro
Patronul Tesla şi X Elon Musk este ironizat pe Internet, în ultimele zile, după ce a dezvăluit săptămâna trecută că i-a dat fiicei sale în vârstă de patru ani - Comet Azure -, numele ”celei mai puternice vrăji din Elden Ring”, în pofida faptului că nu are tocmai un palmares impresionant în acest joc video.
14:40
Schi alpin: Nicol Delago a câştigat proba de coborâre de la Tarvisio / Lindsey Vonn a ocupat locul 3 # News.ro
Italianca Nicol Delago şi-a asigurat, sâmbătă, prima victorie în Cupa Mondială de schi, câştigând proba de coborâre de la Tarvisio, Italia, unde americanca Lindsey Vonn a terminat pe locul trei.
14:20
Jucătorii cehi de tenis Jakub Mensik şi Tomas Machac au câştigat turneele ATP 250 de la Auckland (Noua Zeelandă), respectiv Adelaide (Australia).
14:10
Utilizarea agresivă a antibioticelor poate favoriza anxietatea şi tulburările de dispoziţie # News.ro
Antibioticele sunt esenţiale în tratamentul infecţiilor bacteriene, însă folosirea lor excesivă poate avea efecte care depăşesc sfera bolilor infecţioase. Un studiu recent sugerează că aceste medicamente pot influenţa starea psihică, prin modificări ale florei intestinale şi ale comunicării dintre intestin şi creier, fiind asociate cu niveluri mai ridicate de anxietate.
14:10
Cauţiuni de 200.000 de franci elveţieni în vederea eliberării proprietarilor francezi ai barului din Crans-Montana # News.ro
Ministerul public elveţian le cere o cauţiune de câte 200.000 de franci elveţieni coproprietarilor francezi ai ai unui bar devastat de un incendiu, de Anul Nou, la Crans-Montana, în Elveţia, în vederea eliberării, relatează BFMTV.
13:50
Cercetări recente sugerează că usturoiul, un ingredient natural, cunoscut mai ales din bucătărie, ar putea avea un rol important în igiena orală. Datele analizate indică faptul că apa de gură pe bază de extract de usturoi poate reduce bacteriile dăunătoare din cavitatea bucală la un nivel similar cu cel al produselor considerate în prezent standardul de îngrijire, cu unele diferenţe privind reacţiile neplăcute resimţite de utilizatori.
13:40
Negociatori ucraineni sosesc în SUA la ”o conversaţie importantă”, anunţă Budanov la Miami # News.ro
Negociatori ucraineni au sosit în Statele Unite la negocieri cu emisarul lui Donald Trump Steve Witkoff şi cu ginerele preşedintelui american Jared Kushner, pentru a pune capăt războiului cu Rusia, anunţă sâmbătă un membru al delegaţiei, relatează AFP.
13:40
ANM - 2025 a fost cel mai călduros an din 1901 şi până în prezent / În ultimii 30 de ani, temperatura medie anuală în România a crescut cu 0,54°C / Luna iulie 2025, marcată de caniculă extremă # News.ro
Anul 2025 a fost cel mai călduros an din 1901 şi până în prezent, conform unei analize a Administraţiei Naţionale de Meteorologie, din care mai rezultă că, în ultimii 30 de ani, temperatura medie anuală în ţară a crescut cu +0,54°C. De asemenea, luna iulie 2025 a fost marcată de caniculă extremă, cu şase avertizări generale de cod roşu şi valori maxime de până la 43,4°C la Calafat, respectiv peste 41°C în numeroase staţii din sudul şi vestul ţării. În paralel, au fost înregistrate episoade de furtuni violente, cu rafale ce au depăşit 150 km/h în Banloc şi 100 km/h în mai multe zone montane şi vestice, relevă analiza citată de Ministerul Mediului.
13:20
Nasser Al Attiyah a adus prima victorie pentru Dacia la Raliul Dakar. Pilotul din Qatar s-a impus pentru a şasea oară la cursa legendară # News.ro
Pilotul Dacia, Nasser Al Attiyah (Qatar), a câştigat, sâmbătă, al şaselea său Raliu Dakar, la finalul celei de-a 13-a şi ultimei etape a acestei curse legendare, care se desfăşoară din 2020 în Arabia Saudită.
Acum 8 ore
13:10
Un bărbat eliberat din penitenciar în decembrie a fost reţinut pentru 24 de ore după ce a furat cinci brăţări din aur dintr-o casă de amanet din Bucureşti / Trei brăţări au fost recuperate de poliţişti # News.ro
Un bărbat a fost prins de poliţişti după ce a furat cinci brăţări din aur în valoare de peste 10.000 de lei, dintr-o casă de amanet din Bucureşti. Trei dintre brăţări au fost recuperate de poliţişti. Bărbatul, care este recidivist şi fusese eliberat din penitenciar în decembrie 2025, a fost reţinut pentru 24 de ore.
13:00
Un tânăr de 18 ani este cercetat după ce a agresat un adolescent de aceeaşi vârstă, în parcarea unui centru comercial din Craiova / El a fost prins în Aeroportul Otopeni # News.ro
Un tânăr de 18 ani este cercetat de poliţiştii din Dolj după ce a agresat un adolescent de aceeaşi vârstă, în parcarea unui centru comercial din Craiova, după care a fugit. Anchetatorii au reuşit să îl prindă în Aeroportul Otopeni.
13:00
Cine a fost un ministru mai bun: Ion Caramitru sau Kelemen Hunor? Ce alege ministrul Culturii # News.ro
András Demeter, ministrul Culturii, este de părere că actorul Ion Caramitru a fost un ministru mai bun decât Kelemen Hunor, liderul UDMR, partidul care l-a susţinut pe Demeter să ajungă secretar de stat, apoi ministru al Culturii în Guvernul Bolojan.
