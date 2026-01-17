UPDATE-Trump îi invită pe Erdogan, Milei, Sisi şi Carney să facă parte Consiliului Păcii

12:20

Ministrul Culturii Demeter Andras consideră că şi reţelele sociale, la rândul lor, sunt un vehicul potenţial şi bun, uneori chiar sigur, pentru promovarea culturii. ”Într-adevăr, tot ce înseamnă reţele în acest moment este mai degrabă un fel de malaxor de opinii, dar între acestea adesea găsim şi opinii valoroase şi dacă cumva am reuşi să focusăm mai mult, depinde şi de interesul şi de implicarea noastră a tuturor, e posibil ca într-un viitor să putem să curăţăm acest vehicul de mizerii sau de elementele care se poziţionează foarte departe de zona culturală”, a adăugat ministrul.