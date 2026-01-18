Explozia din blocul de pe Aleea Industriei, din Buzău - Structura de rezistenţă nu ar fi afectată
News.ro, 18 ianuarie 2026 13:20
Structura de rezistenţă a blocului în care s-a produs explozia pe Aleea Industriei, în municipiul Buzău, nu a fost afectată, a anunţat inginerul Viorel Constantinescu, specialist în structuri de rezistenţă, ajuns la faţa locului pentru o primă evaluare a imobilului.
• • •
Acum 15 minute
13:30
Braşov: Un bărbat a lovit un salvamontist, supărat că nu a fost ajutat să găsească telefonul soţiei căzut în zăpadă / Bărbatul a fost imobilizat de jandarmi # News.ro
Un bărbat a lovit un salvamontist din Braşov deoarece acesta nu l-a ajutat să găsească telefonul soţiei, care căzuse în zăpadă. Salvamontistul îi oferise bărbatului o lopată pentru a căuta telefonul, iar acesta a aruncat-o în pădure. Ulterior, pentru că i s-a reproşat gestul, bărbatul a lovit un salvamontist cu pumnul în faţă. Jandarmii au fost solicitaţi să intervină şi l-au imobilizat pe agresor.
Acum 30 minute
13:20
13:20
Antrenorul principal al echipei Tottenham, Thomas Frank, este supus unei analize interne semnificative, conducătorii clubului luând în considerare încheierea mandatului său de şapte luni.
Acum o oră
13:10
Autorităţile iraniene au anunţat că au identificat şi arestat membri ai minorităţi bahá'í, activi acuză ele ”în revolte” în timpul valului contestării puterii, potrivit agenţiei iraniene de presă Tasnim, relatează AFP.
13:10
Subprefectul judeţului Dolj afirmă că fetiţa căzută în lacul din parcul Nicolae Romanescu a fost salvată de un cetăţean asiatic # News.ro
Subprefectul judeţului Dolj, Eugen Călinoiu, a afirmat că fetiţa care a căzut în lacul din parcul Nicolae Romanescu din Craiova a fost salvată de un cetăţean asiatic şi că a acesta a ţinut-o în braţe aproximativ o jumătate de oră până la sosirea pompierilor. Eugen Călinoiu a povestit că se afla în zonă când s-a produs evenimentul şi a filmat, postând clipul pe pagina sa de socializare. Subprefectul este criticat în comentariile de la postare pentru că nu a reacţionat pentru a salva fetiţa. Cetăţenii solicită ca salvatorul să fie recompensat. Unii propun să primească titlul de cetăţean de onoare al oraşului Craiova, iar alţii să îi fie acordată cetăţenia română.
13:00
UPDATE - Explozie într-un bloc din municipiul Buzău. O persoană a fost rănită / 35 de apartamente au fost afectate. Locatarii, evacuaţi - FOTO # News.ro
Pompierii din cadrul ISU Buzău intervin duminică dimineaţă într-un bloc din municipiu unde s-a produs o explozie, o persoană fiind rănită iar mai multe apartamente afectate de suflul deflagraţiei. Un număr de 35 de apartamente dintr-un total de 79 au fost afectate în urma exploziei produse în blocul situat în zona industrială a municipiului Buzău. Etajul al doilea al imobilului a fost afectat complet, iar pagube, inclusiv geamuri sparte, s-au înregistrat şi la apartamente de la etajele 1, 3 şi 4, potrivit datelor iniţiale furnizate de reprezentanţii ISU Buzău.
13:00
Trump anunţă că vrea noi lideri în Iran şi-l acuză pe Khamenei de ”distrugerea totală a ţării sale”. Ayatollahul ”e un om bolnav” care ar trebui ”să înceteze să mai omoare oameni”, răspunde el acuzaţiilor liderului suprem iranian # News.ro
Preşedintele american Donald Trump vrea noi lideri în Iran şi-l acuză pe liderul suprem iranian Ali Khamenei că este vinovat de ”distrugerea totală a ţării sale”, într-un interviu acordat site-ului Politico, relatează AFP.
12:50
12:50
Reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale au anunţat că o echipă de specialişti a ridicat bucăţi de dronă dintr-o gospodărie din judeţul Vrancea.
Acum 2 ore
12:40
12:30
12:30
Un şofer a murit după ce s-a răsturnat cu atoutilitara pe care o conduea, într-un canal de la margnea drumului. Accdentul a avut loc în comuna Moşniţa Nouă, lângă Timişoara.
