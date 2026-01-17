Evită să ții aceste alimente pe ușa congelatorului. Înghețata se numără printre ele
Gândul, 17 ianuarie 2026
În general, congelatorul unui frigider este destul de mic. În momentul în care vrem să punem ceva la congelat, mai ales dacă deja există și alimente înăuntru, primul instinct este să alegem locul liber pe care îl vedem prima oară, iar acest lucru poate fi o greșeală, în anumite situații. Atunci când punem în congelator […]
Liderii europeni îi dau replica lui Trump după ce acesta i-a amenințat cu război economic dacă nu sunt de acord cu preluarea Groenlandei de către SUA # Gândul
După ce Donald Trump și-a amenințat aliații europeni care nu sunt de acord cu preluarea Groenlandei de către SUA cu un război tarifar, reacțiile Europei nu au întârziat să apară. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a menționat într-o postare pe X că nicio intimidare sau amenințare nu va influența Europa. La fel, prim-ministrul Suediei a precizat […]
Stațiunea preferată a românilor pe timp de iarnă. Este la doar 7 ore de București și prețurile sunt sub cele de la noi # Gândul
Stațiunea bulgărească Bansko a devenit populară în rândul românilor care iubesc să schieze. Turiștii au la dispoziție 70 de kilometri de pârtii, cu grade de dificultate care cresc, pentru toate preferințele, dar și o viață de noapte activă. Creșterile de prețuri s-au resimțit și la vecinii bulgari, însă nu le depășesc pe cele de la […]
George Simion transmite un mesaj direct primarilor: „Când se rupe coaliția, atunci cade guvernul gropar” # Gândul
George Simion, liderul AUR, a publicat pe Facebook un mesaj în care critică direct coaliția de guvernare și spune că în momentul în care aceasta se va rupe, atunci va cădea și Guvernul „gropar”. Simion acuză actuala coaliție de anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut și subliniază că atunci când aceasta se va destrăma, va […]
Serialul de pe Netflix care a rupt topurile în prima lună a anului 2026. Cei care l-au văzut spun că ar crea dependență # Gândul
Netflix are în grilă un nou serial pentru cei care iubesc thriller-urile polițiste combinate cu iubire și adrenalină. Mini-serialul a urcat rapid în topurile preferate ale utilizatorilor platformei de streaming și a devenit unul dintre cele mai urmărite titluri la nivel global din prima zi de la lansare. Este vorba despre serialul „His & Hers”, […]
Un avion guvernamental cu 10 oameni la bord a dispărut de pe radare. Autoritățile din Indonezia sunt în căutarea aeronavei # Gândul
Autoritățile din Indonezia sunt în căutarea unui avion care transporta trei funcționari guvernamentali și cel puțin șapte membri ai echipajului , după ce turnul de control a pierdut contactul cu aeronava, anunță Al Jazeera. Avionul se îndrepta spre Makassar, capitala Sulawesi de Sud, după ce a plecat din provincia Yogyakarta, înainte de a se pierde […]
Dansul tradițional „Bagurumba” a fost pus în scenă de peste 10.000 de femei în India. La spectacol a participat și premierul Narendra Modi # Gândul
Peste 10.000 de artiști au urcat sâmbătă seara pe stadionul Sarusajai din Guawahati, la evenimentul cultural „Bagurumba Dwhou”, unul dintre cele mai mari spectacole tradiționale organizate vreodată în statul Assam. În public s-a aflat și prim-ministrul Indiei, Narendra Modi. Premierul a ajuns la Guwahati și a fost întâmpinat de minsitrul-șef al statului Assam și de […]
Cântăreața creată cu ajutorul AI de care toți românii s-au îndrăgostit. Lolita face furori cu vocea ei # Gândul
Chiar dacă mulți se așteptau ca Lolita să fie o cântăreață adevărată, ei trebuie să afle că nu este reală, ci este o creație a inteligenței artificiale, însă care a adunat mii de fani, inclusiv românii sunt cuceriți de Lolita. Lolita a reușit să cucerească utilizatorii TikTok cu vocea ei suavă, în timp ce interpretează […]
