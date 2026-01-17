Apelul umanitar pentru un salvamontist de 30 de ani, din Sinaia, diagnosticat cu o tumoră cerebrală agresivă: De zeci de ori a readus oameni în siguranţă de pe crestele Bucegilor/ Şeful Salvamont: Ajutaţi un salvator să fie salvat!
,
17 ianuarie 2026 18:50
Dispeceratul Naţional Salvamont a făcut, sâmbătă, un apel umanitar urgent pentru un salvamontist în vârstă de 30 de ani, din staţiunea prahoveană Sinaia, diagnosticat cu o tumoră cerebrală agresivă care, din cauza complexităţii cazului, nu poate fi operată în sistemul medical de stat din România. „Cunoscut pentru numeroasele intervenţii prin care a readus oameni în siguranţă de pe crestele Bucegilor, Ştefan duce acum cea mai grea luptă a vieţii sale”, menţionează Salvamont România. Potrivit sursei citate, fără o intervenţie chirurgicală de urgenţă, şansele de supravieţuire ale salvamontistului sunt minime. Apelul este susţinut şi de Sabin cornoiu, şeful Salvamont, care afirmă că un gest „cât de mic” poate face diferenţa dintre a fi sau a nu mai fi. „Ajutaţi un salvator să fie salvat!”, spune Cornoiu
• • •
19:00
Liderul neînvins din Liga Adriatică, Dubai Basketball, s-a impus sâmbătă, în BT Arena, cu scorul de 110-93 (56-52), în faţa campioanei României, U BT Cluj, în etapa a XV-a. Mitch Creek (U BT) a fost MVP-ul partidei, cu 33 puncte. La meci au asistat 10.000 de spectatori, care au aplaudat spectacolul oferit de ambele echipe, calificate anterior în faza Top 8.
19:00
Preşedinta Comisiei Europene Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a susţinut joi, la Asunción, un discurs la evenimentul semnării acordului de parteneriat UE–Mercosur, subliniind că va crea ”cea mai mare zonă de liber-schimb din lume”, reprezentând aproape o cincime din PIB-ul global şi deschizând oportunităţi pentru ”700 de milioane de cetăţeni”.
18:50
Locatarul Casei Albe l-a ”invitat” pe omologul său turc să facă parte din Consiliul Păcii în Fâşia Gaza, anunţă sâmbătă serviciul de comunicare al republicii turce, relatează AFP.
18:50
Echipa spaniolă Real Madrid a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 2-0, gruparea Levante, în etapa a 20-a din La Liga.
18:50
18:40
Echipa Minaur Baia Mare a învins sâmbătă, pe teren propriu, formaţia ungară Motherson Mosonmagyaróvári KC, scor 34-28 (19-15), şi este liderul grupei A din European League, după două etape (4 puncte).
18:30
Nasser Al Attiyah a declarat, sâmbătă, după ce a câştigat Raliul Dakar, că la ediţia următoare Dacia Sandriders va lupta pentru toate cele trei locuri de pe podium.
18:30
18:10
Premierul Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă, la Botoşani, după întâlnirea cu autorităţile locale şi economice ale judeţului, că cel mai important capitol de investiţie anul acesta pentru România este să absoarbă, până în luna august, cele 10 miliarde de euro din Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). Bolojan a spus că a mai discutat cu autorităţile judeţene despre „infrastructura conectivă” a zonei de nord-est a României la reţeaua de autostrăzi, în contextul aprobării de către Comisia Europeană a programului SAFE pentru România, care cuprinde şi 4,3 miliarde de euro pentru „două capete de autostradă” şi despre un posibil proiect de investiţii teritoriale integrate, pe modelul regiunii de sud-est, în aşa fel încât zona de nord-est a României să beneficieze de investiţii suplimentare care să creeze condiţii de dezvoltare. Potrivit premierului, discuţiile au vizat şi măsurile privind reducerile din administraţia locală, taxele locale şi alte probleme legate de blocaje în administraţie.
18:00
Echipa italiană Inter Milano, antrenată de românul Cristian Chivu, a învins sâmbătă, în deplasare, scor 1-0, formaţia Udinese, în etapa a 21-a din Serie A.
18:00
Fostul preşedinte al Băncii Centrale Europene (BCE), italianul Mario Draghi - creditat cu salvarea euro de la prăbuşire în 2012, care avertizează neîncetat împotriva unei ”agonii lente” a Bătrânului Continent -, a primit Premiul Carol Cel Mare (Charlemagne) pentru contribuţia sa la unitatea europeană, anunţă sâmbătă organizatorii, avertizând că Europa este necesar să-şi consolideze de urgenţă economia, relatează AFP.