12:20
Australian Open: Zeynep Sonmez din Turcia a ajutat o fată de mingi căreia i s-a făcut rău în timpul meciului cu Ekaterina Alexandrova - VIDEO # News.ro
Jucătoarea Zeynep Sonmez din Turcia a ajutat o fată de mingi căreia i s-a făcut rău în timpul meciului câştigat în faţa rusoaicei Ekaterina Alexandrova, în primul tur la Australian Open.
12:20
Băieţelul de doi ani şi jumătate aflat în moarte cerebrală după o intervenţie chirurgicală suferită la Spitalul Judeţean Constanţa a decedat # News.ro
Băieţelul de doi ani şi jumătate aflat în moarte cerebrală după ce a suferit o intervenţie chirurgicală la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, a decedat la Spitalul ”Grigore Alexandrescu” din Bucureşti.
12:10
Sute de manifestanţi în marş către Davos, la proteste faţă de Forumul Economic Mondial. ”Trump este simbolul capitalismului” # News.ro
Sute de manifestanţi au început, în estul Elveţiei, un marş către staţiunea Davos, unde preşedintele american Donald Trump urmează să fie vedeta săptămâna viitoare, la Forumul Economic Mondial (WEF), relatează AFP.
Acum 4 ore
11:40
Arad - O femeie şi o adolescentă au rămas încarcerate, după ce maşina în care se aflau a lovit un stâlp - FOTO # News.ro
Două persoane, o femeie şi o adolescentă de aproximativ 17 ani, au fost implicate într-un accident rutier în judeţul Arad, după ce maşina în care se aflau a lovit un stâlp. Cele două au rămas încarcerate în autoturism, până la sosirea echipajelor de salvare. Au fost transportate la spital în stare conştientă.
11:30
România, invitată să devină membru al “Consiliului pentru Pace” privind Ucraina. Donald Trump i-a adresat o scrisoare preşedintelui Nicuşor Dan # News.ro
România a fost invitată să devină membru al “Consiliului pentru Pace” privind Ucraina, printr-o scrisoare adresată de preşedintele SUA Donald Trump preşedintelui Nicuşor Dan, a transmis Administraţia Prezidenţială.
11:30
Cel puţin un mort şi patru răniţi, inclusiv un copil, în nord-estul Ucrainei, în atacuri ruseşti la Harkov şi Sumî # News.ro
Cel puţin o femeie a fost ucisă la Harkov, iar pateu persoane au fost rănite la Sumî, în bombardamente ruseşti, anunţă duminică autorităţile acestor oraşe din nord-estul Ucrainei, relatează AFP.
11:30
11:20
Ajax Amsterdam a anunţat oficial, sâmbătă, sosirea lui Jordi Cruyff în funcţia de director tehnic, începând cu 1 februarie. Ajax a indicat, de asemenea, că fostul internaţional olandez a semnat un contract cu clubul până la 30 iunie 2028.
11:10
11:07
Poliţia Română: Anul trecut s-au înregistrat 3.950 de accidente rutiere, cu 285 mai puţine decât în 2024, soldate cu moartea a 1.293 de persoane, cu 185 mai puţine decât în anul precedent # News.ro
Anul trecut s-au înregistrat cu 285 mai puţine accidente rutiere, cu 185 mai puţine persoane decedate şi cu 122 mai puţine persoane rănite grav, comparativ cu 2024, conform unei statistici prezentate de Poliţia Română. Principalele cauze de producere a evenimentelor rutiere au fost traversarea neregulamentară, neadaptarea vitezei la condiţiile de drum şi neacordarea priorităţii vehiculelor.
10:40
Uganda: La 81 de ani, preşedintele Yoweri Museveni şi-a asigurat un al şaptelea mandat, după ce a obţinut o victorie fără drept de apel în alegeri # News.ro
Preşedintele ugandez Yoweri Museveni a obţinut o victorie covârşitoare în alegerile prezidenţiale de sâmbătă, asigurându-şi un al şaptelea mandat după un vot marcat de violenţe şi acuzaţii de fraudă, informează AFP.
