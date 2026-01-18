„Nu sunt ca Șucu!” Gigi Becali a reacționat rapid, după ce Moruțan a fost deturnat la Rapid: „Ia-ți banii, prostule!” » Atac la patronul giuleștenilor
Golazo.ro, 18 ianuarie 2026 13:10
Gigi Becali (67 de ani) finanțatorul celor de la FCSB, a dezvăluit cum a deturnat Rapid mutarea lui Olimpiu Moruțan (26 de ani) în curtea campioanei.
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 15 minute
13:20
OUT de la FCSB! Înfrângerea cu FC Argeș a făcut prima victimă. I se va rezilia contractul # Golazo.ro
Gigi Becali, patronul clubului FCSB, a declarat că vrea să-i rezilieze contractul lui Vlad Chiricheș.
Acum 30 minute
13:10
13:10
„Nu m-au transferat pentru că eram urât” Un fost internațional rus susține că a fost refuzat de Barcelona din motive estetice # Golazo.ro
Viktor Onopko (56 de ani) spune că a fost la un pas de transferul la Barcelona, în urmă cu 30 de ani, dar transferul ar fi eșuat dintr-un motiv cel puțin ciudat.
Acum 2 ore
12:30
„Cel mai bun transfer!” Cristi Săpunaru, impresionat de noua țintă a Rapidului: „O soluție perfectă” # Golazo.ro
Cristi Săpunaru, fostul jucător al Rapidului, a vorbit despre potențiala venire a lui Olimpiu Moruțan în tabăra giuleștenilor.
12:20
Totul s-a terminat pentru Stanciu E prima oară când Genoa ia această decizie. Dan Șucu, gata de despărțire # Golazo.ro
Nicolae Stanciu, 32 de ani, se pregătește să părăsească Genoa după nici șapte luni în Serie A
12:00
Gabriela Ruse, victorie mare Românca a învins o favorită și s-a calificat în turul 2 la Australian Open » Câți bani a încasat # Golazo.ro
Gabriela Ruse s-a calificat în turul 2 la Australian Open după ce a trecut în runda inaugurală de Daiana Iastremska, scor 6-4, 7-5.
11:50
Pep Guardiola și Busquets vor să dea lovitura Mutarea făcută de legendele de la FC Barcelona + planul pentru următorii 5 ani # Golazo.ro
Pep Guardiola (55 de ani) și Sergio Busquets (37 de ani) au devenit parteneri de afaceri.
11:40
Cristiano Ronaldo, gest șocant VIDEO. L-a lovit pe portarul advers, după ce echipa sa a marcat: „E un copil de 40 de ani” » Ce s-a întâmplat apoi # Golazo.ro
Al Nassr - Al Shabab 3-2. Cristiano Ronaldo (40 de ani), starul gazdelor, a făcut mai multe gesturi controversate în timpul partidei.
Acum 4 ore
11:30
Îl amenință pe Trump cu boicotul CM 2026 O forță uriașă din fotbalul mondial avertizează SUA legat de Groenlanda: „Să-l aducem la realitate” # Golazo.ro
Germania ia în calcul să boicoteze Campionatul Mondial dacă Donald Trump atacă și anexează Groenlanda, teritoriu autonom parte din Regatul Danemarcei
11:20
„Moruțan ne-a șocat” Impresarul lui dă detalii uluitoare despre răsturnarea de situație din discuțiile despre transfer și lupta dintre Rapid și FCSB # Golazo.ro
Florin Vulturar, impresarul lui Olimpiu Moruțan, a vorbit despre transferul jucătorului în Liga 1.
11:07
„Visam la un astfel de eveniment” David Popovici, copleșit de emoții după „Sprint with the Stars”: „E totul pentru mine” # Golazo.ro
Campionul mondial și olimpic David Popovici (21 de ani) a participat, sâmbătă, la evenimentul „Sprint with the Stars”, care a avut loc la Complexul Sportiv de Natație Otopeni
10:50
500 de milioane de bilete solicitate Cerere uriașă pentru CM 2026! Care sunt mai râvnite meciuri. Infantino: „Avem un singur regret” # Golazo.ro
Peste 500 de milioane de bilete au fost solicitate, prin înscrierea la tragerea la sorți, pentru Campionatul Mondial 2026.
