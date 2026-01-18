Prima ofertă pentru transferul definitiv al lui Radu Drăgușin! Nu au ajuns încă la un acord cu fundașul român
Sport.ro, 18 ianuarie 2026 08:20
Situația lui Radu Drăgușin este incertă.
Acum 5 minute
08:50
Bayern Munchen îşi continuă parcursul fără greşeală în Bundesliga învingând, sâmbătă seara, cu un categoric 5-1, în deplasare, pe RB Leipzig, în etapa a 18-a, bifând cea de-a 16-a victorie.
Acum 15 minute
08:40
Cum s-a simțit Daniel Paraschiv la debutul în Superligă pentru Rapid: „Te obligă, iar eu sunt pregătit” # Sport.ro
Rapid s-a impus cu 1-0 în fața lui Metaloglobus, într-un meci din etapa a 22-a din Superliga.
Acum 30 minute
08:30
Mihai Teja este pe punctul de a fi demis de la Metaloglobus și ar putea deveni primul antrenor sacrificat în 2026, după ce și-a criticat dur conducerea în urma eșecului cu Rapid.
Acum o oră
08:20
08:10
„Se antrenează marțea și joia. E un basm.” Patronul Macclesfield FC, uluit de gestul făcut de Crystal Palace față de echipa din liga a 6-a # Sport.ro
Crystal Palace a făcut un gest admirabil față de echipa din liga a șasea în fața căreia a pierdut, în Cupa Angliei.
08:00
Început de vis la Australian Open 2026! Gabriela Ruse elimină un cap de serie și își apropie un premiu uriaș # Sport.ro
Gabriela Ruse a eliminat-o pe Dayana Yastremska, scor 6-4, 7-5, în runda inaugurală a Openului Australian 2026.
08:00
Wildcarduri unul și unul: fost număr 1 WTA, la Transylvania Open 2026. România va avea minimum șase jucătoare în concurs # Sport.ro
Transylvania Open 2026 se joacă în săptămâna 31 ianuarie - 7 februarie.
Acum 12 ore
23:40
Coșmar pentru românul din Champions League! Echipa sa a pierdut și a ratat fotoliul de lider # Sport.ro
Echipa „tricolorului” care evoluează în UEFA Champions League a pierdut un meci crucial.
23:30
Dennis Man a revenit rapid după accidentare la PSV! Românul, sub media echipei sale. Nota primită # Sport.ro
Cum s-a descurcat Dennis Man la prima partidă pentru PSV după accidentare.
23:30
Giuleștencele au fost aproape de victorie în European League.
23:10
Ce a spus Alex Dobre despre venirea lui Olimpiu Moruțan la Rapid.
23:10
Alex Dobre, lider în clasamentul golgheterilor din SuperLiga! FCSB are un singur jucător în TOP 20 # Sport.ro
După 22 de etape, Alex Dobre nu doar că poartă banderola Rapidului, dar este și omul-gol al SuperLigii.
22:50
Costel Gâlcă dă vina pe vreme pentru victoria chinuită a Rapidului cu Metaloglobus: „Terenul influențează tot” # Sport.ro
Reacția lui Costel Gâlcă după Rapid - Metaloglobus 1-0.
22:50
Jucătorul lui Rapid care a dezamăgit teribil în meciul cu Metaloglobus: ZERO driblinguri! # Sport.ro
Giuleștenii au câștigat greu pe teren propriu, scor 1-0.
22:40
Mihai Teja, reacție amară după eșecul din Giulești: „Jucăm ca niciodată, pierdem ca întotdeauna” # Sport.ro
Mihai Teja a analizat cu resemnare înfrângerea suferită de Metaloglobus în fața Rapidului, 0-1, sâmbătă seară, acuzând lipsa acută de atacanți din lot.
22:40
Semnal de alarmă în direct la Play on Sport.
22:40
Rapid - Metaloglobus s-a terminat 1-0.
22:20
Ianis Zicu, cu gândul la salvarea de la retrogradare a Farului: „Avem exemplul lui Sepsi” # Sport.ro
Ce a declarat Ianis Zicu la finalul partidei Farul - Hermannstadt 1-1.
22:20
Dinamo i-a fixat prețul lui Cătălin Cîrjan: clauza uriașă pe care o va avea căpitanul „câinilor” în noul contract # Sport.ro
Andrei Nicolescu a anunțat că Dinamo va finaliza prelungirea contractului lui Cătălin Cîrjan, noua înțelegere incluzând o clauză de reziliere importantă.
22:20
Nicolae Stanciu a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Adrian Porumboiu: „Am vorbit și cu Burleanu” # Sport.ro
Aventura lui Nicolae Stanciu la Genoa se apropie de final după doar câteva luni.
22:20
Dramatism TOTAL în Liga Florilor: SCM Râmnicu Vâlcea - Dunărea Brăila, decis în ultima secundă de la 7 metri! # Sport.ro
Partida a fost transmisă de Pro Arena și VOYO.
22:00
Mesajul lui David Popovici la un eveniment dedicat copiilor: „Sunt extraordinar de mândru și emoționat”
21:40
Bronz pentru Nigeria la Cupa Africii.
21:30
Meciurile din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
21:30
Doliu în sportul românesc! A murit Ioan Crâsnic, antrenorul „sechestrat” de comuniști, care a scos șase campioni olimpici # Sport.ro
Povestea sa este una plină de determinare și sacrifici.
