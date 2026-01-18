Din dragoste pentru galben-negru: un muzeu donat ca CSM Ceahlăul să nu moară
Monitorul de Neamț , 18 ianuarie 2026 13:20
În timp ce autoritățile invocă scuze, suporterii fac gesturi care impresionează: donații, licitații, bannere de protest și o ofertă fără precedent – cedarea unui muzeu privat pentru a salva finalul sezonului de Liga 2. Din dragoste pentru galben-negru: când oamenii țin Ceahlăul în viață. Într-o perioadă în care CSM Ceahlăul Piatra-Neamț trece printr-o situație financiară
Acum 30 minute
13:20
În timp ce autoritățile invocă scuze, suporterii fac gesturi care impresionează: donații, licitații, bannere de protest și o ofertă fără precedent – cedarea unui muzeu privat pentru a salva finalul sezonului de Liga 2. Din dragoste pentru galben-negru: când oamenii țin Ceahlăul în viață. Într-o perioadă în care CSM Ceahlăul Piatra-Neamț trece printr-o situație financiară
Acum 2 ore
12:20
Ger cumplit în România! Meteorologii au extins atenționările de ger până joi dimineața. # Monitorul de Neamț
Meteorologii au extins atenționările de ger până joi dimineața. Potrivit prognozei publicate duminică, după o scurtă perioadă în care zonele afectate de temperaturi extrem de scăzute se vor restrânge, începând cu seara zilei de 19 ianuarie, gerul va cuprinde întreaga țară. ANM anunță vreme extrem de rece în România: ger, vânt puternic și precipitații mixte
Acum 24 ore
15:20
Situaţia Ceahlăului: scrisoarea deschisă a unui suporter şi scuzele „jenibile” ale Primăriei # Monitorul de Neamț
Situaţia echipei de fotbal Ceahlăul, care se află în pericol major de desfiinţare, continuă să stârnească ecouri în spaţiul public. Publicăm scrisoarea deschisă a unui suporter, dar şi o declaraţie făcută în august de primarul de Piatra în care se contrazice major cu cele ce se spun în comunicatul de presă emis recent pe marginea
Ieri
18:10
V-ați bătut joc de limbă. Nu din neștiință, nu din greșeală, ci cu bună știință și cu un dispreț calculat. De limba de bătrâni și de copii – limba în care s-au rostit rugăciuni, jurăminte, legi nescrise ale omeniei. Limba care a ținut acest popor în picioare când nu avea nimic altceva. Ați călcat-o în
16:50
Un incendiu provocat de coşul de fum a izbucnit vineri, 16 ianuarie, într-o gospodărie din comuna Trifeşti. „La ora 12:30, prin apel la 112 pompierii au fost solicitați să intervină în comuna Trifești pentru stingerea unui incendiu produs într-o gospodărie. La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la SVSU Trifești,
16:10
Trăim un veac al neliniștii. Nu doar al frământărilor sociale, politice sau economice, ci al unei tulburări lăuntrice profunde, care roade tăcut sufletul omului. Omul contemporan este bombardat de opinii, ideologii, informații și pseudo-adevăruri, dar rămâne tot mai lipsit de criteriu, de măsură, de lumină interioară. În acest context, discernământul devine rar, iar statornicia pare
15:10
Acțiune a polițiștilor în zona colegiilor din Roman: prevenire droguri și siguranță școlară # Monitorul de Neamț
Polițiștii au organizat o acțiune în zona Colegiilor Tehnice „Petru Poni" și „Miron Costin", vizând delicvența juvenilă, prevenirea traficului de droguri și siguranța în mediul școlar. Acțiune a polițiștilor în zona colegiilor din Roman, desfășurată pe 15 ianuarie, în intervalul 10:00–13:00, cu activități de prevenire a delincvenței juvenile, a traficului de droguri și de informare
14:00
Todirel Ioana angajeaza menajera, studii medii, trimite CV la adresa: constantza_17@yahoo.com
Mai mult de 2 zile în urmă
12:30
Bărbat dispărut din Almaș: apel al poliției pentru depistarea unui bărbat de 34 de ani # Monitorul de Neamț
Polițiștii au fost sesizați de familie cu privire la dispariția unui bărbat de 34 de ani, plecat de la domiciliu din 14 ianuarie și care nu a mai revenit. Bărbat dispărut din Almaș, după ce ar fi plecat de la locuința de domiciliu în data de 14 ianuarie și nu a mai revenit. Polițiștii solicită
11:00
