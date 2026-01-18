START la primul drum de mare viteză spre Bulgaria. Concept din 1970 FOTO&VIDEO
Autoritățile vor începe realizarea Studiului de Fezabilitate pentru Drumul de mare viteză București-Giurgiu.
Acum 5 minute
15:00
GRAFICE Prețuri și volume record de gaze tranzacționate pe BRM. Cererea furnizorilor din România, Republica Moldova și Ucraina - în creștere. Importuri prin toate punctele de interconectare disponibile # Profit.ro
Gerul instalat în ultima perioadă a majorat cererea furnizorilor, atât cei autohtoni, cât și din Republica Moldova și Ucraina, ceea ce a pus presiune pe prețurile și volumele tranzacționate pe piața spot operată de Bursa Română de Mărfuri, unde s-au înregistrat recorduri ale acestei ierni, deși este weekend, cu consum teoretic mai scăzut decât cel din timpul săptămânii, când funcționează și consumatorii non-casnici.
Acum 30 minute
14:40
Autoritățile vor începe realizarea Studiului de Fezabilitate pentru Drumul de mare viteză București-Giurgiu.
Acum o oră
14:20
Explozie într-un bloc din Buzău. Un rănit, 35 de apartamente afectate, locatari evacuați și gazele oprite în zonă, în condiții de ger # Profit.ro
Pompierii din cadrul ISU Buzău intervin într-un bloc din municipiul Buzău unde s-a produs duminică dimineață o explozie, o persoană fiind rănită iar mai multe apartamente afectate de suflul deflagrației.
14:10
Meteorologii au prelungit până joi dimineață atenționările de ger. Conform pronozei făcute publice duminică, după un scurt interval în care aria afectată de temperaturi foarte scăzute se va restrânge, din seara zile de 19 ianuarie, gerul cuprinde toată țara.
Acum 2 ore
13:30
Israelul se opune alegerii de către Casa Albă a unor lideri mondiali care urmează să facă parte din așa-numitul „consiliu al păcii” pentru Gaza, menit să supravegheze temporar guvernarea și reconstrucția fâșiei.
13:10
Importurile de gaze au crescut cu 70% în primele 11 luni din 2025, iar producția a scăzut cu 1% # Profit.ro
România a avut o producție de gaze naturale utilizabile de 6,843 milioane tone echivalent petrol, în primele 11 luni din 2025, cu 68.600 tep sub cea din perioada similară a anului trecut, ceea ce înseamnă o scădere de 1%, arată datele Institutului Național de Statistică (INS).
Acum 4 ore
12:50
Președintele Nicușor Dan confirmă că a primit scrisoarea prin care Donald Trump invită România să devină membru al „Consiliului pentru Pace” # Profit.ro
Administrația Prezidențială confirmă primirea scrisorii trimise de președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, președintelui României, Nicușor Dan, prin care este adresată oficial invitația ca România să devină membru al „Consiliului pentru Pace”, se arată într-o informare de presă a instituției.
12:30
Înapoi la centralele pe gaze: Germania și UE au ajuns la un acord de principiu privind noua strategie pentru centrale electrice # Profit.ro
Germania a ajuns la un acord de principiu cu Comisia Europeană privind strategia națională de construire a unor noi centrale electrice, un pas esențial pentru securitatea energetică a celei mai mari economii europene în contextul eliminării treptate a producției pe bază de cărbune, relatează Reuters.
12:10
AEI: Consumatorii români plătesc facturi mari la curent de frica schimbării furnizorului. Intervențiile statului au distrus încrederea românilor în piață # Profit.ro
Consumatorii români plătesc facturi mai mari la curent nu pentru că există o criză a energiei, pentru că piața a fost “reliberalizată” sau pentru că nu există alternative, ci pentru că nu au încredere să le folosească, susține președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță.