21:20
Hansi Flick, dezamăgit de fotbalistul care a decis să plece de la Barcelona: „Trebuie să-și pună 100% din inimă” # Sport.ro
Antrenorul Hansi Flick a reacționat cu privire la plecarea iminentă a unui jucător de la Barcelona.
21:00
Chelsea și Brentford continuă cursa pentru locurile de Champions League! Cât s-a încheiat duelul de pe Stamford Bridge # Sport.ro
Meciurile din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
21:00
Adrian Șut, titular la debutul în Emirate! Meci spectaculos, cu două eliminări și două „duble” # Sport.ro
Adrian Șut a bifat debutul oficial la Al Ain chiar din postura de titular.
20:50
Americanul Munteanu! Louis Munteanu a ajuns la Washington și a aflat ce număr va purta! Reacția lui Pancu # Sport.ro
Louis Munteanu (23 de ani) a aterizat la Washington D.C. și e gata de startul în MLS. Atacantul a primit pe loc tricoul cu numărul 11 la DC United, dar va mai avea de așteptat o lună până la debut.
20:40
Meciurile din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
20:30
Jucătorii au prea puțină influență asupra guvernării tenisului, a declarat sâmbătă germanul Alexander Zverev, el explicându-și astfel decizia de a nu mai candida pentru un alt mandat în Consiliul jucătorilor al ATP, scrie DPA.
20:10
Eduard Florescu, reacție cutremurătoare după Farul - Hermannstadt 1-1: „N-am trăit în viața mea așa ceva, este inuman” # Sport.ro
Mesajul lui Eduard Florescu, la finalul partidei Farul Constanța - Hermannstadt 1-1.
20:00
Dorinel Munteanu, nemulțumit după remiza cu Farul: „Meritam cele 3 puncte! Plecăm cu prea puțin de aici” # Sport.ro
Dorinel Munteanu consideră că Hermannstadt merita victoria în meciul cu Farul Constanța, scor 1-1, disputat sâmbătă seara la Ovidiu.
Acum 24 ore
19:40
Arde La Liga: Real Madrid s-a apropiat la un singur punct de liderul Barcelona! Kylian Mbappe, la datorie # Sport.ro
Victorie facilă pentru madrileni în La Liga.
19:40
Sunderland continuă sezonul peste așteptări în Premier League.
19:30
Răbufnirea lui Daniel Pancu despre cazul Ciprian Deac: „Nu îmi bat joc niciodată de nimeni, o imagine mult denaturată” # Sport.ro
Daniel Pancu, monolog despre situația lui Ciprian Deac la CFR Cluj.
19:30
A cumpărat 11.300 de metri pătrați de teren de la Becali și demarează „cel mai spectaculos proiect” # Sport.ro
Dumitru Dragomir începe în luna februarie construcția unui complex rezidențial uriaș în Pipera, o investiție de 30 de milioane de euro pe un teren cumpărat de la familia lui Gigi Becali.
19:20
Schimbări în lotul dinamovist.
19:10
Cristi Chivu, savuros după victoria lui Inter: „Așa începe să se apere mai bine!” Analiza antrenorului român # Sport.ro
Cristi Chivu a analizat victoria obținută de Inter cu Udinese, sâmbătă, și a explicat schimbările tactice care au dus la acest rezultat, oferind și un moment amuzant la interviuri.
18:50
Tuttomercatoweb.com l-a analizat pe Cristi Chivu după partida Udinese - Inter Milano 0-1.
18:40
Rivaldinho, fiul legendarului Rivaldo, și-a găsit rapid o nouă echipă, după experiența eșuată din China.
18:30
Rezultat mare în Ștefan cel Mare.
18:20
Zeljko Kopic, detalii despre noile transferuri de la Dinamo. Ce a spus antrenorul despre „U” Cluj și Cătălin Cîrjan # Sport.ro
Declarațiile lui Zeljko Kopic înaintea meciului Dinamo - U Cluj de duminică, de la ora 20:30.
18:10
Mișcări importante pe piața transferurilor din SuperLiga.
18:10
„Vreau să muncesc!” Marius Șumudică n-a mai rezistat și a spus lucrurilor pe nume după umilința cu Al-Khaleej # Sport.ro
Marius Șumudică (54 de ani) a explicat cauzele eșecului drastic suferit de Al-Okhdood, 1-4 cu Al-Khaleej, reclamând oboseala lotului și solicitând urgent transferuri.
17:50
Adrian Mihalcea a anunțat două transferuri după Unirea Slobozia - UTA 1-3: „O să fim și mai buni” # Sport.ro
Adrian Mihalcea a confirmat două mutări după Unirea Slobozia - UTA 1-3. Discurs atipic după ce „Bătrâna Doamnă” a ajuns pe loc de play-off.
17:40
Yanis Pîrvu, marcatorul unicului gol în victoria lui FC Argeș cu FCSB, 1-0, a explicat cât de dificil a fost duelul disputat vineri seară pe un frig pătrunzător.
17:40
Contract reziliat pentru fundașul central.
17:40
Dan Alexa, 46 de ani, antrenor la Poli Timișoara, a oferit un verdict clar în privința luptei pentru titlu din SuperLiga.
17:30
Campionatul European de handbal masculin este transmis în exclusivitate de VOYO.