10:20
NBA face progrese concrete în ceea ce priveşte proiectul său de ligă europeană, iar Parisul pare mai mult ca niciodată un loc strategic. Aflat la Londra pentru meciul Orlando-Memphis, Adam Silver a confirmat că sunt în desfăşurare discuţii cu Paris Saint-Germain cu privire la o viitoare „NBA Europe”, cu o lansare planificată pentru sezonul 2027-2028, în parteneriat cu FIBA.
10:20
ANM - Atenţionările de ger, prelungite până joi dimineaţă / Din seara zilei de 19 ianuarie, gerul cuprinde toată ţara - HARTA # News.ro
Meteorologii au prelungit până joi dimineaţă atenţionările de ger. Conform prognozei făcute publice duminică, după un scurt interval în care aria afectată de temperaturi foarte scăzute se va restrânge, din seara zile de 19 ianuarie, gerul cuprinde toată ţara.
10:00
Bihor: Fată de 14 ani, arestată preventiv pentru 15 zile, după ce a produs materiale video cu o persoană minoră în care aceasta avea comportament sexual explicit / Acuzaţiile sunt: pornografie infantilă, viol săvârşit asupra unui minor şi şantaj # News.ro
O fată în vârstă de 14 ani a fost arestată preventiv de Tribunalul Bihor, pentru 15 zile, pentru pornografie infantilă, viol săvârşit asupra unui minor şi şantaj, după ce a produs mai multe materiale video cu o persoană minoră în care aceasta avea un comportament sexual explicit. De asemenea, fata de 14 ani ar fi constrâns aceeaşi persoană minoră, ameninţând-o cu postarea pe internet a materialelor deja realizate, să intre în apel video şi să facă acte de natură sexuală. De asemenea, anchetatorii au găsit în telefonul persoanei cercetate fotografii cu minori în ipostaze sexuale.
10:00
Locuitorii din nordul judeţului Tulcea au primit mesaj RO-Alert după un nou atac cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre / Două aeronave F-16, pregătite de misiune, au rămas la sol pentru că ţintele au dispărut de pe radare # News.ro
Locuitorii din nordul judeţului Tulcea au primit mesaj RO-Alert după un nou atac cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, au transmis duminică reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale. Ei au menţionat că două aeronave F-16 de la Baza 86 Aeriană de la Feteşti au fost pregătite pentru o misiune de monitorizare aeriană, dar nu au mai decolat deoarece ţintele au dispărut de pe radare.
09:50
Cluj - Incendiu urmat de explozia unei butelii, la o plăcintărie din Gherla. Geamurile unor imbile din imediata apropiere s-au spart - FOTO # News.ro
Un incendiu urmat de explozia unei butelii s-a produs duminică, la o plăcintărie din Gherla, judeţul Cluj. Nu s-au înregistrat victime, însă clădirea în care funcţiona plăcintăria este complet distrusă, iar geamurile unor imobile di imediata apropiere s-au spart.
Acum 6 ore
09:30
Arad: Un mort şi cinci răniţi în urma unui accident rutier în care au fost implicate patru maşini - FOTO # News.ro
O persoană a murit iar o alta a fost dusă de urgenţă la spital în urma unui accident în care au fost implicate patru maşini produs duminică în judeţul Arad, între localităţile Horia şi Şiria. Alte patru persoane au refuzat transportul la spital.
09:30
Peste 163.000 de soldaţi ruşi ucişi în Ucraina, identificaţi în urma unei anchete de presă # News.ro
Publicaţia independentă rusă Mediazona, în colaborare cu serviciul rus al BBC, a confirmat identităţile a 163.606 de militari ruşi ucişi în Ucraina.
09:20
Patinaj artistic: Guillaume Cizeron şi Laurence Fournier Beaudry, campioni europeni la dans. Este al şaselea titlu pentru Cizeron # News.ro
Cu mai puţin de o lună înainte de Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina, francezii Guillaume Cizeron şi Laurence Fournier Beaudry au fost încoronaţi campioni europeni la dans pe gheaţă, sâmbătă, la Sheffield.
09:10
Fondatorii startupurilor de inteligenţă artificială sunt tot mai tineri, pe măsură ce dezvoltarea industriei accelerează # News.ro
Vârsta fondatorilor din sectorul tehnologiei scade semnificativ în era inteligenţei artificiale, iar noile startupuri evaluate la peste un miliard de dolari sunt conduse tot mai des de antreprenori abia trecuţi de 20 de ani, relatează CNBC.