Meteorologii au emis vineri dimineață mai multe alerte cod galben de ger, valabile până sâmbătă, 17 ianuarie. Temperaturile vor coborî până la minus 19 grade Celsius. Prima alertă cod galben de ger este valabilă până diseară, la ora 20.00. Vizate sunt nordul și estul Moldovei, unde vor fi temperaturi deosebit de scăzute, local gerul va
10:00
GALERIE FOTO: Protest cu bannere în Piatra Neamţ pentru Ceahlăul: „Dansuri pe ritmuri orientale/ În timp ce sportul local moare”. # Monitorul de Neamț
Protest cu bannere afişate în Piatra Neamţ în noaptea de joi spre vineri. Mai multe bannere cu mesaje de susţinere pentru echipa CSM Ceahlăul au fost afişate pe principalele poduri din oraş. Mesajele acuză de asemenea lipsa de implicare a autorităţilor şi faptul că acestea cheltuie bani pe tot felul de concerte şi paranghelii
15 ianuarie 2026
17:50
Reprezentanţii Consiliului Judeţean Neamţ anunţă că, pe 14 ianuarie, a avut loc prima ședință din acest an a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Metropolitan Gaz Neamț. Principalul subiect de pe ordinea de zi a fost prezentarea stadiului proiectului „Înființare sistem de distribuție gaze naturale de interes public județean în comunele Ștefan cel Mare, Dragomirești, Războieni, Bodești,
15:00
Un bărbat în vârstă de 40 de ani a ajuns la spital după ce a traversat neregulamentar o stradă din Piatra Neamţ, joi, 15 ianuarie. „La data de 15 ianuarie, în jurul orei 14.00, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Piatra-Neamț au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier pe bulevardul General Nicolae Dăscălescu,
14:50
O femeie condamnată pentru trafic de minori şi un bărbat condamnat viol şi pornografie infantilă au fost duşi de poliţiştii nemţeni la Penitenciarul Bacău. Pe 14 ianuarie, polițiștii de investigații din cadrul Poliției municipiului Roman au pus în aplicare un mandat de executare a pedepsei închisorii, emis de Tribunalul Neamț, pe numele a unei tinere,
14:00
13:50
Poliţiştii nemţeni au fost sesizaţi, pe 14 ianuarie, de un bărbat din Păstrăveni că l-a găsit pe vecinul său spânzurat în curtea locuinței. „La data de 14 ianuarie a.c., ora 12:00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Urecheni au fost sesizați, prin apel la 112, de către un bărbat, din Păstrăveni, cu privire la
12:40
Un incendiu a izbucnit mieruri într-o gospodărie din Hangu din cauza unei sobe. „La ora 18:50, prin apel la 112, pompierii au fost solicitați să intervină în comuna Hangu pentru stingerea unui incendiu produs la o casă. La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la SVSU, Garda nr. 2 de
12:20
Mesajul profesorului Pustai către autorităţi: „Să fii atât de nepăsător să lași un club cu tradiție să dispară!” # Monitorul de Neamț
Profesorul Cristian Pustai, antrenorul CSM Ceahlăul, a transmis un mesaj tranşat autorităţilor locale din Neamţ, acum când clubul este pe marginea prăpastiei. "Mă gândesc că autoritățile locale și județene ar trebui să se sesizeze. Toată lumea a vrut echipă, promovare. Și acum? Poate în ceasul al 12-lea se vor sesiza și se vor gândi că e păcat
11:30
O femeie care a încercat să traverseze neregulamentar o stradă din Piatra Neamţ a fost accidentată, pe 14 ianuarie. „La data de 14 ianuarie, ora 17:40, un bărbat de 60 de ani, din Piatra-Neamț, ar fi condus un autoturism, pe strada Plevnei, din Piatra-Neamț și ar fi surprins și acroșat o femeie de 52 de
10:30
O magazie din lemn s-a făcut scrum în urma unui incendiu izbucnit pe 14 ianuarie într-o gospodărie din comuna Pipirig, din cauza unui coş de fum. „La ora 15:45, pompierii au fost solicitați să intervină în comuna Pipirig pentru stingerea unui incendiu produs la o anexă gospodărească din satul Dolhești. La locul solicitării au fost
09:10
Două persoane au ajuns la spital după ce un autoturism a părăsit partea carosabilă şi a lovit un parapet, miercuri, 14 ianuarie, în comuna Poiana Teiului. „La ora 15:56, prin apel la 112 a fost anunțat un accident rutier produs în comuna Poiana Teiului. Un autoturism, în care se aflau două persoane, a părăsit partea
14 ianuarie 2026
19:10
Am auzit și m-am prăpădit de râs. Cică președintele nu are avion. Nu că nu e nou. Nu că e vechi. Nu. Nu are deloc. Și m-am uitat la tavan, poate cade vreun răspuns de acolo, odată cu tencuiala. M-am uitat la mine, poate nu am înțeles bine. M-am uitat la cifre. Alea mari. Urâte.
