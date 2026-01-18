Retailer gigant intră în România. A lansat acum recrutarea de angajați CONFIRMARE
Profit.ro, 18 ianuarie 2026 02:40
Retailerul cu articole pentru casă Mr. DIY, din Malaezia, parte a D.I.Y. Group, care deține și operează peste 1.000 de magazine în Malaezia, își pregătește intrarea în România, anunțată în urmă cu doi ani de Profit.ro.
Acum 2 ore
02:40
02:20
Acum 4 ore
02:10
Grecia crește traficul de pasageri prin aeroporturile regionale. Cel mai mare avans, de peste 10%, la Salonic # Profit.ro
Prin cele 14 aeroporturi regionale din Grecia au trecut peste 37 de milioane de pasageri anul trecut, în creștere cu 3% față de 2024, arată operatorul aeroportuar german Fraport, care gestionează datele de trafic.
00:20
EXCLUSIV Fondatorul Altex, Dan Ostahie, cumpără 8 magazine închiriate de Brico Depot, unul de la doi milionari din Buzău # Profit.ro
Omul de afaceri Dan Ostahie a cumpărat 8 din cele 20 de magazine închiriate de Brico Depot, pentru a-și proteja investițiile, alte 10 fiind deja în proprietatea rețelei de bricolaj.
Acum 6 ore
00:10
Exclusivitățile săptămânii: Vești mari pentru cine are centrală de apartament. Nou jucător major în România. Guvernul Bolojan, măsură dură după Sărbători. Atenor, cu milionari belgieni, pleacă din România # Profit.ro
Profit.ro vă prezintă principalele informații exclusive din săptămâna care tocmai se încheie.
17 ianuarie 2026
22:50
ULTIMA ORĂ Scrisoare Trump către Nicușor Dan, cu invitația personală ca România să facă parte din Consiliul pentru Pace # Profit.ro
România a fost invitată de Statele Unite ale Americii să facă parte din Consiliul pentru Pace.
22:40
Trump prezintă lista de țări pentru care amenință cu noi taxe vamale până la vânzarea totală a Groenlandei” # Profit.ro
Președintele american, Donald Trump, prezintă lista de țări pentru care amenință să impună noi taxe vamale ”până la vânzarea totală a Groenlandei”.
22:20
Revolut anunță că oferă clienților oportunitatea de a se abona la un plan de abonament personal, fără taxă pentru prima lună, acumulând RevPoints # Profit.ro
Revolut anunță că oferă clienților oportunitatea de a se abona la un plan de abonament personal (Plus, Premium, Metal sau Ultra), fără taxă de abonament pentru prima lună, acumulând RevPoints.
Acum 8 ore
22:10
Bolojan: Cel mai important capitol de investiții anul acesta pentru România e să absoarbă, până în august, cele 10 miliarde de euro din PNRR # Profit.ro
Premierul Ilie Bolojan a discutat, sâmbătă, la Botoșani, la întâlnirea cu autoritățile locale și economice ale județului despre „infrastructura conectivă” a zonei de nord-est a României la rețeaua de autostrăzi, în contextul aprobării de către Comisia Europeană a programului SAFE pentru România, care cuprinde și 4,3 miliarde de euro pentru „două capete de autostradă” și despre un posibil proiect de investiții teritoriale integrate, pe modelul regiunii de sud-est, în așa fel încât zona de nord-est a României să beneficieze de investiții suplimentare care să creeze condiții de dezvoltare.
21:10
Folosirea excesivă a antibioticelor poate avea efecte care depășesc sfera bolilor infecțioase. Un studiu recent sugerează că aceste medicamente, esențiale în tratamentul infecțiilor bacteriene, pot influența starea psihică, prin modificări ale florei intestinale și ale comunicării dintre intestin și creier, fiind asociate cu niveluri mai ridicate de anxietate.
