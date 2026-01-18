Trump a cumpărat obligațiuni Netflix și Warner Bros de 1 milion de dolari, la câteva zile după ce a spus că va „fi implicat” în fuziune
SportMedia, 18 ianuarie 2026 01:00
Donald Trump a achiziționat obligațiuni în valoare de cel puțin 1 milion de dolari emise de Netflix și Warner Bros Discovery (WBD), la doar câteva zile după ce a declarat public că va „fi implicat" în procesul de evaluare a unei posibile fuziuni între cele două companii. Potrivit The Guardian, informația apare într-o declarație financiară
Acum 2 ore
01:00
Trump a cumpărat obligațiuni Netflix și Warner Bros de 1 milion de dolari, la câteva zile după ce a spus că va „fi implicat" în fuziune # SportMedia
Donald Trump a achiziționat obligațiuni în valoare de cel puțin 1 milion de dolari emise de Netflix și Warner Bros Discovery (WBD), la doar câteva zile după ce a declarat public că va „fi implicat" în procesul de evaluare a unei posibile fuziuni între cele două companii. Potrivit The Guardian, informația apare într-o declarație financiară
01:00
Sunt fibrele noua proteină? Beneficiile surprinzătoare ale celui mai nou trend de wellness # SportMedia
După ce anul trecut mulți dintre noi au devenit obsedați de proteine, în speranța de a ne îmbunătăți forța și condiția fizică, în ultimele luni un nutrient ignorat mult timp a ajuns în centrul atenției: fibrele. Subiectul a explodat pe rețelele sociale, deși majoritatea oamenilor consumă mult prea puțină zilnic, relatează BBC. Clipurile marcate cu
01:00
Nume grele, controverse majore: Israelul contestă „Consiliul pentru Pace” al lui Trump pentru Gaza # SportMedia
Planul președintelui american Donald Trump de a crea un „Consiliu pentru Pace" pentru Gaza, conceput ca instrument central al unei soluții post-conflict, a stârnit reacții critice din mai multe direcții. Pe lângă lipsa unei reprezentări palestiniene reale și includerea unor figuri controversate, Israelul a anunțat oficial că nu a fost consultat și că se opune
01:00
De multe ori, căutăm soluții complicate pentru a reduce factura la energie – ne gândim la panouri solare sau la schimbarea întregii tâmplării. Deși acestea sunt investiții valoroase pe termen lung, există o „scurgere" de bani mult mai subtilă, chiar sub ochii noștri: consumul în modul standby. Potrivit Agenției Internaționale a Energiei (IEA), aparatele lăsate
01:00
Cât de nociv este, de fapt, zahărul? Organismul reacționează imediat ce simte gustul dulce # SportMedia
Ni se întâmplă adesea să poftim la "ceva dulce", iar acest lucru are o explicație simplă: am evoluat să apreciem zahărul de pe vremea când sursele dulci și bogate în energie, precum mierea, erau rare și valoroase. Astăzi, însă, zahărul este ușor accesibil și, deși suntem mult mai sedentari, această preferință naturală ne face să
01:00
Cosi Buono: Cum au adus doi tineri Italia la Iași, cu o gelaterie în care „cuptoarele” merg și iarna # SportMedia
Călătoriile în lume ne formează, ne deschid ochii și ne dau idei chiar și pentru un viitor business. Mai departe, depinde doar de noi dacă visul rămâne la stadiul de „poveste romantică" sau devine realitatea de zi cu zi. Pentru Raluca și Mihai Petrilă, vraja Italiei trăită în studenție a devenit catalizator și, cu sprijinul
01:00
Riscurile utilizării inteligenței artificiale generative pentru educarea copiilor și adolescenților depășesc în prezent beneficiile, potrivit unui nou studiu realizat de Centrul pentru Educație Universală al Brookings Institution. Cercetarea arată că utilizarea AI în educație poate „submina dezvoltarea fundamentală a copiilor" și că „daunele pe care le-a provocat deja sunt descurajante", deși „remediabile". Studiul este unul
