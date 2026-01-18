DACIA Sandriders a câștigat Raliul Dakar
Ziua Cargo, 18 ianuarie 2026 09:50
După 13 zile de competiție intensă, desfășurată pe o distanță totală de 7.976 km – dintre care 4.809 km de probe speciale – Dacia Sandriders au obținut două victorii de etapă, aflându-se o singură dată în afara top 3 în clasamentul general. Succesul lor se datorează nu doar performanței piloților, copiloților și a modelului Dacia […] The post DACIA Sandriders a câștigat Raliul Dakar appeared first on ZIUA CARGO.
Acum o oră
09:50
Ieri
16:20
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a semnat al doilea contract de finanțare cu Banca Europeană de Investiții (BEI) pentru Autostrada Sibiu-Pitești. Împrumutul este de 500 de milioane de euro, de valoare similară celui semnat în octombrie 2025. BEI își continuă, astfel, sprijinul acordat României pentru construirea primei autostrăzi care traversează Munții Carpați și asigură legătura rutieră […] The post Al doilea împrumut BEI pentru A1 Sibiu-Pitești appeared first on ZIUA CARGO.
15:00
Vola devine a lansat AI Deal Finder, un instrument AI conversațional pentru căutarea și rezervarea biletelor de avion. Potrivit unui comunicat, noul AI este disponibil exclusiv în aplicația GoVola și este conectat la prețuri și disponibilități de zbor în timp real. Utilizatorii care folosesc AI Deal Finder, disponibil exclusiv în aplicația mobilă GoVola, au de […] The post Vola a lansat asistentul AI pentru zboruri appeared first on ZIUA CARGO.
14:10
Companiile de asigurări au plătit despăgubiri, în medie, pentru 754 dosare de daună / zi aferente vehiculelor asigurate CASCO, în în primele nouă lunidin 2025. Valoarea medie a plăților efectuate zilnics-a ridicat la aproximativ 6,7 milioane de lei, potrivit unui comunicat transmis de UNSAR. Aceste date evidențiază rolul esențial al polițelor CASCO în protejarea vehiculelor și […] The post 754 de mașini despăgubite zilnic, prin CASCO (UNSAR) appeared first on ZIUA CARGO.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:40
Irizar e-mobility, EMT Madrid și Iberdrola España reutilizează bateriile autobuzelor electrice într-un sistem de stocare staționar la depoul EMT din Fuencarral. Proiectul-pilot integrează bateriile la a doua viață în încărcarea inteligentă, pentru a reduce vârfurile de încărcare, a optimiza costurile și a prelungi ciclurile de viață ale bateriilor. Deși aceste baterii nu mai oferă o […] The post Bateriile autobuzelor electrice primesc a doua viață, în Madrid appeared first on ZIUA CARGO.
15 ianuarie 2026
14:20
Air France KLM lansează în România campaniile promoționale de început de an Rendez-Vous (Air France) și Real Deal Days (KLM), potrivit unui comunicat. Sunt oferite tarife speciale la zboruri intercontinentale, cu reduceri semnificative la biletele de avion către destinații din America de Nord, America de Sud, Caraibe, Africa și Asia. Promoțiile sunt valabile pentru biletele achiziționate în luna ianuarie […] The post Reduceri de iarnă Air France & KLM appeared first on ZIUA CARGO.
14:00
Piața muncii a ajuns la peste 260.000 de joburi noi postate, în 2025, și 11 milioane de aplicări pe eJobs.ro. Peste 95% dintre joburile postate au cerut prezență fizică la birou, se arată într-un comunicat. Anul a fost caracterizat de prudență pe piața muncii: numărul total de joburi noi a cunoscut un recul de aproximativ […] The post Piața muncii, în 2025 appeared first on ZIUA CARGO.
13:20
Indexul stării de bine a angajaților români, în 2025, realizat de RoCoach și Novel Research, relevă că 1 din 4 s-a aflat în prag de burnout. În același timp, doar 30% au indicat cu adevărat o stare de mulțumire ridicată, caracterizată prin relații sănătoase, autonomie, claritate și percepție de corectitudine la locul de muncă. Potrivit […] The post 1 din 4 angajați români, în prag de burnout appeared first on ZIUA CARGO.
