DACIA Sandriders a câștigat Raliul Dakar

Tineri din medii defavorizate pot obține finanțarea costurilor școlii de șoferi, prin programul „Permis pentru viitor", organizat pe bază de concurs de proiecte. Solicitările de finanțare se depun online sau prin poștă, până pe 27 ianuarie, potrivit unui comunicat. Prin programul „Permis pentru viitor", ajuns la cea de-a 11-a ediție, MOL acordă finanțare necesară obținerii […]