20:20
Acum 12 ore
20:00
19:40
19:10
China bate toate recordurile consumului de energie. Cifre duble față de SUA și cât UE plus alte țări mari la un loc # Profit.ro
Consumul total de energie electrică al Chinei a depășit anul trecut, pentru prima dată, pragul de 10.000 de miliarde de kilowați-oră (kWh), mai mult decât dublu față de cel al Statelor Unite.
18:30
18:10
Aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) reprezintă un pas decisiv pentru modul în care va funcționa statul român în următorii ani, comparabil ca impact cu aderarea la NATO și la Uniunea Europeană, a transmis, sâmbătă, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.
17:40
Statele Unite ale Americii și Slovacia au semnat un acord pentru aprofundarea cooperării privind utilizarea civilă a energiei nucleare în efortul de a reduce dependența statului membru UE de aprovizionarea cu energie din Rusia.
17:10
Legea care permite polițiștilor locali să înregistreze cetățenii cu camere foto-video-audio portabile, promulgată # Profit.ro
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care permite polițiștilor locali să utilizeze camere foto-video-audio portabile în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Noua reglementare stabilește clar situațiile în care aceste sisteme pot fi folosite în spațiul public, fără consimțământul persoanelor vizate.
16:50
CEO-ul Google DeepMind: Modelele AI avansate ale Chinei s-au apropiat „la doar câteva luni” de cele americane # Profit.ro
Opiniile care susțineau până recent că Beijingul se află mult în urma Occidentului în privința modelelor avansate de inteligență artificială sunt contrazise de evaluarea unuia dintre cei mai influenți lideri din domeniu.
16:10
AEI: România riscă să nu poată duce la consumatori gazele necesare în perioade cu ger prelungit și să depindă de importuri din Ungaria, chiar dacă la nivel anual stă bine cu producția și stocurile # Profit.ro
România se confruntă, în perioadele de ger sever, cu limitări ale capacității de livrare din producția internă și din depozite, situație în care importurile de gaze, în special din Ungaria, devin obligatorii pentru acoperirea vârfurilor de consum și menținerea echilibrului sistemului, avertizează Asociația Energia Inteligentă.
15:30
Linie de finanțare specială, de 500.000 de lei, pentru proiecte culturale în Anul Brâncuși # Profit.ro
Ministrul Culturii, András Demeter, a anunțat lansarea unei linii de finanțare specială pentru anul Brâncuși și a menționat că niciodată la începutul unui astfel de an, cum este acum anul Brâncuși, ministerul nu a venit cu un proiect concret.
Acum 24 ore
15:00
FOTO&VIDEO Ford Puma Gen-E sau VW ID.3? Prima mașină electrică produsă în România vs cea mai accesibilă de la VW # Profit.ro
Încă de la lansarea oficială a versiunii electrice a micului crossover Ford Puma, un detaliu a atras atenția în materialele de prezentare. Printre modelele cu care mașina era comparată, din punct de vedere al performanțelor și caracteristicilor tehnice, se afla și VW ID.3. Aparent, era o alăturare nefirească, pentru că, la nivel teoretic, ID.3 este considerat un autoturism compact. Dar realitatea necosmetizată arată foarte diferit și o comparație între cele două modele nu este deloc nepotrivită, ci chiar firească.
14:40
Oficiali ucraineni merg la Washington după ce Trump l-a acuzat pe Zelenski că blochează negocierile de pace, pentru discuții cu Witkoff și Kushner # Profit.ro
O delegație ucraineană se va deplasa în SUA pentru a continua discuțiile cu omologii americani în zilele următoare, a anunțat președintele Volodimir Zelenski.
14:10
Nasser Al Attiyah a adus prima victorie pentru Dacia la Raliul Dakar. Pilotul din Qatar s-a impus pentru a șasea oară la cursa legendară
13:40
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit ieri cu primarii din județul Iași cu care a discutat în spatele ușilor închise despre reforma administrației locale. Subiectele discuțiilor au ieșit în presa locală.