12:00
Donald Trump a inaugurat un bulevard care-i poartă numele, în Florida, care leagă Aeroportul Internațional din Palm Beach și Mar-a-Lago, reședința și clubul său de golf private.
11:30
Apple va începe să-și producă propriile cipuri de inteligență artificială anul acesta, continuând o strategie pe care a aplicat-o și în cazul altor componente necesare propriilor produse.
Acum 6 ore
10:50
În procesul intentat OpenAI și Microsoft, Elon Musk pretinde că schimbarea statusului firmei și trecerea la profit l-a fraudat, cerând daune între 79 și 134 de miliarde de dolari.
10:20
Pe timp de ger, locuința pierde mai repede căldura, iar centrala de apartament pornește mai des și consumă mai multă energie ca să mențină aceeași temperatură și nivel de confort. Există totuși câteva lucruri simple, în controlul tău, care te ajută să ai o factură mai predictibilă, este mesajul transmis acum de E.ON clienților din România.
09:40
Unul dintre cele mai eficiente moduri de a reduce phishing-ul și hărțuirea este să limitezi cât de ușor poate fi găsit contul tău după număr sau e-mail.
09:20
Liderii europeni denunță noile taxe anunțate de Trump pentru țările care opun ca SUA să preia Groenlanda # Profit.ro
Ambasadorii celor 27 de țări membre ale Uniunii Europene se reunesc pentru o ședință de urgență, după ce Donald Trump a anunțat taxe vamale crescute țările care se opun ca Statele Unite să preia Groenlanda.
09:10
Vinul zilei: un cupaj alb din Valea Ronului, un vin care impresionează prin puritatea notelor fructate. Armonios și elegant, ideal alături de salate, pește în crustă, foie gras, homar, pui la cuptor sau deserturi cu mere # Profit.ro
Vinul de duminică, Les Hauts de Barville Châteauneuf-du-Pape Blanc 2022, este un vin alb de excepție, produs de crama Brotte, din soiurile Grenache Blanc, Clairette, Roussanne și Bourboulenc.
Acum 8 ore
09:00
FOTO Brand celebru românesc revine în forță pe piață, după 8 ani de insolvență. Reeditări din catalogul istoric Electrecord # Profit.ro
Electrecord, prima casă de discuri românească, autodenumită "Coloana sonoră a României", aflată pe piață din 1932 și care a ieșit acum din insolvență după 8 ani, își va revitaliza brandul atât cu producții muzicale noi, cât și cu reeditări din catalogul istoric, transmite pentru Profit.ro arhitectul Vasile George Cristescu, care a preluat controlul companiei.
Acum 12 ore
02:40
Retailerul cu articole pentru casă Mr. DIY, din Malaezia, parte a D.I.Y. Group, care deține și operează peste 1.000 de magazine în Malaezia, își pregătește intrarea în România, anunțată în urmă cu doi ani de Profit.ro.
02:20
02:10
Acum 24 ore
00:20
EXCLUSIV Fondatorul Altex, Dan Ostahie, cumpără 8 magazine închiriate de Brico Depot, unul de la doi milionari din Buzău # Profit.ro
Omul de afaceri Dan Ostahie a cumpărat 8 din cele 20 de magazine închiriate de Brico Depot, pentru a-și proteja investițiile, alte 10 fiind deja în proprietatea rețelei de bricolaj.
00:10
Exclusivitățile săptămânii: Vești mari pentru cine are centrală de apartament. Nou jucător major în România. Guvernul Bolojan, măsură dură după Sărbători. Atenor, cu milionari belgieni, pleacă din România # Profit.ro
Profit.ro vă prezintă principalele informații exclusive din săptămâna care tocmai se încheie.
17 ianuarie 2026
22:50
ULTIMA ORĂ Scrisoare Trump către Nicușor Dan, cu invitația personală ca România să facă parte din Consiliul pentru Pace # Profit.ro
România a fost invitată de Statele Unite ale Americii să facă parte din Consiliul pentru Pace.
