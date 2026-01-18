Băsescu: Am pensia de 11.000 de lei / Dar am ieşit la pensie cu 2950 de lei, în noiembrie 2014 / Mi se pare anormal ca, după 44 de ani de serviciu, cineva care a fost comandant de navă, primar, ministru, preşedinte să iasă cu 2950 de lei pensie
News.ro, 18 ianuarie 2026 16:20
Fostul preşedinte Traian Băsescu a afirmat că are o pensie de 11.000 de lei, dar că atunci când a ieşit la pensie, în noiembrie 2014, a avut 2950 de lei. El a declarat că i se pare anormal ca cineva care a fost comandant de navă, primar al Capitalei, ministru şi preşedintele ţării să iasă cu o pensie de 2950 de lei.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 30 minute
16:30
Handbal feminin: CSM Bucureşti, victorie cu Krim Ljubljana, a şasea din grupa B a Ligii Campionilor # News.ro
Campioana CSM Bucureşti a învins duminică, pe teren propriu, formaţia Krim Ljubljana, scor 26-20 (12-9), în etapa a X-a din grupa B a Ligii Campionilor.
16:20
Băsescu: Am pensia de 11.000 de lei / Dar am ieşit la pensie cu 2950 de lei, în noiembrie 2014 / Mi se pare anormal ca, după 44 de ani de serviciu, cineva care a fost comandant de navă, primar, ministru, preşedinte să iasă cu 2950 de lei pensie # News.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu a afirmat că are o pensie de 11.000 de lei, dar că atunci când a ieşit la pensie, în noiembrie 2014, a avut 2950 de lei. El a declarat că i se pare anormal ca cineva care a fost comandant de navă, primar al Capitalei, ministru şi preşedintele ţării să iasă cu o pensie de 2950 de lei.
16:20
Ceasuri şi bijuterii, furate din camera de hotel în care este cazat Niclas Füllkrug. Paguba este estimată la 500.000 de euro # News.ro
Atacantul german Niclas Füllkrug, transferat în această iarnă de AC Milan, a rămas fără ceasuri şi bijuterii de lux, pierderile totale fiind estimate la o jumătate de milion de euro.
Acum o oră
16:00
MAI avertizează asupra provocărilor periculoase de pe TikTok: Îi determină pe unii utilizatori – inclusiv minori – să comită gesturi riscante, pentru vizualizări. Au fost raportate cazuri de aruncare a obiectelor pe geam sau distrugeri de autoturisme # News.ro
Ministerul Afacerilor Interne avertizează asupra provocărilor periculoase de pe TikTok, care îi determină pe unii utilizatori – inclusiv minori – să comită gesturi riscante, pentru vizualizări, printre acestea numărându-se aruncarea de obiexcte voluminoase pe fereastră sau distrugerea maşinilor aflate pe domeniul public.
15:50
Meloni anunţă la Seul că a vorbit cu Trump şi denunţă o ”greşeală” în impunerea unor taxe vamale unor ţări europene, între care Italia nu se află, până la vânzarea Groenlandei. Ea minimalizează conflictul şi anunţă că a discutat cu Rutte şi că NATO lucrea # News.ro
Şefa Guvernului italian Giorgia Meloni cataloghează duminică drept o ”greşeală” ameninţarea cu suprataxe vamale agitată de către Donald Trump împotriva a opt ţări europene - între care nu se află şi Italia - care se opun voinţei sale de a dobândi Groenlanda şi anunţă că i-a transmis punctul său de vedere, relatează AFP.
Acum 2 ore
15:40
Băsescu, întrebat ce ar trebui să facă Nicuşor Dan în legătură cu numirea şefilor la SRI şi SIE: Să găsească nişte oameni cu caracter / Eu am dat SRI unui reprezentant al PSD-ului / Pentru Nicuşor Dan va fi greu, de asta intră într-o negociere # News.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu consideră, referitor la numirea şefilor la SRI şi SIE, că preşedintele Nicuşor Dan trebuie să găsească nişte oameni cu caracter. Băsescu a reamintit că el a dat şefia SRI unui reprezentant al PSD, lui George Maior. Fostul preşedinte consideră că pentru Nicuşor Dan va fi mai greu să desemneze pe cine şi-ar dori şi din acest motiv intră într-o negociere.