01:00
Cele două proiecte care pot scoate Bucureștiul din frig. Cine să le facă? Și de unde bani? # SportMedia
Un nou val de frig se apropie, iar Bucureștiul joacă, din nou, la loteria încălzirii și a apei calde.Sute de mii de oameni stau cu aceeași grijă: se va încălzi suficient caloriferul, de data asta? Dacă nu, intrăm într-un scenariu pe care îl știm pe de rost: nervi, reclamații, explicații „subțiri" și termene de remediere
Acum 4 ore
23:00
Protestele din Iran: În contrast cu declarațiile lui Trump, Ali Khamenei vorbește despre mii de oameni uciși, unii în „moduri inumane și barbare” # SportMedia
Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a recunoscut pentru prima dată că mii de persoane au fost ucise în protestele care au zguduit Iranul în ultimele două săptămâni, unele dintre ele în „moduri inumane și barbare". Într-un discurs susținut joi, citat de The Guardian , Khamenei a declarat că bilanțul victimelor se ridică la mii
Acum 6 ore
21:00
Trump anunță tarife suplimentare în Europa, până când SUA vor prelua integral Groenlanda. O nouă creștere, în iunie # SportMedia
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat impunerea unor tarife vamale suplimentare asupra importurilor din mai multe țări europene, inclusiv Marea Britanie, Danemarca, Germania și Franța, invocând disputa legată de Groenlanda. Potrivit anunțului făcut de Trump pe rețeaua sa Truth Social, noile tarife vor intra în vigoare la 1 februarie și vor rămâne aplicabile „până când
21:00
Un copil de cinci ani a fost salvat după ce a căzut într-un lac înghețat. Șase adulți au sărit în apă să ajute (Video) # SportMedia
Un copil în vârstă de 5 ani a fost salvat, sâmbătă după-amiază, după ce a căzut în lacul din Parcul „Nicolae Romanescu" din municipiul Craiova, la o distanță de aproximativ 10 metri de mal. Potrivit Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență (ISU) Dolj, imediat după incident, un adult a intrat în apă pentru a-l salva
21:00
O mobilizare fără precedent: 2,3 milioane de dolari strânși în opt zile pentru salvarea Andreei Anița # SportMedia
România a asistat, în ultimele zile, la una dintre cele mai mari mobilizări umanitare din ultimii ani. În doar opt zile și jumătate, sute de mii de oameni au reușit să strângă 2,3 milioane de dolari pentru tratamentul Andreei Anița, o tânără de 27 de ani din Fălticeni, diagnosticată cu o formă rară și extrem
21:00
Apel umanitar pentru un salvamontist de 30 de ani, diagnosticat cu o tumoră cerebrală agresivă: „Ștefan a salvat zeci de vieți” # SportMedia
Dispeceratul Naţional Salvamont a lansat sâmbătă un apel umanitar urgent pentru Ștefan Geană, un salvamontist în vârstă de 30 de ani din Sinaia, diagnosticat cu o tumoră cerebrală agresivă, imposibil de operat în prezent în sistemul medical de stat din România. Cunoscut pentru numeroasele intervenții în care a readus oameni în siguranță de pe crestele
21:00
FT: SUA iau în considerare crearea unui „Consiliu al Păcii” pentru Ucraina, după modelul planului pentru Gaza # SportMedia
Statele Unite iau în considerare crearea unui „Consiliu al Păcii" pentru Ucraina, inspirat din mecanismul propus pentru Fâșia Gaza. Potrivit Financial Times (FT), citat de The Kyiv Independent, oficiali americani au discutat despre extinderea „Consiliului pentru pace" din Gaza pentru a include și alte state afectate de conflicte armate, printre care Ucraina și Venezuela. Detaliile
21:00
A fost promulgată legea care permite polițiștilor locali să folosească camere foto-video-audio. Când pot fi cetățenii înregistrați # SportMedia
