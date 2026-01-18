Cum s-a simțit în Bulgaria șocul adoptării Euro. Jurnalist bulgar: Cumpăr cam aceleași produse cu aceleași sume
Adevarul.ro, 18 ianuarie 2026 01:15
Bulgaria a intrat la 1 ianuarie în zona euro, iar primele săptămâni de tranziție demontează multe dintre miturile care circulă și în România.
Acum 30 minute
02:15
Taxa pentru câinii fără stăpân inflamează opinia publică: „Mai bine amenzi usturătoare pentru abandon” # Adevarul.ro
Introducerea unei taxe pentru câinii abandonați într-o localitate din apropierea Capitalei a declanșat o dezbatere intensă în mediul online. În timp ce în București eutanasia este exclusă, în multe adăposturi din țară această practică continuă. Un proiect legislativ ar putea modifica actualul cadru.
Acum 2 ore
01:15
Acum 4 ore
00:15
18 ianuarie: Ziua în care a murit industriașul român Max Auschnitt, supranumit „Regele de Fier” # Adevarul.ro
Pe 18 ianuarie 1957 s-a stins din viață industriașul Max Auschnitt, supranumit „Regele de Fier” și administrator al Uzinelor și Domeniilor de Fier din Reșița. Patru ani mai târziu, în aceeași zi, se năștea celebra actriță Carmen Tănase.
00:15
Afacerea secolului la granița României: „Ar fi păcat să ratăm momentul”. Planul propus de Armand Goșu pentru reconstrucția Ucrainei # Adevarul.ro
Istoricul Armand Goșu, expert în fostul spațiu sovietic, explică, într-o analiză pentru „Adevărul”, ce rol ar putea să aibă România în procesul de reconstrucție al Ucrainei și vorbește despre atuurile și dezavantajele autorităților de la București.
00:00
Piața globală a produselor anti-aging a ajuns la 47 de miliarde de dolari în 2023 și se îndreaptă spre 80 de miliarde până în 2030. Discuția despre longevitate a devenit noua obsesie colectivă: apare în filme, podcasturi și reclame, iar spațiul public e plin de promisiuni.
17 ianuarie 2026
23:45
Criză majoră între UE și SUA: acordul comercial, blocat după tarifele anunțate de Trump. „Este pur și simplu scandalos” # Adevarul.ro
Uniunea Europeană și Statele Unite se află în fața unei noi crize comerciale după ce președintele Donald Trump a impus tarife suplimentare asupra țărilor europene care au contribuit cu trupe la o desfășurare militară în Groenlanda.
23:30
Detox financiar: 5 obiceiuri de lăsat în urmă. „Planificarea obsesivă a cheltuielilor a devenit cultura dietelor în finanțele personale” # Adevarul.ro
Nu există moment mai potrivit decât începutul anului pentru a lăsa în urmă obiceiurile care nu mai funcționează. Fie că vrei să începi un program de fitness sau să adopți un stil alimentar mai sănătos, specialiștii recomandă să incluzi în plan și un „detox financiar”.
23:15
Subvențiile pentru partide au scăzut, dar cheltuielile au crescut peste plafonul lunar # Adevarul.ro
Subvențiile acordate partidelor politice au fost reduse în 2026, ca urmare a deciziilor adoptate de Guvern anul trecut. Potrivit datelor Autorității Electorale Permanente, formațiunile au primit cu până la 2 milioane de lei mai puțin pe lună față de finalul lui 2025.
23:00
Macron, furios după amenințarea cu tarife lansată de Trump: „Europenii vor răspunde în mod unit și coordonat” # Adevarul.ro
Președintele francez Emmanuel Macron a reacționat ferm după ce fostul președinte american Donald Trump a anunțat impunerea unor tarife pentru țările NATO care au trimis trupe în Groenlanda.
Acum 6 ore
22:30
Descoperire tulburătoare despre ochii albaștri: inițial, toți oamenii aveau ochi căprui, cu excepția unui individ din zona Mării Negre # Adevarul.ro
Studiile din ultimul deceniu indică faptul că toți oamenii au avut, inițial, ochii căprui sau negri. Ochii albaștri au apărut ca o mutație genetică rară petrecută la un singur individ. Acesta a transmis gena, care mai apoi s-a răspândit. Toți oamenii cu ochi albaștri au același strămoș.