10:10
Închisoare pentru fotbal pe stradă! Mondialul din 2026 schimbă o lege incredibilă din SUA: „Era o prostie” # Golazo.ro
Los Angeles are o lege de 80 de ani care interzice orice sport cu mingea, inclusiv fotbalul, pe stradă și în parcuri publice
10:00
Baiaram, transfer în SUA? Mai multe cluburi ar fi pus ochii pe jucătorul de la U Craiova: „Am discutat cu ei” » Oltenii ar putea încasa o sumă uriașă # Golazo.ro
Impresarul Ioan Becali a precizat că Ștefan Baiaram, atacantul Universității Craiova, ar putea fi transferat în MLS.
Acum 6 ore
09:10
La mijloc între dușmani Estavana Polman, jucătoarea Rapidului, ar putea pune capăt unui conflict între Ibrahimovic și Van der Vaart: „Idiot!” # Golazo.ro
Estavana Polman, iubita lui Rafael van der Vaart, încearcă să-l convingă pe fostul mare jucător olandez să se împace cu Zlatan Ibrahimovic
Acum 24 ore
00:00
„Este inuman” Fosta jucătoare din naționala Statelor Unite critică administrația Trump : „E innacceptabil ce se întâmplă” # Golazo.ro
Megan Rapinoe (40 de ani), fosta jucătoare din naționala de fotbal feminin a Statelor Unite, a criticat dur regimul Trump, după ce Renee Good, mamă a trei copii, a fost ucisă în Minneapolis săptămâna trecută.
17 ianuarie 2026
23:40
„Poate să plece oricine” Gâlcă, despre transferurile de la Rapid » Ce jucător așteaptă: „Acoperă mai multe posturi” # Golazo.ro
Rapid - Metaloglobus 1-0. Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul celor de la Rapid, a vorbit despre victoria obținută în etapa #22 din Superliga. Tehnicianul susține că există șanse foarte mari ca internaționalul român Olimpiu Moruțan (26 de ani) să ajungă la Rapid.
23:40
Capitole închise la Dinamo Numele mijlocașului ratat de „câini”: „Până ne-am decis, a semnat pe salariu dublu”. Ce se întâmplă cu Lisav Eissat # Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre negocierile eșuate pentru Lisav Eissat (21 de ani), internaționalul român de la Maccabi Haifa.
23:10
Moruțan spre Rapid Victor Angelescu, ultimele detalii despre transfer: „Un jucător care ne poate ajuta foarte mult” # Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani), președintele Rapidului, a vorbit despre venirea lui Olimpiu Moruțan (26 de ani) la formația giuleșteană.
23:00
„Nu am fost foarte bine” Alex Dobre , după victoria Rapidului: „ Dacă vrem să ne luptăm la vârful campionatului...” + Ce a spus Grameni # Golazo.ro
RAPID - METALOGLOBUS 1-0. Alexandru Dobre (27 de ani) a vorbit despre victoria obținută de gruparea giuleșteană la primul meci din 2026.
22:50
„Nu avem atacanți” Mihai Teja, semnal de alarmă după înfrângerea cu Rapid: „Nu suntem în negocieri cu nimeni!” # Golazo.ro
Rapid - Metaloglobus 1-0. Mihai Teja (47 de ani), antrenorul oaspeților, a vorbit despre înfrângerea suferită în etapa #22 din Superliga. Tehnicianul consideră că echipa are nevoie de un atacant, însă a recunoscut că formația din Pantelimon nu poartă în prezent negocieri cu nimeni.
21:30
„Suntem la limită” Nicolescu a explicat de ce Dinamo ar putea avea probleme cu fair-play-ul financiar și a făcut apel la suporteri: „Veniți, fraților, la stadion!” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre situația financiară a clubului și a explicat de ce „câinii” ar putea avea probleme cu fair-play-ul financiar.
21:20
Dinamo, contract nou pentru Cîrjan Andrei Nicolescu a vorbit despre planurile „câinilor”: a lăsat să se înțeleagă ca ar putea pleca încă un jucător # Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a explicat în ce stadiu se află discuțiile pentru prelungirea contractelor lui Cătălin Cîrjan (23 de ani) și Nikita Stoinov (20 de ani).
21:10
„Ne suflecăm mânecile” Cristi Chivu , după victoria cu Udinese: „Am știut să ne apărăm” + Ce spune despre meciul cu Arsenal, din Liga Campionilor # Golazo.ro
Cristi Chivu (45 de ani) a vorbit despre victoria obținută de echipa sa contra lui Udinese, scor 1-0, în etapa #21 din Serie A.
