Tottenham: Conducătorii clubului iau în considerare demiterea tehnicianului Thomas Frank

Subprefectul judeţului Dolj, Eugen Călinoiu, a afirmat că fetiţa care a căzut în lacul din parcul Nicolae Romanescu din Craiova a fost salvată de un cetăţean asiatic şi că a acesta a ţinut-o în braţe aproximativ o jumătate de oră până la sosirea pompierilor. Eugen Călinoiu a povestit că se afla în zonă când s-a produs evenimentul şi a filmat, postând clipul pe pagina sa de socializare. Subprefectul este criticat în comentariile de la postare pentru că nu a reacţionat pentru a salva fetiţa. Cetăţenii solicită ca salvatorul să fie recompensat. Unii propun să primească titlul de cetăţean de onoare al oraşului Craiova, iar alţii să îi fie acordată cetăţenia română.