18:20
Modificări la acordarea facilităților de transport pentru persoanele cu dizabilități # Monitorul de Neamț
Reprezentanţii DGASPC Neamţ anunţă că anul 2026 vine cu modificări în privința facilităților de transport acordate persoanelor cu dizabilități încadrate în categoria persoanelor cu handicap grav sau cu handicap accentuat. „Începând cu luna ianuarie 2026, persoanele încadrate în grad de handicap grav sau accentuat pot opta, la cerere, pentru una dintre următoarele variante: acordarea gratuității la transportul interurban (bilete
16:40
Lansare de carte și expoziție de sculptură și grafică De Ziua Culturii Naționale, vă invităm la Muzeul de Artă din Roman, pentru o întâlnire de suflet cu poezia, dar și cu sculpturalul și grafia unui dascăl al frumosului și al unei creativități care ne poartă în spații și timpuri de înțelepciune și de povețe strămoșești.
16:10
Consilierii judeţeni nemţeni s-au întrunit în şedinţă extraordinară, de îndată, marţi, 13 ianuarie, pe ordinea de zi fiind şi un proiect de hotărâre ce vizează construirea noului spital. A fost vorba despre aprobarea documentației tehnico-economice – faza SF, indicatorilor tehnico-economici și devizului general aferente obiectivului de investiții „Amenajare drum acces la sediul nou pentru Spitalul
14:40
Șofer depistat sub influența alcoolului în localitatea Oglinzi, în noaptea de 13 spre 14 ianuarie, după ce polițiștii au oprit autoturismul condus de un bărbat din Vânători-Neamț și l-au testat cu etilotestul. Oprit în trafic în localitatea Oglinzi În noaptea de 13 spre 14 ianuarie a.c., în jurul orei 01:20, polițiștii din cadrul Secției de
14:00
13:30
I-a luat foc motorul în mers: incendiu la un autoturism pe strada Teiului, în Roman # Monitorul de Neamț
I-a luat foc motorul în mers unui șofer aflat pe strada Teiului din municipiul Roman, iar pompierii au intervenit pentru stingerea incendiului produs la compartimentul motor. Sesizarea și locul intervenției La ora 15:15, pompierii au fost solicitați să intervină în municipiul Roman pentru stingerea unui incendiu produs la un autoturism aflat în mers pe strada
13:10
Accident în centrul orașului Piatra-Neamț: două autoturisme implicate, un tânăr asistat medical # Monitorul de Neamț
Accident în centrul orașului Piatra-Neamț, în Piața Mihail Kogălniceanu, anunțat prin apel la 112, unde pompierii au intervenit pentru asigurarea zonei și curățarea carosabilului. Apelul la 112 și locul producerii accidentului La ora 22:02, prin apel la 112 a fost anunțat un accident rutier produs în municipiul Piatra-Neamț, pe strada Piața Mihail Kogălniceanu. Forțe și
12:20
AŞA DA: O primărie din Neamţ vine în sprijinul persoanelor cu dizabilităţi scutindu-le de plata birurilor locale # Monitorul de Neamț
În goana de multe ori născătoare de nedreptăţi de a strânge cât mai mulţi bani pentru a acoperi găurile din buget pe care tot ei le-au provocat, guvernanţii pun la plată pe oricine. Chiar şi persoanele cu dizabilităţi. Noile reglementări leg
11:30
„Popas” în sensul giratoriu: eveniment rutier produs în comuna Dumbrava Roșie, pe DJ 156A, după ce un autoturism a părăsit partea carosabilă și a intrat în sensul giratoriu. Apelul la 112 și dinamica evenimentului La ora 22:24, prin apel la 112 a fost anunțat un eveniment rutier produs în comuna Dumbrava Roșie, pe DJ 156A. […] Articolul Accident în Dumbrava Roșie: „popas” în sensul giratoriu apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:40
Scandal la o instituție publică din Făurei: „vizită” cu cuțit și reținere pentru 24 de ore # Monitorul de Neamț
Polițiștii au intervenit după un apel la 112 privind un scandal la o instituție publică din Făurei, iar în urma controlului corporal au descoperit un cuțit asupra unui tânăr aflat în stare de ebrietate. Scandal la o instituție publică din Făurei, iar „surpriza de buzunar” a fost un cuțit găsit la controlul corporal, tânărul fiind […] Articolul Scandal la o instituție publică din Făurei: „vizită” cu cuțit și reținere pentru 24 de ore apare prima dată în Monitorul de Neamț.
