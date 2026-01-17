UE continuă riposta la tarifele lui Trump: Acordul comercial UE-SUA va fi “pus pe pauză”/ “China și Rusia trebuie să se bucure din plin, beneficiind de diviziunile dintre aliați”

22:40

Președintele SUA, Donald Trump, a sugerat vineri că ar putea sancționa cu tarife vamale statele care nu susțin ca Statele Unite să preia controlul asupra Groenlandei, mesaj transmis în contextul în care o delegație bipartizană a Congresului american se afla la Copenhaga, capitala Danemarcei, într-o încercare de reducere a tensiunilor Trump susține de luni de […]