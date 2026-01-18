ANM - Atenţionările de ger, prelungite până joi dimineaţă / Din seara zilei de 19 ianuarie, gerul cuprinde toată ţara - HARTA

21:10

Georgianul Nika Egadze a câştigat titlul european la patinaj artistic pentru prima dată în carieră, sâmbătă, la Sheffield, după un program liber care i-a lăsat pe adversarii săi cu mult în urmă. Deja în frunte după programul scurt, el a câştigat şi programul liber, în timp ce mulţi dintre rivalii săi au comis numeroase greşeli, lăsându-i cale liberă pentru a cuceri titlul. Îmbrăcat în negru, Egadze, ultimul care a intrat pe gheaţă, a reuşit un program aproape fără greşeli, cu patru sărituri cvadruple, toate reuşite, relatează AFP.