15:30
Jaqueline Cristian, locul 37 WTA, va juca luni dimineaţă, în runda inaugurală la Australian Open, primul grand slam al anului.
15:30
Echipa Genoa a remizat, duminică, în deplasare, scor 0-0, cu formaţia Parma, în etapa a 21-a a campionatului Italiei.
15:30
Traian Băsescu: Coaliţia nu se va rupe / PSD-ul face ce ştie mai bine, nu îşi asumă ce a făcut / Lasă impresia că altcineva e vinovat / PSD nu va face alianţă cu AUR # News.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu nu crede că va rupe coaliţia de guvernare şi a explicat că PSD face ”ce ştie mai bine” şi anume a adus ţara în această situaţie, din punct de vedere al deficitului, şi acum încearcă să dea impresia că altcineva este vinovat iar Guvernul face numai rele că încearcă să readucă situaţia macro-economică într-o situaţie acceptabilă. Băsescu a mai afirmat că PSD nu va face alianţă cu AUR din cauza reputaţiei dobândite de acest partid, atât pe plan naţional, cât şi internaţional.
15:10
Fetiţa salvată din lacul din Parcul Romanescu din Craiova - Lia Olguţa Vasilescu: Salvatorul este cetăţean indian şi este în România din iunie 2024. Va primi titlul de cetăţean de onoare # News.ro
Primarul Craiovei Lia Olguţa Vasilescu anunţă că salvatorul fetiţei care a căzut sâmbătă în lacul din Parcul Romanescu din municipiu este cetăţean indian şi este în România din iunie 2024. Ea a precizat că acesta va primi titlul de cetăţean de onoare al oraşului. Şi craiovenii care au intrat în apă pentru a ajuta fetiţa vor fi premiaţi.
15:00
Băsescu, întrebat care este cea mai mare problemă pe care România trebuie să o rezolve în 2026: Dobânda la împrumuturi / În 2025 am plătit cam 11 miliarde de euro dobânzi, iar perspectiva este de creştere # News.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu consideră că cea mai mare problemă pe care România trebuie să o rezolve în acest an este legată de dobânda la împrumuturi. El a explicat că dobânda la împrumuturi creşte cu o viteză impresionantă şi că în 2025 România a plătit 11 miliarde de euro dobânzi, iar perspectiva este de creştere.
15:00
Forţe siriene preiau controlul, de la trupe kurde, unor oraşe şi instalaţii strategice în nordul şi estul Siriei, inclusiv al principalului câmp petrolier din Siria, al-Omar. Trupele lui al-Sharaa se apropie de Rakka, după ce au preluat Tabqa # News.ro
Armata siriană a preluat controlul unor oraşe şi instalaţii strategice în nordul şi estul Siriei - inclusiv al principalului câmp petrolier din ţară - şi au dislocat forţele kurde din aceste zone, în care puterea de la Damasc vrea să-şi extindă autoritatea, relatează AFP.
Acum 4 ore
14:40
Schi alpin: Emma Aicher a câştigat proba de Super-G de la Tarvisio. Lindsey Vonn a fost pe locul 2 # News.ro
Germanca Emma Aicher a câştigat, duminică, proba de Super-G de la Tarvisio (Italia), devansând-o pe americanca Lindsey Vonn, care a urcat pe al şaptelea podium al iernii.
14:20
La 45 de ani, Venus Williams a câştigat un set, dar a fost eliminată în primul tur la Australian Open # News.ro
Venus Williams a fost eliminată în primul tur la Australian Open. Sportiva americană a devenit, duminică, la 45 de ani, cea mai în vârstă jucătoare care a participat la Australian Open în Era Open.
14:10
Forţe de securitate în Haiti desfăşoară o ofensivă largă împotriva gangurilor criminale şi l-au dislocat pe unul dintre cei mai cunoscuţi membri ai acestora, Jimmy Cherizier, alias "Barbecue", a declarat un oficial din poliţia haitiană AFP.