Președintele Nicușor Dan a anunțat, sâmbătă, că a promulgat legea care permite polițiștilor locali să utilizeze camere foto-video-audio portabile în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Noua reglementare stabilește explicit situațiile în care aceste sisteme pot fi folosite în spațiul public, inclusiv fără consimțământul persoanelor vizate. Potrivit șefului statului, camerele pot fi utilizate în contexte precum legitimarea
21:00
The Times: Danemarca a cerut clarificări privind Articolul 5 al NATO, care nu prevede atacuri între statele membre # SportMedia
Oficiali militari din Danemarca și-ar fi contactat omologii din Regatul Unit pentru a discuta în ce situații poate fi invocat Articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord (NATO). Potrivit unei relatări publicate de The Times, articolul vorbește despre obligația de apărare colectivă în cazul în care un membru este ținta unui atac armat, însă nu
Acum 8 ore
19:00
Pilotul qatarian Nasser Al-Attiyah (Dacia Sandriders) a câștigat sâmbătă al șaselea titlu la Raliul Dakar, la categoria auto, după a 13-a și ultima etapă a acestei curse legendare, care a avut startul și sosirea la Yanbu (108 km), etapă câștigată de suedezul Mattias Ekstrom (Ford Racing), scrie AFP. Al Attiyah, care s-a impus pentru a
19:00
China, prima țară din lume care a depășit un consum de energie electrică de 10.000 de miliarde kWh. Peste SUA și UE la un loc # SportMedia
Consumul total de energie electrică al Chinei a depășit anul trecut, pentru prima dată, pragul de 10.000 de miliarde de kilowați-oră (kWh), ajungând la 10.360 de miliarde kWh. Nivelul înregistrat reprezintă o creștere de 5% față de anul precedent, China devenind prima țară din lume care depășește acest prag. Potrivit datelor publicate de Administrația Națională
19:00
Ucrainenii încearcă să facă față uneia dintre cele mai dure ierni din ultimele două decenii, în condițiile în care atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice au lăsat milioane de oameni fără electricitate și încălzire. CNN scrie despre cum reușesc ucrainenii să se încălzească, în cele mai dificile, dar și inventive moduri, pentru a trece și de
19:00
Inter a câștigat, sâmbătă, scor 1-0, cu Udinese în etapa a 21-a din Serie A. Echipa lui Chivu (45 de ani) continuă seria de invincibilitate în campionat, după ce Lautaro Martinez a marcat singurul gol al partidei. Lautaro a înscris în minutul 20, iar reușita sa a adus victoria „nerazzurrilor". După acest rezultat, Inter continuă
19:00
Judecătoarea Raluca Moroșanu, îndepărtată din două dosare în decurs de o lună, după intervenția de la Curtea de Apel # SportMedia
Judecătoarea Raluca Moroșanu, de la Curtea de Apel București (CAB), a fost exclusă din două dosare penale, în decurs de o lună, după ce a criticat public conducerea instanței și a acuzat existența unor nereguli în sistemul de justiție. Prima recuzare a avut loc pe 17 decembrie 2025, într-un dosar de trafic de droguri, în
Acum 12 ore
17:00
Fostul judecător care a făcut dezvăluiri la Recorder respinge acuzațiile privind admiterea sa în magistratură: Au drept scop discreditarea mea # SportMedia
Fostul judecător Laurențiu Beșu, care a devenit foarte cunoscut după dezvăluirile făcute în documentarul Recorder despre justiție, afirmă că informațiile apărute recent în spațiul public cu privire la modul în care a fost admis în magistratură urmăresc „în mod vădit afectarea imaginii și discreditarea" sa. Beșu susține că demersul său public nu a avut nicio
17:00