Mersul pe jos adaugă ani în plus la viață. Un nou studiu a arătat că poate reduce riscul de deces cu 10% # Gândul
Se știe de mult timp că o viață activă poate ajuta la îmbunătățirea sănătății inimii, mai ales pe măsură ce îmbătrânim, dar acum experții spun că doar mersul pe jos timp de cinci minute în plus pe zi te-ar putea ajuta să trăiești mai mult. Un nou studiu, care a analizat date de la peste […]
Adina Anghelescu: Cât mai ține scandalul legat de magistratură? Caii nărăvași nu se dresează ușor… # Gândul
Despre Justiție, zic unii că trebuie vorbit numai de bine, altfel se dărâmă acest stâlp al statului de drept fără de care am avea haos și am trece iar la legea Talionului, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Nu e așa. Justiția, cunoaștem și recunoaștem, are și ea hahalerele ei. Dar pe lângă numărul magistraților […]
Donald Trump l-a atacat dur pe liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei și a declarat că este timpul pentru o nouă conducere. „Este un om bolnav care ar trebui să-și conducă țara cum se cuvine și să înceteze să mai omoare oameni. Țara lui este cel mai rău loc de trăit din lume din cauza […]
Planta care te ajută dacă ai astm sau alergii. În numai 12 ore „curăță” tot aerul poluat din casă # Gândul
Mai multe cercetări preliminare au indicat că o plantă poate să reducă semnificativ concentrația unor particule nocive din aer, inclusiv sporii de mucegai, dar și particulele fecale microscopice, în doar 12 ore dacă este amplasată într-un mediu contaminat. Planta care poate reduce concentrația unor particule nocive din aer Puțin știu că o plantă care cel […]
Alimentul minune care îți poate scădea colesterolul rapid. Profesorul Vlad Ciurea explică tot # Gândul
Sistemul imunitar este pus la încercare în perioada rece, iar un aliment considerat un adevărat sprijin de mii de ani pentru organism poate avea efecte puternice benefice, Profesorul Vlad Ciurea a susținut că usturoiul prezintă proprietăți inedite, este recunoscut încă din antichitate pentru rolul său de a menține sănătatea generală și cum contribuie la buna […]
Donald Trump impune tarife vamale de 10% tuturor aliaților Groenlandei. De la 1 iunie 2026, crește tarifele la 25% # Gândul
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, anunță că, începând cu data de 1 februarie 2026, mai multor țări europene le va fi impuse tarife vamale de 10% pentru bunurile trimise către SUA pentru că nu sprijină doleanțele președintelui american privind Groenlanda. Printre țările vizate de Trump, se numără Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Regatul Unit, Olanda […]
Clujul a fost asaltat în plină iarnă de purici de zăpadă. Mii de puncte negre au fost văzute pe trunchiurile copacilor și în zăpada din Pădurea Făget, situată la marginea orașului Cluj-Napoca. Este vorba despre organisme minuscule care din cauza contrastului puternic cu albul din zăpadă se pot observa mult mai ușor. „Acești purici sunt […]
Odată cu protestele din Danemarca, și Groenlanda iese în stradă. Inuiții protestează în capitala Inuk și îi cer lui Trump să se oprească # Gândul
Locuitorii din capitala Groenlandei, Nuuk, au organizat, sâmbătă, ample manifestații contra planurilor președintelui Trump de a anexa insula aflată sub patronajul Regatului Danemarcei. Tot sâmbătă, mii de danezi au ieșit în capitala Copenhaga, dar și în alte orașe ale țării pentru a-i susține pe groenlandezi. Demonstrațiile s-au extins în toată insula, sâmbătă, pentru a denunța […]
Primul armistițiu între Rusia și Ucraina: părțile confirmă un acord pe încetarea temporară a focului în zona Centralei Nucleare de la Zaporijia # Gândul