17:40
Mijlocaşul ofensiv spaniol în vârstă de 18 ani, Dro Fernandez, de la FC Barcelona, ar urma să se alăture echipei Paris Saint-Germain şi să devină prima achiziţie a clubului parizian din această iarnă.
17:10
Fostul premier britanic Tony Blair salută ”leadershipul” lui Donald Trump după ce preşedintele american l-a numit în Consiliul Păcii al Fâşiei Gaza, o instanţă creată de către Casa Albă, în cadrul căreia va face parte din Comitetul Executiv, alături de mai multe figuri de prim-plan ale administraţiei americane, ca de exemplu secretarul de Stat american Marco Rubio, relatează AFP.
16:50
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, sâmbătă după-amiază, că a promulgat legea care permite poliţiştilor locali să utilizeze camere foto-video-audio portabile în exercitarea atribuţiilor de serviciu. Noua reglementare stabileşte clar situaţiile în care aceste sisteme pot fi folosite în spaţiul public, fără consimţământul persoanelor vizate. Potrivit legii, cetăţenii vor fi informaţi că sunt înregistraţi doar în măsura în care permit circumstanţele. Datele sunt păstrate cel mult şase luni şi apoi distruse, exceptând cazul în care sunt probe în justiţie. „Această lege contribuie la creşterea transparenţei activităţii poliţiei locale şi la consolidarea siguranţei publice, oferind în acelaşi timp un nivel mai ridicat de protecţie atât cetăţenilor, cât şi agenţilor”, afirmă preşedintele. Aministraţiile publice locale vor putea accesa fonduri europene pentru introducerea tehnică a noului sistem.
16:40
Fostul preşedinte al PNL Valeriu Stoica consideră că o alianţă la guvernare a PSD cu AUR ar însemna moartea politică a social-democraţilor. Stoica a afirmat că electoratul PSD deja s-a diluat, iar o asemenea alianţă va fi fatală pentru social-democraţi, care vor fi înghiţiţi de AUR.
16:30
Preşedintele clubului Sao Paulo FC, Julio Casares, a fost demis din funcţie, vineri, a anunţat clubul brazilian după deschiderea unei anchete poliţieneşti privind acuzaţii de deturnare de fonduri.
16:10
Pompierii din Dolj intervin, sâmbătă după amiază, pentru salvarea unui copil de cinci ani, care a căzut în apă în parcul Nicolae Romanescu din Craiova. Conform primelor informaţii, după copil ar fi intrat un adult care îl ţine în braţe pe copil, dar cei doi nu pot ieşi la mal. Ulterior, o a treia persoană a intervenit pentru a-i ajuta.
16:10
Fostul ministru al Justiţiei Valeriu Stoica a declarat, referitor la situaţia ministrului Justiţiei Radu Marinescu, vizat de cuzaţii de palgiat, că, dacă există un verdict academic care să confirme suspiciunea de plagiat, ”ar trebui să îl dea cineva afară”.
16:10
Fostul preşedinte al PNL Valeriu Stoica a afirmat că liberalii se află de vreo opt ani într-o convieţuire mai apropiată sau mai îndepărtată cu PSD, iar acest lucru a creat legături şi consolidări între cele două partide. Stoica a explicat că premierul Ilie Bolojan nu ţine cont de acestea şi de aceea opoziţia pe care o are PSD faţă de premier are uneori sprijin şi din interiorul PNL ceea ce nu este în regulă.
16:10
Mii de manifestanţi s-au adunat sâmbătă la Copenhaga, în Danemarca, pentru a denunţa ambiţiile teritoriale ale lui Donald Trump, care continuă să-şi afişeze intenţia de a pune mâna pe Groenlanda, relatează AFP.
16:00
Fostul preşedinte al PNL Valeriu Stoica a comparat blocajul de la Curtea Constituţională a României (CCR) pe tema legii care modifică pensiile magistraţilor cu un meci de fotbal în care arbitrul iese de pe teren şi anunţă că nu mai arbitrează pentru că nu îi place de arbitrul de margine sau pentru că tuşeşte, fostul lider liberal apreciind că precedentul creat prin neprezentarea unor judecători CCR la şedinţă este unul extrem de periculos şi ar putea genera situaţii asemănătoare la nesfârşit.
15:50
15:30
Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, le cere sâmbătă autorităţilor ”să le rupă spatele răzvrătiţilor” şi atribuie ”victimele” preşedintelui american Donald Trump, după reprimarea unui val de manifestaţii împotriva puterii, a cărui reprimare s-a soldat cu mii de morţi, relatează AFP.
15:30
Schiorul elveţian Marco Odermatt a dominat, sâmbătă, coborârea de la Wengen, semnificativ scurtată din cauza vântului, obţinând a patra victorie consecutivă în faţa publicului său şi consolidându-şi avansul în clasamentul general.
