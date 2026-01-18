Un nou lanț de magazine cu prețuri mici vine în România: MR. DIY a început angajările
Economica.net, 18 ianuarie 2026 02:20
Retailerul de articole pentru casă MR. DIY, originar din Malaysia, despre care Economica.net a relatat în urmă cu doi ani că își pregătește intrarea pe piața din România, a început angajările pentru deschiderea unui magazin.
Alte ştiri de Economica.net
Acum 30 minute
02:20
Acum 6 ore
22:00
Anunț de la Revolut pentru toți clienții! Bani înapoi, abonamente gratuite, limite mai mari. Care sunt condițiile # Economica.net
Revolut, cea mai mare bancă locală din perspectiva numărului de clienți cu conturi curente, anunță că oferă un serviciu premium care poate fi folosit gratuit în anumite condiții. Serviciul vine cu beneficii multiple, conform sursei citate, de la abonamente gratuite până la sume de bani returnate.
21:10
Un nou clasament al companiei franceze de consultanță nPerf arată cum se poziționează Orange, Digi și Vodafone în ceea ce privește experiența de internet mobil din România. Pe baza a zeci de mii de teste efectuate de utilizatori, raportul compară viteza de download și upload, latența și calitatea reală a navigării pe telefoane și alte dispozitive mobile.
Acum 8 ore
19:00
Moment istoric. S-a semnat acordul Mercosur. Ce pierde și ce câștigă România. Anunțul preșddintelui CE, Ursula von der Leyen # Economica.net
"Un comerţ echitabil, mai degrabă decât tarife vamale", a declarat sâmbătă, la Asuncion, în Paraguay, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în timp ce se pregătea să semneze acordul comercial între Uniunea Europeană (UE) şi Mercosur (Argentina, Brazilia, Paraguay şi Uruguay), relatează AFP.
18:50
Mesajul ferm al lui Ilie Bolojan: Avem timp doar până în august. Premierul avertizează că putem pierde 10 miliarde de euro din PNRR # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan a arătat că cel mai important obiectiv pe terme scurt al României este să abosarbă cele 10 miliarde de euro disponibile în programul PNRR, iar pentru aceasta, țara are la dispoziție doar câteva luni, până în august 2026.
Acum 12 ore
18:30
Avocatul Valeriu Stoica, fost președinte PNL și ministru al justiției, apreciază că sistemul de pensii este supus riscului de colaps, dacă problema pensiilor speciale nu va fi rezolvată.
18:10
Președintele României, Nicușor Dan, a promulgat legea care permite polițiștilor locali să facă filmări fără acordul persoanelor vizate.
17:50
Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) anunță plecarea din Polonia spre România a încă două rame electrice regionale PESA seria 655-5 (RE-R ), care vor ajunge în stația București Obor, duminică seara.
17:20
Salariile oferite de olandezii de la Action „care au mereu 1.500 de produse sub 5 lei” încep de la 4.000 de lei net pentru manageri adjuncţi de magazine. Salariile pentru acelaşi post diferă în funcţie de oraş # Economica.net
Retailerul olandez Action vrea să deschidă magazine în Aiud şi Ploieşti, unde face deja angajări.
17:10
ANM: Anul 2025, al patrulea cel mai călduros în istoria măsurătorilor din România, fiind marcat și de o succesiune de fenomene meteo extreme # Economica.net
Anul 2025 a fost marcat de o succesiune fără precedent de fenomene meteorologice extreme (caniculă, secetă severă şi episoade de precipitaţii intense) care confirmă o tendinţă de încălzire accelerată şi o variabilitate tot mai accentuată a vremii, arată datele oficiale ale Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), relatează Agerpres.
17:10
Nazare: Aderarea la OCDE este unul dintre cele mai importante obiective strategice ale României în acest an și este un pas decisiv pentru modul în care va funcționa statul român # Economica.net
Aderarea la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) reprezintă un pas decisiv pentru modul în care va funcţiona statul român în următorii ani, comparabil ca impact cu aderarea la NATO şi la Uniunea Europeană, a transmis, sâmbătă, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, pe pagina sa de Facebook, relatează Agerpres.
16:50
Toni Popescu (Sanitas): Medicii nu mai vor să facă gărzi pentru că sunt foarte multe probleme. O gardă este foarte prost plătită. Garda de 12 ore este în toată Europa civilizată # Economica.net
Medicii nu mai vor să facă gărzi pentru că sunt foarte multe probleme, atrage atenţia preşedintele Diviziei de Medici din cadrul Federaţiei Sanitas, doctorul Toni Popescu, el afirmând că în toată Europa civilizată garda este de 12 ore, nu de 30 cum se întâmplă în sistemul medical românesc.