Agenția Internațională pentru Energie Atomică a anunțat că a primit confirmarea din partea Rusiei și Ucrainei a acordului lor privind un armistițiu în zona Centralei Nucleare Zaporijia. Sunt planificate reparații la linia electrică de rezervă avariată pe 2 ianuarie. „S-a ajuns la un acord privind un armistițiu local pe durata lucrărilor de reparații”, a confirmat Mihail Ulianov, […]
Interesul românilor pentru meseria de polițist este tot mai mare. Ce înseamnă să fii agent debutant # Gândul
Românii au devenit tot mai interesați de job-ul de polițist. În ultima vreme interesul pentru Ministerul Afacerilor Interne a crescut, iar mulți aspiră la un loc de muncă pentru un post în domeniu la început de drum. Termenul de „agent debutant” a devenit tot mai des întâlnit în discuțiile referitoare la recrutare și formare profesională. […]
Liderul alianței CDU/CSU, aflată la guvernare în Germania, propune eliminarea articolului din lege care pedepsește insultele aduse politicienilor # Gândul
Jens Spahn, vicepreședinte al grupului parlamentar CDU/CSU aflat la guvernare în Germania, a propus eliminarea Articolului 188 din Codul penal german, care pedepsește insultele și defăimarea împotriva politicienilor, arată publicația Welt. În Germania, paragraful 188 din Codul penal prevede răspunderea penală pentru insultarea persoanelor care ocupă funcții politice. „Ideea a fost să protejăm mai bine […]
Noul an a venit cu reforme în ceea ce privește vechimea în muncă, formula de calcul a fost schimbată, iar acum se iau în considerare zilele calendaristice, nu cele lucrătoare cum era până acum. De la 1 ianuarie 2026 a fost modificată formula de calcul a vechimii în muncă. schimbarea a venit pe fondul problemei […]
Stephen Miller, consilierul lui Donald Trump: „Danemarca este o țară mică, cu o economie și o armată minuscule. Nu pot apăra Groenlanda” # Gândul
Deși comunitatea internațională și o serie de lideri politici mondiali se opun anexării Groenlandei de către SUA, iar sâmbătă danezii au ieșit în număr mare în stradă pentru a protesta, Donald Trump nu va renunța la planurile sale. Aserțiunea a fost făcută de consilierul liderului de la Casa Albă, Stephen Miller, la televiziunea Fox News. […]
O mămică din SUA riscă ani grei de închisoare pentru că și-a încătușat copilul. Ce crimă a comis minorul # Gândul
Chazzity Candelario, din North Lebanon Township, Pennsylvania, și-a înlănțuit fiul timp de 17 ore pentru că „a mâncat prea mulți hot dogi”, conform WGAL. Într-o declarație, Poliția Regională din comitatul Lebanon a relatat cum, pe 11 ianuarie 2025, ofițerii au fost chemați la domiciliul lui Candelario, ca răspuns la rapoartele despre un băiat care fusese […]
Vremea nu cunoaște granițe. Avioane europene vor urmări “din cer” râurile responsabile de inundații # Gândul
Oamenii de știință europeni vor începe prima lor “investigație aeriană” a „râurilor atmosferice” în lupta lor cu schimbările climatice și pe măsură ce curenții concentrați de vapori de apă traversează Oceanul Atlantic și descarcă precipitații abundente pe bătrânul continent, anunță Financial Times. Recunoașterea atmosferică a râurilor va deveni globală Meteorologii din SUA au experiență: au […]
Un grup de artiști spanioli costumați în Stephen Hawking a defilat pe străzile din Cádiz. Gestul, contestat de mulți, are un mesaj foarte serios # Gândul
Un grup de artiști spanioli numit „Una chirigota en teoría” a devenit viral după ce a defilat costumați în fizicianul Stephen Hawking și au cântat folosind vocea robotizată a acestuia în cadrul Carnavalului de la Cádiz, scrie Daily Mail. Grupul muzical comic din Cadiz, Spania, este cunoscut pentru interpretarea de cântece satirice cu versuri ingenioase despre evenimentele curente, […]
Este bazarul care ar fi putut marca finalul unei republici clericale, același loc de unde a început odată cu Revoluția Islamică din 1979 care a dus la abolirea monarhiei. Marele Bazar al Teheranului, acolo unde comercianții au strigat din decembrie 2025 „moarte dictatorului”. Este locul unde se vindeau bijuterii, covoare persane și mirodenii din secolul al […]