22:40
Trump prezintă lista de țări pentru care amenință cu noi taxe vamale până la vânzarea totală a Groenlandei” # Profit.ro
Președintele american, Donald Trump, prezintă lista de țări pentru care amenință să impună noi taxe vamale ”până la vânzarea totală a Groenlandei”.
22:20
Revolut anunță că oferă clienților oportunitatea de a se abona la un plan de abonament personal, fără taxă pentru prima lună, acumulând RevPoints # Profit.ro
Revolut anunță că oferă clienților oportunitatea de a se abona la un plan de abonament personal (Plus, Premium, Metal sau Ultra), fără taxă de abonament pentru prima lună, acumulând RevPoints.
22:10
21:10
Folosirea excesivă a antibioticelor poate avea efecte care depășesc sfera bolilor infecțioase. Un studiu recent sugerează că aceste medicamente, esențiale în tratamentul infecțiilor bacteriene, pot influența starea psihică, prin modificări ale florei intestinale și ale comunicării dintre intestin și creier, fiind asociate cu niveluri mai ridicate de anxietate.
20:20
20:00
19:40
19:10
China bate toate recordurile consumului de energie. Cifre duble față de SUA și cât UE plus alte țări mari la un loc # Profit.ro
Consumul total de energie electrică al Chinei a depășit anul trecut, pentru prima dată, pragul de 10.000 de miliarde de kilowați-oră (kWh), mai mult decât dublu față de cel al Statelor Unite.
18:30
18:10
Aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) reprezintă un pas decisiv pentru modul în care va funcționa statul român în următorii ani, comparabil ca impact cu aderarea la NATO și la Uniunea Europeană, a transmis, sâmbătă, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.
17:40
Statele Unite ale Americii și Slovacia au semnat un acord pentru aprofundarea cooperării privind utilizarea civilă a energiei nucleare în efortul de a reduce dependența statului membru UE de aprovizionarea cu energie din Rusia.
17:10
Legea care permite polițiștilor locali să înregistreze cetățenii cu camere foto-video-audio portabile, promulgată # Profit.ro
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care permite polițiștilor locali să utilizeze camere foto-video-audio portabile în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Noua reglementare stabilește clar situațiile în care aceste sisteme pot fi folosite în spațiul public, fără consimțământul persoanelor vizate.
16:50
CEO-ul Google DeepMind: Modelele AI avansate ale Chinei s-au apropiat „la doar câteva luni” de cele americane # Profit.ro
Opiniile care susțineau până recent că Beijingul se află mult în urma Occidentului în privința modelelor avansate de inteligență artificială sunt contrazise de evaluarea unuia dintre cei mai influenți lideri din domeniu.
16:10
AEI: România riscă să nu poată duce la consumatori gazele necesare în perioade cu ger prelungit și să depindă de importuri din Ungaria, chiar dacă la nivel anual stă bine cu producția și stocurile # Profit.ro
România se confruntă, în perioadele de ger sever, cu limitări ale capacității de livrare din producția internă și din depozite, situație în care importurile de gaze, în special din Ungaria, devin obligatorii pentru acoperirea vârfurilor de consum și menținerea echilibrului sistemului, avertizează Asociația Energia Inteligentă.
15:30
Linie de finanțare specială, de 500.000 de lei, pentru proiecte culturale în Anul Brâncuși # Profit.ro
Ministrul Culturii, András Demeter, a anunțat lansarea unei linii de finanțare specială pentru anul Brâncuși și a menționat că niciodată la începutul unui astfel de an, cum este acum anul Brâncuși, ministerul nu a venit cu un proiect concret.