12:50
Ministrul Culturii încă e în proces cu ministerul pe care-l conduce: ”N-am avut şansa de a-mi retrage acţiunea” - FOTO, VIDEO # News.ro
András Demeter, ministrul Culturii, se judecă, de mai bine de un an, cu ministerul pe care-l conduce. ”N-am avut şansa de a-mi retrage acţiunea”, a spus Demeter, la Prima TV. Demnitarul susţine însă că la următorul termen de judecată, în luna mai, va înceta procesul. În decembrie 2024, András István Demeter a dat în judecată Ministerul Culturii. Motivul: a participat la concursul pentru ocuparea postului de manager al Teatrului de Operetă „Ion Dacian”, însă a fost respins. ”Concursul a fost anulat o dată, pe urmă a fost reluat de la zero. Au fost nişte nemulţumiri, nu numai ale mele, ci şi ale unui alt candidat, şi ne-am adresat instanţei de contencios administrativ”, a explicat ministrul Culturii.
12:50
Ministrul Culturii susţine că plagiatul este furt şi explică schema prin care sunt copiate proiectele de management: Am prins nenumărate situaţii în calitate de evaluator - FOTO, VIDEO # News.ro
Ministrul Culturii András Demeter susţine că ”plagiatul este furt”, afirmaţia fiind făcută în contextul în în care ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a fost acuzat de jurnalista Emilia Şercan că a plagiat în lucrarea de doctorat. András Demeter susţine că şi în domeniul cultural sunt copiate proiectele de management. ”Scriitorii de proiecte nu se sfiesc să ia din alt proiect, taie şi ţi-l revând ţie, de nou. Am prins nenumărate situaţii în calitate de evaluator”, explică ministrul Culturii.
12:40
Ministrul Culturii: Nu cred că există oameni care, chiar şi involuntar, să nu-l citeze, măcar parţial sau chiar şi incorect sau imprecis, pe Eminescu. El a intrat în porii noştri # News.ro
Ministrul Culturii, András Demeter, consideră că nu există români care, chiar şi involuntar, să nu-l citeze parţial sau incorect pe Mihai Eminescu pentru că poetul ”a intrat în porii noştri”. El a precizat că în ziua de 15 ianuarie, data naşterii sale, Eminescu este alfa şi omega.
12:30
Ministrul Culturii: Angajaţii din bibliotecile publice şi muzee au nişte salarii de unde chiar nu se poate tăia / Ei nu au fost beneficiarii acelor creşteri mărunte şi succesive din fonduri publice # News.ro
Ministrul Culturii, András Demeter, afirmă că angajaţii bibliotecilor publice şi muzeelor au salarii de unde nu se poate tăia şi a explicat că ei se află în această situaţie deoarece nu au fost printre beneficiarii acelor creşteri mărunte, dar succesive, realizate pe Legea 153 a salarizării din fonduri publice.
12:30
András Demeter: Lansăm o linie de finanţare specială pentru Anul Brâncuşi / Niciodată la începutul unui astfel de an, cum este anul Brâncuşi, Ministerul Culturii n-a venit cu un proiect concret # News.ro
Ministrul Culturii, András Demeter, a anunţat lansarea unei linii de finanţare specială pentru anul Brâncuşi şi a menţionat că niciodată la începutul unui astfel de an, cum este acum anul Brâncuşi, ministerul nu a venit cu un proiect concret.
12:30
Armata siriană preia controlul oraşului Deir Hafer, la est de Alep, după dislocarea kurzilor de la Alep şi în urma unor confruntări armate în zonă # News.ro
Armata siriană anunţă sâmbătă că a preluat controlul oraşului Deir Hafer, la est de Alep, în urma unor confruntări armate recente în această regiune situată în nordul Siriei, relatează AFP.
12:20
Ministrul Culturii: Cultura să nu mai stea cu mâna întinsă la bugetele de stat sau la bugetele locale / Ar trebui să începem cu o schimbare reală, o schimbare paradigmă fundamentală # News.ro
Ministrul Culturii, András Demeter, a afirmat că pentru a nu mai sta cultura cu mâna întinsă la bugetele de stat sau locale, trebuie realizată o schimbare reală, una de paradigmă fundamentală. El a precizat că toată infrastructura conduce la o singură abordare, o cultură instituţionalizată. Ministrul a explicat că întotdeauna cultura a luat ”firimiturile rămase în urma ospăţului”, după ce banii din buget sunt împărţiţi pentru infrastructură, sănătate, educaţie.
12:20
Actorul Răzvan Ionescu a încetat din viaţă la vârsta de 71 de ani, conform Teatrului Naţional Bucureşti.
12:20
Jucătoarea Gabriela Ruse va evolua, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în runda inaugurală la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului.
12:20
Ministrul Culturii: Cred că şi reţelele sociale, la rândul lor, sunt un vehicul potenţial şi bun, uneori chiar sigur, pentru promovarea culturii. Nu contează a cărei feţe a culturii # News.ro
Ministrul Culturii Demeter Andras consideră că şi reţelele sociale, la rândul lor, sunt un vehicul potenţial şi bun, uneori chiar sigur, pentru promovarea culturii. ”Într-adevăr, tot ce înseamnă reţele în acest moment este mai degrabă un fel de malaxor de opinii, dar între acestea adesea găsim şi opinii valoroase şi dacă cumva am reuşi să focusăm mai mult, depinde şi de interesul şi de implicarea noastră a tuturor, e posibil ca într-un viitor să putem să curăţăm acest vehicul de mizerii sau de elementele care se poziţionează foarte departe de zona culturală”, a adăugat ministrul.
