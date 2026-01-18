Liverpool, mutare fantastică! El e antrenorul dorit în locul lui Arne Slot
Sport.ro, 18 ianuarie 2026 10:20
Campionatul Angliei e transmis în direct de VOYO.
Acum 10 minute
10:30
A învins-o pe FCSB de două ori în acest sezon și a spus care este secretul: ”Aici s-a făcut diferența!” # Sport.ro
FC Argeș a învins-o cu scorul de 1-0 pe FCSB în etapa cu numărul 22 din Superliga României.
10:30
Andrei Nicolescu anunță asaltul pe piața transferurilor! Dinamo forțează aducerea unui atacant din străinătate # Sport.ro
Andrei Nicolescu a confirmat duminică faptul că Dinamo negociază intens „repatrierea” lui Vladislav Blănuță și caută întăriri pe alte două posturi pentru echipa lui Zeljko Kopic.
Acum 30 minute
10:20
10:10
Spaniolii văd în Ionuț Radu „omul cheie” care poate opri seria invincibilă a echipei lui Andrei Rațiu # Sport.ro
Presa iberică mizează pe Ionuț Radu în poarta Celtei Vigo pentru a stopa seria pozitivă a lui Rayo Vallecano, meci de la care Andrei Rațiu va lipsi din cauza unei accidentări.
10:10
Gaziantep, aproape de o minune cu Galatasaray! Ce note au primit Alex Maxim și Denis Drăguș # Sport.ro
Gaziantep a reușit surpriza în campionatul Turciei, într-un meci cu jucat pe terenul liderului Galatasaray.
Acum o oră
09:50
Csikszereda, transferul iernii în România! L-a ofertat pe mijlocașul cu 53 de meciuri și trei goluri în echipa națională # Sport.ro
Csikszereda, printre cele mai active echipe pe piața transferurilor.
09:40
Nicolae Stanciu și-a reziliat contractul cu Genoa și e gata să semneze! Singura problemă apărută la negocieri # Sport.ro
Nicolae Stanciu schimbă echipa după doar câteva luni petrecute la Genoa, echipa patronată de Dan Șucu.
09:40
Pe urmele lui Louis Munteanu? Giovanni Becali confirmă discuțiile din SUA pentru vedeta lui Rotaru # Sport.ro
Încă un fotbalist din Superliga este dorit în MLS, pe modelul Louis Munteanu, iar Giovanni Becali a confirmat discuțiile cu echipe din America pentru atacantul.
09:40
România - Danemarca, LIVE pe VOYO, de la 21:30! Duel stelar pentru „tricolori” la Campionatul European de handbal # Sport.ro
România - Danemarca este LIVE pe VOYO, de la ora 21:30.
Acum 2 ore
09:20
Jocurile Olimpice de iarnă din 1968, pe scurt! Proba la care România a obținut prima medalie din istorie # Sport.ro
Cea de-a X-a ediţie a Jocurilor Olimpice de iarnă a avut loc în oraşul francez Grenoble, în perioada 6-18 februarie 1968, potrivit olympics.com.
09:00
PSV Eindhoven a învins-o cu scorul de 2-1 pe Fortuna Sittard în etapa 19 din Eredivisie.
09:00
Cristiano Ronaldo întoarce banii cu lopata! Sumele colosale încasate în 2025 și prăpastia uriașă față de Messi # Sport.ro
Cristiano Ronaldo domină autoritar topul celor mai bine plătiți sportivi din lume în 2025, încasările starului portughez de la Al Nassr fiind duble față de cele ale rivalului Lionel Messi.
08:50
Bayern Munchen îşi continuă parcursul fără greşeală în Bundesliga învingând, sâmbătă seara, cu un categoric 5-1, în deplasare, pe RB Leipzig, în etapa a 18-a, bifând cea de-a 16-a victorie.