16:40
Trump l-a invitat pe președintele turc Recep Tayyip Erdogan să facă parte din Consiliul de Pace pentru Gaza # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump l-a "invitat" pe omologul său turc Recep Tayyip Erdogan să facă parte din Consiliul de Pace pentru Gaza, a anunţat sâmbătă serviciul de comunicare al Republicii Turce, relatează AFP, transmite Agerpres.
16:30
Ilie Bolojan: Cel mai important capitol de investiţii anul acesta este să absorbim cele zece miliarde de euro din PNRR, să nu pierdem banii care sunt sub formă de grant # Economica.net
Guvernul îşi propune să absoarbă în acest an cele zece miliarde de euro din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), a declarat, sâmbătă, la Botoşani, premierul Ilie Bolojan, transmite Agerpres.
16:10
Kazahstanul a început să formeze operatori de drone după atacurile asupra instalațiilor sale petroliere # Economica.net
Kazahstanul a înfiinţat o şcoală de operatori de drone militare în urma recentelor atacuri ucrainene asupra terminalelor sale petroliere de la Marea Neagră şi asupra petrolierelor închiriate de acest stat care şi-a menţinut până acum neutralitatea în conflictul dintre Rusia şi Ucraina.
15:40
Dumitru Chisăliţă (AEI): România trebuie să importe gaze naturale din Ungaria în perioadele de ger maxim, pentru a acoperi vârfurile de consum și menține echilibrul sistemului # Economica.net
România se confruntă, în perioadele de ger sever, cu limitări ale capacităţii de livrare din producţia internă şi din depozite, situaţie în care importurile de gaze, în special din Ungaria, devin necesare pentru acoperirea vârfurilor de consum şi menţinerea echilibrului sistemului, avertizează Asociaţia Energia Inteligentă.
15:10
Slovenia va trimite doi militari în Groenlanda, ca parte a operațiunii „Rezilienţă Arctică” a NATO # Economica.net
Slovenia va trimite doi ofiţeri ai armatei în Groenlanda în cadrul operaţiunii "Rezilienţă Arctică" a NATO, a anunţat sâmbătă Guvernul de la Ljubljana, transmite EFE, relatează Agerpres.
15:10
FCC Spania, cel mai performant constructor de cale ferată în 2025, a reluat lucrările la linia Lugoj – Timișoara (FOTO) # Economica.net
Lucrările de modernizare de pe Lotul 2 Lugoj - Timișoara Est au fost reluate conform graficului de execuție, informează vineri CFR Infrastructură Timișoara. Pe acest tronson de cale ferată de aproape 54 de kilometri lucrează spaniolii de la FCC, care au înregistrat anul trecut cel mai mare progres de pe căile ferate române.
15:00
Argentinianul Luciano Benavides a câștigat Raliul Dakar 2026 la clasa moto. Românul Emanuel Gyenes s-a clasat pe locul 26 # Economica.net
Pilotul argentinian Luciano Benavides (KTM) a câştigat sâmbătă Raliul Dakar 2026, la secţiunea moto, la capătul etapei a 13-a, ultima, care a avut loc la Yanbu, într-o buclă de 108 km de probă specială, etapă câştigată însă de coechipierul său, francezul Edgar Canet, şi în care românul Emanuel Gyenes s-a clasat pe locul al 26-lea, transmite AFP, relatează Agerpres.
14:30
Un Mercedes în valoare de 150.000 de lei căutat de autoritățile italiene a fost găsit la Corabia de polițiștii de frontieră # Economica.net
Un autoturism în valoare de 150.000 de lei, căutat de autorităţile din Italia, a fost descoperit de către poliţiştii de frontieră din Corabia, în urma unui control în trafic, transmite Agerpres.
14:20
Rusia a doborât în noaptea de vineri spre sâmbătă 99 de drone ucrainene deasupra Mării Negre și a Mării Azov # Economica.net
Apărarea aeriană rusească a doborât 99 de drone ucrainene cu aripi fixe în noaptea de vineri spre sâmbătă în cinci regiuni şi deasupra Mării Negre şi a Mării Azov, potrivit Ministerului rus al Apărării, informează sâmbătă EFE, transmite Agerpres.