13:20
UE semnează azi cu Mercosur, în Paraguay, acordul comercial istoric. Agricultorii organizează noi proteste # Profit.ro
După peste 25 de ani de negocieri, Uniunea Europeană semnează sâmbătă, în Paraguay, cu țările latino-americane din Mercosur, tratatul care creează una dintre cele mai mari zone de liber-schimb din lume, în ciuda îngrijorărilor din sectorul agricol din numeroase țări europene.
12:50
Paracetamolul folosit în sarcină nu provoacă autism copiilor - Trump, contrazis de un studiu amplu # Profit.ro
Consumul de paracetamol în timpul sarcinii nu crește riscul ca nou-născutul să fie autist, să sufere de ADHD sau să aibă o dizabilitate intelectuală nu este crescut dacă mama consumă paracetamol, arată o analize „standard de aur” a dovezilor.
12:30
Alertă meteo: Gerul, care a crescut consumul și prețurile la energie, se extinde de duminică în toată țara, după o restrângere temporară azi, și ține până miercuri # Profit.ro
Meteorologii avertizează că zona afectată de ger se restrânge în cursul zilei de sâmbătă, pentru ca din cursul serii și până duminică dimineață să cuprindă aproape toată țara. De duminică seară, toată țara se va afla sub atenționare meteorologică cod galben de ger, excepție făcând doar județele Bihor și Arad. Gerul se menține până miercuri.
12:10
Un „Consiliu al Păcii” pentru Ucraina, după modelul proiectului pentru Gaza, în planurile americane # Profit.ro
Statele Unite vor să extindă „Consiliului pentru pace” din Gaza pentru a viza și alte țări afectate de conflicte. Ucraina și Venezuela ar fi printre acestea, potrivit informațiilor Financial Times (FT), citate de Kyiv Independent.
10:50
OpenAI lansează la nivel global abonamentul ChatGPT Go, care oferă un nivel mai mare de utilizare față de versiunea gratuită, la nu preț mai mic decât celelalte abonamente.
10:20
OpenAI a anunțat că ChatGPT va afișa reclame în legătură cu subiectele conversațiilor, la sfârșitul răspunsurilor.
10:00
Gerul instalat în ultima perioadă a transformat România pentru trei zile consecutive drept cea mai scumpă piață spot a energiei din Europa, de-abia sâmbătă, zi de weekend, prețul de pe piața pentru ziua următoare operată de OPCOM nemaifiind cel mai ridicat de pe Bătrânul Continent, potrivit datelor analizate de Profit.ro.
09:40
Alertele de conectare suspectă sunt unul dintre cele mai simple mecanisme de protecție, pentru că îți dau un semnal rapid când cineva încearcă să intre în cont dintr-un loc sau de pe un dispozitiv neobișnuit.
09:20
Trump lansează amenințări cu noi taxe vamale pentru țările care se opun anexării Groenlandei # Profit.ro
Președintele american a amenințat cu taxe vamale țările care se opun planului său de a prelua teritoriul autonom danez.
09:10
Vinul zilei: un Greco di Tufo proaspăt, realizat cu o precizie demnă de invidiat. Aduce în prim plan arome florale, de fructe albe coapte și citrice. Oferă acea senzație de vin executat ca la carte. Un vin plăcut și ușor de asociat gastronomi # Profit.ro
Greco di Tufo Lapilli 2024 este un vin alb italian remarcabil, obținut dintr-un soi de strugure antic, cultivat de peste 2000 de ani în regiunea Avellino.
09:00
Vești bune pentru cine caută mașini electrice la mâna a doua, ofertă din abundență. Deficit însă de mașini aproape noi # Profit.ro
Piața auto secundară este afectată de un deficit tot mai mare de mașini vechi de doar câțiva ani, ceea ce menține prețul mașinilor rulate relativ ridicat.
08:50
Este o modalitate de a integra accelerat inclusiv Moldova și Ucraina.
