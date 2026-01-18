Statele europene vizate de tarifele lui Donald Trump ameninţă cu o "bazooka" la nivel comercial

20:00

Din ger în mai ger. Termometrele au coborât azi-dimineaţă la -22 de grade Celsius, iar meteorologii au extins şi prelungit codul galben. Doar patru judeţe din vest scapă. Frigul extrem a crescut consumul de electricitate, iar ţara noastră a fost două zile la rând cea mai scumpă piaţă pentru curentul cerut şi vândut de azi pe mâine. A costat aproape dublu faţă de Germania şi Franţa.