11:50
FAN Courier a încheiat 2025 cu o cifra de afaceri de 1,546 miliarde de lei (aprox. 310 milioane de euro), în creștere cu aproximativ 11% față de anul anterior. Evoluția confirmă strategia de creștere sustenabilă a companiei și capacitatea de a se adapta unui context economic volatil. Pentru 2026, FAN Courier își menține direcția de […] The post FAN COURIER, ÎN 2026. Miza pe FANBox și dezvoltare internațională appeared first on ZIUA CARGO.
08:40
În Europa, a izbucnit o altă dezbatere privind nivelurile de zgomot ale vehiculelor electrice. Comisia Europeană dorește să interzică nivelurile de zgomot dincolo de ceea ce impune siguranța, în timp ce unele țări susțin că interdicțiile sunt inutile. Există un lobby tot mai mare pentru a face artificial vehiculele electrice la fel de zgomotoase ca […] The post Discuții cu privire la zgomotul vehiculelor electrice appeared first on ZIUA CARGO.
14 ianuarie 2026
22:00
Guvernul a aprobat, în ședința din 14 ianuarie, indicatorii tehnico-economici ai proiectului „Drum de conectivitate între A8 și DN28 (Varianta de ocolire Podu Iloaiei)”, județul Iași. Realizarea investiției are ca scop, între altele, creșterea vitezei de deplasare, reducerea timpilor de transport, sporirea siguranței rutiere și îmbunătățirea condițiilor de circulație. Valorile ridicate de trafic și timpii […] The post Drum de conectivitate A8-DN28, aprobat de Guvern appeared first on ZIUA CARGO.
18:50
UNTRR solicită „ferm” Ungariei să le permită camioanelor tranzitul România-Croația pe ruta utilizată până la 31 decembrie 2025. Reprezentanții Uniunii atrag atenția asupra impactului „grav și disproporționat” generat de noile restricții. Astfel, începând de la 1 ianuarie a.c., transportatorii români sunt obligați să ocolească prin zona Budapesta pentru a ajunge în Croația, utilizând exclusiv rutele […] The post UNTRR: Ungaria să renunțe la ocolul forțat de 200 km și taxat spre Croația appeared first on ZIUA CARGO.
16:00
UniCredit și Fondul European de Investiții (FEI), parte a Grupului BEI, au semnat un nou acord de garantare InvestEU. Potrivit unui comunicat, tranzacția va crește semnificativ sprijinul acordat întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) din Europa Centrală și de Est. Acordul a fost anunțat pe 14 ianuarie, la FT CEE Forum din Viena, cel mai mare și […] The post UniCredit și FEI, tranzacție nouă de garanții InvestEU appeared first on ZIUA CARGO.
15:30
13:10
Noile modificări fiscale, aplicabile din 2026, ridică provocări juridice semnificative pentru societățile comerciale, afectând impozitarea clădirilor, terenurilor, autovehiculelor, dividendelor și regimul microîntreprinderilor. Aplicarea corectă a noilor cote de impozitare și respectarea procedurilor de contestare a deciziilor fiscale necesită o planificare atentă și adaptarea contractelor comerciale, subliniază, într-un comunicat, Radu Pavel, avocat coordonator al Societății Românești […] The post Impactul noilor taxe și impozite asupra firmelor appeared first on ZIUA CARGO.
12:40
Într-un context marcat de incertitudine economică, presiuni persistente asupra costurilor și volatilitate geopolitică, companiile își accelerează investițiile în transformare digitală, nu le reduc. Potrivit unui comunicat, directorii financiari (CFOs) mizează tot mai mult pe standardizarea proceselor, digitalizare și automatizare, arată studiul „CFO 2026”, realizat de Horváth. Aceasta, pentru a crește eficiența și a consolida capacitatea […] The post Directorii financiari vizează accelerarea digitalizării appeared first on ZIUA CARGO.
