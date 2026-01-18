Ajax Amsterdam a anunţat oficial numirea lui Jordi Cruyff în funcţia de director tehnic

10:00

O fată în vârstă de 14 ani a fost arestată preventiv de Tribunalul Bihor, pentru 15 zile, pentru pornografie infantilă, viol săvârşit asupra unui minor şi şantaj, după ce a produs mai multe materiale video cu o persoană minoră în care aceasta avea un comportament sexual explicit. De asemenea, fata de 14 ani ar fi constrâns aceeaşi persoană minoră, ameninţând-o cu postarea pe internet a materialelor deja realizate, să intre în apel video şi să facă acte de natură sexuală. De asemenea, anchetatorii au găsit în telefonul persoanei cercetate fotografii cu minori în ipostaze sexuale.