OUT de la FCSB! Înfrângerea cu FC Argeș a făcut prima victimă. I se va rezilia contractul

19:50

Mihai Stoichiță (71 de ani), directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, i-a transmis un mesaj lui Radu Drăgușin (23 de ani). Oficialul FRF crede că fundașul central trebuie să își aleagă un club la care să joace constant, în perspectiva barajului pentru Campionatul Mondial din 2026. Meciul Turcia - România se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.