14:10
Serviciul local de mesaje SMS a devenit din nou activ în Iran, după ce a fost blocat în urmă cu nouă zile # Economica.net
Iranul a reluat sâmbătă funcţionarea serviciului intern de mesaje SMS, după ce aceasta fusese blocat timp de nouă zile de către autorităţi, care au impus o tăiere a comunicaţiilor, întrerupând internetul global şi apelurile internaţionale pe fondul protestelor care au zguduit ţara, informează EFE, transmite Agerpres.
Acum 24 ore
13:40
Ediția din 2026 a raliului Dakar s-a încheiat astăzi, pilotul echipei Dacia Sandriders, Nasser Al Attiyah, reușind să încheie pe prima poziție.
13:40
Washingtonul și Bratislava au semnat un acord în domeniul nuclear, care ar permite Slovaciei să-și reducă dependența energetică față de Rusia. Planul include contruirea unui nou reactor # Economica.net
Statele Unite ale Americii şi Slovacia au semnat un acord pentru aprofundarea cooperării privind utilizarea civilă a energiei nucleare în efortul de a reduce dependenţa statului membru UE de aprovizionarea cu energie din Rusia, informează sâmbătă DP, transmite Agerpres.
13:10
Anunț despre studenții din toată țara. Cursuri gratuite cu profesioniști în piețele financiare. Ce este Laboratorul Academic-Lista universităților # Economica.net
Institutul de Studii Financiare (ISF) și Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) au încheiat a cincea ediție a programului SmartFin@ISF Laboratorul Academic, care a adus în fața studenților din 25 de universități din toată țara specialiști din domeniul financiar cu experiență în mediul academic, supraveghere și piețe. Programul continuă și anul acesta.
12:50
China a devenit prima țară care consumă într-un an peste 10.000 de miliarde de kilowaţi-oră (kWh) # Economica.net
Consumul total de energie electrică al Chinei a depăşit anul trecut, pentru prima dată, pragul de 10.000 de miliarde de kilowaţi-oră (kWh), mai mult decât dublu faţă de cel al Statelor Unite, conform cifrelor publicate sâmbătă de Administraţia Naţională a Energiei (NEA) şi preluate de televiziunea de stat CCTV, transmite EFE, citată de Agerpres.
12:20
ANM: Cod galben de ger și temperaturi deosebit de scăzute în aproape toată țara, până miercuri dimineață # Economica.net
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, o informare meteorologică şi mai multe atenţionări Cod galben de ger şi temperaturi deosebit de scăzute, valabile în intervalul 17 ianuarie, ora 10:00 - 21 ianuarie, ora 10:00, care vor afecta majoritatea regiunilor ţării, relatează Agerpres.
11:20
Angajații Salvamont au salvat 52 de persoane în ultimele 24 de ore. Din păcate, a fost înregistrat și un deces pe munte în această perioadă # Economica.net
Peste 50 de persoane au fost salvate în ultimele 24 de ore de pe munte de către salvamontişti, 16 dintre ele fiind transportate cu ambulanţele la spital.
11:00
EASA a cerut companiilor aeriene să evite spațiul aerian al Iranului, din cauza situației actuale și a unuei posibile intervenții americane # Economica.net
Agenţia Europeană pentru Securitate Aeriană (EASA) a cerut vineri companiilor aeriene să evite deocamdată spaţiul aerian iranian, invocând "situaţia actuală şi potenţialul unei acţiuni militare americane", informează sâmbătă DPA, transmite Agerpres.
10:30
O explozie s-a produs într-un bloc din Alba Iulia. Două persoane, un bărbat și o femeie, au fost rănite # Economica.net
Un bărbat a suferit arsuri, iar o tânără o plagă la un picior în urma unei explozii produse, sâmbătă, într-un bloc din Alba Iulia, transmite Agerpres.
10:00
Președintele brazilian Lula și Ursula von der Leyan s-au întâlnit la Rio de Janeiro înainte de semnarea acordului UE-Mercosur. „Este o înțelegere foarte bună pentru lumea democratică și multilateralism” # Economica.net
Preşedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva şi preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au sărbătorit vineri, la Rio de Janeiro, acordul comercial UE-Mercosur, salutându-l ca pe un succes pentru multilateralism, în pofida îngrijorărilor care persistă, informează sâmbătă EFE, transmite Agerpres.
09:30
Top cele mai frumoase căi ferate înguste din România: Locul 1, linia Turda – Abrud, simbol al Apusenilor # Economica.net
Cea mai frumoasă cale ferată îngustă din România este linia Turda - Abrud, conform unui sondaj realizat de pagina de Facebook de specialitate "CFR Istorie și Cotidian".