08:40
Cum s-a simțit Daniel Paraschiv la debutul în Superligă pentru Rapid: „Te obligă, iar eu sunt pregătit” # Sport.ro
Rapid s-a impus cu 1-0 în fața lui Metaloglobus, într-un meci din etapa a 22-a din Superliga.
Acum 4 ore
08:30
Mihai Teja este pe punctul de a fi demis de la Metaloglobus și ar putea deveni primul antrenor sacrificat în 2026, după ce și-a criticat dur conducerea în urma eșecului cu Rapid.
08:20
Prima ofertă pentru transferul definitiv al lui Radu Drăgușin! Nu au ajuns încă la un acord cu fundașul român # Sport.ro
Situația lui Radu Drăgușin este incertă.
08:10
„Se antrenează marțea și joia. E un basm.” Patronul Macclesfield FC, uluit de gestul făcut de Crystal Palace față de echipa din liga a 6-a # Sport.ro
Crystal Palace a făcut un gest admirabil față de echipa din liga a șasea în fața căreia a pierdut, în Cupa Angliei.
08:00
Început de vis la Australian Open 2026! Gabriela Ruse elimină un cap de serie și își apropie un premiu uriaș # Sport.ro
Gabriela Ruse a eliminat-o pe Dayana Yastremska, scor 6-4, 7-5, în runda inaugurală a Openului Australian 2026.
08:00
Wildcarduri unul și unul: fost număr 1 WTA, la Transylvania Open 2026. România va avea minimum șase jucătoare în concurs # Sport.ro
Transylvania Open 2026 se joacă în săptămâna 31 ianuarie - 7 februarie.
Acum 12 ore
23:40
Coșmar pentru românul din Champions League! Echipa sa a pierdut și a ratat fotoliul de lider # Sport.ro
Echipa „tricolorului” care evoluează în UEFA Champions League a pierdut un meci crucial.
23:30
Dennis Man a revenit rapid după accidentare la PSV! Românul, sub media echipei sale. Nota primită # Sport.ro
Cum s-a descurcat Dennis Man la prima partidă pentru PSV după accidentare.
23:30
Giuleștencele au fost aproape de victorie în European League.
23:10
Ce a spus Alex Dobre despre venirea lui Olimpiu Moruțan la Rapid.
23:10
Alex Dobre, lider în clasamentul golgheterilor din SuperLiga! FCSB are un singur jucător în TOP 20 # Sport.ro
După 22 de etape, Alex Dobre nu doar că poartă banderola Rapidului, dar este și omul-gol al SuperLigii.
22:50
Costel Gâlcă dă vina pe vreme pentru victoria chinuită a Rapidului cu Metaloglobus: „Terenul influențează tot” # Sport.ro
Reacția lui Costel Gâlcă după Rapid - Metaloglobus 1-0.
22:50
Jucătorul lui Rapid care a dezamăgit teribil în meciul cu Metaloglobus: ZERO driblinguri! # Sport.ro
Giuleștenii au câștigat greu pe teren propriu, scor 1-0.
22:40
Mihai Teja, reacție amară după eșecul din Giulești: „Jucăm ca niciodată, pierdem ca întotdeauna” # Sport.ro
Mihai Teja a analizat cu resemnare înfrângerea suferită de Metaloglobus în fața Rapidului, 0-1, sâmbătă seară, acuzând lipsa acută de atacanți din lot.
22:40
Semnal de alarmă în direct la Play on Sport.
22:40
Rapid - Metaloglobus s-a terminat 1-0.
22:20
Ianis Zicu, cu gândul la salvarea de la retrogradare a Farului: „Avem exemplul lui Sepsi” # Sport.ro
Ce a declarat Ianis Zicu la finalul partidei Farul - Hermannstadt 1-1.
22:20
Dinamo i-a fixat prețul lui Cătălin Cîrjan: clauza uriașă pe care o va avea căpitanul „câinilor” în noul contract # Sport.ro
Andrei Nicolescu a anunțat că Dinamo va finaliza prelungirea contractului lui Cătălin Cîrjan, noua înțelegere incluzând o clauză de reziliere importantă.
