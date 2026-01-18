Bayern Munchen, de neoprit în Bundesliga! Bavarezii au zdrobit-o pe Leipzig
Sport.ro, 18 ianuarie 2026 08:50
Bayern Munchen îşi continuă parcursul fără greşeală în Bundesliga învingând, sâmbătă seara, cu un categoric 5-1, în deplasare, pe RB Leipzig, în etapa a 18-a, bifând cea de-a 16-a victorie.