Ieri
22:40
Clubul Fermierilor Români cere Guvernului și Comisiei Europene suspendarea mecanismului prin care sunt taxate suplimentar importurile de îngrășăminte # Economica.net
Clubul Fermierilor Români (CFRO) solicită Guvernului României şi Comisiei Europene suspendarea aplicării mecanismului european care taxează suplimentar importurile de îngrăşăminte şi generează o nouă criză a preţurilor pentru fermieri.
22:40
Harta tunelurilor de autostradă în construcție din România. În ce stadiu se află și când vom putea circula prin ele # Economica.net
România are în derulare anul acesta cinci proiecte de tuneluri de autostradă. Acestea sunt amplasate pe traseul A1 Pitești - Sibiu - Nădlac și se află în diferite stadii de realizare. Cel mai avansat este tunelul Porr de la Curtea de Argeș, iar cel mai nou se poate spune că este cel de la Boița, pentru care a fost emisă recent autorizația de construire. Dintre acestea, unul singur, cel de la Poiana, va fi construit cu utilaj TBM, tehnologie folosită în special la metrou. Rămâne de văzut cum metoda diferită de construcție va influența progresul proiectelor.
22:20
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în creştere pe toţi indicii şedinţa de tranzacţionare a săptămânii, cu un rulaj total de 162,03 milioane de lei (31,83 de milioane de euro), în scădere faţă de valoarea consemnată în şedinţa precedentă, respectiv 168,15 milioane de lei (33,04 milioane de euro).
22:10
Marile companii care dețin cinematografe avertizează autoritățile europene că o preluare a studiourilor Warner Bros va afecta serios industria # Economica.net
Operatorii de cinematografe au avertizat autorităţile de supraveghere a fuziunilor din Uniunea Europeană (UE) că o preluare a studiourilor de film Warner Bros Discovery Inc de către Netflix Inc sau Paramount Skydance Corp ameninţă să dăuneze industriei lor, transmite Bloomberg, relatează Agerpres.
21:50
Cultivatorii greci de orez se tem de faliment după semnarea acordului dintre UE și Mercosur. Europa urmează sa importe zeci de mii de tone scutite de taxe vamale # Economica.net
Cultivatorii de orez din nordul Greciei se pregăteau pentru un sezon dificil în 2026, pe măsură ce concurenţa din partea exportatorilor din afara UE s-a intensificat, dar mulţi dintre ei se tem acum că un acord controversat de liber schimb între UE şi blocul Mercosur i-ar putea scoate definitiv din afaceri, transmite Reuters, relatează Agerpres.
21:40
VIDEO A cincea locomotivă modernizată la Brașov prin PNRR, predată vineri CFR Călători # Economica.net
Locomotiva electrică EC 005, modernizată la SCRL Brașov, a fost predată vineri CFR Călători, potrivit paginii de Facebook de specialitate "Trainspotting Romania - Where Every Train Tells a Story", care prezintă imagini cu vehiculul ajuns în Gara de Nord, după ce a primit o a doua viață.
21:10
Litigiul pentru Casa Radio dintre Plaza Centers și Statul român, pe final. Decizia ICSID vine cel târziu în martie. Dezvoltatorul cere daune de 425 milioane de euro # Economica.net
Dezvoltatorul Plaza Centers, care a depus în 2022 o cerere de arbitraj la Centrul Internațional pentru Reglementarea Diferendelor referitoare la Investiții (ICSID) pentru soluționarea litigiului cu Statul român în proiectul Casa Radio, anunță că ICSID ar putea da o decizie spre
21:00
Polonezii de la PESA și-au omologat oficial trenurile în România. Încep livrările în serie a 62 de rame de scurt parcus # Economica.net
PESA a atins o etapă importantă în implementarea contractului său în România. Pe 15 ianuarie a acestui an, Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română – ASFR a emis omologarea oficială de tip pentru vehiculele de tip 655-5. Această decizie încheie procesul de certificare, care a început în iunie 2025, și permite începerea livrărilor și punerea în funcțiune a materialului rulant modern, scrie presa poloneză de specialitate.
21:00
(FOTO) România e prezentă și în acest an la Expoziţia „Săptămâna Verde” de la Berlin. Printre produsele prezentate se numără: Magiunul de Topoloveni, Cârnații de Pleșcoi și Telemeaua de Ibănești # Economica.net
România participă la Expoziţia Internaţională "Săptămâna Verde" (Grune Woche) organizată la Berlin, în perioada 16-25 ianuarie 2026, unde va promova produsele româneşti înregistrate pe sisteme de calitate europene precum şi pe cele aflate în diferite etape ale procesului de înregistrare europeană.