22:30
Rapid, chin cu ultima clasată, la minus 10 grade Celsius. Giuleștenii sunt din nou lideri în Superliga # Adevarul.ro
Vișiniii obținuseră un singur punct în precedentele trei etape.
22:15
Propunerea lui Trump către Erdogan: Turcia, invitată să joace un rol-cheie în Consiliul de Pace pentru Gaza # Adevarul.ro
Într-o mișcare menită să includă Turcia în procesul de pace pentru Gaza, Donald Trump l-a invitat pe președintele Recep Tayyip Erdogan să devină membru fondator al Consiliului de Pace, a anunțat sâmbătă, 17 ianuarie, serviciul de comunicare al Republicii Turce.
22:15
Israelul contestă componenţa unui organism al Consiliului de Pace pentru Gaza anunţat de Donald Trump: „Nu a fost coordonat cu Israelul şi contravine politicii sale” # Adevarul.ro
Israelul contestă componenţa unui organism al Consiliului de Pace din Gaza anunţat de preşedintele american Donald Trump, din care fac parte ministrul turc de externe Hakan Fidan şi un oficial qatarez, relatează sâmbătă AFP.
22:00
Horoscop duminică, 18 ianuarie 2026. Care sunt cele cinci zodii care se vor redescoperi după ce Venus intră în Vărsător # Adevarul.ro
Pe 18 ianuarie 2026, Venus părăsește Capricornul și intră în Vărsător, aducând o schimbare energetică importantă pentru cinci zodii, arată horoscopul realizat de Click!
21:45
Se anunță ger puternic în noaptea de sâmbătă spre duminică în Harghita. Sunt deja întreruperi ale alimentării cu energie electrică în opt localităţi # Adevarul.ro
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Harghita avertizează populația sâmbătă seara că va fi ger puternic în cursul nopții, dar și duminică, 18 ianuarie. Minimele vor coborî până la minus 20 de grade Celsius. Deja au fost semnalate întreruperi în alimentarea cu energie electrică.
21:45
Oana Țoiu, la reuniunea „Snow Meeting” de la Vilnius: Discuții despre securitatea maritimă, industria de apărare și aderarea României la OCDE # Adevarul.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a participat la reuniunea anuală „Snow Meeting”, desfășurată la Vilnius, Lituania, unde a subliniat importanța strategică a Mării Negre și a Dunării și a evidențiat oportunitățile de consolidare a relațiilor diplomatice cu țările nordice.
21:45
Într-un context marcat de scumpirea energiei, instabilitate economică și o orientare tot mai clară spre independență energetică, românii își regândesc modul în care își încălzesc și ventilează locuințele.
21:30
Cinci turiști și-au pierdut viața într-o avalanșă catastrofală, produsă la o stațiune de schi renumită din Austria, în timp ce se aflau pe pârtii # Adevarul.ro
Cinci persoane și-au pierdut viața sâmbătă în Alpii austrieci, după ce două avalanșe au lovit stațiuni de schi, cauzate de ninsorile abundente care au creat condiții extrem de periculoase pentru turiști.
21:15
Ceausescu, Georgescu și Maduro: lecțiile țării care a ajuns la sapă de lemn deși are cel mai mare zăcământ de petrol din lume # Adevarul.ro
Venezuela lui Maduro și România lui Ceaușescu ne arată ce se întâmplă când liderii populiști autoritari pun mâna pe putere. Comparând aceste regimuri, profesoara Caterina Preda ne explică cum a ajuns Venezuela la sapă de lemn și avertizează asupra populismului care promite „marea cu sarea”.
21:15
Un oraș al viitorului va fi ridicat pe ruinele unui aeroport inaugurat acum 100 de ani și folosit de Bombardier Aviation # Adevarul.ro
Unul dintre cele mai ambițioase proiecte urbane din Canada prinde contur pe terenul fostului aeroport Downsview din nord‑vestul orașului Toronto, potrivit Daily Mail. Așa-zisul oraș al viitorului este denumit provizoriu YZD.