15:20
Mijlocaşul italian Edoardo Bove, care a suferit un infarct în timpul unui meci pe 1 decembrie 2024, a fost eliberat, sâmbătă, de AS Roma şi îşi va putea relua cariera, cel mai probabil în Anglia.
15:10
Echipa UTA Arad a învins, sâmbătă, în deplasare, scor 3-1, formaţia Unirea Slobozia, în etapa a 22-a din Superligă.
15:10
Fostul preşedinte al PNL Valeriu Stoica consideră că premierul Ilie Bolojan este un administrator responsabil şi un bun negociator, pentru că dacă nu ar fi fost, atunci nu rezista acestui conflict permanent din interiorul coaliţiei. Stoica a afirmat că dacă nu a explodat coaliţia este în primul rând meritul lui Bolojan, care a ştiut să ţină echilibrul. Fostul lider liberal a mai declarat că Bolojan nu este doar un bun mecanic de maşină, ci şi un bun şofer, care ştie unde şi cum să meargă.
14:50
Doi bărbaţi au suferit arsuri după un incendiu izbucnit la o butelie care avea scăpări de gaze, în localitatea Prundeni, din judeţul Vâlcea. Una dintre victime are arsuri pe 30% din suprafaţa corporală, iar cealaltă, pe 10 - 15%.
14:50
Patronul Tesla şi X Elon Musk este ironizat pe Internet, în ultimele zile, după ce a dezvăluit săptămâna trecută că i-a dat fiicei sale în vârstă de patru ani - Comet Azure -, numele ”celei mai puternice vrăji din Elden Ring”, în pofida faptului că nu are tocmai un palmares impresionant în acest joc video.
14:40
Italianca Nicol Delago şi-a asigurat, sâmbătă, prima victorie în Cupa Mondială de schi, câştigând proba de coborâre de la Tarvisio, Italia, unde americanca Lindsey Vonn a terminat pe locul trei.
14:20
Jucătorii cehi de tenis Jakub Mensik şi Tomas Machac au câştigat turneele ATP 250 de la Auckland (Noua Zeelandă), respectiv Adelaide (Australia).
14:10
Antibioticele sunt esenţiale în tratamentul infecţiilor bacteriene, însă folosirea lor excesivă poate avea efecte care depăşesc sfera bolilor infecţioase. Un studiu recent sugerează că aceste medicamente pot influenţa starea psihică, prin modificări ale florei intestinale şi ale comunicării dintre intestin şi creier, fiind asociate cu niveluri mai ridicate de anxietate.
14:10
Ministerul public elveţian le cere o cauţiune de câte 200.000 de franci elveţieni coproprietarilor francezi ai ai unui bar devastat de un incendiu, de Anul Nou, la Crans-Montana, în Elveţia, în vederea eliberării, relatează BFMTV.
13:50
Cercetări recente sugerează că usturoiul, un ingredient natural, cunoscut mai ales din bucătărie, ar putea avea un rol important în igiena orală. Datele analizate indică faptul că apa de gură pe bază de extract de usturoi poate reduce bacteriile dăunătoare din cavitatea bucală la un nivel similar cu cel al produselor considerate în prezent standardul de îngrijire, cu unele diferenţe privind reacţiile neplăcute resimţite de utilizatori.
13:40
Negociatori ucraineni au sosit în Statele Unite la negocieri cu emisarul lui Donald Trump Steve Witkoff şi cu ginerele preşedintelui american Jared Kushner, pentru a pune capăt războiului cu Rusia, anunţă sâmbătă un membru al delegaţiei, relatează AFP.
13:40
Anul 2025 a fost cel mai călduros an din 1901 şi până în prezent, conform unei analize a Administraţiei Naţionale de Meteorologie, din care mai rezultă că, în ultimii 30 de ani, temperatura medie anuală în ţară a crescut cu +0,54°C. De asemenea, luna iulie 2025 a fost marcată de caniculă extremă, cu şase avertizări generale de cod roşu şi valori maxime de până la 43,4°C la Calafat, respectiv peste 41°C în numeroase staţii din sudul şi vestul ţării. În paralel, au fost înregistrate episoade de furtuni violente, cu rafale ce au depăşit 150 km/h în Banloc şi 100 km/h în mai multe zone montane şi vestice, relevă analiza citată de Ministerul Mediului.
13:20
Pilotul Dacia, Nasser Al Attiyah (Qatar), a câştigat, sâmbătă, al şaselea său Raliu Dakar, la finalul celei de-a 13-a şi ultimei etape a acestei curse legendare, care se desfăşoară din 2020 în Arabia Saudită.