FCSB pregătește o schimbare importantă după eșecul cu FC Argeș, 0-1, în primul meci din 2026 în Superliga. Campioana României va reveni la sistemul 4-2-3-1, cu doi mijlocași defensivi, Mihai Lixandru și Ofri Arad, după ce se va oficializa transferul mijlocașului israelian. Stoica a subliniat faptul că FCSB a avut mereu succes atunci când a
17:00
Tottenham primește o ofertă de 20 de milioane de euro pentru transferul lui Radu Drăgușin # SportMedia
Radu Drăgușin (23 de ani) ar putea ajunge în Bundesliga, în cele din urmă, după ce și-a manifestat dorința de a pleca de la Tottenham în căutare de minute. Tottenham a blocat oportunitatea trecerii sale la AS Roma, unde era dorit de Gian Piero Gasperini, iar RB Leipzig vrea să profite și să-l transfere. Potrivit
17:00
ANM: 2025, cel mai călduros an din 1901. Accelerare a încălzirii climatice și a fenomenelor meteo extreme în România # SportMedia
Anul 2025 a fost cel mai călduros an din 1901 și până în prezent, potrivit unei analize realizate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Datele arată o accelerare a încălzirii climatice și o creștere accentuată a fenomenelor meteorologice extreme în România. Potrivit ANM, în ultimii 30 de ani, temperatura medie anuală a crescut cu +0,54°C
15:00
Radu Drăgușin (23 de ani) primește o veste importantă la Tottenham. Românul își dorește să plece la o echipă unde să joace mai mult, pentru că Tottenham nu-i poate garanta minute constant, dar se pare că englezii nu vor să-l lase să plece în orice condiții. Presa din Italia anunță că „Tottenham a închis definitiv
15:00
Vaccinare anti-HPV gratuită și testare pentru cancerul de col uterin. Nicușor Dan a promulgat legea # SportMedia
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care asigură continuitatea accesului la vaccinarea gratuită anti-HPV pentru fete și băieți cu vârste între 11 și 26 de ani, precum și la servicii medicale gratuite periodice de testare pentru cancerul de col uterin. „Am promulgat legea de adoptare a unei ordonanțe a Guvernului care asigură continuitatea accesului la
15:00
Pilotul argentinian Luciano Benavides (KTM) a câștigat sâmbătă Raliul Dakar 2026, la secțiunea moto, la capătul etapei a 13-a, ultima, care a avut loc la Yanbu, într-o buclă de 108 km de probă specială, etapă câștigată însă de coechipierul său, francezul Edgar Canet, și în care românul Emanuel Gy
15:00
„Este un idiot”: schimb dur de replici între Elon Musk și șeful Ryanair, pe tema Wi-Fi-ului la bord # SportMedia
O dispută tehnică despre internetul din avion s-a transformat rapid într-un conflict public, cu insulte schimbate pe rețelele sociale, între Elon Musk și directorul general al Ryanair, Michael O’Leary. Scandalul a pornit după ce O’Leary a respins ideea instalării sistemului de internet prin satelit Starlink pe aeronavele Ryanair și l-a ironizat public pe Musk într-un … The post „Este un idiot”: schimb dur de replici între Elon Musk și șeful Ryanair, pe tema Wi-Fi-ului la bord appeared first on spotmedia.ro.
15:00
„Nu sunt locuri în centrele de arși” Bărbatul cu arsuri grave după explozia dintr-un apartament din Alba va fi transferat în străinătate # SportMedia
Un bărbat în vârstă de 35 de ani, rănit grav în urma unei explozii produse sâmbătă într-un apartament din Alba Iulia, este internat la secția Chirurgie ATI a Spitalului Județean de Urgență, în așteptarea unui posibil transfer în străinătate. Potrivit medicilor, pacientul a suferit arsuri pe aproximativ 50% din suprafața corpului. Medicul primar de urgență … The post „Nu sunt locuri în centrele de arși” Bărbatul cu arsuri grave după explozia dintr-un apartament din Alba va fi transferat în străinătate appeared first on spotmedia.ro.