14:00
Un bărbat a smuls cerceii din urechile unei femei de 68 de ani, într-o scară de bloc din Bucureşti / Pentru a scăpa, el a împins-o pe victimă, care a căzut pe scări / Bărbatul a fost prins în scurt timp, iar cerceii, recuperaţi dintr-o casă de amanet # News.ro
Un bărbat a smuls cerceii din aur din urechile unei femei în vârstă de 68 de ani,într-o scară de bloc din Bucureşti. Pentru că femeia pornise în urmărirea lui, bărbatul a împins-o şi ea a căzut pe scări. Poliţiştii au reuşit în scurt timp prinderea bărbatului. De asemenea, cerceii au fost recuperaţi dintr-o casă de amanet.
13:30
Braşov: Un bărbat a lovit un salvamontist, supărat că nu a fost ajutat să găsească telefonul soţiei căzut în zăpadă / Bărbatul a fost imobilizat de jandarmi # News.ro
Un bărbat a lovit un salvamontist din Braşov deoarece acesta nu l-a ajutat să găsească telefonul soţiei, care căzuse în zăpadă. Salvamontistul îi oferise bărbatului o lopată pentru a căuta telefonul, iar acesta a aruncat-o în pădure. Ulterior, pentru că i s-a reproşat gestul, bărbatul a lovit un salvamontist cu pumnul în faţă. Jandarmii au fost solicitaţi să intervină şi l-au imobilizat pe agresor.
13:20
Explozia din blocul de pe Aleea Industriei, din Buzău - Structura de rezistenţă nu ar fi afectată # News.ro
Structura de rezistenţă a blocului în care s-a produs explozia pe Aleea Industriei, în municipiul Buzău, nu a fost afectată, a anunţat inginerul Viorel Constantinescu, specialist în structuri de rezistenţă, ajuns la faţa locului pentru o primă evaluare a imobilului.
13:20
Antrenorul principal al echipei Tottenham, Thomas Frank, este supus unei analize interne semnificative, conducătorii clubului luând în considerare încheierea mandatului său de şapte luni.
13:10
Autorităţile iraniene au anunţat că au identificat şi arestat membri ai minorităţi bahá'í, activi acuză ele ”în revolte” în timpul valului contestării puterii, potrivit agenţiei iraniene de presă Tasnim, relatează AFP.
13:10
Subprefectul judeţului Dolj afirmă că fetiţa căzută în lacul din parcul Nicolae Romanescu a fost salvată de un cetăţean asiatic # News.ro
Subprefectul judeţului Dolj, Eugen Călinoiu, a afirmat că fetiţa care a căzut în lacul din parcul Nicolae Romanescu din Craiova a fost salvată de un cetăţean asiatic şi că a acesta a ţinut-o în braţe aproximativ o jumătate de oră până la sosirea pompierilor. Eugen Călinoiu a povestit că se afla în zonă când s-a produs evenimentul şi a filmat, postând clipul pe pagina sa de socializare. Subprefectul este criticat în comentariile de la postare pentru că nu a reacţionat pentru a salva fetiţa. Cetăţenii solicită ca salvatorul să fie recompensat. Unii propun să primească titlul de cetăţean de onoare al oraşului Craiova, iar alţii să îi fie acordată cetăţenia română.
13:00
UPDATE - Explozie într-un bloc din municipiul Buzău. O persoană a fost rănită / 35 de apartamente au fost afectate. Locatarii, evacuaţi - FOTO # News.ro
Pompierii din cadrul ISU Buzău intervin duminică dimineaţă într-un bloc din municipiu unde s-a produs o explozie, o persoană fiind rănită iar mai multe apartamente afectate de suflul deflagraţiei. Un număr de 35 de apartamente dintr-un total de 79 au fost afectate în urma exploziei produse în blocul situat în zona industrială a municipiului Buzău. Etajul al doilea al imobilului a fost afectat complet, iar pagube, inclusiv geamuri sparte, s-au înregistrat şi la apartamente de la etajele 1, 3 şi 4, potrivit datelor iniţiale furnizate de reprezentanţii ISU Buzău.