08:40
Oshkosh Airport Products expune un vehicul electric Striker Volterra 6×6 pentru salvare și stingere a incendiilor (ARFF) la CES 2026, între 6 și 9 ianuarie, în Las Vegas, SUA. Vehiculul, aflat în prezent în serviciu pe Aeroportul Internațional Dallas Fort Worth (DFW), a câștigat premiul CES „Best of Innovation” la categoria Călătorii și Turism. Unul […] The post La CES 2026, Oshkosh Striker Volterra a fost premiat appeared first on ZIUA CARGO.
13 ianuarie 2026
14:40
DAF își extinde gama de camioane electrice cu modele echipate cu cabinele spațioase XG și XG⁺. După gamele XB Electric (distribuție urbană), XD Electric (distribuție urbană și regională) și XF Electric (transporturi regionale), noile DAF XG și XG+ Electric reprezintă următorul nivel în confortul șoferului. Cabinele lor mai lungi cu 33 cm decât deja spațiosul […] The post DAF introduce modelele XG Electric și XG⁺ Electric appeared first on ZIUA CARGO.
12:40
Reveal Market Resources, studiul nr. 205, relevă că 39% dintre români adoptă o atitudine neutră, iar 27% se așteaptă la ce e mai rău. Potrivit unui comunicat, analiza își propune să afle mai multe despre așteptările și speranțele românilor legate de anul 2026 și despre modul în care acestea au evoluat, comparativ cu anul trecut. 39% dintre […] The post Privind cu incertitudine către 2026 appeared first on ZIUA CARGO.
10:20
Peste 120 de componente ale utilajului de dimensiuni colosale care va fora Tunelul Poiana de pe Autostrada Sibiu-Pitești (A1) au sosit în Portul Constanța. Este vorba despre TBM-ul (Tunnel Boring Machine) în lungime de 100 de metri (cât un teren de fotbal), cu greutatea totală de 3.300 de tone, pe care constructorii WeBuild-Tancrad îl va […] The post Utilajul TBM pentru Tunelul Poiana a sosit appeared first on ZIUA CARGO.
09:20
Începând de la 1 ianuarie 2026, Ungaria a introdus rute obligatorii pentru camioanele de peste 20 de tone aflate în tranzit internațional. Astfel, pentru a tranzita Ungaria, camioanele grele înmatriculate în alte țări pot utiliza doar autostrăzile, drumurile expres și rutele desemnate oficial, de la intrarea în țară până la ieșire. Vehiculele de marfă de […] The post Ungaria: Rute obligatorii de tranzit pentru camioanele de peste 20 de tone appeared first on ZIUA CARGO.
09:20
Lucrările de reparații la podul de pe DN2A (km 156+555), de la Crucea, au fost prelungite până la 1 martie, cu tot cu restricții. Astfel, circulația rutieră rămâne închisă pe DN2A între km 141+550 – km 164+250, iar rutele ocolitoare comunicate anterior rămân în vigoare, informează DRDP Constanța. Traficul este deviat, pentru relația […] The post Șantier prelungit la podul de pe DN2A (Crucea) appeared first on ZIUA CARGO.
08:40
Consiliul Concurenței a amendat opt companii, între care Dacia și Renault, cu 163,71 milioane de lei (aproximativ 32,15 milioane de euro). Motivul: „participarea la o înțelegere anticoncurențială constând în împărțirea pieței forței de muncă pentru a limita mobilitatea angajaților și a menține costurile reduse cu resursa umană”, potrivit unui comunicat. Amenzile au fost aplicate astfel: […] The post Consiliul Concurenței a amendat Dacia și Renault appeared first on ZIUA CARGO.
12 ianuarie 2026
17:20
Grupul Rhenus a fost distins cu medalia de platină EcoVadis, situându-se astfel în topul 1% al celor mai sustenabile companii din lume. Premiul recunoaște excelența Grupului Rhenus în domeniile mediului, muncii și drepturilor omului, eticii și achizițiilor durabile, potrivit unui comunicat. Obținerea statutului EcoVadis Platinum este o etapă importantă pentru Rhenus și demonstrează progresul realizat […] The post Rhenus Logistics, medalia de platină EcoVadis appeared first on ZIUA CARGO.