15:00
„Nu vă atingeți de Groenlanda” Proteste față de planurile lui Trump de anexare a insulei (Video) # SportMedia
Mii de oameni au ieșit sâmbătă pe străzile mai multor orașe din Danemarca pentru a protesta față de intenția președintelui american Donald Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei. Fluturând steagurile Danemarcei și Groenlandei, un teritoriu autonom danez, protestatarii au format o mulțime roșie și albă în fața primăriei din Copenhaga. Oamenii au strigat „Kalaallit … The post „Nu vă atingeți de Groenlanda” Proteste față de planurile lui Trump de anexare a insulei (Video) appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
13:00
Ziua 1424 Incendii misterioase lângă Moscova. Armistițiu temporar la Zaporojie. Mariupolul ocupat rămâne în beznă și frig # SportMedia
Ziua 1424 a adus un nou val de atacuri aeriene asupra Ucrainei: Rusia a lansat 115 drone, iar apărarea antiaeriană ucraineană a anunțat că a doborât sau bruiat 96, însă 16 UAV-uri au lovit 11 locații. În sud și centru, loviturile au afectat infrastructura și locuințe: în regiunea Odesa a fost avariată o instalație energetică … The post Ziua 1424 Incendii misterioase lângă Moscova. Armistițiu temporar la Zaporojie. Mariupolul ocupat rămâne în beznă și frig appeared first on spotmedia.ro.
13:00
A murit Rocco Commisso, președintele echipei italiene Fiorentina. Fiorentina a anunțat, sâmbătă, decesul lui Rocco Commisso, președintele clubului, care s-a stins din viață la 76 de ani. ”Fiorentina anunță cu profundă durere dispariția președintelui Rocco B. Commisso. Cu mare durere și tristețe, familia Commisso, alături de soția sa Catherine, copiii Giuseppe și Marisa, precum și … The post A murit Rocco Commisso, președintele Fiorentinei appeared first on spotmedia.ro.
13:00
FCSB pregătește rezilierea contractului unui fotbalist din lot. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB a anunțat că-i va propune rezilierea contractului lui Vlad Chiricheș (36 de ani). Nemulțumit fiind de prestația sa din meciul FC Argeș – FCSB 1-0, Becali vrea să-i rezilieze contractul lui „Chiri”, pe care a anunțat că-l va scoate … The post Reziliere de contract la FCSB: Roș-albaștrii au luat decizia finală appeared first on spotmedia.ro.
13:00
Premierul Ilie Bolojan, huiduit la Botoșani. Protestatarii i-au strigat: „Demisia” și „Trădătorule” (Video) # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan a fost huiduit, sâmbătă, la sosirea la sediul Primăriei din Botoșani, unde urma să se întâlnească cu primarii din județ. Mai multe persoane l-au așteptat la intrare, strigând „Demisia” și „Trădătorule”, în momentul în care șeful Guvernului a coborât din mașină. Bolojan a fost însoțit de președintele Consiliul Județean Botoșani, Valeriu Iftime, … The post Premierul Ilie Bolojan, huiduit la Botoșani. Protestatarii i-au strigat: „Demisia” și „Trădătorule” (Video) appeared first on spotmedia.ro.
13:00
Peste 3.000 de morți în protestele din Iran. Trump susține că regimul a anulat „peste 800 de spânzurări” # SportMedia
Numărul morților în protestele declanșate în Iran la finalul lunii decembrie a depășit pragul de 3.000, potrivit activiștilor pentru drepturile omului. Informația vine în contextul în care protestele par să fi fost temporar calmate de o represiune dură, iar accesul la internet rămâne aproape complet blocat în țară, relatează Reuters. HRANA: 3.090 de decese confirmate, … The post Peste 3.000 de morți în protestele din Iran. Trump susține că regimul a anulat „peste 800 de spânzurări” appeared first on spotmedia.ro.
11:00
Jucătoarea rusă de tenis Mirra Andreeva (8 WTA, favorită nr. 3) a câștigat, sâmbătă, turneul WTA 500 de la Adelaide (Australia), dotat cu premii totale de 1.206.446 de dolari americani, după ce a învins-o în finală, în două seturi, 6-3, 6-1, pe canadianca Victoria Mboko (17 WTA, favorită nr. 8). Andreeva, în vârstă de 18 … The post Mirra Andreeva s-a impus la Adelaide appeared first on spotmedia.ro.