13:00
Trump anunţă că vrea noi lideri în Iran şi-l acuză pe Khamenei de ”distrugerea totală a ţării sale”. Ayatollahul ”e un om bolnav” care ar trebui ”să înceteze să mai omoare oameni”, răspunde el acuzaţiilor liderului suprem iranian # News.ro
Preşedintele american Donald Trump vrea noi lideri în Iran şi-l acuză pe liderul suprem iranian Ali Khamenei că este vinovat de ”distrugerea totală a ţării sale”, într-un interviu acordat site-ului Politico, relatează AFP.
12:50
Trump anunţă că vrea noi lideri în Iran şi-l acuză pe Khamenei de ”distrugerea totală a ţării sale”. Ayatollahul ”este un om bolnav” care ar trebui ”să înceteze să mai omoare oameni”, îi replică el, acuzat de liderul suprem iranian că este ”vinovat” de vi # News.ro
Preşedintele american Donald Trump vrea noi lideri în Iran şi-l acuză pe liderul suprem iranian Ali Khamenei că este vinovat de ”distrugerea totală a ţării sale”, într-un interviu acordat site-ului Politico, relatează AFP.
12:50
Reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale au anunţat că o echipă de specialişti a ridicat bucăţi de dronă dintr-o gospodărie din judeţul Vrancea.
Acum 6 ore
12:40
Trump anunţă că vrea noi lideri în Iran şi-l acuză pe Khamenei de ”distrugerea totală a ţării sale”. Ayatollahul ”este un om bolnav” care ar trebui să înceteze să mai omoare oameni”, îi replică el, acuzat de liderul suprem iranian că este ”vinovat” de vic # News.ro
Preşedintele american Donald Trump vrea noi lideri în Iran şi-l acuză pe liderul suprem iranian Ali Khamenei că este vinovat de ”distrugerea totală a ţării sale”, într-un interviu acordat site-ului Politico, relatează AFP.
12:30
Pompierii din cadrul ISU Buzău intervin duminică dimineaţă într-un bloc din municipiu unde s-a produs o explozie, o persoană fiind rănită iar mai multe apartamente afectate de suflul deflagraţiei.
12:30
Un şofer a murit după ce s-a răsturnat cu atoutilitara pe care o conduea, într-un canal de la margnea drumului. Accdentul a avut loc în comuna Moşniţa Nouă, lângă Timişoara.
12:20
Australian Open: Zeynep Sonmez din Turcia a ajutat o fată de mingi căreia i s-a făcut rău în timpul meciului cu Ekaterina Alexandrova - VIDEO # News.ro
Jucătoarea Zeynep Sonmez din Turcia a ajutat o fată de mingi căreia i s-a făcut rău în timpul meciului câştigat în faţa rusoaicei Ekaterina Alexandrova, în primul tur la Australian Open.
12:20
Băieţelul de doi ani şi jumătate aflat în moarte cerebrală după o intervenţie chirurgicală suferită la Spitalul Judeţean Constanţa a decedat # News.ro
Băieţelul de doi ani şi jumătate aflat în moarte cerebrală după ce a suferit o intervenţie chirurgicală la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, a decedat la Spitalul ”Grigore Alexandrescu” din Bucureşti.
12:10
Sute de manifestanţi în marş către Davos, la proteste faţă de Forumul Economic Mondial. ”Trump este simbolul capitalismului” # News.ro
Sute de manifestanţi au început, în estul Elveţiei, un marş către staţiunea Davos, unde preşedintele american Donald Trump urmează să fie vedeta săptămâna viitoare, la Forumul Economic Mondial (WEF), relatează AFP.
11:40
Arad - O femeie şi o adolescentă au rămas încarcerate, după ce maşina în care se aflau a lovit un stâlp - FOTO # News.ro
Două persoane, o femeie şi o adolescentă de aproximativ 17 ani, au fost implicate într-un accident rutier în judeţul Arad, după ce maşina în care se aflau a lovit un stâlp. Cele două au rămas încarcerate în autoturism, până la sosirea echipajelor de salvare. Au fost transportate la spital în stare conştientă.
11:30
România, invitată să devină membru al “Consiliului pentru Pace” privind Ucraina. Donald Trump i-a adresat o scrisoare preşedintelui Nicuşor Dan # News.ro
România a fost invitată să devină membru al “Consiliului pentru Pace” privind Ucraina, printr-o scrisoare adresată de preşedintele SUA Donald Trump preşedintelui Nicuşor Dan, a transmis Administraţia Prezidenţială.