21:00
Suporterii Realului s-au săturat. Cele trei staruri huiduite la fiecare atingere a mingii # Adevarul.ro
Madrilenii, meci dificil după ce s-au făcut de râs în Cupa Regelui.
20:45
Patriarhia Română, după moartea actorului Răzvan Ionescu: A fost un artist desăvârşit, dar şi un distins teolog # Adevarul.ro
Patriarhia Română transmite condoleanţe la o zi după moartea actorului Răzvan Ionescu, afirmând că acesta a fost un artist cu o carieră impresionantă, dar şi un distins teolog.
Acum 8 ore
20:30
Noua strategie a lui Putin pentru a face Ucraina să capituleze. Sunt vizate centralele nucleare # Adevarul.ro
Federația Rusă ia în considerare posibilitatea atacării stațiilor de transformare ale centralelor nucleare din Ucraina, potrivit Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei.
20:30
Protest inedit contra ICE. Un candidat la Congres a cumpărat domeniul „Nazis.us” și a direcționat vizitatorii către site-ul Securității Interne # Adevarul.ro
Un candidat la Congres din Florida susține că a cumpărat domeniul online nazis.us și l-a configurat pentru a redirecționa vizitatorii către Departamentul de Securitate Internă al SUA, în subordinea căruia se află agenții federali, acuzați de represiuni brutale împotriva imigrației.
20:15
Vânătorul de mine românesc M 270 execută o misiune în Marea Neagră, alături de nave din Bulgaria şi Turcia # Adevarul.ro
Vânătorul de mine M 270 „Sublocotenent Ion Ghiculescu” participă, în perioada 6-18 ianuarie, la cea de-a opta activare a Grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră.
20:00
Un bărbat de 80 de ani, scos în stare gravă dintr-un incendiu devastator care i-a mistuit casa. Bătrânul are arsuri pe 80% din suprafaţa corpului # Adevarul.ro
Un bărbat de 80 de ani a s-a ales cu arsuri de gradele II şi III pe 80% din suprafaţa corpului în urma unui incendiu izbucnit sâmbătă, 17 ianuarie, la locuinţa sa din localitatea Roşieşti, județul Vaslui.
20:00
Trump se răzbună pe opt state europene: amenință cu tarife de 10% țările care au trimis trupe în Groenlanda. „Este o situație foarte periculoasă” # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat că va impune tarife de 10% asupra bunurilor exportate în SUA de opt țări europene care au desfășurat trupe în Groenlanda, insula arctică pe care liderul american intenționează să o cumpere.
19:30
Un şofer beat și fără permis a provocat un accident în Capitală cu o mașină pe care o furase. Ce a pățit # Adevarul.ro
Un bărbat în vârstă de 25 de ani a produs un accident rutier pe o stradă din Sectorul 2 al Capitalei. Polițiștii au constatat că nu avea permis de conducere, consumase alcool și că maşina era furată. Tânărul a fost arestat preventiv.
19:30
Protest la ambasada Iranului de la Londra. Patru poliţişti răniţi şi 14 persoane arestate # Adevarul.ro
Patru poliţişti au fost răniţi şi 14 persoane au fost arestate în timpul unui protest organizat în faţa ambasadei Iranului de la Londra, a anunţat sâmbătă Poliţia Metropolitană, potrivit dpa.
19:15
Un important lider european avertizează: „Europa nu a avut niciodată mai mulţi inamici ca azi, atât interni, cât şi externi” # Adevarul.ro
Fostul președinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, a primit sâmbătă Premiul Carol cel Mare pentru contribuția sa la unitatea europeană. Draghi, creditat cu salvarea euro în 2012, avertizează constant că Europa riscă o „agonie lentă” dacă economia nu este consolidată urgent.