20:50
PROTEST ÎN GIULEȘTI 15 minute de liniște la Rapid - Metaloglobus: ce i-a nemulțumit pe fani și cine e ținta # Golazo.ro
Rapid începe 2026 cu proteste. Nemulțumirea mocnea de zile bune pe paginile și grupurile de rapidiști, dar sâmbătă seara, la primul meci din 2026, a ieșit la suprafață.
20:40
Florescu, mesaj către LPF Fotbalistul acuză condițiile „inumane” din Superliga: „Nu pot să mă controlez, tremur tot!” # Golazo.ro
Farul - Hermannstadt 1-1. Eduard Florescu (28 de ani), autorul golului sibienilor în duelul cu „marinarii”, s-a plâns de frigul pe care se joacă meciurile din Superliga.
20:40
Arbitrul stă doar cu ochii pe ceas Schimbare de regulament: cum vrea IFAB să scape de tragerile de timp în fotbal # Golazo.ro
International Board încearcă să evite întârzierea reluării jocului la aruncările de la margine și auturile de poartă. Ce soluție are și când se va discuta această modificare
20:30
Surpriză pentru Adrian Șut Cu ce mesaj a fost primit fostul mijlocaș de la FCSB în Emiratele Arabe Unite # Golazo.ro
Adrian Șut (26 de ani) a avut parte de o surpriză la debutul la Al-Ain, în Emiratele Arabe Unite.
19:50
Avertisment pentru Radu Drăgușin Mihai Stoichiță i-a transmis ce trebuie să facă înainte de baraj: „E greu să joci la națională, dacă nu joci la club” # Golazo.ro
Mihai Stoichiță (71 de ani), directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, i-a transmis un mesaj lui Radu Drăgușin (23 de ani). Oficialul FRF crede că fundașul central trebuie să își aleagă un club la care să joace constant, în perspectiva barajului pentru Campionatul Mondial din 2026. Meciul Turcia - România se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.
19:40
„A semnat acum” Daniel Pancu a anunțat transferul de ultimă oră + Ce a spus despre Ciprian Deac # Golazo.ro
Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a prefațat meciul cu Oțelul Galați, din etapa #22 a Ligii 1.
19:30
FĂRĂ ZĂPADĂ, EMOȚII CU GAZONUL Giuleștiul a fost curățat complet pentru debutul Rapidului în 2026: nu mai vor să repete scenele cu Șumudică # Golazo.ro
Primul meci al Rapidului din 2026, contra modestei Metaloglobus, ultima clasată din Liga 1, se joacă într-un decor de iarnă, în Giulești.
18:50
City, subordonată de United Start perfect pentru Carrick » Discuții aprinse despre VAR: „E cartonaș roșu, sută la sută” # Golazo.ro
Manchester United a câștigat cu 2-0 derby-ul cu Manchester City, pe Old Trafford, în etapa #22 din Premier League.
18:40
Udinese - Inter 0-1 Echipa lui Cristi Chivu a bifat a patra victorie în 2026 și s-a distanțat în fruntea clasamentului din Serie A # Golazo.ro
Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu (45 de ani), a câștigat meciul cu Udinese, scor 1-0, în etapa #21 din Serie A.
17:50
Raţiu, soluţie pentru PSG? Fundașul român, considerat potrivit pentru înlocuirea lui Hakimi # Golazo.ro
Andrei Rațiu (27 de ani), fundașul român de la Rayo Vallecano, ar putea fi o opțiune accesibilă pentru a-l înlocui pe Achraf Hakimi (27 de ani) la PSG, potrivit unei platforme de analiză a datelor.
17:50
„Nu sunt îngrijorat” Mihai Stoica , fără emoții după înfrângerea cu FC Argeș: „Sunt convins că ne vom califica în play-off” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a vorbit despre înfrângerea cu FC Argeș, scor 0-1.
17:00
Ioan Crâsnic (96 de ani), fostul antrenor de lupte greco-romane care a pregătit lotul României la 8 ediții ale Jocurilor Olimpice, a decedat.