20:40
Avantajele și dezavantajele semnării acordului UE-Mercosur. Despre industrie, agricultură, minerale critice – analiză EFE # Economica.net
Acordul de liber schimb dintre UE şi Mercosur ce va fi semnat, după 26 de ani de negocieri, sâmbătă, la Asuncion (Paraguay), în contextul nemulţumirii agricultorilor europeni şi a satisfacţiei sectoarelor de producţie sud-americane, are o serie de avantaje şi dezavantaje pe care agenţia spaniolă de presă EFE le-a trecut vineri în revistă într-o scurtă analiză.
20:40
VIDEO Metroul de Otopeni: Retrospectiva 2025 pentru lucrările la cea mai nouă magistrală din Capitală # Economica.net
Metrorex prezintă vineri, în imagini, restrospectiva anului 2025 privind lucrările la Magistrala 6 de metrou. Cea mai nouă linie de metrou era prevăzut pentru finalizare în 2028.
20:20
Justiția română mai face scăpat un condamnat VIP. Curtea de Apel București i-a redus pedeapsa lui Nelu Iordache de la 11 ani și nouă luni la 5 ani și zece luni și a dispus eliberarea acestuia # Economica.net
Curtea de Apel București a decis vineri să-i reducă pedeapsa omului de afaceri Nelu Iordache de la 11 ani și nouă la 5 ani și 10 luni, argumentând că pedeapsa primită în dosarul Autostrăzii Arad-Nădlac este prescrisă. Decizia de astăzi este definitivă și a fost luată în urma unei căi extraordinare de atac, relatează RomaniaTV.
19:50
La Moscova a început procesul intentat de Banca Centrală a Rusiei împotriva companiei belgiene Euroclear, cu privire la înghețarea activelor ruse după începerea războiului din Ucraina # Economica.net
Procesul lansat de Banca Centrală a Rusiei împotriva companiei belgiene Euroclear, care deţine cea mai mare parte a activelor ruseşti îngheţate în Europa, a început vineri la Moscova, informează AFP, transmite Agerpres.
19:40
Trump amenință cu impunerea de taxe vamale noi împotriva țărilor care se opun planului său de a anexa Groenlanda # Economica.net
Donald Trump a ameninţat vineri cu taxe vamale ţările care nu susţin planurile sale ca SUA să anexeze Groenlanda, în timp ce mai multe ţări europene au anunţat că vor trimite acolo trupe în sprijinul Danemarcei, transmit agenţiile AFP şi Reuters, transmite Agerpres.
18:50
Nasser Al-Attiyah, pilotul echipei Dacia, favorit la câștigarea Dakar 2026 înaintea ultimei etape # Economica.net
Echipajul Dacia Sandriders, compus din Nasser Al-Attiyah și Fabian Lurquin, a învins în etapa a 12-a desfășurată astăzi și, cu o singură etapă înainte de finalul raliului Dakar 2026, se află pe prima poziție a clasamentului general.
18:50
Gigantul IT olandez ASML a ajuns la o valoare de piață de 500 de miliarde de dolari, după ce TSMC, cel mai mare producător de cipuri din lume, a anunțat că-și crește cheltuielile # Economica.net
Compania ASML din Ţările de Jos, cel mai mare producător mondial de echipamente utilizate pentru fabricarea cipurilor de computer, a depăşit joi pentru prima dată o valoarea de piaţă de 500 de miliarde de dolari, după ce principalul client, grupul TSMC din Taiwan, a anunţat majorarea cheltuielilor de capital pentru a ţine pasul cu cererea de cipuri de inteligenţă artificială, transmite Reuters, relatează Agerpres.
18:30
Marca CFMoto a comercializat anul trecut 1.715 de motociclete devenind liderului segmentului motocicletelor în România.
18:10
De ce prăbușirea Bitcoin este, de fapt, începutul maturității pentru economia digitală? 2026 nu este sfârșitul crypto, ci sfârșitul naivității # Economica.net
Pentru mulți, scăderile din 2025 au fost dureroase. Pentru piața crypto, au fost un reset. În câteva săptămâni, peste un trilion de dolari s-au evaporat, iar reflexele vechi de panică și predicții apocaliptice au revenit automat. În 2026, însă, întrebarea reală nu mai este despre grafic, ci despre maturitate: ce fel de piață a devenit crypto și dacă arhitectura economică și juridică construită în jurul ei poate susține volatilitatea reală.