Proiectul 09851. Khabarovsk, primul submarin rusesc purtător standard de torpile nucleare Poseidon, va începe testele pe mare. „Operațiuni în adâncurile oceanului și în zona arctică” # Gândul
Khabarovsk este primul submarin rusesc conceput de la început ca purtător standard pentru torpila nucleară Poseidon, depășind soluțiile anterioare care se bazau pe submarine modificate. În Rusia, Khabarovsk este clasificat ca un submarin nuclear Proiect 09851 de a patra generație, destinat misiunilor speciale, mai degrabă decât rolurilor tradiționale de patrulare. Submarinul combină caracteristicile asociate cu […]
Belgia a anunțat existența unui „Plan B” al Uniunii Europene, în eventualitatea unei preluări militare a Groenlandei de către Statele Unite. Declarația a fost făcută de ministrul belgian al Apărării, Theo Francken. Potrivit ministrului, o intervenție militară americană în Groenlanda ar însemna, practic, sfârșitul NATO. Francken a spus că armata europeană nu ar putea face […]
Femeile care sunt lovite în mod repetat în cap sau strangulate de partenerul lor suferă de tulburări de memorie și de vorbire și chiar convulsii, potrivit unui studiu australian care arată cât de grave pot fi efectele, relatat de The Guardian. Studiul a comparat două grupuri de femei: una care a suferit violență domestică, cealaltă […]
Vești bune pentru iubitorii de ciocolată Nutella. Kaufland vine cu o promoție pentru alimentul cel mai adorat în rândul românilor. Kaufland vine cu o reducere irezistibil de dulce. În perioada 12 ianuarie – 10 februarie, borcanul de Nutella de 400 de grame are 46% discout, astfel prețul ajunge la 8.90 de lei, de la 16.76. […]
Misiune contra cronometru în Craiova. Un copil a fost salvat după ce a căzut în lacul din Parcul Romanescu # Gândul
Intervenție de urgență pentru salvarea unui copil de cinci ani căzut în lacul din Parcul Romanescu. Pompierii din Dolj au intervenit pentru a-l scoate pe cel mic din lac. Potrivit primelor informații, după copil a intrat și un adult care îl ținea în brațe, iar cei doi nu au mai putut ajunge la mal. Până […]
De la „o colibă de lut“, la „o stradă întreagă de vile în Caracas“. Cum a ajuns soția lui Nicolás Maduro să trăiască într-un lux de neimaginat # Gândul
În a treia zi a acestui an, la primele ore ale dimineții, Donald Trump a anunțat capturarea președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro. Liderul chavist a fost dus la o închisoare federală din Statele Unite, însă nu a călătorit singur atunci, ci împreună cu soția sa, Cilia Flores. În Venezuela, Cilia este cunoscută sub mai multe porecle. […]
Cea mai nouă fraudă cibernetică în rândul escrocilor. Metoda „atingerea fantomei” te poate lăsa fără bani în cont # Gândul
Escrocii au descoperit o nouă fraudă cibernetică în rândul utilizatorilor de telefoane mobile, în special în locurile foarte aglomerate cum ar fi magazinele sau metroul. Frauda presupune că infractorul cibernetic se folosește de două telefoane mobile, pe unul îl apropie de buzunarul, rucsacul ori chiar de mâna victimei în timp ce aceasta este într-un loc […]
Nicușor Dan promulgă legea care permite utilizarea bodycam-urilor de către polițiștii locali # Gândul
Nicușor Dan a promulgat legea care permite utilizarea bodycam-urilor de către polițiștii locali. Proiectul de lege are ca obiect completarea unei legi deja existente, cu un nou capitol: ‘Utilizarea mijloacelor de înregistrare foto – audio – video portabile și protecția datelor cu caracter personal’ – prin care se autorizează Poliția Locală să utilizeze mijloace de […]