11:00
Singura fabrică de avioane militare din România, în pericol de închidere. Miruță: S-a întâlnit un prost cu un șmecher # SportMedia
Singura fabrică de avioane militare din România ar putea ajunge în pragul falimentului, în contextul întârzierilor majore dintr-un program considerat esențial pentru pregătirea piloților militari. Ministerul Apărării a notificat compania de stat Avioane Craiova cu privire la executarea unei garanții de zeci de milioane de lei, după ce modernizarea avioanelor de antrenament a întârziat ani … The post Singura fabrică de avioane militare din România, în pericol de închidere. Miruță: S-a întâlnit un prost cu un șmecher appeared first on spotmedia.ro.
11:00
Adolescent de 17 ani, mort după ce sania trasă de o mașină a lovit un cap de pod. Poliția avertizează: Nu transformați drumul public în derdeluș # SportMedia
Un adolescent de 17 ani a murit vineri seară, în comuna Dobrun din județul Olt, după ce sania pe care se afla, tractată de un autoturism, a lovit un cap de pod. Incidentul s-a produs pe un drum public, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul … The post Adolescent de 17 ani, mort după ce sania trasă de o mașină a lovit un cap de pod. Poliția avertizează: Nu transformați drumul public în derdeluș appeared first on spotmedia.ro.
11:00
FCSB a primit o veste excelentă în perspectiva luptei pentru play-off în 2026. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB a anunțat că Andre Duarte (28 de ani) va primi în curând cartea verde pentru a putea juca la echipa „roș-albastă” Becali a dezvăluit, după FC Argeș – FCSB 1-0, că FIFA i-a atenționat … The post FCSB primește o veste excelentă appeared first on spotmedia.ro.
11:00
Gerul nu pleacă nicăieri. Cinci avertizări meteo succesive, cu nopți de -20°C și zile sub zero: Hărțile frigului # SportMedia
Un val de frig consistent se menține în România și nu dă semne că se retrage prea curând. Potrivit avertizărilor publicate de Administrația Națională de Meteorologie, aria afectată de ger se restrânge temporar sâmbătă, dar se extinde din nou rapid, astfel încât, de duminică seară, aproape toată țara va intra sub cod galben de temperaturi … The post Gerul nu pleacă nicăieri. Cinci avertizări meteo succesive, cu nopți de -20°C și zile sub zero: Hărțile frigului appeared first on spotmedia.ro.
09:00
„O Sole Mio” – inedit și armonii mediteraneene la TNB, Sala Studio cu tenorul Ștefan von Korch și invitații # SportMedia
Start inedit al stagiunii Musical Extravaganza, cu tenorul Ștefan von Korch și invitații săi: concertul „O Sole Mio” a ieșit din tiparul tradițional al evenimentelor dedicate anului nou și a adus în Sala Studio a Teatrului Național din București căldura și efervescența spațiului mediteranean. Publicul s-a bucurat de piese celebre ca „Parla piu piano,” din … The post „O Sole Mio” – inedit și armonii mediteraneene la TNB, Sala Studio cu tenorul Ștefan von Korch și invitații appeared first on spotmedia.ro.
09:00
În prezent, călătoriile ne conduc deseori pe rute bătătorite; Astfel, o croazieră în Norvegia îți oferă ocazia unică de a explora vastitatea arctică din confortul unui vas de croazieră. Începând cu liniștea uimitoare a mării și terminând cu experiențe culturale autentice, Norvegia te așteaptă să-i descoperi bogățiile. Acest articol îți va dezvălui ce să aștepți … The post Aventura arctică: Descoperă Norvegia din confortul unei croaziere appeared first on spotmedia.ro.
