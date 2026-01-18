„Bunica hardcore” din China: la 82 de ani pilotează drone agricole și vinde orez pe live-stream
Adevarul.ro, 18 ianuarie 2026 11:30
O femeie de 82 de ani din estul Chinei, cunoscută drept „bunica hardcore”, a cucerit internetul prin abilitățile sale impresionante de a opera drone agricole pentru fertilizare și prin succesul ca live-streamer care vinde orez.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 15 minute
11:45
Gabriela Ruse, victorie cu sacrificii. Românca merge în turul 2 la Australian Open 2026. „Nu-i ușor să începi un Grand Slam așa!” # Adevarul.ro
Gabriela Ruse a debutat cu victorie la Australian Open 2026, trecând în turul 2 după un meci dificil cu Dayana Yastremska.
11:45
Fată de 14 ani, arestată preventiv pentru pornografie infantilă, viol asupra unui minor și șantaj # Adevarul.ro
O fată în vârstă de 14 ani a fost arestată preventiv de Tribunalul Bihor, pentru 15 zile, pentru pornografie infantilă, viol săvârşit asupra unui minor şi şantaj.
Acum 30 minute
11:30
„Bunica hardcore” din China: la 82 de ani pilotează drone agricole și vinde orez pe live-stream # Adevarul.ro
O femeie de 82 de ani din estul Chinei, cunoscută drept „bunica hardcore”, a cucerit internetul prin abilitățile sale impresionante de a opera drone agricole pentru fertilizare și prin succesul ca live-streamer care vinde orez.
Acum o oră
11:15
Meteorologii au prelungit până joi atenţionările de ger. Valul de frig va cuprinde toată țara # Adevarul.ro
Meteorologii au prelungit până joi dimineaţă atenţionările de ger.
11:15
Rusia a exportat peste două milioane de tone de cereale ucrainene din teritoriile ocupate, în 2025 # Adevarul.ro
Rusia a exportat, în cursul anului 2025, peste două milioane de tone de cereale provenite din teritoriile Ucrainei aflate temporar sub ocupație, livrările fiind realizate sub acoperirea exporturilor rusești și direcționate în principal către Egipt și Bangladesh, potrivit Serviciului de Informații Ex
11:00
Cupa Mondială 2026, în pericol major! Donald Trump și deciziile care ar putea zgudui întreaga competiție # Adevarul.ro
Deși infrastructura și organizarea par impecabile pentru Cupa Mondială, tensiunile geopolitice ridică semne de întrebare, făcând posibil scenariul unui eșec major.
Acum 2 ore
10:45
Mobilizare impresionantă: 2,3 milioane de euro strânși în opt zile pentru o tânără bolnavă de cancer din Suceava # Adevarul.ro
O tânără din județul Suceava a primit o nouă șansă la viață.
10:45
Primar la un pas de moarte, încercând să-și salveze câinele din iazul înghețat: „Nu mai rezistam zece metri” # Adevarul.ro
Un primar s-a aruncat în apa înghețată pentru a o salva pe Betty, teckelul său, și era să-și piardă viața.
10:45
Președintele Poloniei: UE, o „stea în declin”. Avertisment dur privind imperialismul rus # Adevarul.ro
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a lansat un atac frontal la adresa politicilor Uniunii Europene, pe care a descris-o drept o „stea în declin”, avertizând totodată asupra pericolului reprezentat de imperialismul rus.
10:45
Duminică, 18 ianuarie, noi trageri loto. Câștiguri de peste 3,19 milioane de euro la 6/49, report uriaș la Joker # Adevarul.ro
Duminică, 18 ianuarie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 15 ianuarie, Loteria Română a acordat 29.189 de câștiguri în valoare totală de peste 3,58 milioane de lei.
10:30
Un angajat de la Combinatul Liberty Galaţi, aflat în greva foamei, a fost dus la spital cu simptome de hipotermie # Adevarul.ro
Un bărbat în vârstă de 35 de ani, care se afla în greva foamei în faţa Combinatului Siderurgic „Liberty” Galaţi, a fost transportat la spital, vineri seară, după ce a început să prezinte simptome de hipotermie.
10:00
China și Rusia se opun public unei intervenții militare directe, dar la Teheran persistă temerea că Iranul ar putea deveni o simplă monedă de schimb în negocierile strategice dintre marile puteri, mai ales în contextul competiției globale cu Occidentul
10:00
Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA anunţă că a luat măsuri speciale pentru perioada 17-21 ianuarie, în contextul unei avertizări de vreme deosebit de rece în toată ţara, cu temperaturi minime prognozate ce vor coborî frecvent până la minus 20 de grade Celsius.
