Moruțan spre Rapid Victor Angelescu, ultimele detalii despre transfer: „Un jucător care ne poate ajuta foarte mult”
Golazo.ro, 17 ianuarie 2026 23:10
Victor Angelescu (41 de ani), președintele Rapidului, a vorbit despre venirea lui Olimpiu Moruțan (26 de ani) la formația giuleșteană.
Acum 30 minute
23:10
Victor Angelescu (41 de ani), președintele Rapidului, a vorbit despre venirea lui Olimpiu Moruțan (26 de ani) la formația giuleșteană.
Acum o oră
23:00
„Nu am fost foarte bine” Alex Dobre , după victoria Rapidului: „ Dacă vrem să ne luptăm la vârful campionatului...” + Ce a spus Grameni # Golazo.ro
RAPID - METALOGLOBUS 1-0. Alexandru Dobre (27 de ani) a vorbit despre victoria obținută de gruparea giuleșteană la primul meci din 2026.
22:50
„Nu avem atacanți” Mihai Teja, semnal de alarmă după înfrângerea cu Rapid: „Nu suntem în negocieri cu nimeni!” # Golazo.ro
Rapid - Metaloglobus 1-0. Mihai Teja (47 de ani), antrenorul oaspeților, a vorbit despre înfrângerea suferită în etapa #22 din Superliga. Tehnicianul consideră că echipa are nevoie de un atacant, însă a recunoscut că formația din Pantelimon nu poartă în prezent negocieri cu nimeni.
Acum 4 ore
21:30
„Suntem la limită” Nicolescu a explicat de ce Dinamo ar putea avea probleme cu fair-play-ul financiar și a făcut apel la suporteri: „Veniți, fraților, la stadion!” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre situația financiară a clubului și a explicat de ce „câinii” ar putea avea probleme cu fair-play-ul financiar.
21:20
Dinamo, contract nou pentru Cîrjan Andrei Nicolescu a vorbit despre planurile „câinilor”: a lăsat să se înțeleagă ca ar putea pleca încă un jucător # Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a explicat în ce stadiu se află discuțiile pentru prelungirea contractelor lui Cătălin Cîrjan (23 de ani) și Nikita Stoinov (20 de ani).
21:10
„Ne suflecăm mânecile” Cristi Chivu , după victoria cu Udinese: „Am știut să ne apărăm” + Ce spune despre meciul cu Arsenal, din Liga Campionilor # Golazo.ro
Cristi Chivu (45 de ani) a vorbit despre victoria obținută de echipa sa contra lui Udinese, scor 1-0, în etapa #21 din Serie A.
20:50
PROTEST ÎN GIULEȘTI 15 minute de liniște la Rapid - Metaloglobus: ce i-a nemulțumit pe fani și cine e ținta # Golazo.ro
Rapid începe 2026 cu proteste. Nemulțumirea mocnea de zile bune pe paginile și grupurile de rapidiști, dar sâmbătă seara, la primul meci din 2026, a ieșit la suprafață.
20:40
Florescu, mesaj către LPF Fotbalistul acuză condițiile „inumane” din Superliga: „Nu pot să mă controlez, tremur tot!” # Golazo.ro
Farul - Hermannstadt 1-1. Eduard Florescu (28 de ani), autorul golului sibienilor în duelul cu „marinarii”, s-a plâns de frigul pe care se joacă meciurile din Superliga.
20:40
Arbitrul stă doar cu ochii pe ceas Schimbare de regulament: cum vrea IFAB să scape de tragerile de timp în fotbal # Golazo.ro
International Board încearcă să evite întârzierea reluării jocului la aruncările de la margine și auturile de poartă. Ce soluție are și când se va discuta această modificare
20:30
Surpriză pentru Adrian Șut Cu ce mesaj a fost primit fostul mijlocaș de la FCSB în Emiratele Arabe Unite # Golazo.ro
Adrian Șut (26 de ani) a avut parte de o surpriză la debutul la Al-Ain, în Emiratele Arabe Unite.
19:50
Avertisment pentru Radu Drăgușin Mihai Stoichiță i-a transmis ce trebuie să facă înainte de baraj: „E greu să joci la națională, dacă nu joci la club” # Golazo.ro
Mihai Stoichiță (71 de ani), directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, i-a transmis un mesaj lui Radu Drăgușin (23 de ani). Oficialul FRF crede că fundașul central trebuie să își aleagă un club la care să joace constant, în perspectiva barajului pentru Campionatul Mondial din 2026. Meciul Turcia - România se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.