08:30
Canada declanșează furia SUA după ce încheie un acord major cu China: Vor regreta acest pas! # Profit.ro
Canada și China au dat un reset relațiilor bilaterale și au semnat un acord comercial amplu, reducând masiv tarifele pentru exporturile agricole canadiene și redeschizând piața canadiană pentru vehiculele electrice chineze.
08:20
Indicele pan-european Stoxx 600 a coborât cu 0,1%.
07:20
Nouă companie în România. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Ieri
03:10
Elon Musk se ceartă cu CEO-ul Ryanair, Michael O’Leary, în termeni jignitori.
00:10
EXCLUSIV FOTO Investiție de amploare - Dumitru Dragomir, ex-șef LPF, lansează cel mai mare proiect dezvoltat până acum de el, pe un teren de la Becali. "Va fi spectaculos!" # Profit.ro
Omul de afaceri Dumitru Dragomir, fostul conducător al Ligii Profesioniste de Fotbal, pregătește ultimele detalii pentru a începe, luna viitoare, construcția unui nou ansamblu rezidențial, cel mai mare proiect imobiliar dezvoltat de familia sa până acum, în zona corporațiilor din Pipera, pe un teren cumpărat de la fiica cea mare a lui George Becali, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
16 ianuarie 2026
23:20
Zăcăminte peste Neptun Deep din Marea Neagră. Chevron semnează pentru zăcăminte de gaze off-shore în Grecia mai mari decât are Neptun Deep # Profit.ro
Chevron este gata să semneze de concesiune pentru patru perimetre de explorare de gaze naturale situate în largul Peloponezului și al Cretei, în cadrul consorțiului Chevron – Helleniq Energy.
22:00
Mercuria Energy Group, în Top 5 cei mai mari traderi de mărfuri din lume, nu a plătit aproape deloc impozit pe profitul său de peste 1 miliard de dolari obținut în anul financiar încheiat la 30 septembrie, conform unei copii a documentelor sale contabile, consultată de Bloomberg News.
21:40
Următorul smartphone Google, a cărui lansare ar putea fi la doar o lună distanță, ar putea fi vândut mai ieftin decât modelul pe îl va înlocui, conform unor zvonuri recente.
21:20
FOTO România s-a dus cu Magiun de Topoloveni, Salam de Sibiu, Telemea de Ibănești, Plăcintă dobrogeană, Pită de Pecica la Berlin, la unul dintre cele mai importante evenimente internaționale dedicate gastronomiei # Profit.ro
România participă la Expoziția Internațională „Săptămâna Verde” (Grüne Woche) 2026.
21:20
Scandalul Casa Radio. Cât va mai dura procesul în care România cere revocarea contractului pentru Casa Radio și despăgubiri de la investitorul israelian. Prima înfățișare, abia peste un an # Profit.ro
Prima înfățișare în procesul în care România a cerut rezilierea acordului de parteneriat public-privat (PPP) din 2006 privind Casa Radio, cu restituirea tuturor activelor proiectului către statul român, va avea loc abia în luna mai 2027, pentru ca un verdict să fie așteptat la finalul aceluiași an, relevă un document guvernamental analizat de Profit.ro.
21:00
Metrorex avansează rapid cu lucrările la linia spre metroul Otopeni, prezentând acum, în retrospectivă, unde a ajuns cu planul pe anul trecut.
20:50
FOTO Investiție în România pe un Ansamblu Istoric, a "regelui eolienelor": Trăim astăzi un moment de mare însemnătate pentru viitorul verde al Văii Jiului # Profit.ro
Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, și reprezentantul grupului Monsson, Sebastian Enache, au semnat, la Petrila, contractul de concesiune a unui teren în suprafață de 30.670 mp.
20:40
Cinematografele avertizează că ofertele Netflix și Paramount pentru preluarea Warner Bros amenință industria # Profit.ro
Cinematografele au avertizat autoritățile de reglementare din Uniunea Europeană că o preluare a Warner Bros Discovery de către Netflix sau Paramount Skydance amenință să dăuneze industriei.