17:10
CNAIR a redeschis circulația pe podul de pe DN15C km 66+345, la Praxia, județul Suceava, după finalizarea lucrărilor de reabilitare. Ordinul de începere a lucrărilor a fost emis în luna martie 2025 și a vizat partea de infrastructură, suprastructură, racordări cu terasamentele, execuție rampe acces și lucrări în albie. Podul, de 40,75 metri lungime, […] The post Podul de pe DN15C, de la Praxia, redeschis appeared first on ZIUA CARGO.
16:00
Atenție, șoferi! O avertizare Cod Galben de ger a fost emisă de ANM pentru toată țara, cu prelungire de o zi în centrul și nordul țării. Astfel, primul Cod Galben este emis pentru intervalul 12 ianuarie, ora 20:00 – 13 ianuarie, ora 10:00. „În noaptea de luni spre marți, vremea va fi geroasă în cea […] The post Atenție, șoferi! Cod Galben de ger în toată țara appeared first on ZIUA CARGO.
15:20
ZF introduce AI Road Sense, o soluție software avansată, bazată pe inteligență artificială, capabilă să prezică starea drumului și comportamentul șoferului pentru a îmbunătăți siguranța și confortul la volan. Totodată, ZF stabilește noi standarde în acustica șasiului, reducând semnificativ zgomotul anvelopelor în habitaclu prin Active Noise Reduction, potrivit unui comunicat. Vehiculul definit prin software (Software-Defined […] The post ZF aduce șasiul în era digitală appeared first on ZIUA CARGO.
14:50
Începând de la 1 ianuarie, Sandra Gomez a preluat funcția de vicepreședinte Dacia pentru Strategie, Produse și Business. Potrivit unui comunicat, ea îi este subordonată lui Katrin Adt, CEO al mărcii Dacia, și îi succede în această funcție lui Patrice Lévy Bencheton.Acesta din urmă a fost numit director al programului VU (Vehicule Utilitare) în cadrul […] The post Sandra Gomez a devenit vicepreședinte Dacia appeared first on ZIUA CARGO.
13:40
IVECO și partenerul tehnologic PlusAI au anunțat un program de teste cu camioane autonome de nivel 4 în Spania, în cooperare cu operatorul logistic Sesé și guvernul regiunii Aragon. În cadrul programului, IVECO și PlusAI vor construi două camioane cu capacități de condus autonom de nivelul 4, echipate cu sistemul PlusAI SuperDrive. Camioanele autonome vor […] The post IVECO va testa camioane autonome în Spania appeared first on ZIUA CARGO.
09:10
Volkswagen Commercial Vehicles prezintă e-Transporter versiune 2026, cu baterie mai mare, încărcare mai rapidă și posibilitate de tracțiune integrală. Transporter electric dispune acum de o baterie cu o capacitate utilă mărită de la 64 la 70 kWh. Astfel, automonia ajunge până la 380 km, mai mare cu aproximativ 13% față de vechea versiune. În același […] The post Volkswagen prezintă o versiune optimizată e-Transporter appeared first on ZIUA CARGO.
08:40
Lucrurile au mers din rău în rău pentru vânzările dronelor de hobby din SUA. Asta în ciuda tuturor tensiunilor acumulate în ultimul an cu privire la interzicerea de către guvernul american a unei mărcii de drone. Nu numai că interdicția a fost adoptată pe 23 decembrie 2025, dar Comisia Federală pentru Comunicații (FCC) a extins […] The post În SUA, treptat, nu se vor bloca dronele importate appeared first on ZIUA CARGO.
10 ianuarie 2026
09:40
Turismul intern a avut 9 luni de scădere din 11, în anul 2025, iar reducerea numărului de turiști români s-a accentuat în noiembrie, ajungând la -8,9%, potrivit unui comunicat. Sosirile turiștilor străini au crescut, însă, cu cu 9,6% în luna noiembrie, față de perioada similară din 2024, conform BIBI Group4Travel. Datele privind sosirile turistice indică menținerea […] The post Scădere-record pentru turismul românesc appeared first on ZIUA CARGO.
09:20
Ianuarie rămâne, și pentru anul 2026, luna cea mai potrivită pentru rezervarea biletelor de avion, deoarece sunt, în medie, cu 51% mai ieftine. Vola.ro a realizat un studiu asupra celor mai aglomerate perioade de rezervări și a intervalelor în care românii pot beneficia de cele mai mici tarife către destinațiile preferate. Datele centralizate indică faptul […] The post Cele mai ieftine bilete de avion, în ianuarie appeared first on ZIUA CARGO.