10:00
Donald Trump ar fi investit aproximativ 100 de milioane de dolari în obligațiuni, inclusiv titluri emise de Netflix și Warner Bros # Adevarul.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a achiziționat obligațiuni municipale și corporative în valoare de aproximativ 100 de milioane de dolari, în perioada de la mijlocul lunii noiembrie până la sfârșitul lunii decembrie, potrivit celor mai recente declarații financiare publicate la Washington.
Acum 4 ore
09:30
Reprezentantul special al preşedintelui Rusiei pentru investiţii cere Europei să nu-l provoace pe „Daddy” # Adevarul.ro
Kirill Dmitriev, reprezentant special al preşedintelui Rusiei pentru investiţii şi cooperare economică cu ţările străine, a declarat că Uniunea Europeană nu ar trebui să îl provoace pe preşedintele SUA, Donald Trump şi ar trebui să retragă personalul militar trimis în Groenlanda.
09:30
O casă istorică din Argeș a ars ca o torță. Incendiul ar fi pornit de la joaca unor copii # Adevarul.ro
O clădire istorică din județul Argeș a fost mistuită de flăcări sâmbătă, 18 ianuarie. Incendiul ar fi pornit de la joaca unor copii.
09:00
Mihai Rotaru poate da lovitura! MLS vrea să-l transfere pe Ștefan Baiaram. Suma exorbitantă pe care o pot încasa oltenii # Adevarul.ro
Ștefan Baiaram a impresionat atât la Universitatea Craiova, cât și la echipa națională, reușind goluri și pase decisive în acest sezon.
09:00
Rușii au lansat un nou atac cu drone lângă granița României. „Mi s-au reactivat efectiv frica și atacul de panică” # Adevarul.ro
Rușii au atacat din nou cu drone noaptea trecută, lângă granița cu România. Locuitorii din satul Periprava, din judeţul Tulcea au văzut şi auzit explozii puternice din zona oraşului Ismail.
08:45
Rusia vizează infrastructura nucleară a Ucrainei, avertizează Zelenski, în plină ofensivă energetică # Adevarul.ro
Rusia vizează sistemul nuclear ucrainean de producere a energiei, a declarat duminică preşedintele Volodîmîr Zelenski, în contextul în care Kremlinul continuă să încerce să forţeze Ucraina să capituleze prin paralizarea reţelei sale energetice, potrivit The Guardian.
08:45
David Popovici, bun de plată! Campionul olimpic a pariat și a rămas dator peste noapte. „Nu a vrut și am insistat!”. Cui îi datorează bani # Adevarul.ro
La Otopeni, campioni olimpici, mondiali și europeni au concurat în competiția „Sprint with the Stars”, organizată în premieră în România.
08:45
România, invitată de SUA să facă parte din „Consiliul Păcii” pentru Gaza, condus de Donald Trump. Scrisoarea transmisă presședintelui Nicușor Dan # Adevarul.ro
România a fost invitată de SUA să facă parte din Consiliul pentru Pace condus de Donald Trump, potrivit unor surse oficiale.
08:30
Un apartament din Paris s-a prăbușit peste cel de dedesubt în timpul unei petreceri. Mai multe persoane au fost rănite # Adevarul.ro
Un etaj al unui imobil din Paris, unde erau reunite aproximativ cincizeci de persoane, la o petrecere, s-a prăbuşit peste etajul inferior în noaptea de sâmbătă spre duminică, provocând rănirea gravă a unei persoane, au anunţat pompierii.
08:00
Afacerea Ceaușescu - Caldera: petrol venezuelean contra produse românești. Ce l-au întrebat jurnaliștii pe dictatorul român # Adevarul.ro
Venezuela, vestită pentru rezervele sale de petrol, a fost teatrul unui război permanent dintre marile puteri ale lumii.
Acum 6 ore
07:45
Viziunea lui Trump cu privire la securitatea Arcticii versus cea a Europei. De unde izvorăsc principalele divergențe # Adevarul.ro
Trupe de elită din cadrul Marinei Regale a Marii Britanii se antrenează în Norvegia pentru un posibil conflict cu Rusia, în timp ce atenția SUA este captată de Groenlanda, insula arctică pe care doresc să dețină în emisfera lor, relatează Politico.
07:15
După mai bine de un sfert de secol de la începerea negocierilor, Uniunea Europeană și Mercosur marchează un jalon istoric în relațiile bilaterale prin încheierea unui acord de parteneriat care apropie și mai mult regiunile noastre și oferă beneficii celor aproape 700 de milioane de cetățeni.
07:15
Cum a reușit o brigadă fondată de un miliardar ucrainean să dea o lovitură decisivă forțelor lui Putin la Kupiansk # Adevarul.ro
Brigada miliardarului ucrainean Vsevolod Kozhemyako a înregistrat recent un nou succes pe câmpul de luptă. Acesta a oferit un interviu despre tranziția de la viața civilă la cea militară dintr-un hotel din Harkov, relatează The Telegraph.
