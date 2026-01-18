Gabriela Ruse s-a calificat în turul doi la Australian Open

16:20

Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina nu este un obstacol în calea păcii, respingând comentariile făcute cu o zi înainte de preşedintele american Donald Trump, potrivit Reuters. Liderul de la Kiev a anunţat că o delegaţie ucraineană se îndreaptă spre SUA pentru discuţii pe tema garanţiilor de securitate şi un pachet de redresare postbelică, exprimându-şi speranţa că documentele vor putea fi semnate în marja Forumului Economic Mondial de la Davos de săptămâna viitoare, a relatat sursa citată.