22:20
Nicolae Stanciu a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Adrian Porumboiu: „Am vorbit și cu Burleanu” # Sport.ro
Aventura lui Nicolae Stanciu la Genoa se apropie de final după doar câteva luni.
22:20
Dramatism TOTAL în Liga Florilor: SCM Râmnicu Vâlcea - Dunărea Brăila, decis în ultima secundă de la 7 metri! # Sport.ro
Partida a fost transmisă de Pro Arena și VOYO.
22:00
Mesajul lui David Popovici la un eveniment dedicat copiilor: „Sunt extraordinar de mândru și emoționat”
21:40
Bronz pentru Nigeria la Cupa Africii.
Acum 24 ore
21:30
21:30
Doliu în sportul românesc! A murit Ioan Crâsnic, antrenorul „sechestrat” de comuniști, care a scos șase campioni olimpici # Sport.ro
Povestea sa este una plină de determinare și sacrifici.
21:20
Hansi Flick, dezamăgit de fotbalistul care a decis să plece de la Barcelona: „Trebuie să-și pună 100% din inimă” # Sport.ro
Antrenorul Hansi Flick a reacționat cu privire la plecarea iminentă a unui jucător de la Barcelona.
21:00
Chelsea și Brentford continuă cursa pentru locurile de Champions League! Cât s-a încheiat duelul de pe Stamford Bridge # Sport.ro
21:00
Adrian Șut, titular la debutul în Emirate! Meci spectaculos, cu două eliminări și două „duble” # Sport.ro
Adrian Șut a bifat debutul oficial la Al Ain chiar din postura de titular.
20:50
Americanul Munteanu! Louis Munteanu a ajuns la Washington și a aflat ce număr va purta! Reacția lui Pancu # Sport.ro
Louis Munteanu (23 de ani) a aterizat la Washington D.C. și e gata de startul în MLS. Atacantul a primit pe loc tricoul cu numărul 11 la DC United, dar va mai avea de așteptat o lună până la debut.
20:40
20:30
Jucătorii au prea puțină influență asupra guvernării tenisului, a declarat sâmbătă germanul Alexander Zverev, el explicându-și astfel decizia de a nu mai candida pentru un alt mandat în Consiliul jucătorilor al ATP, scrie DPA.
20:10
Eduard Florescu, reacție cutremurătoare după Farul - Hermannstadt 1-1: „N-am trăit în viața mea așa ceva, este inuman” # Sport.ro
Mesajul lui Eduard Florescu, la finalul partidei Farul Constanța - Hermannstadt 1-1.
20:00
Dorinel Munteanu, nemulțumit după remiza cu Farul: „Meritam cele 3 puncte! Plecăm cu prea puțin de aici” # Sport.ro
Dorinel Munteanu consideră că Hermannstadt merita victoria în meciul cu Farul Constanța, scor 1-1, disputat sâmbătă seara la Ovidiu.
19:40
Arde La Liga: Real Madrid s-a apropiat la un singur punct de liderul Barcelona! Kylian Mbappe, la datorie # Sport.ro
Victorie facilă pentru madrileni în La Liga.
19:40
Sunderland continuă sezonul peste așteptări în Premier League.
19:30
Răbufnirea lui Daniel Pancu despre cazul Ciprian Deac: „Nu îmi bat joc niciodată de nimeni, o imagine mult denaturată” # Sport.ro
Daniel Pancu, monolog despre situația lui Ciprian Deac la CFR Cluj.
19:30
A cumpărat 11.300 de metri pătrați de teren de la Becali și demarează „cel mai spectaculos proiect” # Sport.ro
Dumitru Dragomir începe în luna februarie construcția unui complex rezidențial uriaș în Pipera, o investiție de 30 de milioane de euro pe un teren cumpărat de la familia lui Gigi Becali.
19:20
Schimbări în lotul dinamovist.
