18 ianuarie: Ziua în care a murit industriașul român Max Auschnitt, supranumit „Regele de Fier”

16:00

O femeie de 44 de ani din Oradea se află în stare gravă la spital, după ce a fost atacată cu cuțitul de propriul fiu, în vârstă de 23 de ani, sâmbătă dimineața, chiar în fața locuinței. Victima a fost transportată de urgență la spital și a intrat direct în sala de operație.