Cum s-a produs explozia din Buzău. Proprietarul are arsuri grave, 25 de familii au fost evacuate

19:10

Un muncitor în construcţii din India a devenit erou la Craiova. El este salvatorul care s-a aruncat ieri înaintea pompierilor în apele îngheţate ale unui lac, să salveze o fetiţă de cinci ani. Deși gheața s-a rupt sub el, nu i-a dat drumul copilei nicio secundă 20 de minute până au venit ajutoarele. Gândul la fiica lui, cam de aceeaşi vârstă, i-a dat putere să reziste. Din spital, unde a fost internat în şoc hipotermic, a aflat că va primi titlul "Cetăţean de onoare al Craiovei".