19:40
„A semnat acum” Daniel Pancu a anunțat transferul de ultimă oră + Ce a spus despre Ciprian Deac # Golazo.ro
Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a prefațat meciul cu Oțelul Galați, din etapa #22 a Ligii 1.
Acum 6 ore
19:30
FĂRĂ ZĂPADĂ, EMOȚII CU GAZONUL Giuleștiul a fost curățat complet pentru debutul Rapidului în 2026: nu mai vor să repete scenele cu Șumudică # Golazo.ro
Primul meci al Rapidului din 2026, contra modestei Metaloglobus, ultima clasată din Liga 1, se joacă într-un decor de iarnă, în Giulești.
18:50
City, subordonată de United Start perfect pentru Carrick » Discuții aprinse despre VAR: „E cartonaș roșu, sută la sută” # Golazo.ro
Manchester United a câștigat cu 2-0 derby-ul cu Manchester City, pe Old Trafford, în etapa #22 din Premier League.
18:40
Udinese - Inter 0-1 Echipa lui Cristi Chivu a bifat a patra victorie în 2026 și s-a distanțat în fruntea clasamentului din Serie A # Golazo.ro
Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu (45 de ani), a câștigat meciul cu Udinese, scor 1-0, în etapa #21 din Serie A.
17:50
Raţiu, soluţie pentru PSG? Fundașul român, considerat potrivit pentru înlocuirea lui Hakimi # Golazo.ro
Andrei Rațiu (27 de ani), fundașul român de la Rayo Vallecano, ar putea fi o opțiune accesibilă pentru a-l înlocui pe Achraf Hakimi (27 de ani) la PSG, potrivit unei platforme de analiză a datelor.
17:50
„Nu sunt îngrijorat” Mihai Stoica , fără emoții după înfrângerea cu FC Argeș: „Sunt convins că ne vom califica în play-off” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a vorbit despre înfrângerea cu FC Argeș, scor 0-1.
Acum 8 ore
17:00
Ioan Crâsnic (96 de ani), fostul antrenor de lupte greco-romane care a pregătit lotul României la 8 ediții ale Jocurilor Olimpice, a decedat.
16:50
Huiduiți de propriii fani FOTO: Jucătorii lui Real Madrid, fluierați pe „Bernabeu”. Suporterii i-au cerut demisia lui Florentino Perez! # Golazo.ro
Real Madrid - Levante. Jucătorii „galacticilor” au avut parte de o primită ostilă pe „Santiago Bernabeu”, în meciul din etapa 20 din La Liga.
16:10
O româncă în Formula 1? Zoe Florescu Potolea, selectată în programul care pregătește tinerele talente feminine pentru a deveni piloți în Marele Circ # Golazo.ro
Zoe Florescu Potolea ar putea deveni prima femeie care concurează în Formula 1, după o pauză de 50 de ani.
16:00
„Nu totul se rezumă la bani” Cătălin Cîrjan, despre motivul pentru care a refuzat oferta de la Metalist Harkov: „Am făcut o promisiune” # Golazo.ro
Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul „câinilor roșii” a explicat de ce a refuzat oferta de la Metalist 1925 Harkov.
15:40
„Pregătiți pentru luptă” Zeljko Kopic, înainte de primul meci al lui Dinamo din acest an: „Asta e cel mai important” # Golazo.ro
Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a prefațat partida cu U Cluj, prima din acest an din Liga 1 pentru „câini”.
Acum 12 ore
15:30
Fanii lui Real Madrid au afișat bannere împotriva președintelui clubului, Florentino Perez (78 de ani).
15:10
Final incredibil în Dakar A profitat de necazul rivalului și e campion! Despărțiți de doar 2 secunde: „Am visat că Messi îmi dădea trofeul” # Golazo.ro
Luciano Benavides (KTM) a câștigat Raliul Dakar 2026, la secțiunea moto. Două secunde au făcut diferența. Pilotul argentinian a revenit incredibil în ultima etapă, ajutat și de necazul principalului adversar: „Un dar de la Dumnezeu”.
15:10
„Ești femeie, n-ai voie să pășești pe iarbă” Fostă angajată la Real Madrid, noi acuzații șocante: „Mă simțeam ca la închisoare” # Golazo.ro
Itziar Gonzalez (47 de ani), fosta nutriționistă a clubului Real Madrid, a vorbit despre perioada petrecută la „galactici”, pe care o numește „toxică” din cauza tratamentului la care a fost supusă.