09:30
Scandal în Răucești și „bonus” pentru polițiști: tânăr cu mandat european, reținut # Monitorul de Neamț
Un apel la 112 pentru un parbriz distrus s-a transformat într-o intervenție cu final surpriză, după ce un tânăr a provocat scandal, iar polițiștii au constatat că acesta figura cu mandat european de arestare. Scandal în Răucești, cu „surpriză la pachet”: polițiștii chemați pentru un parbriz distrus au imobilizat un tânăr care provoca tulburare, iar […] Articolul Scandal în Răucești și „bonus” pentru polițiști: tânăr cu mandat european, reținut apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13 ianuarie 2026
19:10
Există o clipă în istoria unui popor în care răul nu mai stă ascuns. Nu se mai teme, nu se mai justifică, nu se mai ferește. Este clipa în care tâlharii ajung un vârf. Se instalează în fruntea instituțiilor, în vârful deciziilor, deasupra legii. Din acel moment, nimic nu mai aparține cu adevărat cetățeanului. Totul […] Articolul Când tâlharii ajung în vârf, îți iau totul – când vor și cum vor ei apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:10
Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț organizează pe 15 ianuarie 2026 un recital de poezie și muzică, completat de o expoziție de arte vizuale. Recitalul „Eternul Eminescu” aduce împreună poezia, muzica și artele vizuale, de Ziua Culturii Naționale, în primul eveniment din 2026 organizat de Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț. […] Articolul Recitalul „Eternul Eminescu” deschide seria de evenimente 2026 la Piatra-Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:10
Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu“ Neamț organizează sărbătorirea Zilei Culturii Naționale cu un amplu program de manifestări, joi, 15 ianuarie 2026. Deschiderea va avea loc la ora 11:00, în Sala Cupola, cu alocuțiunea managerului bibliotecii, prof. Mihaela Mereuță, urmată de mesajul reprezentanților administrației publice. Cu titlul „Universul Eminescu“, va urma recitalul de muzică și poezie al […] Articolul Ziua Culturii Naționale, la Biblioteca Județeană apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:10
Superstiție sau responsabilitate? De cele mai multe ori, marți 13 și pisica neagră sunt asociate cu ghinionul! Pompierii cred că „ghinionul” poate fi prevenit dacă ne informăm la timp și știm cum să acționăm corect în cazul producerii unei situații de urgență! Din anul 2011, în fiecare zi de marţi 13, este „Ziua Informării Preventive”. […] Articolul MARŢI 13 – Ziua Informării Preventive apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:10
A fost evacuată o butelie ce prezenta risc de explozie, după un incendiu la două anexe din Preutești # Monitorul de Neamț
Pompierii au intervenit la un incendiu izbucnit într-o gospodărie din satul Preutești, comuna Timișești, unde flăcările au cuprins acoperișurile a două anexe. A fost evacuată o butelie ce prezenta risc de explozie în timpul intervenției pompierilor la un incendiu izbucnit într-o gospodărie din satul Preutești, comuna Timișești, anunțat prin apel la 112. Apelul la 112 […] Articolul A fost evacuată o butelie ce prezenta risc de explozie, după un incendiu la două anexe din Preutești apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:10
Pompierii au intervenit în cursul nopții în satul Traian, comuna Zănești, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință. Incendiu produs la o casă din satul Traian, comuna Zănești, anunțat prin apel la 112 în cursul nopții. Flăcările s-au manifestat la acoperiș, iar pompierii au acționat pentru limitarea pagubelor și prevenirea propagării. Apelul la 112 […] Articolul Incendiu la o casă din satul Traian, comuna Zănești: 40 mp din acoperiș au ars apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:00
Mandate puse în executare în Neamț: arestare preventivă pentru furt calificat și condamnare pentru alcool la volan # Monitorul de Neamț
Mandate puse în executare în Neamț în zilele de 12 și 13 ianuarie, vizând un bărbat cercetat pentru furt calificat și un bărbat condamnat pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. Mandat de arestare preventivă pus în executare la Petricani La data de 13 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Urecheni au […] Articolul Mandate puse în executare în Neamț: arestare preventivă pentru furt calificat și condamnare pentru alcool la volan apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:00