08:40
Siegfried Mureşan: În acest nou context, ratificarea acordului comercial UE–SUA în Parlamentul European va trebui să mai aştepte # News.ro
Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan afirmă că, în acest nou context, ratificarea acordului comercial UE–SUA în Parlamentul European va trebui să mai aştepte, remarca fiind făcută după ce preşedintele SUA Donald Trump a ameninţat mai multe state europene cu taxe vamale de până la 25% „până la momentul încheierii unui acord pentru achiziţia completă şi totală a Groenlandei”.
08:30
Fostul ministru de Finanţe al Greciei Yanis Varoufakis, convocat de poliţia antidrog după declaraţii într-un podcast: „Sunt acuzat de sprijinirea narco-mafiei” # News.ro
Fostul ministru de Finanţe al Greciei şi lider al partidului MeRA25, Yanis Varoufakis, a anunţat că a fost convocat de poliţia antidrog elenă pentru a fi interogat în calitate de suspect, după ce a făcut declaraţii despre consumul de droguri într-un podcast destinat tinerilor, relatează politicianul într-un mesaj public.
08:30
Pentagonul se pregăteşte pentru o posibilă desfăşurare a 1.500 de soldaţi în Minnesota - presă # News.ro
Departamentul Apărării al SUA a cerut unui număr de aproape 1.500 de soldaţi să fie pregătiţi pentru o posibilă desfăşurare în Minnesota, a relatat, duminică, Washington Post, citând oficiali din domeniul apărării.
08:20
Corpul are un sistem propriu de a opri inflamaţia din organism, au descoperit oamenii de ştiinţă # News.ro
Inflamaţia este o reacţie esenţială de apărare a organismului, dar atunci când există în organism pe timp îndelungat poate contribui la apariţia unor boli grave. Un nou studiu, realizat în Regatul Unit, descrie un mecanism natural prin care corpul limitează inflamaţia şi accelerează revenirea corpului la starea de echilibru.
08:20
Germania şi Uniunea Europeană au ajuns la un acord de principiu privind noua strategie pentru centrale electrice # News.ro
Germania a ajuns la un acord de principiu cu Comisia Europeană privind strategia naţională de construire a unor noi centrale electrice, un pas esenţial pentru securitatea energetică a celei mai mari economii europene în contextul eliminării treptate a producţiei pe bază de cărbune, relatează Reuters.
08:10
Gabriela Ruse a eliminat-o pe favorita 26 şi s-a calificat în turul doi la Australian Open # News.ro
Gabriela Ruse, locul 79 mondia, s-a calificat, duminică noapte, în turul doi la Australian Open, primul grand slam al anului.
Acum 8 ore
07:40
Rusia vizează sistemul nuclear ucrainean de producere a energiei, a declarat duminică preşedintele Volodîmîr Zelenski, în contextul în care Kremlinul continuă să încerce să forţeze Ucraina să capituleze prin paralizarea reţelei sale energetice, relatează The Guardian.
07:40
Paula Seling, criticată reţelele sociale după un mesaj în limba rusă transmis în finala Eurovision Moldova 2026 / Artista şi-a cerut scuze: Încercând să fiu drăguţă şi simpatică, am folosit un cuvânt care habar nu aveam că e în limba rusă - VIDEO # News.ro
Artista Paula Seling, membră a juriului internaţopnal, a avut un mesaj la finala naţională Eurovision Moldova 2026 şi a felicitat publicul cu formula „Maladieţ, Moldova!”, echivalentul rusesc al expresiei „Bravo, Moldova”. Momentul nu a fost trecut cu vederea de internauţi, care au criticat alegerea limbii, scrie Ziarul de Gardă,. Ulterior, într-un clip postat pe pagina sa de Facebook, Paula Seling şi-a cerut scuze, explicând că, din dorinţa de a fi ”drăguţă şi simpatică”, a folosit un cuvânt care habar nu avea că este în limba rusă şi fără să ştie că va crea supărare.
07:30
Ultima mină de cărbune din Cehia se închide, marcând sfârşitul a peste 250 de ani de exploatare subterană # News.ro
Cehia se pregăteşte să închidă, la finalul lunii ianuarie, ultimul său puţ de exploatare a cărbunelui superior, punând capăt unei industrii care a alimentat timp de două secole dezvoltarea economică a Europei Centrale, relatează Reuters.