9 ianuarie 2026
08:40
Prototipul Renault Filante, cu o configurație aerodinamică, a parcurs 1.008 km în mai puțin de 10 ore, atingând o viteză medie de peste 102 km/h. Când a finalizat parcursul record, mai avea 11% energie rămasă în baterie, ceea ce, potrivit Renault, înseamnă că ar fi putut atinge aceeași autonomie la o viteză și mai mare, […] The post Record de „consum” cu un prototip Renault appeared first on ZIUA CARGO.
8 ianuarie 2026
19:00
Volumul mărfurilor transportate rutier a crescut cu 1,5% în primele 9 luni din 2025, față de perioada similară din 2024, potrivit INS. Din totalul de 246,183 milioane tone de mărfuri transportate, 82,7% au fost înregistrate în transport național. Parcursul mărfurilor a crescut cu 4,1% față de aceeași perioadă a anului precedent, în transport național înregistrându-se […] The post Transportul rutier de mărfuri a crescut ușor appeared first on ZIUA CARGO.
16:40
Restricțiile au revenit pe Podul Giurgiu-Ruse (Podul Prieteniei), începând din 8 ianuarie, după ridicarea lor în perioada sărbătorilor de iarnă. „Circulaţia rutieră se desfăşoară alternativ, pe o bandă, semaforizat, câte 20 de minute pe fiecare sens, pe DN5 – Podul Prieteniei, între Giurgiu şi Ruse”, informează Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române. Traficul […] The post Restricții reluate pe Podul Prieteniei appeared first on ZIUA CARGO.
15:00
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis noi avertizări Cod Galben și Cod Portcocaliu de ninsori viscolite, lapoviță, polei și ger. CNAIR atrage atenția că aceste fenomene, în mod cumulat, determină circulația rutieră în condiții de iarnă și scăderea semnificativă a vizibilității. „Facem apel la conducătorii auto să evite călătoriile în zonele afectate de fenomenele […] The post Noi avertizări meteo appeared first on ZIUA CARGO.
6 ianuarie 2026
13:30
Începând din 8 ianuarie, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) instituie restricții pe DN7, la Dedulești (km 152+080 – km 152+200). „Acestea sunt necesare pentru realizarea lucrărilor de consolidare rambleu și parte carosabilă”, potrivit unui comunicat. Traficul rutier se va desfășura alternativ, în ambele sensuri, pe banda deschisă circulației, cu dirijare prin piloți […] The post Restricții pe DN7 la Dedulești, începând din 8 ianuarie appeared first on ZIUA CARGO.
13:20
Avertizarea Cod Galben de lapoviță, polei, ninsori și viscol a fost prelungită, din 6 ianuarie, ora 18:00, până pe 8 ianuarie, ora 12:00, de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), pentru aproape trei sferturi din țară. ANM a transmis și o informare: „Temporar vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării și se vor […] The post ANM: Codul Galben se prelungește appeared first on ZIUA CARGO.
5 ianuarie 2026
09:20
În Jurnalul Oficial din 31 decembrie 2025 a fost publicat decretul Ministerului Transporturilor din Italia ce include calendarul restricțiilor pentru camioane din 2026. Calendarul include toate perioadele de restricție de circulație pentru camioanele de peste 7,5 tone. Restricțiile se aplică în toate zilele de duminică și în perioadele cu sărbători legale sau cu trafic aglomerat […] The post Italia: Calendarul restricțiilor pentru camioane din 2026 appeared first on ZIUA CARGO.
08:30
PostNord, formată în 2009 printr-o fuziune a serviciilor poștale suedeze și daneze, a luat decizia ca de la începutul acestui an să înceze livrarea de scrisori. Totodată, va reduce 1.500 de locuri de muncă în Danemarca și va elimina 1.500 de cutii poștale roșii pe fondul „digitalizării crescânde” a societății daneze. Descriind Danemarca drept […] The post Poșta daneză nu mai livrează scrisori appeared first on ZIUA CARGO.