13:10
Un bărbat a fost prins de poliţişti după ce a furat cinci brăţări din aur în valoare de peste 10.000 de lei, dintr-o casă de amanet din Bucureşti. Trei dintre brăţări au fost recuperate de poliţişti. Bărbatul, care este recidivist şi fusese eliberat din penitenciar în decembrie 2025, a fost reţinut pentru 24 de ore.
13:00
Un tânăr de 18 ani este cercetat de poliţiştii din Dolj după ce a agresat un adolescent de aceeaşi vârstă, în parcarea unui centru comercial din Craiova, după care a fugit. Anchetatorii au reuşit să îl prindă în Aeroportul Otopeni.
13:00
András Demeter, ministrul Culturii, este de părere că actorul Ion Caramitru a fost un ministru mai bun decât Kelemen Hunor, liderul UDMR, partidul care l-a susţinut pe Demeter să ajungă secretar de stat, apoi ministru al Culturii în Guvernul Bolojan.
12:50
András Demeter, ministrul Culturii, se judecă, de mai bine de un an, cu ministerul pe care-l conduce. ”N-am avut şansa de a-mi retrage acţiunea”, a spus Demeter, la Prima TV. Demnitarul susţine însă că la următorul termen de judecată, în luna mai, va înceta procesul. În decembrie 2024, András István Demeter a dat în judecată Ministerul Culturii. Motivul: a participat la concursul pentru ocuparea postului de manager al Teatrului de Operetă „Ion Dacian”, însă a fost respins. ”Concursul a fost anulat o dată, pe urmă a fost reluat de la zero. Au fost nişte nemulţumiri, nu numai ale mele, ci şi ale unui alt candidat, şi ne-am adresat instanţei de contencios administrativ”, a explicat ministrul Culturii.
12:50
Ministrul Culturii András Demeter susţine că ”plagiatul este furt”, afirmaţia fiind făcută în contextul în în care ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a fost acuzat de jurnalista Emilia Şercan că a plagiat în lucrarea de doctorat. András Demeter susţine că şi în domeniul cultural sunt copiate proiectele de management. ”Scriitorii de proiecte nu se sfiesc să ia din alt proiect, taie şi ţi-l revând ţie, de nou. Am prins nenumărate situaţii în calitate de evaluator”, explică ministrul Culturii.
12:40
Ministrul Culturii, András Demeter, consideră că nu există români care, chiar şi involuntar, să nu-l citeze parţial sau incorect pe Mihai Eminescu pentru că poetul ”a intrat în porii noştri”. El a precizat că în ziua de 15 ianuarie, data naşterii sale, Eminescu este alfa şi omega.
12:30
Ministrul Culturii, András Demeter, afirmă că angajaţii bibliotecilor publice şi muzeelor au salarii de unde nu se poate tăia şi a explicat că ei se află în această situaţie deoarece nu au fost printre beneficiarii acelor creşteri mărunte, dar succesive, realizate pe Legea 153 a salarizării din fonduri publice.
12:30
Ministrul Culturii, András Demeter, a anunţat lansarea unei linii de finanţare specială pentru anul Brâncuşi şi a menţionat că niciodată la începutul unui astfel de an, cum este acum anul Brâncuşi, ministerul nu a venit cu un proiect concret.
12:30
Armata siriană anunţă sâmbătă că a preluat controlul oraşului Deir Hafer, la est de Alep, în urma unor confruntări armate recente în această regiune situată în nordul Siriei, relatează AFP.
12:20
Ministrul Culturii, András Demeter, a afirmat că pentru a nu mai sta cultura cu mâna întinsă la bugetele de stat sau locale, trebuie realizată o schimbare reală, una de paradigmă fundamentală. El a precizat că toată infrastructura conduce la o singură abordare, o cultură instituţionalizată. Ministrul a explicat că întotdeauna cultura a luat ”firimiturile rămase în urma ospăţului”, după ce banii din buget sunt împărţiţi pentru infrastructură, sănătate, educaţie.
12:20
Actorul Răzvan Ionescu a încetat din viaţă la vârsta de 71 de ani, conform Teatrului Naţional Bucureşti.
12:20
Jucătoarea Gabriela Ruse va evolua, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în runda inaugurală la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului.
12:20
Ministrul Culturii Demeter Andras consideră că şi reţelele sociale, la rândul lor, sunt un vehicul potenţial şi bun, uneori chiar sigur, pentru promovarea culturii. ”Într-adevăr, tot ce înseamnă reţele în acest moment este mai degrabă un fel de malaxor de opinii, dar între acestea adesea găsim şi opinii valoroase şi dacă cumva am reuşi să focusăm mai mult, depinde şi de interesul şi de implicarea noastră a tuturor, e posibil ca într-un viitor să putem să curăţăm acest vehicul de mizerii sau de elementele care se poziţionează foarte departe de zona culturală”, a adăugat ministrul.