11:30
Cel puţin un mort şi patru răniţi, inclusiv un copil, în nord-estul Ucrainei, în atacuri ruseşti la Harkov şi Sumî # News.ro
Cel puţin o femeie a fost ucisă la Harkov, iar pateu persoane au fost rănite la Sumî, în bombardamente ruseşti, anunţă duminică autorităţile acestor oraşe din nord-estul Ucrainei, relatează AFP.
11:30
Pompierii din cadrul ISU Buzău intervin duminică dimineaţă într-un bloc din municipiu unde s-a produs o explozie, o persoană fiind rănită iar mai multe apartamente afectate de suflul deflagraţiei.
11:20
Ajax Amsterdam a anunţat oficial, sâmbătă, sosirea lui Jordi Cruyff în funcţia de director tehnic, începând cu 1 februarie. Ajax a indicat, de asemenea, că fostul internaţional olandez a semnat un contract cu clubul până la 30 iunie 2028.
11:10
Arad - O femeie şi o adolescentă au rămas încarcerate, după ce maşina în care se aflau a lovit un stâlp # News.ro
Două persoane, o femeie şi o adolescentă de aproximativ 17 ani, au fost implicate într-un accident rutier în judeţul Arad, după ce maşina în care se aflau a lovit un stâlp. Cele două au rămas încarcerate în autoturism, până la sosirea echipajelor de salvare. Au fost transportate la spital în stare conştientă.
11:07
Poliţia Română: Anul trecut s-au înregistrat 3.950 de accidente rutiere, cu 285 mai puţine decât în 2024, soldate cu moartea a 1.293 de persoane, cu 185 mai puţine decât în anul precedent # News.ro
Anul trecut s-au înregistrat cu 285 mai puţine accidente rutiere, cu 185 mai puţine persoane decedate şi cu 122 mai puţine persoane rănite grav, comparativ cu 2024, conform unei statistici prezentate de Poliţia Română. Principalele cauze de producere a evenimentelor rutiere au fost traversarea neregulamentară, neadaptarea vitezei la condiţiile de drum şi neacordarea priorităţii vehiculelor.
Acum 8 ore
10:40
Uganda: La 81 de ani, preşedintele Yoweri Museveni şi-a asigurat un al şaptelea mandat, după ce a obţinut o victorie fără drept de apel în alegeri # News.ro
Preşedintele ugandez Yoweri Museveni a obţinut o victorie covârşitoare în alegerile prezidenţiale de sâmbătă, asigurându-şi un al şaptelea mandat după un vot marcat de violenţe şi acuzaţii de fraudă, informează AFP.
10:20
NBA face progrese concrete în ceea ce priveşte proiectul său de ligă europeană, iar Parisul pare mai mult ca niciodată un loc strategic. Aflat la Londra pentru meciul Orlando-Memphis, Adam Silver a confirmat că sunt în desfăşurare discuţii cu Paris Saint-Germain cu privire la o viitoare „NBA Europe”, cu o lansare planificată pentru sezonul 2027-2028, în parteneriat cu FIBA.
10:20
ANM - Atenţionările de ger, prelungite până joi dimineaţă / Din seara zilei de 19 ianuarie, gerul cuprinde toată ţara - HARTA # News.ro
Meteorologii au prelungit până joi dimineaţă atenţionările de ger. Conform prognozei făcute publice duminică, după un scurt interval în care aria afectată de temperaturi foarte scăzute se va restrânge, din seara zile de 19 ianuarie, gerul cuprinde toată ţara.
10:00
Bihor: Fată de 14 ani, arestată preventiv pentru 15 zile, după ce a produs materiale video cu o persoană minoră în care aceasta avea comportament sexual explicit / Acuzaţiile sunt: pornografie infantilă, viol săvârşit asupra unui minor şi şantaj # News.ro
O fată în vârstă de 14 ani a fost arestată preventiv de Tribunalul Bihor, pentru 15 zile, pentru pornografie infantilă, viol săvârşit asupra unui minor şi şantaj, după ce a produs mai multe materiale video cu o persoană minoră în care aceasta avea un comportament sexual explicit. De asemenea, fata de 14 ani ar fi constrâns aceeaşi persoană minoră, ameninţând-o cu postarea pe internet a materialelor deja realizate, să intre în apel video şi să facă acte de natură sexuală. De asemenea, anchetatorii au găsit în telefonul persoanei cercetate fotografii cu minori în ipostaze sexuale.