09:00
Uniunea Europeană și țările din Mercosur urmează să semneze sâmbătă, la Asunción, în Paraguay, un acord comercial care va crea una dintre cele mai mari zone de liber-schimb din lume. Tratatul vine după peste 25 de ani de negocieri și în pofida opoziției puternice exprimate de o parte a sectorului agricol european. Împreună, cele două … The post UE și Mercosur parafează azi acordul comercial istoric, după 25 de ani de negocieri appeared first on spotmedia.ro.
09:00
Cum pot eficientiza arhivarea documentelor cu ajutorul bibliorafturilor? Produse recomandate în 2026 # SportMedia
Arhivarea documentelor este un proces esențial pentru instituții publice, companii și departamente administrative care gestionează volume mari de acte. O arhivă bine organizată nu înseamnă doar ordine, ci și acces rapid la informații, protecția documentelor pe termen lung și eficiență operațională. Bibliorafturile rămân una dintre cele mai utilizate soluții de arhivare fizică, însă diferențele dintre … The post Cum pot eficientiza arhivarea documentelor cu ajutorul bibliorafturilor? Produse recomandate în 2026 appeared first on spotmedia.ro.
09:00
Consumul de paracetamol în timpul sarcinii nu crește riscul de autism, ADHD sau dizabilitate intelectuală la copii, arată o amplă analiză științifică publicată recent. Concluziile contrazic direct declarațiile făcute anul trecut de președintele SUA, Donald Trump, care susținea că analgezicul ar fi periculos pentru femeile însărcinate. Analiza, prezentată de The Guardian, este descrisă de autori … The post Paracetamolul, sigur în sarcină. Studiul amplu care contrazice afirmațiile lui Trump appeared first on spotmedia.ro.
09:00
Echipa lui Zelenski se întâlnește la Miami cu oamenii lui Trump pentru o nouă rundă de negocieri de pace # SportMedia
Negociatorii ucraineni și americani se întâlnesc sâmbătă, la Miami, pentru noi discuții privind încheierea războiului cu Rusia. Anunțul a fost făcut de ambasadoarea Ucrainei în Statele Unite, Olga Stefanișina, într-o postare pe Facebook, citată de AFP. „Negocieri vor avea loc mâine (sâmbătă) la Miami, în Florida, cu participarea secretarului Consiliului Național de Securitate și Apărare, … The post Echipa lui Zelenski se întâlnește la Miami cu oamenii lui Trump pentru o nouă rundă de negocieri de pace appeared first on spotmedia.ro.
09:00
FCSB i-a stabilit prețul lui Dennis Politic (25 de ani), fotbalist adus de la Dinamo, dar care n-a reușit să se impună la campioana României. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB a anunțat Politic poate pleca pentru un milion de euro. Asta după ce au apărut informații că este dorit în Grecia, de … The post FCSB a stabilit prețul lui Dennis Politic: Ofertă pentru jucătorul adus ca un star appeared first on spotmedia.ro.
09:00
Primul fotbalist trecut pe lista neagră de FCSB după eșecul cu FC Argeș: „Nu mai merge așa” # SportMedia
FCSB a trecut un jucător pe lista neagră după înfrângerea cu FC Argeș în primul meci din 2026, scor 0-2. Vlad Chiricheș (36 de ani) a intrat în colimatorul conducerii, după jocul cu FC Argeș. Patronul FCSB s-a convins de Vlad Chiricheș. „E prea lent, nu mai merge așa. Nu mai poate, nu mai are … The post Primul fotbalist trecut pe lista neagră de FCSB după eșecul cu FC Argeș: „Nu mai merge așa” appeared first on spotmedia.ro.
09:00
Olimpiu Moruțan (26 de ani) este aproape de revenirea în Superliga. Plecat din România, de la FCSB în 2021, Olimpiu Moruțan este foarte aproape de a reveni în fotbalul românesc. Potrivit Fanatik, Moruțan este dorit de Rapid, iar negocierile se află pe ultima sută de metri. Există două variante în ceea ce privește viitorul lui … The post Olimpiu Moruțan, la un pas de revenirea în Superliga: Echipa cu care negociază appeared first on spotmedia.ro.
