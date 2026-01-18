Ministrul olandez de externe numește amenințarea lui Trump privind tarifele pentru Groenlanda „șantaj”

19:50

Președintele Donald Trump a declarat că ar putea institui taxe vamale la adresa oricărei țări care nu este de acord cu planurile sale privind preluarea Groenlandei. Afirmația a fost făcută la Casa Albă. „Aș putea să fac acest lucru pentru Groenlanda, aș putea impune taxe vamale țărilor care nu sunt de acord în privința Groenlandei, […]