18:45
Detaliul care l-a convins pe un bărbat să-și părăsească țara și să se mute în Spania: „Cu 1.000 de euro pe lună trăiești ca un rege” # Adevarul.ro
Un belgian de 57 de ani s-a mutat în Spania și spune că trăiește ca un rege cu doar 1.000 de euro pe lună. Clima, costul vieții și calitatea vieții l-au făcut să lase Belgia în urmă.
Acum 12 ore
18:30
Serie A: „Nerazzurri” lui Cristi Chivu se mențin lideri în clasament după victoria din deplasare. Inter - Udinese, 1-0 # Adevarul.ro
Inter și-a consolidat poziția de lider în Serie A după victoria strânsă obținută pe terenul lui Udinese.
18:30
„Make America Go Away". Mii de oameni au ieșit în stradă la Copenhaga, protestând față de planurile lui Trump: „Groenlanda nu este de vânzare” # Adevarul.ro
Mii de persoane s-au adunat sâmbătă, 17 ianuarie, la Copenhaga şi în alte oraşe din Danemarca pentru a denunţa ambiţiile teritoriale ale preşedintelui american Donald Trump, care continuă să-şi exprime intenţia de a prelua Groenlanda, relatează AFP.
18:30
Semnarea acordului comercial UE–Mercosur, parafată sâmbătă, 16 ianuarie, deschide calea către una dintre cele mai mari zone de liber schimb la nivel global, dar scoate la iveală și diviziunile profunde din interiorul Uniunii Europene.
18:00
Proces deschis companiei OpenAI după ce un bărbat de 40 de ani s-a sinucis „antrenat” de ChatGPT: „Când ești pregătit, pleci. Fără durere. Fără gânduri” # Adevarul.ro
Compania OpenAI este acuzată, într-un proces deschis în California, SUA, că aplicația ChatGPT ar fi avut un rol direct în moartea lui Austin Gordon, un bărbat de 40 de ani din Colorado.
18:00
Valeriu Stoica susține că blocajul de la CCR este un precedent periculos: „Închipuiţi-vă la un meci de fotbal, arbitrul iese de pe teren” # Adevarul.ro
Fostul preşedinte al PNL Valeriu Stoica a catalogat drept „extrem de periculos” blocajul de la Curtea Constituţională a României (CCR) privind legea care modifică pensiile magistraţilor, comparând situaţia cu un arbitru de fotbal care părăseşte terenul şi refuză să conducă meciul.
17:45
Ministrul Economiei, Irineu Darău, a discutat cu Charge d'Affaires al Ambasadei SUA la Bucureşti, Michael L. Dickerson, despre extinderea investiţiilor bilaterale, crearea de locuri de muncă şi consolidarea infrastructurii economice, a anunţat, sâmbătă, oficialul.
17:45
O pensionară de 82 de ani din China a devenit virală după ce a învățat să piloteze drone agricole și să își vândă produsele online # Adevarul.ro
O pensionară de 82 de ani din China a devenit virală după ce a demonstrat că vârsta nu este un obstacol în calea învățării unor noi tehnologii.
17:15
Nicușor Dan a promulgat legea care permite polițiștilor locali să utilizeze camere portabile în exercitarea atribuțiilor. Când pot fi folosite fără acordul persoanelor înregistrate # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care permite polițiștilor locali să utilizeze camere portabile foto‑video‑audio în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu. Pentru implementarea tehnică a sistemului, administrațiile locale vor putea accesa fonduri europene.
16:45
Câte kilograme sunt normale și de ce greutatea ideală nu există. Medic: „Circumferința taliei poate spune mai mult decât cântarul” # Adevarul.ro
Greutatea corporală este unul dintre cei mai importanți indicatori ai sănătății, însă mulți se concentrează doar pe cifrele de pe cântar. Medicul Alexandru Nechifor explică de ce greutatea ideală nu se reduce la o simplă valoare și ce factori contează cu adevărat.
16:45
Un avion al Indonesia Air, cu 11 persoane la bord, a dispărut de pe radar: „Gândurile noastre se îndreaptă către persoanele afectate de acest accident" # Adevarul.ro
Autorităţile din Indonezia au început în după-amiaza de sâmbătă, 17 octombrie, căutările în cazul unui avion de mici dimensiuni care transporta 11 persoane, cu care au pierdut contactul în timp ce aeronava survola estul ţării, au declarat pentru AFP oficiali ai serviciilor de salvare.