10:00
Locuitorii din nordul judeţului Tulcea au primit mesaj RO-Alert după un nou atac cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre / Două aeronave F-16, pregătite de misiune, au rămas la sol pentru că ţintele au dispărut de pe radare # News.ro
Locuitorii din nordul judeţului Tulcea au primit mesaj RO-Alert după un nou atac cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, au transmis duminică reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale. Ei au menţionat că două aeronave F-16 de la Baza 86 Aeriană de la Feteşti au fost pregătite pentru o misiune de monitorizare aeriană, dar nu au mai decolat deoarece ţintele au dispărut de pe radare.
09:50
Cluj - Incendiu urmat de explozia unei butelii, la o plăcintărie din Gherla. Geamurile unor imbile din imediata apropiere s-au spart - FOTO # News.ro
Un incendiu urmat de explozia unei butelii s-a produs duminică, la o plăcintărie din Gherla, judeţul Cluj. Nu s-au înregistrat victime, însă clădirea în care funcţiona plăcintăria este complet distrusă, iar geamurile unor imobile di imediata apropiere s-au spart.
09:30
Arad: Un mort şi cinci răniţi în urma unui accident rutier în care au fost implicate patru maşini - FOTO # News.ro
O persoană a murit iar o alta a fost dusă de urgenţă la spital în urma unui accident în care au fost implicate patru maşini produs duminică în judeţul Arad, între localităţile Horia şi Şiria. Alte patru persoane au refuzat transportul la spital.
09:30
Peste 163.000 de soldaţi ruşi ucişi în Ucraina, identificaţi în urma unei anchete de presă # News.ro
Publicaţia independentă rusă Mediazona, în colaborare cu serviciul rus al BBC, a confirmat identităţile a 163.606 de militari ruşi ucişi în Ucraina.
09:20
Patinaj artistic: Guillaume Cizeron şi Laurence Fournier Beaudry, campioni europeni la dans. Este al şaselea titlu pentru Cizeron # News.ro
Cu mai puţin de o lună înainte de Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina, francezii Guillaume Cizeron şi Laurence Fournier Beaudry au fost încoronaţi campioni europeni la dans pe gheaţă, sâmbătă, la Sheffield.
09:10
Fondatorii startupurilor de inteligenţă artificială sunt tot mai tineri, pe măsură ce dezvoltarea industriei accelerează # News.ro
Vârsta fondatorilor din sectorul tehnologiei scade semnificativ în era inteligenţei artificiale, iar noile startupuri evaluate la peste un miliard de dolari sunt conduse tot mai des de antreprenori abia trecuţi de 20 de ani, relatează CNBC.
Acum 12 ore
08:40
Siegfried Mureşan: În acest nou context, ratificarea acordului comercial UE–SUA în Parlamentul European va trebui să mai aştepte # News.ro
Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan afirmă că, în acest nou context, ratificarea acordului comercial UE–SUA în Parlamentul European va trebui să mai aştepte, remarca fiind făcută după ce preşedintele SUA Donald Trump a ameninţat mai multe state europene cu taxe vamale de până la 25% „până la momentul încheierii unui acord pentru achiziţia completă şi totală a Groenlandei”.
08:30
Fostul ministru de Finanţe al Greciei Yanis Varoufakis, convocat de poliţia antidrog după declaraţii într-un podcast: „Sunt acuzat de sprijinirea narco-mafiei” # News.ro
Fostul ministru de Finanţe al Greciei şi lider al partidului MeRA25, Yanis Varoufakis, a anunţat că a fost convocat de poliţia antidrog elenă pentru a fi interogat în calitate de suspect, după ce a făcut declaraţii despre consumul de droguri într-un podcast destinat tinerilor, relatează politicianul într-un mesaj public.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.