Un orășel din Siberia, este considerat cel mai rece loc populat din lume. Aflat în estul îndepărtat al Rusiei, acest sat izolat a intrat în istorie în anul 1933, când aici s-a înregistrat o temperatură de –67,7°C, una dintre cele mai scăzute valori măsurate vreodată într-o zonă locuită permanent. Deși Omatako (Oymyakon) este faimos ca […]
Undă de șoc la NATO. Franța amenință cu retragerea din alianța militară nord-atlantică din cauza politicii lui Trump # Gândul
O undă de șoc zguduie Occidentul. Ceea ce mult timp a fost considerată o fantezie politică a devenit brusc o posibilitate reală: retragerea Franței din NATO. Franța a introdus o rezoluție în Parlament prin care solicită retragerea țării din NATO, scrie Berliner Zeitung. O rezoluție care solicita retragerea țării din NATO din cauza dezacordurilor cu […]
Protestele din Iran și calculele strategice ale Israelului. „Dacă Trump decide să atace și solicită sprijin militar israelian, Netanyahu va fi pus sub presiune” # Gândul
Statele Unite nu au repoziționat încă resurse militare semnificative în Orientul Mijlociu, ceea ce este un indicator credibil din punct de vedere istoric al disponibilității lor de a interveni. Marina SUA are în prezent doar șase nave de război în regiune și nu a desfășurat încă suficiente sisteme de apărare aeriană pentru a-și proteja pe […]
Trump a fost la un pas să atace Iranul, dar și-a schimbat decizia pe ultima sută de metri datorită consilierilor militari, Israelului și țărilor arabe # Gândul
Donald Trump a amânat o decizie finală privind un atac masiv asupra Iranului, după ce inițial ordonase Pentagonului să pregătească opțiuni militare ca răspuns la reprimarea violentă a protestatarilor de către regimul de la Teheran, anunță Wall Street Journal. Consilierii i-au explicat președintelui american că Statele Unite nu au suficiente resurse militare pentru a lansa un […]
Italia refuză trimiterea de trupe europene în Groenlanda. Ministrul Apărării ironizează misiunea: „Sună ca începutul unei glume” # Gândul
Italia nu se va alătura misiunii europene de recunoaștere din Groenlanda. Ministrul italian al Apărării, Guido Crosetto, a respins inițiativa și a spus că trimiterea unor mici contingente militare este inutilă. „Groenlanda. Mă întreb pentru ce? Pentru o excursie?”, a întrebat retoric Crosetto vineri la Roma. „Cincisprezece italieni, 15 francezi, 15 germani – sună ca […]
Scandal de proporții în Olanda. Zeci de studenți, victime ale agresiunilor sexuale după ce au fost obligați să locuiască alături de refugiați # Gândul
Un experiment social lansat în Amsterdam, prezentat ca soluție la criza locuințelor și a refugiaților, s-a transformat într-un scandal de proporții, potrivit Dailymail. Zeci de studenți olandezi spun că au fost victime ale agresiunilor sexuale, violenței și amenințărilor după ce autoritățile i-au obligat să locuiască într-un complex comun cu solicitanți de azil. Complexul Stek Oost, […]
Fost șef al DNA, alt „erou Recorder”, dă vina pe Klaus Iohannis pentru rezultatele luptei anticorupție: ”Mi s-a spus că oamenii politici au nevoie de liniște” # Gândul
Crin Bologa, fostul procurorul-șef DNA din perioada 2020-2023 – care a apărut și el în filmul Recorder- a dezvăluit, într-o dezbatere la Facultatea de Studii Europene UBB Cluj, o discuție cu fostul președinte al României, Klaus Iohannis, despre lupta anticorupție. Când a mers la președintele Iohannis, îngrijorat de modificările la legile Justiției, Bologa susține că […]
Când dispar vechile buletine. Aglomerație pentru eliberarea cărților de identitate electronice # Gândul
Municipiul Iași a înregistrat în 2025 un volum record de solicitări pentru documente de identitate. De la nou-născuți la seniori, zeci de mii de ieșeni au intrat într-un mecanism aflat în plină transformare, odată cu introducerea pe scară largă a cărților electronice de identitate. În total, Direcția Locală de Evidență a Persoanelor Iași a procesat […]
Președintele Ugandei, Yoweri Museveni, a fost reales pentru al șaptelea mandat cu 72% din voturi # Gândul