07:15
Șeful MAI l-a ținut cu forța la Dinamo. Pentru a împiedica transferul, i-a amenințat familia: „Dacă nu-l convingi pe fiul dumitale...” # Adevarul.ro
Marin Dan a povestit cum familia sa a fost implicată în presiuni politice și sportive în perioada comunistă.
07:15
De ce numele Groenlandei înseamnă „Tărâmul verde”, în condițiile în care insula e acoperită 90% cu gheață # Adevarul.ro
Cea mai disputată insulă a lumii are un nume ciudat din motive de „marketing”.
06:15
Unde fac românii plajă când acasă e ger: „În paradisul ăsta ieșim din mare doar cât să ne ghiftuim” # Adevarul.ro
Românii care își pot lua concedii în această perioadă și vor să scape de ger și de zăpadă au opțiuni bune la doar câteva ore de zbor. Cu cheltuieli sensibil mai mici față de cele pe care le-ar avea în stațiunile din țară, oamenii pot alege locuri unde se bucură de apa mării și de plaje însorite.
Acum 8 ore
05:15
Cum îți pui banii la treabă: ghidul de bază pentru cei care vor să înceapă să investească # Adevarul.ro
În fiecare ianuarie, obiectivele financiare urcă în top: buget construit mai atent, fond de siguranță și creșterea economiilor. Totuși, între intenție și acțiune apare un decalaj care se mărește de la o lună la alta și de cele mai multe ori din lipsă de timp, incertitudine și disciplină.
Acum 12 ore
03:15
Cea mai mare parte din populația României locuiește la bloc, împărțind spațiile comune cu ceilalți locatari, fără a se putea proteja pe deplin de zgomote și mirosuri nici măcar în cei câțiva zeci de metri pătrați din propria locuință.
02:15
Taxa pentru câinii fără stăpân inflamează opinia publică: „Mai bine amenzi usturătoare pentru abandon” # Adevarul.ro
Introducerea unei taxe pentru câinii abandonați într-o localitate din apropierea Capitalei a declanșat o dezbatere intensă în mediul online. În timp ce în București eutanasia este exclusă, în multe adăposturi din țară această practică continuă. Un proiect legislativ ar putea modifica actualul cadru.
01:15
Cum s-a simțit în Bulgaria șocul adoptării Euro. Jurnalist bulgar: Cumpăr cam aceleași produse cu aceleași sume # Adevarul.ro
Bulgaria a intrat la 1 ianuarie în zona euro, iar primele săptămâni de tranziție demontează multe dintre miturile care circulă și în România.
00:15
18 ianuarie: Ziua în care a murit industriașul român Max Auschnitt, supranumit „Regele de Fier” # Adevarul.ro
Pe 18 ianuarie 1957 s-a stins din viață industriașul Max Auschnitt, supranumit „Regele de Fier” și administrator al Uzinelor și Domeniilor de Fier din Reșița. Patru ani mai târziu, în aceeași zi, se năștea celebra actriță Carmen Tănase.
00:15
Afacerea secolului la granița României: „Ar fi păcat să ratăm momentul”. Planul propus de Armand Goșu pentru reconstrucția Ucrainei # Adevarul.ro
Istoricul Armand Goșu, expert în fostul spațiu sovietic, explică, într-o analiză pentru „Adevărul”, ce rol ar putea să aibă România în procesul de reconstrucție al Ucrainei și vorbește despre atuurile și dezavantajele autorităților de la București.
00:00
Piața globală a produselor anti-aging a ajuns la 47 de miliarde de dolari în 2023 și se îndreaptă spre 80 de miliarde până în 2030. Discuția despre longevitate a devenit noua obsesie colectivă: apare în filme, podcasturi și reclame, iar spațiul public e plin de promisiuni.
17 ianuarie 2026
23:45
Criză majoră între UE și SUA: acordul comercial, blocat după tarifele anunțate de Trump. „Este pur și simplu scandalos” # Adevarul.ro
Uniunea Europeană și Statele Unite se află în fața unei noi crize comerciale după ce președintele Donald Trump a impus tarife suplimentare asupra țărilor europene care au contribuit cu trupe la o desfășurare militară în Groenlanda.
23:30
Detox financiar: 5 obiceiuri de lăsat în urmă. „Planificarea obsesivă a cheltuielilor a devenit cultura dietelor în finanțele personale” # Adevarul.ro
Nu există moment mai potrivit decât începutul anului pentru a lăsa în urmă obiceiurile care nu mai funcționează. Fie că vrei să începi un program de fitness sau să adopți un stil alimentar mai sănătos, specialiștii recomandă să incluzi în plan și un „detox financiar”.