14:50
Meciuri trucate pentru pariuri Cum erau recrutați jucătorii și ce sume primeau pentru a scădea nivelul în meciuri # Golazo.ro
Autoritățile americane au descoperit o schemă de trucare de meciuri folosită în NCAA și în Superliga Chineză de baschet.
13:40
Stanciu, pe picior de plecare Internaționalul român, aproape de rezilierea contractului cu Genoa, după doar 6 luni # Golazo.ro
Genoa, clubul patronat de Dan Șucu, ar fi pe punctul să-i rezilieze contractul lui Nicolae Stanciu, după doar 6 luni de colaborare.
13:20
10 motive să nu ratezi AO De ce e special Australian Open 2026 » Primul Grand Slam al anului începe duminică # Golazo.ro
O ediție unică: de la premii record de 75 de milioane de dolari, la bătălia generațională dintre Djokovic și „lupii tineri”
13:10
Dacia, regină la Dakar! FOTO. Producătorul din România a câștigat cel mai intens raliu din lume la a doua participare » GOLAZO.ro a fost în Arabia Saudită! # Golazo.ro
Dacia a realizat ceva fără precedent: a câștigat Raliul Dakar la a doua participare.
13:10
„Cea mai mare dezamăgire din viața mea!” Hansi Flick, furios după anunțul că rămâne fără talentul din La Masia # Golazo.ro
Hansi Flick (60 de ani), antrenorul celor de la FC Barcelona, este dezamăgit de decizia lui Dro Fernandez (18 ani) de a pleca de la echipă.
12:50
Arestat pentru droguri! Fostul jucător al lui Lucescu și Hagi, după gratii în scandalul care lovește dur Turcia # Golazo.ro
Umit Karan, 49 de ani, reținut de poliție, trimis după gratii după audierea la tribunal pentru implicarea în scandalul drogurilor. A cucerit titlul de campion al Turciei cu Mircea Lucescu antrenor la Galatasaray
12:50
A murit președintele Fiorentinei Rocco Commisso avea 76 de ani și suferea de o boală gravă # Golazo.ro
Rocco Commisso, președintele clubului Fiorentina, a decedat la vârsta de 76 de ani.
12:30
Mesaj pentru Gâlcă Micovschi a debutat la FC Argeș și a comentat decizia Rapidului de a renunța la el: „În sfârșit, mă pot bucura de fotbal!” # Golazo.ro
FC Argeș - FCSB 1-0. Claudiu Micovschi (26 de ani) se bucură din nou de fotbal, după ce a fost vândut de Rapid la Pitești.
11:40
„Chivu nu pupă-n fund” Antonio Cassano, descriere diferită a antrenorului: „Nu-l merităm. Îmi amintește de Luis Enrique” # Golazo.ro
Cristi Chivu, 45 de ani, antrenorul apreciat pentru abordarea sa deosebită la Inter. Antonio Cassano, fost internațional italian cu un stil foarte direct, evidențiază calitățile tehnicianului, neobișnuite în Peninsulă
11:30
„Cum să iei bani pe el?!” După Bîrligea, Tănase și Olaru, încă un jucător e criticat de patronul de la FCSB # Golazo.ro
FC Argeș - FCSB 1-0. Gigi Becali, patronul campioanei, l-a criticat dur și pe Mihai Toma după înfrângerea din etapa #22 din Liga 1.
11:20
Interes scăzut pentru Dinamo - U Cluj Câte bilete s-au vândut la meciul din Superliga + Bergodi își dorește un program ca în Anglia # Golazo.ro
Suporterii lui Dinamo nu s-au înghesuit să cumpere bilete pentru primul meci oficial al „câinilor” din acest an, contra lui U Cluj.
11:10
„Muream de foame la Sporting” Starul ajuns la CFR Cluj își amintește prin ce a trecut și râde: „Pizza congelată, supă la plic, ton și margarină” # Golazo.ro
Islam Slimani, atacantul echipei CFR Cluj, a vorbit despre dificultățile pe care le-a întâmpinat în momentul în care a ajuns în Europa.
10:40
„Vom câștiga titlul!” Dawa e încrezător, chiar și după eșecul cu FC Argeș. Fundașul de la FCSB a revenit după 10 luni pe gazon # Golazo.ro
FC Argeș - FCSB 1-0. Joyskim Dawa, fundașul campioanei, are încă speranțe că echipa sa poate cuceri titlul în acest sezon, în ciuda eșecului de la Mioveni.