Președintele Ugandei, Yoweri Museveni, a fost reales pentru al șaptelea mandat, potrivit comisiei electorale a țării. Președintele și-a prelungit cele patru decenii la putere cu încă cinci ani. El a obținut aproape 72% din voturi, a anunțat comisia electorală, față de 25% pentru Bobi Wine, care a condamnat „rezultatele false”. Museveni, în vârstă de 81 […]
Dacia a câștigat Raliul Dakar 2026, o performanță istorică ce părea imposibil de realizat. Victoria în cea mai dură competiție de rally-raid din lume a venit la prima participare în calitate de constructor. Legendarul pilot Nasser Al-Attiyah a reușit să obțină, cu această ocazie, ce-l de-al șaselea său titlu în Raliul Dakar, publică ProMotor. Dacia […]
Olimpiu Moruțan a fost propus la FCSB, dar Rapid a intrat pe fir. Gigi Becali: „Spun cum s-a întâmplat” # Gândul
Olimpiu Moruțan poate ajunge la Rapid, mijlocașul urmând a pleca de la echipa greacă Aris. Înainte de a negocia cu Rapid, jucătorul de 26 de ani a fost propus la FCSB de către impresarul fotbalistului, unul apropiat de Gigi Becali. Moruțan a ajuns la Galatasaray de la FCSB în 2021 pentru 5.7 milioane de euro. […]
Bucură-te de conversații vesele cu prietenii. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de duminică, 18 ianuarie 2026. Berbec Nu încerca să găsești răspunsuri astăzi pentru că vei sfârși prin a te simți frustrat. Cu cât încerci mai puțin să-ți impui voința asupra celorlalți, cu atât vei descoperi că lucrurile merg automat în direcția dorită. […]
Un diamant albastru extrem de rar, estimat la 27 de milioane de euro, a fost descoperit în Africa de Sud # Gândul
Compania Petra Diamonds a anunțat descoperirea unui diamant albastru rar, de 41,82 de carate, la celebra mină Cullinan din Africa de Sud. Specialiștii spun că piatra are o culoare excepțională și o calitate foarte ridicată, iar valoarea sa ar putea depăși 500 de milioane de rande sud-africane, adică aproximativ 27 de milioane de euro. Diamantul […]
Delegația Ucrainei a ajuns în Miami pentru o rundă decisivă de negocieri. Vor să clarifice detaliile păcii înainte de întâlnirea de la Davos # Gândul
O delegație ucraineană de rang înalt a sosit astăzi la Miami, Florida, pentru o rundă decisivă de negocieri menite să pună capăt războiului cu Rusia. Șeful Biroului Prezidențial al Ucrainei, Kirill Budanov, conduce echipa ucraineană din Florida, care urmează să discute cu partenerii americani detaliile unui posibil acord de pace. Ucrainenii au o misiune importantă […]
Judecătoarea Raluca Moroșanu, „eroina” Recorder, a fost exclusă din două dosare în decurs de o lună, după comentariile de la conferința CAB # Gândul
Judecătoarea Raluca Moroșanu, „eroina” Recorder, a fost îndepărtată pentru a doua oară, în mai puțin de o lună, dintr-un dosar penal, după ce un complet al Curții de Apel București a admis o cerere de recuzare. Decizia a fost luată pe fondul declarațiilor publice făcute de magistrat în contextul scandalului Recorder și al comentariilor la […]
Trucul care te ajută să afli dacă încărcătorul telefonului tău este fake sau nu. Trei semne prin care îți dai seama # Gândul
Mii de utilizatori dau vina pe baterie atunci când telefonul lor nu se încarcă corect, dar adevărata problemă constă în încărcătoarele contrafăcute care inundă piața. Trei semne vizuale dezvăluie în 30 de secunde dacă acel adaptor ieftin este o capcană pentru dispozitivul tău. Verificarea portului, cablului și certificărilor te pot scăpa de eventualele reparații. Spre […]
O femeie din Australia care i-a trântit o clătită cu cremă în fața unui ministru a primit o pedeapsă de 12 luni de închisoare cu suspendare pentru agresiune agravată. Suzanne Lee Milgate a fost găsită vinovată în decembrie, după ce a fost filmată lovind-o pe Natasha Fyles, pe atunci ministrul-șef al Statelor Unite, cu aluatul […]