Femeie dispărută din Crăcăoani, după ce ar fi plecat de la domiciliul comun în după-amiaza zilei de 12 ianuarie. Polițiștii solicită sprijinul persoanelor care pot oferi informații privind depistarea acesteia. La data de 12 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Crăcăoani au fost sesizați direct, de către un bărbat, din comuna Crăcăoani, […] Articolul Femeie dispărută din Crăcăoani: polițiștii cer sprijinul populației apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12 ianuarie 2026
19:10
Există răni care nu sângerează la suprafață, dar care dor mai tare decât orice tăietură vizibilă. Sunt rănile adânci ale unei conștiințe colective, purtate din generație în generație, transmise prin șoapte, prin gesturi reținute, prin neîncredere și tăceri apăsătoare. Un popor care și-a pierdut busola morală Un popor care și-a pierdut busola morală, care s-a […] Articolul Răni deschise ale unei conștiințe colective apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:30
Bilanţul acţiunii poliţiştilor rutieri care a presupus amplasarea a şapte filtre pe DN15, duminică, 11 ianuarie: 90 de conducători auto fiind sancționați contravențional „La data de 11 ianuarie, în intervalul orar 13.00-17.00, atenția polițiștilor rutieri a fost orientată spre sectorul de drum DN15. 7 filtre rutiere, fixe și mobile au fost prezente în traficul de […] Articolul Filtre pe DN 15. Şoferi prinşi că „au călcat” legea apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:10
Amenzi de 190.392 de lei şi 31 de permise de conducere reţinute reprezintă bilanţul acşiunilor poliţiştilor nemţeni în ultimele 48 de ore. „În ultimele 48 de ore, polițiștii au intervenit la peste 65 de solicitări ale cetățenilor, au fost constatate peste 370 de fapte contravenționale, iar 31 de permise de conducere au fost reținute. Polițiștii […] Articolul Amenzi de 190.392 de lei. 31 de permise de conducere reţinute apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:10
Mai mulţi şoferi care s-au urcat la volan după ce au consumat alcool au picat în plasa poliţiştilor. Unul dintre ei „a reuşit” să se răstoarme cu autoturismul în şanţ. La data de 11 ianuarie, ora 16:30, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Săvinești au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul […] Articolul Conduşi de alcool. Un şofer băut s-a răsturnat în şanţ apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:50
Carl Davordzie, golgheterul Ceahlăului, a semnat cu Sepsi OSK Sfântu Gheorghe. Suma agreată de cele două cluburi este de 50.000 de euro, iar banii vor fi folosiţi pentru a se mai achita, ce se mai poate, din datoriile curente, conform declaraţiilor preşedintelui CSM Ceahlăul, Angelo Alistar. „Am fost nevoiţi să îl vindem pe Carl pentru […] Articolul Carl Davordzie a semnat cu Sepsi. Situaţia Ceahlăului e disperată apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:00
O tânără în vârstă de 24 de ani a fost rănită în urma unui accident rutier produs duminică, 11 ianuarie, pe DN 15, în localitatea Bistriţa. „La data de 11 ianuarie, în jurul orei 11:30, în timp ce un bărbat de 40 de ani, din București, conducea un autoturism, pe DN15, în localitatea Bistrița, nu […] Articolul Tânără rănită în urma unui accident produs pe DN15 apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:50
O femeie în vârstă de 47 de ani a ajuns la spital în urma unui accident produs luni, 12 ianuarie, pe strada Orhei din Piatra Neamţ. Conform oamenilor legii, femeia mergea pe stradă şi s-a dezechilibrat fiind apoi acroşată de un autobuz. „La data de 12 ianuarie a.c., în jurul orei 13:50, polițiștii din cadrul […] Articolul S-a dezechilibrat şi a fost acroşată de autobuz apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:10
Două intervenții pentru acces în apartamente, la Roman și Piatra-Neamț: un caz medical și un deces # Monitorul de Neamț
Pompierii au intervenit în 10 ianuarie la două solicitări privind deblocarea accesului în apartamente, în Roman și Piatra-Neamț. Pompierii au intervenit în data de 10 ianuarie la două solicitări privind deblocarea căilor de acces în apartamente, în municipiile Roman și Piatra-Neamț, în urma cărora un bărbat a fost transportat la spital, iar un alt bărbat […] Articolul Două intervenții pentru acces în apartamente, la Roman și Piatra-Neamț: un caz medical și un deces apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:30
Mașină făcută scrum de un scurtcircuit, în comuna Negrești, după ce un incendiu a cuprins un autoturism aflat pe un teren viran, fără ca în interior să se afle persoane. Apelul la 112 și echipajele trimise În data de 11.01.2026, la ora 16:25, pompierii au fost solicitați să intervină în comuna Negrești pentru stingerea unui […] Articolul Mașină făcută scrum de un scurtcircuit: intervenție a pompierilor în Negrești apare prima dată în Monitorul de Neamț.