4 ianuarie 2026
14:30
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizări Cod Galben și Cod Portocaliu de polei, lapoviță, ninsori și viscol, pentru următoarele zile. O informare este valabilă pentru toată țara începând din 4 ianuarie, ora 10:00 și până marți, 6 ianuarie, la aceeași oră. „Temporar vor fi precipitații în cea mai mare parte a […] The post Alerte de polei, lapoviță, ninsori appeared first on ZIUA CARGO.
13:50
Circulația rutieră se restricțonează între anumite ore pe DN7, în zilele de 5, 6 și 7 ianuarie, pentru camioanele de peste 7,5 tone, potrivit unui comunicat al CNAIR. Este vorba despre ziua premergătoare zilei de Bobotează, precum și de această zi și de Sfântul Ioan Botezătorul – ambele fiind sărbători legale. Potrivit Ordinului MT-MAI 1249-132/2018, circulaţia […] The post Restricții 3 zile pe DN7 appeared first on ZIUA CARGO.
13:30
Un număr de 17.661 de firme și-au suspendat activitatea în primele 11 luni din anul 2025, în creștere cu 5,42% comparativ cu perioada similară din 2024, conform ONRC. Cele mai multe companii aflate în această situație au fost din București, respectiv 2.157 (+8,17%) și din județele Cluj, cu 1.227 firme suspendate (+19,71%), Iași – 827 […] The post Peste 17.600 de firme și-au suspendat activitatea (ONRC) appeared first on ZIUA CARGO.
12:40
Tineri din medii defavorizate pot obține finanțarea costurilor școlii de șoferi, prin programul „Permis pentru viitor”, organizat pe bază de concurs de proiecte. Solicitările de finanțare se depun online sau prin poștă, până pe 27 ianuarie, potrivit unui comunicat. Prin programul „Permis pentru viitor”, ajuns la cea de-a 11-a ediție, MOL acordă finanțare necesară obținerii […] The post „Permis pentru viitor” – ediția a 11-a; înscrieri până pe 27 ianuarie appeared first on ZIUA CARGO.
11:00
Angajatorii vor plăti zilele 2-6 ale concediilor medicale, iar prima zi nu se mai plătește, începând din 1 februarie a.c și până pe 31 decembrie 2027. Doar din cea de-a 7 zi pacienții vor primi bani din fondurile asigurărilor de sănătate, însă prima zi (neplătită) nu afectează calitatea de asigurat în sistemul de sănătate. Noile […] The post OUG 91/2025: Angajatorii vor plăti zilele 2-6 ale concediilor medicale appeared first on ZIUA CARGO.
10:50
31 decembrie 2025
18:10
Mercedes-Benz Trucks continuă tradiția modelelor speciale Safety Truck, echipate cu cele mai noi echipamente și sisteme de siguranță ale producătorului, cu o versiune bazată pe camionul electric pentru distanțe lungi eActros 600. Mercedes-Benz este un nume de referință, când vine vorba de siguranța camioanelor. Aproape toate sistemele de asistență și siguranță obligatorii, în prezent, pe […] The post Primul Safety Truck electric appeared first on ZIUA CARGO.
18:10
Noua generație de camioane electrice DAF a primit titlul International Truck of the Year 2026, într-o ceremonie desfășurată în cadrul expoziției Solutrans. DAF s-a abonat la titlul de Camionul Anului, în ultimii cinci ani. Mai întâi, modelele XF/XG/XG+ au primit titlul pentru anul 2022, iar, apoi, un an mai târziu, a venit rândul lui XD […] The post DAF XD și XF Electric, desemnate Camionul Anului 2026 appeared first on ZIUA CARGO.
18:10
Între 18 și 22 noiembrie 2025, a avut loc, la Lyon Eurexpo (Franța), cea de-a 18-a ediție a importantului târg destinat transportului rutier și urban, Solutrans. Renault Trucks a participat la această expoziție cu un stand de 900 mp, în care a prezentat mai multe premiere, de natură să întruchipeze viziunea producătorului asupra decarbonizării transportului. […] The post Renault Trucks la Solutrans appeared first on ZIUA CARGO.