Acum 24 ore
10:30
De la Rapid la CFR Cluj? Fundașul ar fi al 6-lea jucător care părăsește echipa din Grant # Golazo.ro
Rapid îl cedează pe Christopher Braun (34 de ani) la fosta sa echipă, CFR Cluj. Fotbalistul a evoluat în Gruia în perioada ianuarie 2022 - ianuarie 2023.
10:00
„Nu suntem o echipă mică” Dani Coman îi răspunde lui Gigi Becali, după victoria obținută de FC Argeș cu FCSB: „Suntem buni” # Golazo.ro
FC Argeș - FCSB 1-0. Dani Coman (46 de ani), președintele piteștenilor, i-a dat replica lui Gigi Becali (67 de ani), după ce patronul FCSB a declarat că echipele mici trebuie spulberate.
09:10
Iertat de 1,7 milioane de euro Un fost patron de Liga 1 a fost declarat nevinovat pentru falimentul unui club istoric # Golazo.ro
Marin Dodu, fostul proprietar al Progresului București, a câștigat procesul prin care statul român încerca să-l facă personal responsabil pentru falimentul clubului din Cotroceni.
00:00
„Victoria nu e întâmplătoare” Bogdan Andone, după victoria cu FCSB: „Nu suntem încă în play-off” + Ce spune despre ofertele pentru Pîrvu și Tudose # Golazo.ro
FC ARGEȘ - FCSB 1-0. Bogdan Andone (51 de ani), antrenorul formației piteștene, a vorbit despre victoria obținută de echipa sa în fața campioanei.
Ieri
23:20
„Au avut o singură ocazie” Elias Charalambous, după înfrângerea cu FC Argeș: „Teren dificil, a trebuit să ne schimbăm stilul” # Golazo.ro
FC Argeș - FCSB 1-0. Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul campioanei României, a vorbit despre înfrângerea suferită împotriva formației lui Bogdan Andone (51 de ani).
23:10
„Nu-l dezamăgi pe acel micuț” Imaginea postată de Cătălin Cîrjan i-a activat pe dinamoviști: „Dă-le peste nas tuturor!” # Golazo.ro
Cătălin Cîrjan, 23 de ani, a refuzat oferta lui Metalist Kharkov și va rămâne la Dinamo cel puțin până în vară.
23:10
Îngrijorare la FCSB Florin Tănase, după înfrângerea cu FC Argeș: cum i-a răspuns patronului , după ce acesta l-a criticat # Golazo.ro
FC ARGEȘ - FCSB 1-0. Florin Tănase (31 de ani), unul dintre liderii din vestiarul campioanei, a vorbit despre înfrângerea de la Mioveni.
22:50
FCSB a terminat meciul cu FC Argeș cu zero goluri și zero cartonașe galbene. Sigur că asta înseamnă fair play, bravo!, dar mai înseamnă și neimplicare. Lipsă de atitudine.
22:50
Eroul Argeșului Yanis Pîrvu, după ce a înscris golul victoriei cu FCSB: „S-a văzut în timpul meciului” # Golazo.ro
FC Argeș - FCSB 1-0. Yanis Pîrvu (18 ani), marcatorul unicului gol al partidei, și Claudiu Micovschi (26 de ani), aflat la primul meci în tricoul piteștenilor, au vorbit despre victoria împotriva campioanei României.
22:40
„Indolență, lejeritate” Jucătorii pe care finanțatorul FCSB i-a criticat dur: „Se crede prea fotbalist” + „Îi pasezi cu om pe el?” # Golazo.ro
FC ARGEȘ - FCSB 1-0. Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul campioanei, și-a criticat dur jucătorii după înfrângerea de la Mioveni.
22:20
Atac la Boloni Bannerul suporterilor de la FC Argeș, după criticile aduse lui Dobrin: „Niciodată nu ai fost legendă ca el” # Golazo.ro
FC Argeș - FCSB 0-1. Suporterii piteștenilor i-au transmis un mesaj dur fostului internațional Ladislau Boloni (72 de ani), după ce acesta a afirmat că legenda Nicolae Dobrin „nu a fost un jucător serios”.
22:00
„Nu a vrut să plece” Steven Nsimba putea ajunge în China în această iarnă, dar a refuzat oferta » Care este motivul # Golazo.ro
Sorin Cârțu (70 de ani), președintele onorific de la Universitatea Craiova, a dezvăluit că gruparea olteană a avut o ofertă pentru a-l vinde pe Steven Nsimba (29 de ani).