16:50
Huiduiți de propriii fani FOTO: Jucătorii lui Real Madrid, fluierați pe „Bernabeu”. Suporterii i-au cerut demisia lui Florentino Perez! # Golazo.ro
Real Madrid - Levante. Jucătorii „galacticilor” au avut parte de o primită ostilă pe „Santiago Bernabeu”, în meciul din etapa 20 din La Liga.
16:10
O româncă în Formula 1? Zoe Florescu Potolea, selectată în programul care pregătește tinerele talente feminine pentru a deveni piloți în Marele Circ # Golazo.ro
Zoe Florescu Potolea ar putea deveni prima femeie care concurează în Formula 1, după o pauză de 50 de ani.
16:00
„Nu totul se rezumă la bani” Cătălin Cîrjan, despre motivul pentru care a refuzat oferta de la Metalist Harkov: „Am făcut o promisiune” # Golazo.ro
Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul „câinilor roșii” a explicat de ce a refuzat oferta de la Metalist 1925 Harkov.
15:40
„Pregătiți pentru luptă” Zeljko Kopic, înainte de primul meci al lui Dinamo din acest an: „Asta e cel mai important” # Golazo.ro
Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a prefațat partida cu U Cluj, prima din acest an din Liga 1 pentru „câini”.
15:30
Fanii lui Real Madrid au afișat bannere împotriva președintelui clubului, Florentino Perez (78 de ani).
15:10
Final incredibil în Dakar A profitat de necazul rivalului și e campion! Despărțiți de doar 2 secunde: „Am visat că Messi îmi dădea trofeul” # Golazo.ro
Luciano Benavides (KTM) a câștigat Raliul Dakar 2026, la secțiunea moto. Două secunde au făcut diferența. Pilotul argentinian a revenit incredibil în ultima etapă, ajutat și de necazul principalului adversar: „Un dar de la Dumnezeu”.
15:10
„Ești femeie, n-ai voie să pășești pe iarbă” Fostă angajată la Real Madrid, noi acuzații șocante: „Mă simțeam ca la închisoare” # Golazo.ro
Itziar Gonzalez (47 de ani), fosta nutriționistă a clubului Real Madrid, a vorbit despre perioada petrecută la „galactici”, pe care o numește „toxică” din cauza tratamentului la care a fost supusă.
14:50
Meciuri trucate pentru pariuri Cum erau recrutați jucătorii și ce sume primeau pentru a scădea nivelul în meciuri # Golazo.ro
Autoritățile americane au descoperit o schemă de trucare de meciuri folosită în NCAA și în Superliga Chineză de baschet.
13:40
Stanciu, pe picior de plecare Internaționalul român, aproape de rezilierea contractului cu Genoa, după doar 6 luni # Golazo.ro
Genoa, clubul patronat de Dan Șucu, ar fi pe punctul să-i rezilieze contractul lui Nicolae Stanciu, după doar 6 luni de colaborare.
Ieri
13:20
10 motive să nu ratezi AO De ce e special Australian Open 2026 » Primul Grand Slam al anului începe duminică # Golazo.ro
O ediție unică: de la premii record de 75 de milioane de dolari, la bătălia generațională dintre Djokovic și „lupii tineri”
13:10
Dacia, regină la Dakar! FOTO. Producătorul din România a câștigat cel mai intens raliu din lume la a doua participare » GOLAZO.ro a fost în Arabia Saudită! # Golazo.ro
Dacia a realizat ceva fără precedent: a câștigat Raliul Dakar la a doua participare.
13:10
„Cea mai mare dezamăgire din viața mea!” Hansi Flick, furios după anunțul că rămâne fără talentul din La Masia # Golazo.ro
Hansi Flick (60 de ani), antrenorul celor de la FC Barcelona, este dezamăgit de decizia lui Dro Fernandez (18 ani) de a pleca de la echipă.
12:50
Arestat pentru droguri! Fostul jucător al lui Lucescu și Hagi, după gratii în scandalul care lovește dur Turcia # Golazo.ro
Umit Karan, 49 de ani, reținut de poliție, trimis după gratii după audierea la tribunal pentru implicarea în scandalul drogurilor. A cucerit titlul de campion al Turciei cu Mircea Lucescu antrenor la Galatasaray
12:50
A murit președintele Fiorentinei Rocco Commisso avea 76 de ani și suferea de o boală gravă # Golazo.ro
Rocco Commisso, președintele clubului Fiorentina, a decedat la vârsta de 76 de ani.