16:30
Rușii reeditează tactica silențioasă de a sufoca apărarea ucraineană într-un alt oraș din prima linie # Adevarul.ro
Profitând de lipsa acută de personal în rândul forțelor ucrainene, rușii ar putea folosi tactica infiltrării în orașul Povrosk pentru a repeta scenariul într-un alt oraș de pe același front obiectiv: așezarea estică Kostiantinivka, scrie analistul David Axe pentru Euromaidan Press.
16:30
Petrolier rusesc, forțat să-și schimbe cursul după o operațiune a poliției germane în Marea Baltică. Nava nu există în bazele de date # Adevarul.ro
Poliția germană a desfășurat vineri o operațiune în Marea Baltică în legătură cu un petrolier suspectat că face parte din flota din umbră a Rusiei. Este primul caz cunoscut de intervenție a unui stat din Europa pentru a bloca intrarea unui petrolier în apele sale teritoriale, potrivit Bloomberg.
16:30
Premierul Ilie Bolojan: Cel mai important capitol de investiţii e să absorbim cele zece miliarde de euro din PNRR. Ce a discutat cu primarii din Botoșani # Adevarul.ro
Guvernul și-a propus să absoarbă în 2026 cele zece miliarde de euro din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), a declarat, sâmbătă, la Botoşani, premierul Ilie Bolojan, care s-a întâlnit cu primarii din județ.
16:30
O cunoscută bancă din România, cu peste 4,5 milioane de utilizatori, a lansat o nouă funcție, care poate fi accesată direct din aplicație, scopul acesteia fiind de a proteja utilizatorii de unul dintre cele mai răspândite tipuri de fraudă: înșelătoriile prin impersonare.
16:15
Klaus și Carmen Iohannis și-au achitat datoriile pentru care Primăria Sibiu a emis somații. Statul român continuă acțiune în instanță împotriva fostului președinte # Adevarul.ro
Soții Iohannis și-au achitat datoriile pentru care Primăria Sibiu a emis somații de plată. Fostul cuplu prezidențial nu mai figurează cu restanțe la bugetul local al municipiului.
16:15
Momente teribile în Parcul Nicolae Romanescu din Craiova: un copil a căzut în lac, tatăl fetiței a rămas blocat în gheață # Adevarul.ro
Misiune de salvare în Parcul Nicolae Romanescu din Craiova, după ce o fetiță de aproximativ 5 ani, aflată în parc împreună cu părinții, a căzut în lac. Tatăl și alte cinci persoane au intrat în apă să o salveze.
16:00
Caz șocant: o mamă a fost înjunghiată de propriul fiu, în Oradea. Femeia este în stare critică, fiind operată de urgență # Adevarul.ro
O femeie de 44 de ani din Oradea se află în stare gravă la spital, după ce a fost atacată cu cuțitul de propriul fiu, în vârstă de 23 de ani, sâmbătă dimineața, chiar în fața locuinței. Victima a fost transportată de urgență la spital și a intrat direct în sala de operație.
15:45
Slovenia trimite ofiţeri în Groenlanda pentru „respectarea dreptului internaţional” și atrage atenția că insula „aparţine poporului său” # Adevarul.ro
Guvernul de la Ljubljana a anunțat sâmbătă, 17 ianuarie, că Slovenia va trimite doi ofiţeri ai armatei în Groenlanda în cadrul operaţiunii „Rezilienţă Arctică" a NATO.
15:45
Dacia, prima victorie în deșert: Sandriders cuceresc Raliul Dakar 2026 la doar a doua participare a producătorului român # Adevarul.ro
Dacia scrie istorie la Dakar 2026: echipajul Nasser Al-Attiyah-Fabian Lurquin a câștigat Raliul Dakar, aducând pentru prima dată victoria în deșertul Arabiei Saudite producătorului român, la doar a doua participare oficială.
