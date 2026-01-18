Trump îl invită pe Erdogan să devină membru fondator al Consiliului Păcii

22:10

Premierul Ilie Bolojan a discutat, sâmbătă, la Botoșani, la întâlnirea cu autoritățile locale și economice ale județului despre „infrastructura conectivă” a zonei de nord-est a României la rețeaua de autostrăzi, în contextul aprobării de către Comisia Europeană a programului SAFE pentru România, care cuprinde și 4,3 miliarde de euro pentru „două capete de autostradă” și despre un posibil proiect de investiții teritoriale integrate, pe modelul regiunii de sud-est, în așa fel încât zona de nord-est a României să beneficieze de investiții suplimentare care să creeze condiții de dezvoltare.