23:15
Subvențiile pentru partide au scăzut, dar cheltuielile au crescut peste plafonul lunar # Adevarul.ro
Subvențiile acordate partidelor politice au fost reduse în 2026, ca urmare a deciziilor adoptate de Guvern anul trecut. Potrivit datelor Autorității Electorale Permanente, formațiunile au primit cu până la 2 milioane de lei mai puțin pe lună față de finalul lui 2025.
23:00
Macron, furios după amenințarea cu tarife lansată de Trump: „Europenii vor răspunde în mod unit și coordonat” # Adevarul.ro
Președintele francez Emmanuel Macron a reacționat ferm după ce fostul președinte american Donald Trump a anunțat impunerea unor tarife pentru țările NATO care au trimis trupe în Groenlanda.
Acum 24 ore
22:30
Descoperire tulburătoare despre ochii albaștri: inițial, toți oamenii aveau ochi căprui, cu excepția unui individ din zona Mării Negre # Adevarul.ro
Studiile din ultimul deceniu indică faptul că toți oamenii au avut, inițial, ochii căprui sau negri. Ochii albaștri au apărut ca o mutație genetică rară petrecută la un singur individ. Acesta a transmis gena, care mai apoi s-a răspândit. Toți oamenii cu ochi albaștri au același strămoș.
22:30
Rapid, chin cu ultima clasată, la minus 10 grade Celsius. Giuleștenii sunt din nou lideri în Superliga # Adevarul.ro
Vișiniii obținuseră un singur punct în precedentele trei etape.
22:15
Propunerea lui Trump către Erdogan: Turcia, invitată să joace un rol-cheie în Consiliul de Pace pentru Gaza # Adevarul.ro
Într-o mișcare menită să includă Turcia în procesul de pace pentru Gaza, Donald Trump l-a invitat pe președintele Recep Tayyip Erdogan să devină membru fondator al Consiliului de Pace, a anunțat sâmbătă, 17 ianuarie, serviciul de comunicare al Republicii Turce.
22:15
Israelul contestă componenţa unui organism al Consiliului de Pace pentru Gaza anunţat de Donald Trump: „Nu a fost coordonat cu Israelul şi contravine politicii sale” # Adevarul.ro
Israelul contestă componenţa unui organism al Consiliului de Pace din Gaza anunţat de preşedintele american Donald Trump, din care fac parte ministrul turc de externe Hakan Fidan şi un oficial qatarez, relatează sâmbătă AFP.
22:00
Horoscop duminică, 18 ianuarie 2026. Care sunt cele cinci zodii care se vor redescoperi după ce Venus intră în Vărsător # Adevarul.ro
Pe 18 ianuarie 2026, Venus părăsește Capricornul și intră în Vărsător, aducând o schimbare energetică importantă pentru cinci zodii, arată horoscopul realizat de Click!
21:45
Se anunță ger puternic în noaptea de sâmbătă spre duminică în Harghita. Sunt deja întreruperi ale alimentării cu energie electrică în opt localităţi # Adevarul.ro
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Harghita avertizează populația sâmbătă seara că va fi ger puternic în cursul nopții, dar și duminică, 18 ianuarie. Minimele vor coborî până la minus 20 de grade Celsius. Deja au fost semnalate întreruperi în alimentarea cu energie electrică.
21:45
Oana Țoiu, la reuniunea „Snow Meeting” de la Vilnius: Discuții despre securitatea maritimă, industria de apărare și aderarea României la OCDE # Adevarul.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a participat la reuniunea anuală „Snow Meeting”, desfășurată la Vilnius, Lituania, unde a subliniat importanța strategică a Mării Negre și a Dunării și a evidențiat oportunitățile de consolidare a relațiilor diplomatice cu țările nordice.
21:45
Într-un context marcat de scumpirea energiei, instabilitate economică și o orientare tot mai clară spre independență energetică, românii își regândesc modul în care își încălzesc și ventilează locuințele.
21:30
Cinci turiști și-au pierdut viața într-o avalanșă catastrofală, produsă la o stațiune de schi renumită din Austria, în timp ce se aflau pe pârtii # Adevarul.ro
Cinci persoane și-au pierdut viața sâmbătă în Alpii austrieci, după ce două avalanșe au lovit stațiuni de schi, cauzate de ninsorile abundente care au creat condiții extrem de periculoase pentru turiști.
21:15
Ceausescu, Georgescu și Maduro: lecțiile țării care a ajuns la sapă de lemn deși are cel mai mare zăcământ de petrol din lume # Adevarul.ro
Venezuela lui Maduro și România lui Ceaușescu ne arată ce se întâmplă când liderii populiști autoritari pun mâna pe putere. Comparând aceste regimuri, profesoara Caterina Preda ne explică cum a ajuns Venezuela la sapă de lemn și avertizează asupra populismului care promite „marea cu sarea”.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.