Ieri
15:00
FOTO&VIDEO Ford Puma Gen-E sau VW ID.3? Prima mașină electrică produsă în România vs cea mai accesibilă de la VW # Profit.ro
Încă de la lansarea oficială a versiunii electrice a micului crossover Ford Puma, un detaliu a atras atenția în materialele de prezentare. Printre modelele cu care mașina era comparată, din punct de vedere al performanțelor și caracteristicilor tehnice, se afla și VW ID.3. Aparent, era o alăturare nefirească, pentru că, la nivel teoretic, ID.3 este considerat un autoturism compact. Dar realitatea necosmetizată arată foarte diferit și o comparație între cele două modele nu este deloc nepotrivită, ci chiar firească.
14:40
Oficiali ucraineni merg la Washington după ce Trump l-a acuzat pe Zelenski că blochează negocierile de pace, pentru discuții cu Witkoff și Kushner # Profit.ro
O delegație ucraineană se va deplasa în SUA pentru a continua discuțiile cu omologii americani în zilele următoare, a anunțat președintele Volodimir Zelenski.
14:10
Nasser Al Attiyah a adus prima victorie pentru Dacia la Raliul Dakar. Pilotul din Qatar s-a impus pentru a șasea oară la cursa legendară
13:40
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit ieri cu primarii din județul Iași cu care a discutat în spatele ușilor închise despre reforma administrației locale. Subiectele discuțiilor au ieșit în presa locală.
13:20
UE semnează azi cu Mercosur, în Paraguay, acordul comercial istoric. Agricultorii organizează noi proteste # Profit.ro
După peste 25 de ani de negocieri, Uniunea Europeană semnează sâmbătă, în Paraguay, cu țările latino-americane din Mercosur, tratatul care creează una dintre cele mai mari zone de liber-schimb din lume, în ciuda îngrijorărilor din sectorul agricol din numeroase țări europene.
12:50
Paracetamolul folosit în sarcină nu provoacă autism copiilor - Trump, contrazis de un studiu amplu # Profit.ro
Consumul de paracetamol în timpul sarcinii nu crește riscul ca nou-născutul să fie autist, să sufere de ADHD sau să aibă o dizabilitate intelectuală nu este crescut dacă mama consumă paracetamol, arată o analize „standard de aur” a dovezilor.
12:30
Alertă meteo: Gerul, care a crescut consumul și prețurile la energie, se extinde de duminică în toată țara, după o restrângere temporară azi, și ține până miercuri # Profit.ro
Meteorologii avertizează că zona afectată de ger se restrânge în cursul zilei de sâmbătă, pentru ca din cursul serii și până duminică dimineață să cuprindă aproape toată țara. De duminică seară, toată țara se va afla sub atenționare meteorologică cod galben de ger, excepție făcând doar județele Bihor și Arad. Gerul se menține până miercuri.
12:10
Un „Consiliu al Păcii” pentru Ucraina, după modelul proiectului pentru Gaza, în planurile americane # Profit.ro
Statele Unite vor să extindă „Consiliului pentru pace” din Gaza pentru a viza și alte țări afectate de conflicte. Ucraina și Venezuela ar fi printre acestea, potrivit informațiilor Financial Times (FT), citate de Kyiv Independent.
10:50
OpenAI lansează la nivel global abonamentul ChatGPT Go, care oferă un nivel mai mare de utilizare față de versiunea gratuită, la nu preț mai mic decât celelalte abonamente.
10:20
OpenAI a anunțat că ChatGPT va afișa reclame în legătură cu subiectele conversațiilor, la sfârșitul răspunsurilor.
10:00
Gerul instalat în ultima perioadă a transformat România pentru trei zile consecutive drept cea mai scumpă piață spot a energiei din Europa, de-abia sâmbătă, zi de weekend, prețul de pe piața pentru ziua următoare operată de OPCOM nemaifiind cel mai ridicat de pe Bătrânul Continent, potrivit datelor analizate de Profit.ro.
09:40
Alertele de conectare suspectă sunt unul dintre cele mai simple mecanisme de protecție, pentru că îți dau un semnal rapid când cineva încearcă să intre în cont dintr-un loc sau de pe un dispozitiv neobișnuit.