07:10
06:50
Paris - Cel puţin un rănit grav după ce un apartament s-a prăbuşit peste cel de dedesubt Alte 19 persoane au fost rănite uşor # News.ro
Un etaj al unui imobil din Paris, unde erau reunite aproximativ cincizeci de persoane, la o petrecere, s-a prăbuşit peste etajul inferior în noaptea de sâmbătă spre duminică, provocând rănirea gravă a unei persoane, au anunţat pompierii. citaţi de AFP.
06:50
Reprezentantul special al preşedintelui Rusiei pentru investiţii: Draga Ursula ”Pfizer” von der Leyen, nu-l provoca pe Daddy! Retrage cei 13 soldaţi trimişi în Groenlanda # News.ro
Kirill Dmitriev, reprezentant special al preşedintelui Rusiei pentru investiţii şi cooperare economică cu ţările străine, a declarat că Uniunea Europeană nu ar trebui să îl provoace pe preşedintele SUA, Donald Trump şi ar trebui să retragă personalul militar trimis în Groenlanda, informează TASS.
06:40
Statele Unite au anunţat sâmbătă că au efectuat o lovitură letală în Siria împotriva unui lider al unei grupări afiliate al-Qaida, despre care afirmă că avea legături directe cu un atacator ISIS care a ucis trei americani la începutul lunii decembrie, relatează CNN.
06:30
Donald Trump a cumpărat obligaţiuni Netflix şi Warner Bros de până la 2 milioane de dolari, într-un portofoliu de 100 de milioane care ridică semne de întrebare # News.ro
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a achiziţionat obligaţiuni municipale şi corporative în valoare de aproximativ 100 de milioane de dolari între jumătatea lunii noiembrie şi sfârşitul lunii decembrie, potrivit celor mai recente declaraţii financiare publicate la Washington, care ridică semne de întrebare legate de conflicte de interese, transmite Reuters.
06:20
Israelul se opune alegerii făcute de Casa Albă privind liderii desemnaţi pentru „consiliul păcii”. # News.ro
Israelul a contestat alegerea de către Casa Albă a unor lideri mondiali care urmează să facă parte din aşa-numitul „consiliu al păcii” pentru Gaza, menit să supravegheze temporar guvernarea şi reconstrucţia fâşiei.
06:10
Directorii marilor companii americane critică timid intervenţiile lui Trump în economie, pe fondul temerilor de represalii # News.ro
Liderii mediului de afaceri din Statele Unite încep să îşi exprime rezervele faţă de politicile economice ale preşedintelui Donald Trump, însă o fac cu multă prudenţă şi fără confruntări directe, într-un climat dominat de teama unor posibile represalii politice, transmite Reuters.
Acum 12 ore
05:20
Premiile Academiei Europene de Film - „Sentimental Value”, desemnat Cel mai bun film/ Joachim Trier a fost ales Cel mai bun regizor, iar Stellan Skarsgard şi Renate Reinsve au câştigat premiile de interpretare/ Palmares # News.ro
"Sentimental Value" a fost marele câştigător al celei de-a 38-a ediţii a European Film Awards, melodrama norvegiană a lui Joachim Trier câştigând premiul pentru Cel mai bun film, precum şi premiul pentru Cel mai bun regizor şi două premii pentru interpretare, acordate lui Stellan Skarsgard şi Renate Reinsve. Trier şi Eskil Vogt au câştigat, de asemenea, premiul pentru Cel mai bun scenariu pentru "Sentimental Value", iar Hania Rani a câştigat premiul pentru Cea mai bună coloană sonoră.
Acum 24 ore
00:30
CFR ia măsuri speciale în condiţiile gerului extrem prognozat pentru perioada 17-21 ianuarie/ Reprezentanţii companiei avertizează călătorii că sunt posibile întârzieri ale trenurilor, determinate de limitări tehnice punctuale # News.ro
Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA anunţă că a luat măsuri speciale pentru perioada 17-21 ianuarie, în contextul unei avertizări de vreme deosebit de rece în toată ţara, cu temperaturi minime prognozate ce vor coborî frecvent până la minus 20 de grade Celsius. Astfel, lucrătorii companiei monitorizează permanent şinele, au activat sistemele de încălzire ale macazurilor şi supraveghează instalaţiile de alimentare cu energie electrică. CFR avertizează călătorii că gerul extrem poate determina limitări tehnice punctuale sau măsuri de siguranţă suplimentare care pot genera întârzieri ale trenurilor.
